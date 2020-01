Sport

Peier verpasst Top 10 in Garmisch knapp +++ Cologna verliert Tour-Podest aus den Augen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Peier verpasst Top 10 in Garmisch knapp

Killian Peier hat sein Zwischentief überwunden. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verpasste der Waadtländer die Top Ten nur knapp. Der WM-Dritte setzte nach 133 beziehungsweise 132,5 m auf. Dies reichte für einen 11. Rang, der sich wie ein Befreiungsschlag anfühlen dürfte. Peier hatte zuletzt in Oberstdorf zum Auftakt der Vierschanzentournee den Finaldurchgang verpasst und war auch zuvor in Engelberg nicht überzeugend aufgetreten. Simon Ammann zeigte mit Sprüngen auf 131 und 132 m eine ansprechende Leistung, die mit Platz 24 belohnt wurde.

An der Spitze düpierte derweil der Norweger Marius Lindvik die Favoriten. Der Junioren-Weltmeister 2018 hielt mit der Schanzenrekord-Weite von 143,5 m und 136 m im Finaldurchgang die Favoriten in Schach und siegte erstmals im Weltcup. Er setzte sich vor dem Deutschen Karl Geiger, dem Polen Dawid Kubacki und dem Japaner Ryoyu Kobayashi durch. Der Asiate verpasste somit die Rekordmarke von sechs Tournee-Siegen in Serie. Kobayashi führt weiterhin die Overall-Wertung an, allerdings kamen ihm Geiger, Kubacki und Lindvik etwas näher. (pre/sda)

Cologna hält Rückstand in Grenzen

Der Schweizer Langläufer Dario Cologna hat sich an der vierten Etappe der Tour de Ski in guter Verfassung präsentiert. Der Bündner belegte in Toblach in der Verfolgung über 15 km klassisch den 13. Rang.

Cologna war von Position 16 aus zusammen mit Johannes Hösflot Klaebo gestartet. Die beiden Top-Läufer harmonierten bestens. Dies dokumentiert die neuntbeste Tageszeit des Bündners. Im Overall-Klassement liegt der vierfache Tour-de-Ski-Sieger neu auf Platz 12. Ein weiteres Tour-Podest wird nur noch schwer zu erreichen sein. Der neu drittplatzierte Klaebo weist gegenüber Cologna 1:17 Minuten Vorsprung auf.

An der Spitze der Tour de Ski etablierte sich der Tagessieger Alexander Bolschunow. Der Russe nahm seinem Landsmann Sergej Ustjugow das Leader-Trikot ab. Bolschunow führt 16 Sekunden vor Ustjugow und deren 26 vor Titelverteidiger Klaebo. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Kubica wird Ersatzpilot bei Alfa Romeo

Der polnische Routinier Robert Kubica setzt seine Formel-1-Karriere als Ersatzfahrer beim Team Alfa Romeo fort. Der in Hinwil beheimatete Rennstall verkündete am Neujahrstag die Verpflichtung des 35-Jährigen, der in der Vorsaison sein Comeback als Stammpilot bei Williams gegeben hatte.

Kubica war nach einem schweren Unfall bei einer Rallye Anfang 2011 acht Jahre lang nicht in der Formel 1 gefahren. Der Krakauer galt zu Beginn seiner Laufbahn in der Königsklasse als grosses Talent. Für BMW-Sauber, ein Vorgänger-Team von Alfa Romeo, feierte er 2008 in Montreal seinen einzigen Grand-Prix-Sieg.

«Dieses Team hat einen besonderen Platz in meinem Herzen», wurde Kubica in einer Mitteilung zitiert. Er soll bei Alfa Romeo mit seiner Erfahrung helfen, das Auto für die kommende Saison weiter zu entwickeln. Stammfahrer bei dem Team bleiben der Finne Kimi Räikkönen (40) und der Italiener Antonio Giovinazzi (26). (pre/sda)

Chelsea vermeldet über 120 Mio. Jahresverlust

Der englische Spitzenklub Chelsea hat für die vergangene Saison einen Verlust von 96,6 Millionen Pfund (gut 123 Millionen Franken) bekanntgegeben. Als Grund für die deutlich negative Bilanz führten die Londoner zum Jahreswechsel das Verpassen der Champions League sowie Rekordausgaben für die Neuzugänge Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovacic und Jorginho an.

In der laufenden Premier-League-Saison liegt Chelsea auf Rang 4. Ihren bisher letzten Meistertitel, den sechsten der Clubgeschichte, haben die «Blues» 2017 geholt. (pre/sda)

Happy New Year, Chelsea fans! 🥳 pic.twitter.com/HPSalZw6eP — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 31, 2019

Messi schaut im Gym seine eigenen Tore

Lionel Messi hat ein weiteres herausragendes Jahr hinter sich – der argentinische Ballzauberer gewann wurde von der FIFA zum besten Fussballer des Jahres gewählt und gewann auch den «Ballon d'Or». In der kurzen Winterpause ist der 32-Argentinier nun in seine Heimatstadt Rosario zurückgekehrt. Auf der faulen Haut liegt er dort aber nicht: Wie eine Twitter-Userin verrät, schuftet der Barça-Star auch dort fleissig im Gym. Und was macht der beste Fussballer der Welt, wenn er sich auf dem Laufband abrackert? Genau, er schaut seine eigenen Tore im TV. (pre)

Fui al gym y me encontré a Messi viendo goles de Messi pic.twitter.com/NKz0srE4K1 — Valen Jure (@Valenjure1) December 30, 2019

Cologna gerät ins Hintertreffen

Dario Cologna musste in der 3. Etappe der Tour de Ski einen Rückschlag hinnehmen. Über 15 km Skating mit Einzelstart – in dieser Disziplin wurde der Bündner dreimal Olympiasieger – musste er sich mit Platz 16 begnügen. Der Rückstand auf den entfesselten Russen Sergej Ustjugow betrug 1:09 Minuten. Ustjugow avancierte mit dieser Leistung zum Tour-de-Ski-Favoriten. Er nahm auch dem Titelverteidiger Johannes Hösflot Klaebo aus Norwegen 1:11 Minuten ab. Der 27-jährige Russe hatte die Tour de Ski im Januar 2017 bereits einmal gewonnen.

Cologna hat somit die Chance verpasste, in der Tour-de-Ski-Wertung tüchtig an Boden gut zu machen. Dies hingegen schafften die Russen, die mit Ustjugow, Ivan Jakimutschkin und Alexander Bolschunow einen Dreifachsieg. Mit einem 20. Rang und 1:21 Minuten Rückstand überzeugte auch Jonas Baumann. «Es war heute von Beginn an zäh. Die Kraft fehlte. Ich wollte ein besseres Ergebnis», gab Cologna ohne Umschweife zu. Am 1. Januar steht nun die Verfolgung über 15 km klassisch an. «Ich hoffe auf einen guten Zug», blickte der vierfache Tour-de-Ski-Sieger voraus. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Cervenka nun doch gesperrt

Ambri-Piotta hat mit seiner Forderung nach einer Strafe für Roman Cervenka von den Rapperswil-Jona Lakers Erfolg gehabt. Der Tscheche wurde von der National League für eine Partie gesperrt.

Das Verbandssportgericht kam zum Schluss, dass Cervenka am 20. Dezember Ambris Elias Bianchi gegen den Kopf gecheckt hat. Der Einzelrichter hatte zunächst davon abgesehen, ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. Gegen dieses Urteil legte der Tessiner Klub Berufung ein. Bianchi zog sich bei der besagten Szene eine Hirnerschütterung zu und fällt seither aus. (pre/sda)

Le @HCAP1937 a décidé de poiser un recours auprès du Tribunal du Sport de @SwissIceHockey pour non ouverture d'une procédure ordinaire contre Roman Červenka (@lakers_1945), sur ce geste à l'encontre d'Elias Bianchi ⬇️ pic.twitter.com/MtTkQN15VU — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) December 27, 2019

Keine Fussballerinnen aus Nordkorea in Tokio

Nordkorea hat sein Frauenfussball-Nationalteam von der Finalrunde der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zurückgezogen. Das gab die asiatische Konföderation AFC bekannt. Das Turnier geht Anfang Februar in Südkorea über die Bühne. Auch der Weltverband FIFA sei über die Vorgänge informiert, hiess es.

Ob der Rückzug im Zusammenhang mit Spannungen auf der koreanischen Halbinsel steht, die in den letzten Monaten wieder zugenommen haben, ist nicht bekannt. Nordkorea wäre in eine Gruppe mit Gastgeber Südkorea, Vietnam und Myanmar gelost worden. Der zweite Pool mit China, Taiwan, Thailand und Australien wird in China ausgespielt. (sda/apa/reu)

Bild: AP

Scharapowa kehrt in Brisbane zurück

Maria Scharapowa steht vor ihrer Rückkehr auf die WTA Tour. Die 32-jährige Russin nahm für das Turnier in Brisbane von nächster Woche eine Wildcard an. Die ehemalige Weltranglisten-Erste hatte ihren letzten Auftritt Ende August am US Open. Wegen Schulterproblemen bestritt sie 2019 nur acht Turniere und fiel sie in der Weltrangliste auf Rang 133 zurück. (sda/apa/reu)

Reichelt macht trotz Kreuzbandriss weiter

Hannes Reichelt will sich von seiner schweren Knieverletzung nicht zum Rücktritt zwingen lassen. Der 39-jährige Österreicher kündigte an, unbedingt in den Ski-Weltcup zurückkehren zu wollen. «Das Ziel bleibt die WM 2021 in Cortina», sagte er an einem Medientermin in Innsbruck.

Der Super-G-Weltmeister von 2015 hatte sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt am Samstag in Bormio das vordere Kreuzband, die äusseren Bänder sowie den Meniskus aussen und innen komplett gerissen. Auch Knochenteile gerieten in Mitleidenschaft. (pre/sda)

Bild: EPA

Bucks bereits bei 30 Siegen angelangt

Die Milwaukee Bucks erreichen als erstes NBA-Team in dieser Saison die Marke von 30 Siegen. Bei den Chicago Bulls setzen sie sich vor dem Jahreswechsel mit 123:102 durch. Bester Werfer der Bucks beim klaren Auswärtssieg in Chicago war Khris Middleton mit 25 Punkten, gefolgt vom Topstar Giannis Antetokounmpo, der zuletzt zwei Spiele wegen Rückenproblemen verpasst hatte. Der MVP der letzten Saison kam auf 23 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists.

«Wir haben schon vor Januar 30 Spiele gewonnen. Das ist cool, aber man kann es immer besser machen», meinte der Grieche. Den 30 Siegen der Bucks stehen fünf Niederlagen gegenüber. Kein anderes NBA-Team hat bisher mehr als 26 Erfolge eingefahren. (pre/sda)

30 wins before the New Year.#FearTheDeer — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2019

Van Gerwen macht Traumfinal klar

Michael van Gerwen steht im Final der Darts-WM. Der Holländer schlägt Nathan Aspinall mit 6:3. Der Topfavorit packte nicht sein bestes Spiel aus, musste er aber auch nicht. Sein englischer Gegner spielte aber noch mit weniger Konstanz.

ONE AWAY!



Michael van Gerwen moves to within a leg of the World Championship Final... pic.twitter.com/c8C05uacz5 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2019

Im Final trifft van Gerwen auf Peter «Snakebite» Wright Der Schotte setzt sich gegen den Waliser Gerwyn Price mit 6:3 durch. Vier Sätze lang war das Geschehen ausgeglichen, doch dann zog Wright davon. Am Ende zitterten aber auch bei der Nummer 3 der Setzliste die Nerven. Er brauchte acht Matchdarts, ehe er sich seine zweite WM-Finalteilnahme sicherte. (abu)

WRIGHT IS INTO THE FINAL!



Peter Wright blows Gerwyn Price away in a 6-3 victory and he reaches his second ever World Championship final!



Who will he face? Up next, it's Michael van Gerwen v Nathan Aspinall! pic.twitter.com/vGFQTuCRot — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2019

Josi erneut zum Allstar-Game der NHL eingeladen

Roman Josi darf zum dritten Mal am Allstar-Weekend der NHL teilnehmen, das vom 24. bis 26. Januar in St. Louis stattfindet.

Der Captain der Nashville Predators spielt bislang eine überragende Saison. Mit 14 Toren und 25 Assists in 38 Saisonpartien ist der 29-jährige Berner in der NHL-Skorerliste der zweitbeste Verteidiger. «Er ist unser konstantester Spieler, bringt jeden Abend seine Leistung», lobte ihn Nashvilles Headcoach Peter Laviolette. Josi ist der einzige Schweizer, der eine Einladung erhalten hat. Nico Hischier hat noch die Chance, via Publikumsvoting dabei zu sein. (abu/sda)

Bild: AP

Nils Mani fällt mehrere Wochen aus

Nils Mani, 2013 Junioren-Weltmeister in der Abfahrt, muss der langen Verletzungsgeschichte einen weiteren Eintrag hinzufügen. Der 27-jährige Berner zog sich am Samstag beim Sturz in der Weltcup-Abfahrt von Bormio einen Teilriss des rechten Gesässmuskels zu, wie Untersuchungen am Montag in der Schweiz ergaben. Um eine Operation kommt Mani herum, er hat aber eine mehrwöchige Rehabilitationsphase vor sich. (abu/sda)

Bild: AP

Shaqiri rund zehn Tage out

Xherdan Shaqiri muss rund zehn Tage pausieren. Der Schweizer Internationale vom FC Liverpool leidet unter einer leichten Oberschenkel-Verletzung. Wie sein Trainer Jürgen Klopp bekannt gab, hätte Shaqiri am Sonntag gegen Wolverhampton (1:0) von Beginn weg zum Einsatz kommen sollen.

Durch die Blessur wird Shaqiri auch die ersten beiden Spiele im kommenden Jahr verpassen. Liverpool spielt in der Premier League gegen Sheffield United (am Donnerstag) und im Cup gegen Everton (am Sonntag). (ram/sda)

Bild: AP

VfB Stuttgart holt Matarazzo

Der in der zweiten Bundesliga spielende Traditionsklub VfB Stuttgart hat den eher unbekannten Pellegrino Matarazzo als Nachfolger des entlassenen Trainers Tim Walter verpflichtet. Der 42-jährige Italo-Amerikaner erhält einen bis Sommer 2021 gültigen Vertrag. Der fast zwei Meter grosse Matarazzo war in den letzten zwei Jahren Assistent in Hoffenheim. (ram/sda/dpa)

Pellegrino #Matarazzo wird neuer VfB Cheftrainer. Der 42-Jährige wechselt von der TSG Hoffenheim zum #VfB.



Herzlich willkommen, Pellegrino Matarazzo!

---

Zur Meldung: https://t.co/9KGmXwgPtf pic.twitter.com/c6CFTFxHEV — VfB Stuttgart (@VfB) December 30, 2019

Kei Nishikori, die Nummer 13 der ATP-Weltrangliste, wird weder am Australian Open noch an der vorgängigen Premiere des ATP Cup teilnehmen. Der 30-jährige Japaner leidet an einer Ellbogenverletzung. Seit dem US Open im September hat er nicht mehr gespielt. (ram/sda)

Bild: AP

