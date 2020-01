Sport

Sport-News: Lazio Rom gewinnt dank Ciro Immobiles Saisontoren 18 und 19



Lazio siegt dank Immobiles Toren 18 und 19 +++ Johaug, wer sonst?

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lazio Rom bleibt am Ball

Lazio Rom bleibt in der Serie A dem Führungsduo Inter Mailand/Juventus Turin wacker auf den Fersen. Nach einem 2:1-Sieg in Brescia beträgt der Rückstand der drittplatzierten Laziali weiterhin nur drei Punkte.

Nach einem durchzogenen Saisonstart hat Lazio die letzten neun Liga-Spiele alle gewonnen. In Brescia wäre diese beeindruckende Serie indessen beinahe zu Ende gegangen. Doppeltorschütze Ciro Immobile, mit 19 Treffern Torschützenleader, erzielte das Siegestor erst in der 91. Minute. Der letzte Spieler, der 19 Treffer nach 17 Spielen erzielt hatte, war Antonio Valentin Angelillo vor 61 Jahren im Dress von Inter Mailand. (ram/sda)

Johaug gewinnt Tour de Ski

Die turmhohe Favoritin ist den Erwartungen gerecht geworden: Therese Johaug hat die Tour de Ski gewonnen. Es war ihr dritter Gesamtsieg, der erste nach ihrer Dopingsperre. Die 31-jährige Norwegerin untermauerte ihre Position als beste Langläuferin der Welt mit einem ungefährdeten Sieg auf der Abschlussetappe hinauf auf die Alpe Cermis.

Bis zum Zielstrich spannend war der Kampf um die weiteren Podestplätze in der Gesamtwertung. Ingvild Flugstad Östberg war zwar vor Natalia Neprjajewa im Ziel, doch die Russin beendete die Tour sechs Sekunden vor der Norwegerin als Zweite. Die Schweizer Sprintspezialistin Laurien van der Graaff wurde 25. (ram)

Bild: KEYSTONE

Froome bricht Vorbereitung ab

Die Genesung des vor über einem halben Jahr schwer gestürzten Radstars Chris Froome verläuft offenbar langsamer als gewünscht. Der vierfache Tour-de-France-Sieger hat nach Informationen des italienischen Radsport-Magazins «Bicisport» das Trainingslager seines Rennstalls Ineos abgebrochen. Ineos-Sportdirektor Dario Cioni bestätigte dies.

Der 34-jährige Froome hatte bei einem Sturz vor dem Zeitfahren der Dauphiné-Rundfahrt am 12. Juni Brüche am Oberschenkel, an der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich erlitten. Ursprünglich wollte der Brite im Oktober bei einem Kriterium in Saitama zurückkehren, seinen Start sagte er aber kurzfristig ab. Anfang November wurde er in Frankreich erneut operiert. Die Nachrichten lassen Zweifel an Froomes Möglichkeiten aufkommen, die diesjährige Tour de France zu fahren. (cbe/sda/dpa)



Bild: EPA/EPA

Barça lässt im Derby Punkte liegen

Der FC Barcelona stolperte in der spanischen Meisterschaft im Duell mit dem Stadtrivalen und Tabellenletzten Espanyol Barcelona über einen späten Platzverweis gegen Mittelfeldspieler Frenkie De Jong und über ein noch späteres Gegentor durch den Chinesen Lei Wu. Aufgrund des 2:2 musste der Titelverteidiger den Rekordmeister Real Madrid aufschliessen lassen.

In Unterzahl kassierte der Favorit in der 88. Minute den Ausgleich, den Lei Wu mit einem sehenswerten Flachschuss aus spitzem Winkel erzielte. Der FC Barcelona ist damit so wenig überzeugend ins neue Jahr gestartet, wie er das alte beendet hatte. Von den letzten vier Meisterschaftsspielen gewann der Meister nur eines.

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 2:2 (1:0)

33'562 Zuschauer.

Tore: 23. David Lopez 1:0. 50. Suarez 1:1. 59. Vidal 1:2. 88. Lei Wu 2:2.

Bemerkung: 75. Gelb-Rote Karte gegen De Jong (FC Barcelona). (abu/sda)

Real Madrid gewinnt gegen Getafe 3:0

Real Madrid findet im ersten Spiel des neuen Jahres zum Erfolg zurück. Nachdem der Rekordmeister vor Weihnachten drei Mal in Serie nur unentschieden gespielt hat, gewinnt er auswärts gegen Getafe 3:0.

Vor allem vor der Pause hatte Real Madrid teilweise Mühe; Keeper Thibaut Courtois musste mehrmals einen Gegentreffer verhindern, und das Führungstor fiel nach einem groben Fehler und dem Eigentor von Getafes Torhüter David Soria in der 34. Minute. Es war der erste Treffer von Real nach 214 Minuten. In der zweiten Hälfte erhöhten Raphaël Varane sowie Luka Modric das Resultat gegen den Tabellen-Siebenten.(abu/sda)

Getafe - Real Madrid 0:3 (0:1)

Tore: 34. Soria (Eigentor) 0:1. 53. Varane 0:2. 96. Modric 0:3.

Lindvik siegt – Kubacki neuer Tournee-Leader

Der Junioren-Weltmeister Marius Lindvik aus Norwegen überrascht weiterhin. Nach dem Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewinnt der 21-jährige Tournee-Neuling auch in Innsbruck.

Lindvik setzte sich mit Flügen auf 133 und 120,5 m vor dem Polen Dawid Kubacki durch, der exakt dieselben Weiten erreichte. Der grosse Verlierer des Tages war der Weltcup-Führende Ryoyu Kobayashi. Der Japaner musste mit Platz 14 vorlieb nehmen und das Leader-Trikot der Tournee an Kubacki abtreten. Der Deutsche Karl Geiger, nach Umgang eins bloss 24., steigerte sich noch in den 8. Rang. (abu/sda)

Bild: EPA

