Sport-News: Liverpools Aushilfe-Team scheitert im Ligacup deutlich



Liverpools Aushilfe-Team scheitert im Ligacup deutlich +++ Gilles Senn in die NHL berufen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Liverpools Aushilfe-Team scheitert im Ligacup deutlich

Der FC Liverpool ist im englischen Ligacup nicht unerwartet im Viertelfinal gescheitert. Der Champions-League-Sieger trat beim 0:5 bei Aston Villa mit einer Mannschaft von U23-Spielern an, weil die arrivierten Teammitglieder, unter ihnen Xherdan Shaqiri, bereits in Doha weilten, wo sie am Mittwochabend den Halbfinal der Klub-WM bestreiten.

Trainer Jürgen Klopp sah den Ligacup-Viertelfinal von Doha aus; in Birmingham wurde er durch den U23-Coach vertreten. (zap/sda)

Podestplätze für Fiva und Smith in Arosa

Die Skicrosserin Fanny Smith verpasste ihren 21. Weltcupsieg ganz knapp. Die 27-jährige Waadtländerin musste sich in Arosa im Final nur der kanadischen Weltmeisterin Marielle Thompson geschlagen geben. Als Zweite stand sie zum 41. Mal auf einem Weltcup-Podest.

Bei den Männer sorgte Alex Fiva für einen Schweizer Podestplatz. Der 33-Jährige fuhr im Final hinter dem Kanadier Kevin Drury und dem Schweden Viktor Andersson ins Ziel.

Der Berner Oberländer Ryan Regez musste sich nach einem spektakulären Sturz im Viertelfinal, den er nur dank zwei Disqualifikationen überstanden hatte, mit dem 7. Platz zufrieden geben. Vorjahressieger Jonas Lenherr scheiterte im Achtelfinal. (zap/sda)

Bild: AP/AP

New Jersey Devils holen Gilles Senn in die NHL

Die New Jersey Devils haben Gilles Senn vom Farmteam Binghamton Devils in die NHL geholt. Der 23-jährige Walliser hatte in diesem Sommer vom HC Davos in die Organisation des Teams aus New Jersey gewechselt und machte 13 Partien in der AHL für Binghamton (89,6% gehaltene Schüsse und 2,95 Gegentore pro Spiel).

Senn wurde nun in die NHL berufen, während Evan Cormier dem umgekehrten Weg geht. Gilles Senn wird bei New Jersey voraussichtlich die Nummer zwei hinter Stammgoalie Mackenzie Blackwood. Die New Jersey Devils, aktuell das zweitschlechteste Team der Liga, spielen ihre nächste Partie in der Nacht auf Donnerstag gegen Anaheim. (zap)

NEWS: #NJDevils have assigned G Evan Cormier to Binghamton (AHL) and recalled G Gilles Senn from Binghamton. pic.twitter.com/wWOKedYQGN — New Jersey Devils (@NJDevils) December 17, 2019

Verstappen will nicht zu Ferrari

Der Vertrag von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen endet nach der kommenden Saison. Doch bei Ferrari sieht der Niederländer seine Zukunft nicht. Der Grund ist einer seiner härtesten Konkurrenten.

Der Red-Bull-Fahrer Max Verstappen wurde in der vergangenen Saison Dritter in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Der Vertrag bei seinem Team läuft aber nur bis zum Ende der Saison 2020. Wo er danach fährt ist bislang unbekannt: Eine Option könnte Ferrari sein – da wird 2021 ein Cockpit frei, weil der Vertrag von Sebastian Vettel ausläuft.

Doch bei dem Traditionsrennstall aus Maranello will Verstappen nicht fahren. Der Grund: sein potentieller Teamkollege Charles Leclerc. «Ich werde nicht mit Leclerc bei Ferrari fahren, Ferrari sollte nicht zwei mögliche Nummer-1-Fahrer nebeneinander haben», sagte er in einem Interview mit dem niederländischen TV-Sender Ziggosport. (zap/t-online)

Bild: EPA

Kung-Fu-Nübel vier Spiele gesperrt

Nach seinem üblen Foul ist Schalkes Torhüter Alexander Nübel für vier Spiele gesperrt worden. Der 23-Jährige war am Sonntag beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt dem Gegenspieler Mijat Gacinovic mit dem Fuss gegen die Brust gesprungen. Später entschuldigte er sich öffentlich. (ram/sda)

Brees knackt Rekord von Manning

Die New Orleans Saints gewinnen das Monday-Night-Spiel der NFL klar mit 34:7 gegen die Indianapolis Colts. Quarterback Drew Brees gelangen vier Touchdown-Pässe.

Damit steht er nun bei 541 Würfen in die Endzone, womit Brees den bisherigen Rekordinhaber Peyton Manning (539) überflügelte. Im Rennen ist auch Tom Brady, der aktuell auf 538 Touchdown-Pässe kommt. (ram)

Rockets-Sieg mit 15 Capela-Rebounds

Die Houston Rockets erringen in der NBA einen 109:107-Heimsieg gegen die San Antonio Spurs. Die Rockets haben nunmehr zwei Drittel der Spiele gewonnen (18:9 Siege) und sind in der Western Conference in einer unbedrängten Position.

San Antonio führte während sieben Achteln des Spiels, und dies mit bis zu 25 Punkten Vorsprung. Erst in der Hälfte des letzten Viertels gingen die Rockets in Führung, worauf der Ausgang bis zur letzten Sekunde offen war. Clint Capela trug zum Sieg je 15 Punkte und Rebounds bei. Zudem erreichte der Genfer fünf Assists. Thabo Sefolosha kam während gut sechs Minuten zum Einsatz. Dem Waadtländer glückte kein Punkt, aber ein Rebound. (ram/sda)

Taylor Hall zu den Arizona Coyotes getradet

Jetzt ist es also Tatsache: Nico Hischier muss bei den New Jersey Devils künftig ohne seinen Sturmpartner Taylor Hall auskommen. Devils-General-Manager Ray Shero hat den Kanadier zu den Arizona Coyotes getradet.

Im Gegenzug erhält New Jersey einen an Bedingungen geknüpften Erstrundenpick (2020), einen an Bedingungen geknüpften Drittrundenpick (2021), sowie Prospects. Die Prospects sind Nick Merkley (Flügel, Erstrundendraft 2015), Nate Schnarr (Center, Drittrundendraft 2017) und Kevin Bahl (Verteidiger, Zweitrundendraft 2018). Ob Hall über diese Saison hinaus bei den Coyotes bleibt ist nicht sicher. Sein Agent lässt verlauten, dass der Spieler im Sommer den Markt testen möchte. (abu)

Philippe Senderos tritt zurück

Philippe Senderos hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der einstige Nationalverteidiger verkündete auf Twitter, dass er am vergangenen Wochenende sein letztes Profispiel bestritten habe. «Ich könnte nicht dankbarer sein, für die Möglichkeiten, die ich in all diesen Jahren gehabt habe», schreibt der 34-Jährige.

Zuletzt stand Senderos noch beim FC Chiasso in der Challenge League unter Vertrag, wo er drei Spiele absolvierte. (abu)

Zuschauerrekord bei Frauen-WM in Neuenburg

Die Unihockey-WM der Frauen in Neuenburg war zuschauermässig ein voller Erfolg. An den neun Tagen fanden 44'513 Fans den Weg in die Hauptarena Patinoires du Littoral und die Zweithalle La Riveraine, so viele wie noch nie an einer Frauen-WM. Der bisherige Rekord war mit 43'804 Besuchern 2013 in Tschechien aufgestellt worden.

«Ich habe noch nie vor solch einer Kulisse gespielt, mit so vielen Leuten in meinen Farben», schwärmte die Schweizer Torhüterin Lara Heini nach dem unglücklich gegen Schweden verlorenen Final. «Ein grosses Kompliment an die Fans. Es war extrem schön, hier zu spielen.» (sda)

Video: SRF

Trainer Häberli beim FC Luzern entlassen

Thomas Häberli ist nicht mehr Trainer des FC Luzern. Der Super-League-Klubs will die Rückrunde mit einem neuen Trainer in Angriff nehmen und trennt sich deshalb vom 45-Jährigen.

Damit half dem unter Druck geratenen Coach auch der 2:1-Sieg am Sonntag gegen Basel nichts mehr. Häberli hatte die Mannschaft erst im vergangenen Februar nach der Entlassung von René Weiler übernommen und mit einer starken Rückrunde noch auf Platz 5 geführt.

Vor dem überraschenden Erfolg gegen Basel hatten die Luzerner seit Ende Oktober sechs Meisterschaftsspiele in Folge verloren. Als Tabellenachter hat der FCL nur vier Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz (Neuchâtel Xamax). Man habe sich den Entscheid nicht leicht gemacht, erklärte FCL-Sportchef Remo Meyer. Aber: «Die Mannschaft hat sich während einem grossen Teil der Vorrunde nicht in der Art und Weise präsentiert, wie wir uns dies vorgestellt haben und entsprechend wollen wir mit Blick auf die Rückrunde einen neuen Impuls und ein Zeichen setzten.» (abu/sda)

Thomas Häberli ist per sofort nicht mehr Trainer des FC Luzern. Danke für deinen Einsatz und deine Arbeit, Häbi.



Weitere Infos dazu gibt's auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/NVoEYdfvBm — FC Luzern (@FCL_1901) December 16, 2019

Hinterstoder springt für Val d'Isère ein

Der ursprünglich am Samstag in Val d'Isère geplante Weltcup-Riesenslalom der Männer, der dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, wird am Sonntag, 1. März, in Hinterstoder nachgeholt. Zuvor finden in der oberösterreichischen Skistation am Freitag eine Kombination und am Samstag ein Super-G statt. (abu/sda)

Trainer Mark van Bommel in Eindhoven entlassen

Mark van Bommel (42) ist nicht mehr Trainer der PSV Eindhoven. Der niederländische Spitzenklub trennte sich am Tag nach einer 1:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam vom ehemaligen Internationalen.

Eindhoven steht auf dem 4. Platz der Ehrendivision, hat aber bereits zehn Punkte Rückstand auf die führenden Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar. Auch in der Europa League schied der Zweite der letztjährigen Meisterschaft mit acht Punkten in den Gruppenspielen aus. (abu/sda)

Bild: AP

Spieler als «Nazi» beschimpft: Spiel in Spanien abgebrochen

Ein Fussball-Zweitligaspiel in Spanien ist am Sonntag zur Halbzeit abgebrochen worden, nachdem Fans von Gastgeber Rayo Vallecano einen Spieler des Gästeteams aus Albacete als «Nazi» beschimpft hatten. Wie die spanische Liga am Abend mitteilte, unterstütze sie den Entscheid des Schiedsrichters, die Partie nach der torlosen ersten Hälfte nicht zu beenden.

Ziel der verbalen Attacken war der ehemalige Rayo-Profi Roman Sosulja. Der Ukrainer spielte 2017 für den Madrider Klub, verliess ihn aber nach kurzer Zeit wieder. Einige Fans hatten ihm damals eine rechtsradikale Gesinnung unterstellt, Sosulja wies dies entschieden zurück. (abu/sda/dpa)

Rayo Vallecano v Albacete in Spain's second division was abandoned tonight. The reason?



Fans of left-wing Rayo chanted and had banners calling Roman Zozulya (formerly of Rayo) a Nazi.



Context: a match in Spain has never been abandoned for racism, homophobia, hate crimes. https://t.co/P7N7nCc1Yb — Colin Millar (@Millar_Colin) December 15, 2019

Bärtschi erneut auf der Waiver-Liste

Sven Bärtschi wurde von den Vancouver Canucks erneut auf die Waiver-Liste gesetzt. Ohnehin ist das Band zwischen dem 27-jährigen Flügelstürmer und der kanadischen Organisation zerschnitten. Bärtschi kam in dieser Saison erst zu sechs Einsätzen in der NHL (zwei Assists), ansonsten spielte er für das AHL-Farmteam Utica Comets, für das er in 16 Partien vier Tore und 19 Assists erzielte.

Wegen der unbefriedigenden Situation möchte Bärtschis Manager André Rufener seinen Schützling von den Canucks loseisen. «Wir suchen nach einer Lösung», sagte er gegenüber einem nordamerikanischen Reporter. Rufener ist der Meinung, dass Bärtschi keine richtige Chance bei den Canucks erhalten habe. Er habe gut gespielt, wenn er in der NHL gewesen sei, findet Rufener. (sda)

Bild: AP/AP

Mbappé trifft zweimal für Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain wurde in der 18. Runde der Ligue 1 vom Rekordmeister nicht gefordert. Mühelos setzte sich das Starensemble in Saint-Etienne mit 4:0 durch.

Die beiden Argentinier Leandro Paredes und Mauro Icardi sowie zweimal Kylian Mbappé schossen die Tore. Für den bald 21-jährigen Mbappé waren es die Treffer 70 und 71 in der Ligue 1 – in seinem 108. Einsatz. Neymar provozierte gegen die früh durch einen Platzverweis dezimierten Gastgeber nach einer guten Stunde einen Penalty. Der Brasilianer traf vom Elfmeterpunkt dann aber nur den Pfosten. (sda)

Real Madrid kommt spät noch zu einem Punkt

Real Madrid hat es verpasst, drei Tage vor dem Clasico die Leaderposition in der spanischen Meisterschaft zu übernehmen. Allerdings tankte die Mannschaft von Zinédine Zidane Moral, indem sie in Valencia spät noch zumindest zu einem Punkt kam. In der 95. Minute glich Karim Benzema mit seinem zwölften Saisontreffer zum 1:1 aus. Valencia war in der 78. Minute durch Carlos Soler in Führung gegangen.

Barcelona, das am Samstag in San Sebastian (2:2) Punkte abgab, und Real Madrid sind vor dem ersten Saisonduell punktgleich. Die Katalanen haben aber die um zwei Treffer bessere Tordifferenz. (sda)

