Kanter darf die USA verlassen +++ Kloten braucht neuen VR-Präsi

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kanter darf USA verlassen

Eine Art Weihnachtsgeschenk für Enes Kanter: Der papierlose NBA-Spieler der Boston Celtics darf die Reise ans Auswärtsspiel bei den Toronto Raptors mitmachen. Kanter bedankte sich bei den amerikanischen und den kanadischen Behörden, bei den Celtics und der NBA dafür, dass ihm dies ermöglicht wird. «Ich bin frei», twitterte er.

I’m Free 🇨🇦 — Enes Kanter (@EnesKanter) December 23, 2019

Kanter spielte seit November 2018 nicht mehr ausserhalb der Vereinigten Staaten. Als scharfer Kritiker des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt er als Staatsfeind, er fürchtet um sein Leben, wenn er sich nicht in den USA aufhält. Sein türkischer Pass wurde 2017 aberkannt. (ram)

Kloten braucht neuen VR-Präsi

Im EHC Kloten kommt es zu einem Wechsel in der Vereinsführung. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Rolf Tresch tritt per sofort ab, interimistisch übernimmt Vizepräsident Mike Schälchli. Über die Gründe des sofortigen Abgangs von Tresch hielt sich der Verein bedeckt.

«Zwischen den Parteien wurde Stillschweigen vereinbart», sagte Pascal Signer, der CEO und Delegierte des Verwaltungsrats der EHC Kloten Sport AG, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Tresch bleibe dem Klub als Sponsor freundschaftlich verbunden. Er hatte das Amt erste Ende April von Hans-Ulrich Lehmann übernommen. Der EHC Kloten führt nach 30 Runden der Swiss League die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Ajoie an. Ziel bleibt der Wiederaufstieg in die National League. (ram/sda)

Rücktritt schon nach acht Monaten: Der Präsident des @EHC_Kloten_1934 Rolf Tresch legt sein Amt nieder. Für ihn übernimmt interimistisch der bisherige Vize-Präsident. https://t.co/K8iYQujV3f — RADIO TOP (@diisradiotop) December 24, 2019

Neuerliches Rekordpreisgeld am Australian Open

Das Australian Open in Melbourne im Januar 2020 wird mit 71 Millionen australischen Dollar (ca. 48 Millionen Franken) einmal mehr ein Rekordpreisgeld ausschütten. Laut den Veranstaltern ist dies eine Steigerung von 13,6 Prozent gegenüber dem Turnier 2019.

Die Teilnehmer der 1. Runde der Qualifikation erhalten 20'000 australische Dollar, was einer Steigerung von 33,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Sieger der Einzelkonkurrenzen bekommen je 4,12 Millionen australische Dollar, ca. 2,8 Mio Franken. Allein in den letzten fünf Jahren ist das Preisgeld am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres um 61,4 Prozent gestiegen. (ram/sda)

Die Australian Open 2019

Ambri verstärkt sich für den Spengler Cup

Ambri-Piotta wird bei der erstmaligen Teilnahme am Spengler Cup in der Altjahreswoche in Davos durch drei Angreifer und einen Goalie verstärkt.

Die drei Stürmer sind Floran Douay und Marco Miranda von Genève-Servette sowie der kanadische Ex-NHL-Spieler Wojtek Wolski, der zuletzt für den chinesischen KHL-Verein Kunlun Red Star auflief. Als Goalie kommt Ludovic Waeber, der Ersatz-Keeper von Fribourg-Gottéron. Ambri bestreitet am Donnerstagnachmittag gegen den russischen KHL-Vertreter Salawat Ufa das Eröffnungsspiel. (abu/sda)



Kloten setzt sich ab

Das Mittelland-Derby endete mit einer faustdicken Überraschung. Olten bekam nach sechs Siegen hintereinander gegen das kriselnde Langenthal (vier Niederlagen in Serie) kein Bein vors andere.

Auch Kloten tat sich vor 5571 Fans in der Arena am Schluefweg schwer. Die Klotener lagen gegen La Chaux-de-Fonds bis zur 34. Minute mit 0:1 zurück. Dann realisierten Ramon Knellwolf, Marco Truttmann, Robin Figren und Fabian Sutter mit vier Goals zum 4:1 innerhalb von 144 Sekunden die Wende. La Chaux-de-Fonds kam zwar nochmals auf 4:5 heran, Robin Figren in Unterzahl und ins leere Tor stellte aber das 6:4-Schlussresultat her. (abu/sda)

Odermatt mit Riss des Aussenmeniskus

Marco Odermatt fällt wie befürchtet länger aus. Der 22-jährige Nidwaldner hat sich im Riesenslalom von Alta Badia einen Riss des Aussenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Dies ergab die MRI-Untersuchung in der Universitätsklinik Balgrist in Zürich am Montag.

Wie Swiss-Ski mitteilte, wurde Odermatt bereits operiert. Man hoffe, dass dieser noch in diesem Winter wieder ins Renngeschehen eingreifen könne, schreibt der Skiverband. (abu/sda)



Leclerc verlängert bei Ferrari

Der Formel-1-Rennstall Ferrari hat den Vertrag mit seinem monegassischen Fahrer Charles Leclerc (22) vorzeitig bis zum Ende der Saison 2024 verlängert. Das gab das Team aus Maranello am Montag bekannt.

Leclerc beendete in diesem Jahr seine erste Saison bei Ferrari als starker Vierter der WM-Wertung. Er klassierte sich dabei einen Platz vor dem vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel, der noch bis Ende des Jahres 2020 an Ferrari gebunden ist. Leclerc gelangen in Belgien und Italien zwei Saisonsiege, zudem schaffte er mit sieben Pole Positions so viele wie kein anderer Formel-1-Fahrer 2019. (ram/sda/dpa)



