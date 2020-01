Sport

Sport-News: Real gewinnt gegen Getafe, Barça mit Remis gegen Espanyol



Barça lässt im Derby Punkte liegen, Real findet zum Siegen zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Barça lässt im Derby Punkte liegen

Der FC Barcelona stolperte in der spanischen Meisterschaft im Duell mit dem Stadtrivalen und Tabellenletzten Espanyol Barcelona über einen späten Platzverweis gegen Mittelfeldspieler Frenkie De Jong und über ein noch späteres Gegentor durch den Chinesen Lei Wu. Aufgrund des 2:2 musste der Titelverteidiger den Rekordmeister Real Madrid aufschliessen lassen.

In Unterzahl kassierte der Favorit in der 88. Minute den Ausgleich, den Lei Wu mit einem sehenswerten Flachschuss aus spitzem Winkel erzielte. Der FC Barcelona ist damit so wenig überzeugend ins neue Jahr gestartet, wie er das alte beendet hatte. Von den letzten vier Meisterschaftsspielen gewann der Meister nur eines.

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 2:2 (1:0)

33'562 Zuschauer.

Tore: 23. David Lopez 1:0. 50. Suarez 1:1. 59. Vidal 1:2. 88. Lei Wu 2:2.

Bemerkung: 75. Gelb-Rote Karte gegen De Jong (FC Barcelona). (abu/sda)

Real Madrid gewinnt gegen Getafe 3:0

Real Madrid findet im ersten Spiel des neuen Jahres zum Erfolg zurück. Nachdem der Rekordmeister vor Weihnachten drei Mal in Serie nur unentschieden gespielt hat, gewinnt er auswärts gegen Getafe 3:0.

Vor allem vor der Pause hatte Real Madrid teilweise Mühe; Keeper Thibaut Courtois musste mehrmals einen Gegentreffer verhindern, und das Führungstor fiel nach einem groben Fehler und dem Eigentor von Getafes Torhüter David Soria in der 34. Minute. Es war der erste Treffer von Real nach 214 Minuten. In der zweiten Hälfte erhöhten Raphaël Varane sowie Luka Modric das Resultat gegen den Tabellen-Siebenten.(abu/sda)

Getafe - Real Madrid 0:3 (0:1)

Tore: 34. Soria (Eigentor) 0:1. 53. Varane 0:2. 96. Modric 0:3.

Lindvik siegt – Kubacki neuer Tournee-Leader

Der Junioren-Weltmeister Marius Lindvik aus Norwegen überrascht weiterhin. Nach dem Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewinnt der 21-jährige Tournee-Neuling auch in Innsbruck.

Lindvik setzte sich mit Flügen auf 133 und 120,5 m vor dem Polen Dawid Kubacki durch, der exakt dieselben Weiten erreichte. Der grosse Verlierer des Tages war der Weltcup-Führende Ryoyu Kobayashi. Der Japaner musste mit Platz 14 vorlieb nehmen und das Leader-Trikot der Tournee an Kubacki abtreten. Der Deutsche Karl Geiger, nach Umgang eins bloss 24., steigerte sich noch in den 8. Rang. (abu/sda)

Bild: EPA

Viertelfinal-Out für Cologna und Van der Graaff

Dario Cologna und Laurien van der Graaff schieden im Val di Fiemme in den Viertelfinals im Klassisch-Sprint aus. Immerhin holten sie in der 6. Etappe der Tour de Ski ein paar Bonussekunden.

Insbesondere für Cologna war der Vorstoss in die Viertelfinals bereits ein Erfolg, zumal er den Cut in der Qualifikation nur um 3 Hundertstel geschafft hatte. In seinem Viertelfinal-Heat, einem taktischen Lauf, kam er auf der Zielgeraden nicht an den Konkurrenten vorbei. Somit betrug sein Bonus 4 Sekunden. Auch Ueli Schnider blieb chancenlos.

Van der Graaff, die Nummer 15 des Prologs, erhielt 10 Sekunden gutgeschrieben. Die Davoserin erwischte eine starke Viertelfinal-Serie. Den Halbfinal-Vorstoss verpasste sie im Direktduell um den 2. Rang gegen Ingvild Flugstad Östberg bloss um einen Zehntel. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Clint Capela mit 30 Punkten

Clint Capela ist auch im ersten NBA-Spiel der Houston Rockets im neuen Jahr einer Protagonisten. Houston gewinnt gegen die Philadelphia 76ers 118:108.

Capela spielte überaus stark und verpasste nach einem seiner besten NBA-Spiele den vor rund einem Jahr aufgestellten Rekord nur um einen Skorerpunkt. Der Genfer, dem zudem 14 Rebounds gelangen, war hinter James Warden (44 Punkte) der zweitbeste Skorer seiner Mannschaft.

Thabo Sefolosha, der zweite Schweizer im Team von Houston, wurde nicht eingesetzt. (aeg/sda)

Bild: AP

Aussage gegen Aussage rund um Trainer Dionisio

Ist Ricardo Dionisio der neue Trainer des FC Sion, oder ist er weiter bei Stade Nyonnais unter Vertrag? In dieser Streitfrage, die juristische Folgen haben könnte, steht Aussage gegen Aussage.

Ricardo Dionisio, der Nachfolger des zurückgetretenen Trainers Stéphane Henchoz bei Sion, wurde am Freitag im Wallis der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem Interview mit «blick.ch» sagte der Portugiese, er habe von Nyons Sportverantwortlichem Warujan Simonow die Freigabe für den Wechsel erhalten. Und Sions Präsident Christian Constantin sagte vor den Medien, er habe Stade Nyonnais offeriert, er werde sechs der 18 ausstehenden Monatslöhne des bis Juni 2021 an Nyon gebundenen Dionisio übernehmen. Nyon sei nicht auf das Angebot eingegangen, weshalb Dionisio den Vertrag aufgelöst habe.

Nach diesen Aussagen meldeten sich die vom reichen und einflussreichen Uhrenunternehmer Vartan Sirmakes präsidierten Waadtländer umgehend deutlich zu Wort: Sowohl Dionisio als auch Constantin hätten gelogen. Dionisio habe weder die Freigabe bekommen noch den Vertrag aufgelöst.

Stade Nyonnais nimmt den Trainingsbetrieb für die später beginnende Promotion League am 20. Januar auf. An diesem Tag, so die Position des Klubs, werde der Trainer pünktlich zur Arbeit zurückerwartet. Nyons Klubverantwortliche wollen rechtlich vorgehen - «mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln». (sda)

Bild: KEYSTONE

Harry Kane droht eine lange Pause

Harry Kane, Goalgetter von Tottenham Hotspur und der englischen Nationalmannschaft, verletzt sich abermals ernsthaft. Bei Tottenhams 0:1-Niederlage am Neujahrstag in Southampton erlitt der 26-Jährige einen Muskelriss im linken Oberschenkel, wie der Klub bekanntgab. Kane verliess den Platz an Krücken. Wie lange er den Spurs fehlen wird, ist nicht bekannt. Kane war schon letzten Frühling mehrere Wochen verletzungshalber ausgefallen.

Die Spurs haben sich in der Champions League für die Achtelfinals qualifiziert, in denen sie auf Leipzig treffen werden. In der Meisterschaft haben sie bis jetzt eher enttäuscht. Mit einer knapp positiven Bilanz belegen sie nach 21 Runden den 6. Platz, weit hinter Manchester City, Leicester City und dem souveränen Leader Liverpool. (sda)

Bild: EPA

Fuchs neue Weltnummer 1

Seit einem Jahr ist die Weltrangliste der Springreiter fest in Schweizer Hand. Zum Jahreswechsel verdrängte allerdings Martin Fuchs seinen Landsmann Steve Guerdat von der Nummer-1-Position. Der 27-jährige Zürcher ist die fünfte Schweizer Nummer 1 in der Geschichte. Vor ihm haben dies auch sein Götti Willi Melliger, Onkel Markus Fuchs, Pius Schwizer und Guerdat geschafft.

Guerdat lag seit Januar 2019 als unangefochtene Nummer 1 an der Spitze. Fuchs sammelte aber ebenfalls kontinuierlich Punkte und rückte im September bis auf Platz 2 vor. Der Triumph im Grand Prix von Genf und der Weltcupsieg von London haben den Europameister 2019 nun ganz an die Spitze der weltbesten Springreiter gebracht. (ram/sda)

Bild: EPA

