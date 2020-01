Sport

Sport-News

Sport-News: Real Madrid gewinnt gegen Getafe



Sport-News

Real Madrid findet zum Siegen zurück +++ Kubacki neuer Tournee-Leader

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Real Madrid gewinnt gegen Getafe 3:0

Real Madrid findet im ersten Spiel des neuen Jahres zum Erfolg zurück. Nachdem der Rekordmeister vor Weihnachten drei Mal in Serie nur unentschieden gespielt hat, gewinnt er auswärts gegen Getafe 3:0.

Vor allem vor der Pause hatte Real Madrid teilweise Mühe; Keeper Thibaut Courtois musste mehrmals einen Gegentreffer verhindern, und das Führungstor fiel nach einem groben Fehler und dem Eigentor von Getafes Torhüter David Soria in der 34. Minute. Es war der erste Treffer von Real nach 214 Minuten. In der zweiten Hälfte erhöhten Raphaël Varane sowie Luka Modric das Resultat gegen den Tabellen-Siebenten.(abu/sda)

Getafe - Real Madrid 0:3 (0:1)

Tore: 34. Soria (Eigentor) 0:1. 53. Varane 0:2. 96. Modric 0:3.

Lindvik siegt – Kubacki neuer Tournee-Leader

Der Junioren-Weltmeister Marius Lindvik aus Norwegen überrascht weiterhin. Nach dem Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewinnt der 21-jährige Tournee-Neuling auch in Innsbruck.

Lindvik setzte sich mit Flügen auf 133 und 120,5 m vor dem Polen Dawid Kubacki durch, der exakt dieselben Weiten erreichte. Der grosse Verlierer des Tages war der Weltcup-Führende Ryoyu Kobayashi. Der Japaner musste mit Platz 14 vorlieb nehmen und das Leader-Trikot der Tournee an Kubacki abtreten. Der Deutsche Karl Geiger, nach Umgang eins bloss 24., steigerte sich noch in den 8. Rang. (abu/sda)

Bild: EPA

Viertelfinal-Out für Cologna und Van der Graaff

Dario Cologna und Laurien van der Graaff schieden im Val di Fiemme in den Viertelfinals im Klassisch-Sprint aus. Immerhin holten sie in der 6. Etappe der Tour de Ski ein paar Bonussekunden.

Insbesondere für Cologna war der Vorstoss in die Viertelfinals bereits ein Erfolg, zumal er den Cut in der Qualifikation nur um 3 Hundertstel geschafft hatte. In seinem Viertelfinal-Heat, einem taktischen Lauf, kam er auf der Zielgeraden nicht an den Konkurrenten vorbei. Somit betrug sein Bonus 4 Sekunden. Auch Ueli Schnider blieb chancenlos.

Van der Graaff, die Nummer 15 des Prologs, erhielt 10 Sekunden gutgeschrieben. Die Davoserin erwischte eine starke Viertelfinal-Serie. Den Halbfinal-Vorstoss verpasste sie im Direktduell um den 2. Rang gegen Ingvild Flugstad Östberg bloss um einen Zehntel. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Clint Capela mit 30 Punkten

Clint Capela ist auch im ersten NBA-Spiel der Houston Rockets im neuen Jahr einer Protagonisten. Houston gewinnt gegen die Philadelphia 76ers 118:108.

Capela spielte überaus stark und verpasste nach einem seiner besten NBA-Spiele den vor rund einem Jahr aufgestellten Rekord nur um einen Skorerpunkt. Der Genfer, dem zudem 14 Rebounds gelangen, war hinter James Warden (44 Punkte) der zweitbeste Skorer seiner Mannschaft.

Thabo Sefolosha, der zweite Schweizer im Team von Houston, wurde nicht eingesetzt. (aeg/sda)

Bild: AP

Aussage gegen Aussage rund um Trainer Dionisio

Ist Ricardo Dionisio der neue Trainer des FC Sion, oder ist er weiter bei Stade Nyonnais unter Vertrag? In dieser Streitfrage, die juristische Folgen haben könnte, steht Aussage gegen Aussage.

Ricardo Dionisio, der Nachfolger des zurückgetretenen Trainers Stéphane Henchoz bei Sion, wurde am Freitag im Wallis der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem Interview mit «blick.ch» sagte der Portugiese, er habe von Nyons Sportverantwortlichem Warujan Simonow die Freigabe für den Wechsel erhalten. Und Sions Präsident Christian Constantin sagte vor den Medien, er habe Stade Nyonnais offeriert, er werde sechs der 18 ausstehenden Monatslöhne des bis Juni 2021 an Nyon gebundenen Dionisio übernehmen. Nyon sei nicht auf das Angebot eingegangen, weshalb Dionisio den Vertrag aufgelöst habe.

Nach diesen Aussagen meldeten sich die vom reichen und einflussreichen Uhrenunternehmer Vartan Sirmakes präsidierten Waadtländer umgehend deutlich zu Wort: Sowohl Dionisio als auch Constantin hätten gelogen. Dionisio habe weder die Freigabe bekommen noch den Vertrag aufgelöst.

Stade Nyonnais nimmt den Trainingsbetrieb für die später beginnende Promotion League am 20. Januar auf. An diesem Tag, so die Position des Klubs, werde der Trainer pünktlich zur Arbeit zurückerwartet. Nyons Klubverantwortliche wollen rechtlich vorgehen - «mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln». (sda)

Bild: KEYSTONE

Harry Kane droht eine lange Pause

Harry Kane, Goalgetter von Tottenham Hotspur und der englischen Nationalmannschaft, verletzt sich abermals ernsthaft. Bei Tottenhams 0:1-Niederlage am Neujahrstag in Southampton erlitt der 26-Jährige einen Muskelriss im linken Oberschenkel, wie der Klub bekanntgab. Kane verliess den Platz an Krücken. Wie lange er den Spurs fehlen wird, ist nicht bekannt. Kane war schon letzten Frühling mehrere Wochen verletzungshalber ausgefallen.

Die Spurs haben sich in der Champions League für die Achtelfinals qualifiziert, in denen sie auf Leipzig treffen werden. In der Meisterschaft haben sie bis jetzt eher enttäuscht. Mit einer knapp positiven Bilanz belegen sie nach 21 Runden den 6. Platz, weit hinter Manchester City, Leicester City und dem souveränen Leader Liverpool. (sda)

Bild: EPA

Fuchs neue Weltnummer 1

Seit einem Jahr ist die Weltrangliste der Springreiter fest in Schweizer Hand. Zum Jahreswechsel verdrängte allerdings Martin Fuchs seinen Landsmann Steve Guerdat von der Nummer-1-Position. Der 27-jährige Zürcher ist die fünfte Schweizer Nummer 1 in der Geschichte. Vor ihm haben dies auch sein Götti Willi Melliger, Onkel Markus Fuchs, Pius Schwizer und Guerdat geschafft.

Guerdat lag seit Januar 2019 als unangefochtene Nummer 1 an der Spitze. Fuchs sammelte aber ebenfalls kontinuierlich Punkte und rückte im September bis auf Platz 2 vor. Der Triumph im Grand Prix von Genf und der Weltcupsieg von London haben den Europameister 2019 nun ganz an die Spitze der weltbesten Springreiter gebracht. (ram/sda)

Bild: EPA

Cologna läuft auf Rang 6

Dario Cologna verbesserte sich in der 5. Etappe der Tour de Ski auf Gesamtrang 9. Im Massenstart-Rennen über 15 km klassisch im Val di Fiemme wurde er Sechster mit elf Sekunden Rückstand.

Cologna verlor im letzten Anstieg den Ausschluss zu den drei Tour-Favoriten, die in der Reihenfolge Johannes Hösflot Klaebo, Sergej Ustjugow und Alexander Bolschunow die Ziellinie überquerten. Im Overall-Klassement führt Bolschunow noch 18 Sekunden vor Klaebo und deren 21 vor Ustjugow. Der Rückstand auf Platz 3 beträgt für den vierfachen Tour-de-Ski-Sieger Cologna 1:36 Minuten.

Dominatorin Therese Johaug erlitt eine weitere Niederlage. Die Norwegerin verfehlte über 10 km klassisch mit Massenstart als Vierte das Podest. Die Führung in der Tour de Ski hält Johaug aber weiterhin inne. Den Tagessieg holte sich ihre Landsfrau Astrid Uhrenholdt Jacobsen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Ghana entlässt sämtliche Nationaltrainer

Der ghanaische Fussballverband (GFA) hat sich von allen Trainern seiner Nationalteams getrennt. Einen Grund für die Massenentlassung nannte die GFA vorerst nicht. Allerdings hatte der seit Oktober amtierende Präsident Kurt Okraku versprochen, «einen neuen Verband aufzubauen», nachdem ein Investigativ-Journalist in einer TV-Dokumentation Beweise für Bestechung und Korruption in Ghanas Fussball vorgelegt hatte. (sda/apa)

GFA Dissolves Technical Teams of All National Teams https://t.co/AqqhYfKhiE — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 2, 2020

ATP Cup startet mit Fauxpas

Zum Auftakt des neuen ATP Cups ist den Organisatoren eine Panne unterlaufen. Die Veranstalter in Sydney spielten beim ersten Einsatz von Moldawien fälschlicherweise die rumänische Nationalhymne ab.

Für den Fauxpas entschuldigten sich die Organisatoren umgehend. «Es tut uns aufrichtig leid, und wir haben uns persönlich beim Team Moldawien entschuldigt», teilten sie mit. Auch auf dem Platz gab es für die Moldawier in der Folge eine Enttäuschung. Im Gruppenduell mit Belgien blieben sie mit 0:3 ohne Chance. Der Wettbewerb wird erstmals mit 24 Nationen in Sydney, Perth und Brisbane ausgetragen. (abu/sda/dpa)

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to 🇲🇩#TeamMoldova. — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Liverpool schlägt auch Sheffield

Liverpools Siegesserie hielt auch im neuen Jahr an. Der souveräne Leader der Premier League kam beim 2:0 im Heimspiel gegen den erstaunlichen Aufsteiger Sheffield United zum elften Sieg in Folge und wahrte den Vorsprung von 13 Punkten auf Verfolger Leicester City auch nach der 21. Runde. Mohamed Salah schon nach vier Minuten sowie Sadio Mané nach der Pause nach einem sehenswerten Doppelpass mit Salah schossen die Tore für Liverpool.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp blieb im fünften Spiel in Folge ohne Gegentor; die Abwehr um Torhüter Alisson und den niederländischen Abwehrchef Virgil van Dijk ist seit 495 Minuten unbezwungen.

Liverpool - Sheffield United 2:0 (1:0)

53'321 Zuschauer.

Tore: 4. Salah 1:0. 64. Mané 2:0.

Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt/Oberschenkelzerrung). (rst/sda)

Sieg und Assist für Wayne Rooneys beim Comeback

Das Comeback von Wayne Rooney im englischen Klubfussball endete mit einem Erfolg. Der 34-jährige Stürmer gewann in der zweithöchsten Liga mit Derby County das Heimspiel gegen Barnsley 2:1 und lieferte zum ersten Tor den Assist. Derby County, das vom Niederländer Philip Cocu trainiert wird, ist trotzdem bloss auf Platz 17 klassiert. Für Rooney war es der erste Einsatz seit dem letzten Oktober und dem Saisonende in der nordamerikanischen Major League Soccer mit D.C. United.

Bild: AP

(rst/sda)

Sommer und Bürki «internationale Klasse»

Das deutsche Fachmagazin «Kicker» attestiert den Schweizer Bundesliga-Torhütern Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) und Roman Bürki (Borussia Dortmund) «internationale Klasse». Im Halbjahres-Ranking aller Bundesliga-Goalies werden sie auf den Plätzen 3 und 5 geführt. Eine bessere Bewertung als Sommer bekamen nur Manuel Neuer, als einziger mit dem Prädikat «Weltklasse», sowie Leipzigs Ungar Peter Gulacsi. (ram/sda)

bild: kicker / quelle: reddit

Hiller MVP-Kandidat der Champions Hockey League

Jonas Hiller ist einer von fünf Kandidaten für die Auszeichnung des besten Spielers (MVP) der Champions Hockey League 2019/20. Der 37-jährige Torhüter des EHC Biel wurde von einer Expertenjury neben dem Verteidiger Arttu Illomäki (FIN/Lulea), den Stürmern Olle Alsing (SWE/Djurgarden) und Ryan Lasch (USA/Frölunda) sowie Keeper Marek Mazanec (CZE/Hradec Kralove) nominiert. Die Wahl wird von den Fans via Stimmabgabe im Internet vorgenommen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Die NBA trauert um David Stern

Der langjährige NBA-Chef David Stern ist am Neujahrstag in New York im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung, die er am 12. Dezember erlitten hatte, verstorben. Stern stand der NBA von 1984 bis 2014 als Commissioner vor und machte die Liga unter seiner Führung zu einem globalen Milliarden-Unternehmen. (sda)

Bild: EPA

Abonniere unseren Newsletter