Sport-News: Simon Ammann beim Tournee-Auftakt auf Rang 16



Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann beim Tournee-Auftakt auf Rang 16

Simon Ammann ist der Auftakt zur Vierschanzentournee ordentlich geglückt. Der Toggenburger belegte in Oberstdorf den 16. Rang und erzielte somit sein bestes Saisonergebnis. Der vierfache Olympiasieger segelte auf 132 und 128 Meter. Der WM-Dritte Killian Peier (123,5 m) hingegen verlor das Duell gegen den Deutschen Constantin Schmid undverpasste auch einen der fünf Lucky-Loser-Plätze. Der Waadtländer wurde nur 33.

Als Sieger liess sich der Japaner Ryoyu Kobayashi feiern. 138 und 134 m reichten zum klaren Sieg mit 9,2 und mehr Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz. Der Asiate hatte vergangenen Winter den Grand Slam geschafft und realisierte nun den fünften Tournee-Sieg in Folge. Kobayashi vermasselte die Party der Deutschen, die mit Karl Geiger den ersten Herausforderer des Japaners stellen. Auf den weiteren Plätzen folgen der Pole Dawid Kubacki und der Österreicher Stefan Kraft. (pre/sda)

Ryoyu Kobayashi makes it 5️⃣ in a row at #FourHills with a victory in #Oberstdorf! 🖐



Can anyone stop his dominant run? 💪 pic.twitter.com/apEqPotHMg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 29, 2019

Kloten lässt sich auch von Olten nicht stoppen

Der EHC Kloten festigt seine Führungsposition in der Swiss League mit einem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen Olten. Der schwedische Stürmer Robin Figren sicherte Kloten mit seinem Tor in der 64. Minute den neunten Meisterschaftsieg in Serie. Die Zürcher konsolidierten ihre Reserve bei vier Verlustpunkten.

In den Duellen dieser Saison zwischen den Swiss-League-Spitzenmannschaften Kloten und Olten hat sich erstmals das Heimteam durchgesetzt. Ende September hatten die Klotener im Solothurnischen 2:0 gewonnen, Anfang November revanchierte sich Olten mit einem 7:2-Auswärtssieg. (pre/sda)

Spannender Spitzenkampf am Sonntagnachmittag! Der EHC Kloten gewinnt nach Verlängerung gegen den EHC Olten! Unsere Torschützen: Kindschi, Steiner, Figren#ehckloten #saison1920 #heimsieg pic.twitter.com/yF0J9ld7IX — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) December 29, 2019

Schweizer U20-Nati vorzeitig in den Viertelfinals

An der U20-Weltmeisterschaft in Tschechien stehen die jungen Schweizer vorzeitig als Viertelfinalisten fest. Da Kasachstan (1:7 gegen Finnland) auch seine dritte Partie verlor, kann die Schweizer Mannschaft von Trainer Thierry Paterlini nicht mehr vom 4. Platz der Gruppe A verdrängt werden. Die verbleibenden Gruppenspiele trägt die Schweiz gegen die Slowakei (Montag, 19.00 Uhr) und gegen Finnland (Silvester, 19.00 Uhr) aus. (pre/sda)

Hediger rettet die Schweizer Ehre



Der Skating-Sprint in Lenzerheide endete aus Schweizer Sicht mit einer Enttäuschung. Einzig Jovian Hediger schaffte bei der 2. Etappe der Tour de Ski den Vorstoss in die Halbfinals. Hediger hatte als Drittschnellster der Qualifikation seine Ambitionen angemeldet. Für die Viertelfinals wählte der Romand den fünften und letzten Lauf. Dort holte er souverän einen Spitzenplatz. Allerdings blieb ihm in den Halbfinals, wohl auch wegen der kurzen Ruhepause, bloss Platz 5.

Dario Cologna hatte am frühen Morgen wie erwartet die Viertelfinals verpasst. Der vierfache Tour-Sieger hatte bereits zuvor angekündigt, im Prolog nicht ans Limit gehen zu wollen, um seine Lunge zu schonen. Auch bei einem Ausscheiden im Viertelfinal hätte es für die Gesamtwertung nur wenige Bonussekunden gegeben. Der Tagessieg und 60 Sekunden Bonus für das Tour-de-Ski-Klassement gingen an Johannes Hösflot Klaebo. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Murray sagt Teilnahme am Australian Open ab

Andy Murray sagt die Teilnahme am Australian Open ab. Dem Schotten macht eine Beckenverletzung zu schaffen. «Ich habe so hart gearbeitet, um mich in die Lage zu bringen, auf Top-Niveau zu spielen – und bin unheimlich enttäuscht, nicht im Januar in Australien spielen zu können», lässt sich Murray auf der Web-Seite des ersten, am 20. Januar beginnenden Grand-Slam-Turniers des Jahres zitieren.

Auch den ATP Cup, der ab 3. Januar in drei australischen Städten ausgespielt wird, wird der 32-jährige Schotte verpassen. Der frühere Weltranglisten-Erste hatte sich die Verletzung beim Einsatz im Davis Cup für Grossbritannien im November zugezogen. Murray erreichte beim Australian Open fünfmal den Final, gewinnen konnte er das Turnier in Melbourne noch nie. (mim/sda)

Bild: AP

Kanadas Junioren mit historischer Niederlage

Die kanadischen Junioren haben bei der U20-WM in Tschechien eine schwere Niederlage erlitten. Die Nordamerikaner unterlagen in Ostrava Russland 0:6, laut TSN die höchste Niederlage der kanadischen Talente in der 43-jährigen WM-Geschichte. Zudem verletzte sich Alexis Lafreniere, der beim NHL-Draft im Juni als Topkandidat für die Nummer 1 gehandelt wird. (sda/apa)

SIX goals by SIX different players... TEAM EFFORT much? 🤔



This one goes to Grigori Denisenko! @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/LfR3XaXqgm — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019

U20-Nati gegen Schweden chancenlos

Nach dem 5:3 gegen Kasachstan verloren die Schweizer an der U20-WM in Tschechien das zweite Spiel. Das Team von Trainer Thierry Paterlini unterlag Schweden in Trinec 2:5. Die Schweden kamen vor 4109 Zuschauern bereits nach wenigen Sekunden zu einer guten Möglichkeit. Nach dem fünften Torschuss in der 10. Minute lagen sie 2:0 vorne – beide Treffer erzielte der bei Frölunda tätige Samuel Fagemo. Hielten die Schweizer im ersten Drittel noch einigermassen mit, hatten sie den Schweden im Mittelabschnitt nur wenig entgegenzusetzen. Nach dem 0:4 von Karl Henriksson (30.) war das Spiel für Goalie Luca Hollenstein zu Ende; er wurde durch Stéphane Charlin ersetzt.

Als kleinen Trost können die Schweizer für sich in Anspruch nehmen, dass schönste Tor der Begegnung erzielt haben. Der Bieler Gian Kohler beförderte den Puck 13 Sekunden vor der zweiten Pause in Baseball-Manier aus der Luft zum 1:5 ins Gehäuse. Es war für die Schweizer das zweite Powerplay-Tor an diesem Turnier. Das 2:5 von Verteidiger Nico Gross (55.), der seine vierte U20-WM bestreitet, konnte sich ebenfalls sehen lassen. Überhaupt dominierten die Schweizer die letzten 20 Minuten, was das Schussverhältnis von 13:3 (total 27:27) unterstreicht.

Schweiz - Schweden 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Trinec. - 4109 Zuschauer. - SR MacFarlane/Schrader (USA/GER), Hagerstrom/Lederer (FIN/CZE).

Tore: 4. Fagemo (Söderström) 0:1. 10. Fagemo (Höglander) 0:2. 22. Höglander (Lundkvist, Sandin/Ausschluss Salzgeber) 0:3. 30. Henriksson (Raymond) 0:4. 35. Raymond (Berggren, Holtz/Ausschluss Sopa) 0:5. 40. Kohler (Nussbaumer, Moser/Ausschluss Ginning) 1:5. 55. Gross (Kohler, Verboon) 2:5.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 3mal 2 plus 10 Minuten (Ginning) gegen Schweden.

Schweiz: Hollenstein/Charlin (ab 30.); Aebischer, Berni; Moser, Gross; Henauer, Pezzullo; Guggenheim; Patry, Schmid, Wetter; Kohler, Nussbaumer, Verboon; Sopa, Mettler, Gerber; Knak, Salzgeber, Berri; Jobin. (pre/sda)

West Ham entlässt Trainer Pellegrini

Die siebte Niederlage in den letzten neun Premier-League-Spielen war die berühmte zu viel: West Ham United trennt sich nach dem 1:2 gegen Leicester City mit sofortiger Wirkung von Trainer Manuel Pellegrini. Wer bei den «Hammers» Nachfolger des 66-jährigen Chilenen wird, ist noch unklar. (pre)

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect. — West Ham United (@WestHam) December 28, 2019

Cologna glückt der Tour-Auftakt

Die Form von Dario Cologna stimmt. Dies lässt sich nach der 1. Tour-de-Ski-Etappe über 15 km Skating in Lenzerheide sagen. Der Bündner wurde im Massenstart-Rennen Sechster. Im Gegensatz zu den Frauen bummelten die Männer auf den ersten zwei Dritteln des Rennes. Dies war bestimmt nicht nach dem Gusto von Cologna. Als aber der Russe und spätere Sieger Sergej Ustjugow das Weite suchte, konnte der Schweizer als mithalten. Den Podestplatz verfehlte Cologna nur, weil er auf den Zielgeraden vom herannahenden Pulk der Norweger noch abgefangen wurde.

Der Rückstand von acht Sekunden auf Ustjugow ist mit Blick auf das Gesamtklassement nicht von Bedeutung. Wichtig wird für die Cologna die Erkenntnis sein, dass er mit den Besten mithalten kann. Sofern die Wade hält und der Reizhusten nicht ausbricht, zählt der vierfache Olympia- und Tour-de-Ski-Sieger auch diesen Winter beim Klassiker über den Jahreswechsel zu den Podestkandidaten. Hinter Ustjugow holte der Tour-Titelverteidiger Johannes Hösflot Klaebo aus Norwegen den 2. Rang vor dem Russen Alexander Bolschunow. Mit Roman Furger im 15. Rang überzeugte ein zweiter Schweizer. Jonas Baumann als 22. holte ebenfalls Weltcuppunkte. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

HCD rund sechs Wochen ohne Bader

Thierry Bader erlitt am Freitag im ersten Spengler-Cup-Spiel von Gastgeber Davos gegen den tschechischen Meister Ocelari Trinec (1:4) einen Handbruch. Der Center wird den Bündnern rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der laufenden Meisterschaft kam Bader in 24 Partien auf vier Punkte (ein Tor). (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Fähndrich in den Top 20

Nadine Fähndrich zeigte zum Auftakt der Tour de Ski in Lenzerheide eine solide Leistung. Die Luzernerin klassierte sich im Massenstart-Rennen über 10 km Skating im 19. Rang. Der Rückstand auf die Siegerin Therese Johaug betrug etwas mehr als 50 Sekunden. Die Biathletin Selina Gasparin hingegen verfehlte an ihrem Wohnort als 36. die Weltcuppunkte um eine halbe Minute. Lydia Hiernickel (44.) und Laurien van der Graaff (49.) beendeten das Rennen im hinteren Mittelfeld.

Johaug brachte sich mit Blick auf den Gesamtsieg in der Tour de Ski in Position, allerdings klarer als vermutet. Die Norwegerin verabschiedete sich schon auf den ersten Kilometern vom Feld, büsste aber gegen Schluss einen Teil ihres Vorsprungs wieder ein. Die Differenz zu den ersten Verfolgerinnen, angeführt von Heidi Weng, betrug noch 12 Sekunden. Dieser Vorsprung reicht wohl nicht aus, um das Leader-Trikot in der Sprint-Etappe vom Sonntag erfolgreich zu verteidigen. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Meillards Comeback nach fast zwei Jahren

Mélanie Meillard gibt am Sonntag beim Weltcup-Slalom im österreichischen Lienz ihr Comeback. Es ist für die 21-jährige Walliserin das erste Rennen seit dem im Februar 2018 erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie und zwei Operationen.

Meillard klassierte sich im Weltcup schon 15 Mal in den Top 10, sieben Mal im Slalom. Am Neujahrstag 2018 schaffte sie beim Parallelslalom in Oslo als Dritte den Sprung aufs Podest. (ram/sda)

Ambri fordert Sanktion gegen Rapperswils Cervenka

Ambri-Piotta fordert eine Sanktionierung von Roman Cervenka von den Rapperswil-Jona Lakers. Der Tscheche hatte im Meisterschaftsspiel vom 20. Dezember Ambris Elias Bianchi bei einer Intervention verletzt, der Verband sah nach Einsicht der Videobilder jedoch davon ab, ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. Gegen dieses Urteil hat der Tessiner Klub beim Verbandssportgericht Berufung eingelegt.

Bianchi zog sich bei der besagten Szene eine Hirnerschütterung zu und fällt für unbestimmte Zeit aus. Er wird am Spengler Cup in Davos kaum für die Leventiner zum Einsatz gelangen. (abu/sda)

Le @HCAP1937 a décidé de poiser un recours auprès du Tribunal du Sport de @SwissIceHockey pour non ouverture d'une procédure ordinaire contre Roman Červenka (@lakers_1945), sur ce geste à l'encontre d'Elias Bianchi ⬇️ pic.twitter.com/MtTkQN15VU — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) December 27, 2019

Neff nach heftigem Sturz verletzt

Radsportlerin Jolanda Neff hat sich bei einem Unfall in den USA mehrere Verletzungen zugezogen. Die Ostschweizerin sei in North Carolina bei hohem Tempo gestürzt, teilt ihr Management mit. Neff erlitt einen Milzriss, eine gebrochene Rippe und eine kollabierte Lunge.

Sie habe auf einer für sie neuen Trainingsstrecke eine Kurve in einer Abfahrt falsch eingeschätzt, gab Neff zu Protokoll. «Ich bin vom Trail abgekommen und über den Lenker auf einen Haufen Baumstämme geknallt. Ich habe sofort gespürt, dass etwas nicht stimmt.» Sie musste drei Nächte im Spital bleiben, ehe sie es verlassen durfte. Die Auswirkungen auf ihre Saisonplanung sind noch unklar. Neff plante einen Start an der Radquer-WM Anfang Februar in Dübendorf, im Sommer stehen die Olympischen Spiele in Tokio an. (ram)

