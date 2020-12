Sport

Sportnews: 9 Prozent aller NBA-Spieler positiv auf Corona getestet



9 Prozent der NBA-Spieler Corona-positiv +++ Weniger Geld für Fussball-Berater

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Knapp neun Prozent aller NBA-Spieler mit positivem Corona-Test

48 von 546 NBA-Profis, das sind fast neun Prozent, haben vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison einen positiven Corona-Test erhalten. Getestet wurde im Zeitraum vom 24. bis 30. November. Namen nannte die NBA keine. Die Spieler müssen nun in Quarantäne und dürfen nicht in die Hallen ihrer Vereine.

Die Quote der positiv getesteten Spieler ist deutlich höher als noch im Sommer vor der Saisonfortsetzung in der abgeschirmten Blase in Orlando – damals betrug sie 5,3 Prozent. Im Gegensatz zum Ende der vergangenen Spielzeit verzichtet die NBA nun auf eine Abschottung der Teams.

Laut der Corona-Regeln der NBA dürfen Spieler frühestens zehn Tage nach einem positiven Test oder zehn Tage nach den letzten Symptomen wieder trainieren. Nach Informationen von ESPN kommen zwei weitere Tage im Einzeltraining und eine Herzmuskeluntersuchung vor der erlaubten Rückkehr ins Mannschaftstraining hinzu. Nach einem positiven Test fällt ein Spieler also mindestens zwölf Tage lang aus. (sda/dpa)

Bild: keystone

Provisionen für Spielerberater im Fussball stark gesunken

Die Provisionen für Spielerberater im internationalen Fussball sind 2020 erstmals seit Jahren gesunken. Dies berichtet der deutsche «Kicker» Donnerstag unter Berufung auf Statistiken des Fussballweltverbands FIFA.

Demnach flossen 413,6 Millionen Euro an Beraterhonoraren – nach 545,7 Millionen Euro im Vorjahr. Im Jahr 2018 waren es 456,9 Millionen Euro gewesen. Den Angaben zufolge sank aber auch der Umsatz bei den Transfersummen in vergleichbarem Masse von 6,12 auf 4,66 Milliarden Euro. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Swiss-League-Spitzenduo verliert

In der Swiss League konnte Kloten (3:6 gegen Langenthal) nicht von der überraschenden Heimniederlage von Leader Thurgau (0:2 gegen die GCK Lions) profitieren.

Aufstiegsaspirant Kloten war im Spitzenkampf gegen das drittplatzierte Langenthal zu Beginn des Mitteldrittels 2:1 in Führung gegangen, doch bis zur 46. Minute wendeten die Oberaargauer das Blatt mit drei Toren. Die Zürcher Unterländer verloren erstmals nach sechs Siegen wieder und verpassten den Sprung an die Spitze. Auch der Leader Thurgau unterlag den überraschend starken GCK Lions, bleibt aber mit zwei Punkten Vorsprung - und vier Spielen mehr - vorne.

Die Tabelle in der Swiss League bleibt nach den vielen Spielverschiebungen völlig unübersichtlich. Das viertplatzierte Ajoie hat bis jetzt 11 Partien ausgetragen, Thurgau bereits 19. Die Jurassier feierten mit einem souveränen 7:3 in Siders den zehnten Saisonsieg und sind nach Verlustpunkten klarer Leader. (dab/sda)

Haaland fehlt dem BVB bis im Januar

Borussia Dortmund muss für einige Wochen auf den Norweger Erling Haaland verzichten. Der beste Stürmer im Ensemble von Lucien Favre zog sich einen Muskelfaserriss zu und trat deshalb auch nicht zur Champions-League-Partie gegen Lazio Rom an. «Erling wird bis Anfang Januar nicht mehr spielen. Er hat vielleicht zu viel gespielt», sagte Favre kurz vor Spielbeginn in einem TV-Interview bei Sky. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Französischer Ex-Internationaler Clichy zu Servette

Servette hat den früheren französischen Internationalen Gaël Clichy verpflichtet. Der 35-jährige Aussenverteidiger unterschrieb mit den Genfern einen Vertrag bis Sommer 2022.

Clichy spielte 14 Jahre lang in der Premier League für Arsenal (2003 bis 2011) und Manchester City (2011 bis 2017). Zuletzt gewann er mit Basaksehir Istanbul den türkischen Meistertitel. Seit mehren Wochen trainierte er bereits bei Servette, dessen Sportchef Philippe Senderos bei Arsenal lange Zeit Teamkollege von Clichy war. (abu/sda)

FCSG länger in Quarantäne

Beim FC St.Gallen sind in den vergangenen Tagen drei weitere Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie der Klub mitteilt, hat der Kantonsarzt die Quarantäne für die gesamte Mannschaft deshalb bis und mit Samstag verlängert. Deshalb wird das Heimspiel des FC St.Gallen gegen Vaduz am Samstag verschoben. (ram)

Bild: keystone

Davos wird Operetten-Weltcup

Nach Norwegen ziehen auch Schweden und Finnland ihre Teilnahme an den Langlauf-Weltcups in Davos (12./13. Dezember) und Dresden (19./20. Dezember) zurück. Die Sportler fürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu werden. Damit bleiben drei der erfolgreichsten Nationen den Wettbewerben fern, womit diese nur noch zweitklassig sind.

Der Arzt der schwedischen Mannschaft sagte am Mittwoch laut einer Verbandsmitteilung, man könne zurzeit keine sichere Hin- und Rückreise von und nach Dresden und Davos garantieren. «Wenn etwas schief geht, kann die Krankheit möglicherweise schwerwiegende Folgen für die infizierte Person haben. Keiner von uns ist bereit, dieses Risiko einzugehen», so Per Andersson. Weder der finnische, noch der schwedische oder der norwegische Skiverband haben bisher entschieden, ob ihre Teams im Januar 2021 bei der Tour de Ski in der Schweiz und Italien antreten werden. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Darts-WM mit Publikum und Alkohol

Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace soll auch im Corona-Jahr 2020 mit Publikum stattfinden. Für den Event ab dem 15. Dezember sollen 1000 Fans pro Session zugelassen werden, wie der Weltverband PDC mitteilte. In normalen Jahren bietet der «Ally Pally» 3000 Zuschauern pro Session Platz.

Die PDC spricht von einer «coronasicheren Umgebung unter besonderen Bedingungen». Zu den Regeln zählt, dass nur Fans aus Grossbritannien Tickets erwerben können. Interessierte können jeweils einen Tisch für vier Personen buchen und diesen mit Menschen aus ihrem Haushalt teilen. Essen und Getränke sollen mit einer App an den Tisch bestellt werden können. Auch alkoholische Getränke sollen erlaubt sein. (ram/sda/dpa)

Bild: Getty Images Europe

