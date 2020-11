Sport

Sportnews: Corona-Test-Marathon für Ausländer bei Olympia in Tokio 2021



Coronatest-Marathon für Olympioniken in Tokio +++ Ex-Grasshopper Papa Bouba Diop gestorben

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ausländische Athleten vor Corona-Test-Marathon

Ausländische Athleten sollen bei den auf das nächste Jahr verschobenen Olympischen Spielen in Tokio mehrfach einem Corona-Test unterzogen werden. Wie die japanische Tageszeitung «Nihon Keizai Shimbun» berichtete, sieht ein Entwurf der Organisatoren vor, dass Athleten aus dem Ausland zunächst innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise nach Japan, dann bei der Einreise und anschliessend nochmals innerhalb von 96 bis 120 Stunden getestet würden.

Ausserdem soll es mehrere Tests in den Trainingscamps, beim Betreten des olympischen Dorfes und vor den Wettkämpfen geben. Aus Sorge vor Infektionen soll die Aufenthaltsdauer im olympischen Dorf so kurz wie möglich gehalten werden. Daher sollen die Athleten erst vier bis fünf Tage vor Beginn ihrer Wettkämpfe ins Dorf einziehen und bereits ein bis zwei Tage nach Abschluss ihrer Disziplinen nach Hause reisen. (abu/sda)

Bild: keystone

Topduo und Ajoie gewinnen souverän

Der Aufstiegsfavorit Kloten feierte in der Swiss League den sechsten Sieg in Folge. Die Zürcher Unterländer setzten sich in La Chaux-de-Fonds gleich 9:1 durch. La Chaux-de-Fonds hatte Kloten Ende Oktober die bisher letzte Niederlage zugefügt.

Leader blieb Thurgau, das in Winterthur 3:1 gewann und nach zwei Niederlagen zum Siegen zurückkehrte. Der Kanadier Brandon Hagel legte die Basis zum Sieg mit einem Doppelschlag innert 202 Sekunden (10./13.). Thurgau liegt weiterhin zwei Punkte vor Kloten, hat jedoch vier Partien mehr ausgetragen.

Zum neunten Sieg im erst zehnten Meisterschaftsspiel in dieser Saison kam Cupsieger Ajoie, das die Biasca Ticino Rockets nach einem 0:1-Rückstand 8:1 abfertigte. Sieben der acht Tore schossen die Jurassier im letzten Abschnitt. Der Kanadier Jonathan Hazen steuerte je zwei Tore und Assists zum Erfolg bei. Ajoies Rückstand auf Thurgau, das acht Partien mehr absolviert hat, beträgt neun Punkte. (dab/sda)

Ursenbacher schlägt O'Sullivan erneut

Dem in Riehen aufgewachsenen und nun in Rheinfelden wohnenden Snooker-Profi Alexander Ursenbacher gelang an den UK Championship in Milton Keynes eine veritabler Coup. Der 24-jährige Sohn einer Portugiesin und eines Schweizers bezwang in der zweiten Runde den sechsfachen und amtierenden Weltmeister Ronnie O'Sullivan 6:5, nachdem er 4:5 zurückgelegen hatte.

Ursenbacher hatte den vielleicht besten Snooker-Spieler aller Zeiten schon im ersten Duell im vergangenen Jahr an den Welsh Open bezwungen. Der neuerliche Erfolg ist insofern höher einzustufen, als die UK Championship zu den drei wichtigsten Turnieren des Jahres gehören. (dab/sda)

Bild: imago sportfotodienst

Ehemaliger Grasshopper Papa Bouba Diop gestorben

Der 63-fache senegalesische Internationale Papa Bouba Diop stirbt nach langer Krankheit im Alter von 42 Jahren. Diop litt am sogenannten Lou-Gehrig-Syndrom, einer nicht heilbaren Nervenkrankheit.

Der Mittelfeldspieler hatte seine Karriere vor gut 20 Jahren in der Schweiz lanciert. Über Vevey und Neuchâtel Xamax kam er 2001 zu den Grasshoppers, mit denen er im gleichen Jahr Meister wurde. Später spielte er noch in Frankreich, England und Griechenland.

In Senegal erreichte Bouba Diop wegen seines Siegtreffers im WM-Eröffnungsspiel 2002 in Seoul gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich Heldenstatus. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme wurden die Afrikaner damals erst im Viertelfinal gestoppt. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Hamilton gewinnt auch in Bahrain

Lewis Hamilton dominiert in der Formel 1 weiter. Der Weltmeister gewinnt auch den von einem schweren, glimpflich abgelaufenen Unfall von Romain Grosjean geprägten Grand Prix von Bahrain. Der aus der Pole-Position gestartete Hamilton setzte sich kontinuierlich ab und blieb auf dem Weg zu seinem fünften Sieg hintereinander, dem vierten in Sakhir und dem elften in diesem Jahr unbehelligt.

Bis zum zweiten Auftritt des Safety Cars, der drei Runden vor Schluss noch einmal gefordert war, wies Hamilton auf den zweitplatzierten Max Verstappen im Red Bull einen Vorsprung von 23 Sekunden auf. Dritter wurde Alexander Albon, der Teamkollege des Niederländers. Grund für den Safety-Car war das Pech von Sergio Perez. Der Mexikaner musste den Racing Point nach einem Motorschaden an dritter Stelle liegend ausrollen lassen.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, klassierten sich ausserhalb der Punkteränge. Der Finne beendete das drittletzte Rennen der Saison auf Platz 15, der Italiener auf Rang 16. (dab/sda)

Bild: keystone

Ermittlungen gegen Leibarzt von Maradona

Vier Tage nach dem Tod von Diego Maradona sind laut der nationalen Nachrichtenagentur Telam Ermittlungen gegen den Leibarzt der argentinischen Fussball-Legende wegen «fahrlässiger Tötung» aufgenommen worden. Die Arztpraxis und die Wohnung von Leopoldo Luque wurden am Sonntag durchsucht, wie Bilder des argentinischen Fernsehens zeigten und Justizkreise gegenüber Telam bestätigten.

Den Angaben zufolge sind Maradonas Töchter Dalma, Gianinna und Jana nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie ihr Vater in seiner Residenz behandelt worden ist. Luque wollte sich zunächst nicht gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zu den Vorwürfen äussern. Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. (dab/sda/afp)

Bild: keystone

Nur Deschwanden und Peter in den Punkterängen

Gregor Deschwanden und der junge Dominik Peter lassen sich am Sonntag beim zweiten Weltcupspringen in Kuusamo Punkte gutschreiben. Die beiden hatten wie schon am Samstag die letzten zwei Plätze für den Finaldurchgang erreicht. In der Reprise steigerte sich Deschwanden in den 20. Rang, Peter wurde 26.

Simon Ammann findet derweil nicht aus dem Tief. Der vierfache Olympiasieger musste mit Platz 45 vorliebnehmen. Die Flugkurve blieb erneut zu flach. Nach dem Absprung kann sich der Toggenburger nicht in die Höhe tragen lassen. Nach drei Wettkämpfen wartet Ammann weiterhin auf die ersten Weltcuppunkte.

Der Norweger Halvor Egner Granerud gewann erstmals ein Weltcupspringen. Er verwies mit etwas Windglück den Weltmeister und zuvor zweifachen Saisonsieger Markus Eisenbichler aus Deutschland in den 2. Rang. (dab/sda)

Bild: keystone

Young Boys wochenlang ohne Lustenberger

Die Young Boys müssen in den nächsten Wochen ohne den am Rücken verletzten Captain Fabian Lustenberger auskommen.

Der 32-jährige Defensivspieler zog sich beim 1:0-Erfolg in der Europa League bei CSKA Sofia eine Verletzung am Lendenwirbel zu. Die Ausfalldauer hänge von weiteren Untersuchungen und vom Heilungsverlauf ab, schreiben die Young Boys.

Lustenberger musste sich am Donnerstag nach einem Schlag in den Rücken auswechseln lassen. (dab/sda)

Die Young Boys müssen in den nächsten Wochen auf Fabian Lustenberger verzichten: Der YB-Captain hat sich am Donnerstag beim 1:0-Sieg in Sofia bei einem Zweikampf eine Verletzung am Lendenwirbel zugezogen. https://t.co/TelYa7QkFp#BSCYB pic.twitter.com/8XMhM1W4kN — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) November 29, 2020

