Sportnews: Erling Haaland fehlt dem BVB bis im Januar



Haaland fehlt dem BVB bis im Januar +++ Servette holt Frankreich-Legende Gaël Clichy

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Haaland fehlt dem BVB bis im Januar

Borussia Dortmund muss für einige Wochen auf den Norweger Erling Haaland verzichten. Der beste Stürmer im Ensemble von Lucien Favre zog sich einen Muskelfaserriss zu und trat deshalb auch nicht zur Champions-League-Partie gegen Lazio Rom an. «Erling wird bis Anfang Januar nicht mehr spielen. Er hat vielleicht zu viel gespielt», sagte Favre kurz vor Spielbeginn in einem TV-Interview bei Sky. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Französischer Ex-Internationaler Clichy zu Servette

Servette hat den früheren französischen Internationalen Gaël Clichy verpflichtet. Der 35-jährige Aussenverteidiger unterschrieb mit den Genfern einen Vertrag bis Sommer 2022.

Clichy spielte 14 Jahre lang in der Premier League für Arsenal (2003 bis 2011) und Manchester City (2011 bis 2017). Zuletzt gewann er mit Basaksehir Istanbul den türkischen Meistertitel. Seit mehren Wochen trainierte er bereits bei Servette, dessen Sportchef Philippe Senderos bei Arsenal lange Zeit Teamkollege von Clichy war. (abu/sda)

FCSG länger in Quarantäne

Beim FC St.Gallen sind in den vergangenen Tagen drei weitere Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie der Klub mitteilt, hat der Kantonsarzt die Quarantäne für die gesamte Mannschaft deshalb bis und mit Samstag verlängert. Deshalb wird das Heimspiel des FC St.Gallen gegen Vaduz am Samstag verschoben. (ram)

Bild: keystone

Davos wird Operetten-Weltcup

Nach Norwegen ziehen auch Schweden und Finnland ihre Teilnahme an den Langlauf-Weltcups in Davos (12./13. Dezember) und Dresden (19./20. Dezember) zurück. Die Sportler fürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu werden. Damit bleiben drei der erfolgreichsten Nationen den Wettbewerben fern, womit diese nur noch zweitklassig sind.

Der Arzt der schwedischen Mannschaft sagte am Mittwoch laut einer Verbandsmitteilung, man könne zurzeit keine sichere Hin- und Rückreise von und nach Dresden und Davos garantieren. «Wenn etwas schief geht, kann die Krankheit möglicherweise schwerwiegende Folgen für die infizierte Person haben. Keiner von uns ist bereit, dieses Risiko einzugehen», so Per Andersson. Weder der finnische, noch der schwedische oder der norwegische Skiverband haben bisher entschieden, ob ihre Teams im Januar 2021 bei der Tour de Ski in der Schweiz und Italien antreten werden. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Darts-WM mit Publikum und Alkohol

Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace soll auch im Corona-Jahr 2020 mit Publikum stattfinden. Für den Event ab dem 15. Dezember sollen 1000 Fans pro Session zugelassen werden, wie der Weltverband PDC mitteilte. In normalen Jahren bietet der «Ally Pally» 3000 Zuschauern pro Session Platz.

Die PDC spricht von einer «coronasicheren Umgebung unter besonderen Bedingungen». Zu den Regeln zählt, dass nur Fans aus Grossbritannien Tickets erwerben können. Interessierte können jeweils einen Tisch für vier Personen buchen und diesen mit Menschen aus ihrem Haushalt teilen. Essen und Getränke sollen mit einer App an den Tisch bestellt werden können. Auch alkoholische Getränke sollen erlaubt sein. (ram/sda/dpa)

Bild: Getty Images Europe

Australian Open wohl im Februar

Das Australian Open soll erst am 8. Februar 2021 und damit drei Wochen später als ursprünglich geplant beginnen. Das geht aus einem Brief von Turnierdirektor Craig Tiley an die Tennisspielerinnen und -spieler hervor, aus dem australische Zeitungen zitierten.

Die Profis sollen mit einem stark reduzierten Betreuerteam zwischen dem 15. und 17. Januar 2021 nach Australien reisen und sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Allerdings soll es ihnen während dieser Zeit erlaubt sein, zu trainieren. Die Zeit, in denen sie die Hotel-Quarantäne verlassen dürfen, soll auf fünf Stunden am Tag begrenzt sein. Zudem sollen alle Beteiligten mehrmals auf das Coronavirus getestet werden. Geplant war der Turnierstart ursprünglich für den 18. Januar. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Russell ersetzt Hamilton

Wie erwartet ersetzt George Russell den mit dem Coronavirus infizierten Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am Sonntag beim Grand Prix in Bahrain. Der Brite, der eigentlich als Stammfahrer beim Formel-1-Team von Williams unter Vertrag steht, erhielt von seinem Team die Freigabe.

In der laufenden Saison klassierte sich der 22-jährige Russell in seinen 15 Renneinsätzen für Williams fünf Mal unter den Top 15. Sein bestes Ergebnis war der 11. Rang im GP der Toskana im September. Für Russell, den Mercedes dem Testfahrer Stoffel Vandoorne vorgezogen hat, wird Jack Aitken bei Williams nun sein Formel-1-Debüt feiern. (ram/sda)

Bild: keystone

Ursenbacher ausgeschieden

Nach dem Sieg über Snooker-Legende Ronnie O'Sullivan sind die UK Championship für den Schweizer Alexander Ursenbacher vorbei. Der 24-Jährige schied in Milton Keynes in der dritten Runde aus. Ursenbacher unterlag dem Waliser Jamie Jones mit 4:6 Frames. (ram)

Bild: www.imago-images.de

Goalie Frei im MLS-Halbfinal

Der Schweizer Torhüter Stefan Frei hat mit Titelverteidiger Seattle Sounders in der Major League Soccer den Einzug in das Halbfinal perfekt gemacht. Das Viertelfinal-Duell mit dem FC Dallas entschieden die Sounders mit 1:0 für sich. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Verteidiger Shane O'Neill in der 49. Minute nach einem Corner per Kopf:

Aus dem Schweizer Duell zwischen Goalie Frei und dem 35-fachen Schweizer Internationalen Reto Ziegler wurde im Viertelfinal nichts. Der 34-jährige Verteidiger Ziegler sass bei Dallas während 90 Minuten auf der Bank. Im Halbfinal trifft Seattle entweder auf Sporting Kansas City oder Minnesota United, der Gegner wird in der Nacht auf Freitag ermittelt. Mit einem weiteren Sieg würden die Seattle Sounders den vierten Finaleinzug in den letzten fünf Jahren feiern. (ram/sda)

Auch Genève-Servette im Halbfinal

Einen Tag nach den ZSC Lions und Fribourg-Gottéron hat sich im Schweizer Cup auch Genève-Servette für den Halbfinal qualifiziert. Das Team von Trainer Patrick Emond setzte sich im Viertelfinal gegen Lausanne zu Hause 1:0 nach Penaltyschiessen durch.

Bis zum Penaltyschiessen gab es keine Treffer. Matchwinner der Gastgeber neben Goalie Daniel Manzato war Damien Riat, der mit dem zwölften Penalty für die Entscheidung verantwortlich zeichnete. Die Genfer feierten den achten Sieg in den letzten neun Duellen gegen Lausanne, das zuletzt inklusive Cup achtmal hintereinander gewonnen hatte.

Genève-Servette - Lausanne 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) n.P.

1 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Fluri, Schlegel/Steenstra (CAN).

Penaltyschiessen: Vermin -, Bertschy -; Winnik 1:0, Hudon 1:1; Tömmernes -, Malgin -; Omark -, Conacher -; Fehr -, Almond -; Hudon -, Riat 2:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

Genève-Servette: Manzato; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Völlmin, Mercier; Rod, Fehr, Winnik; Damien Riat, Vermin, Omark; Moy, Smirnovs, Miranda; Fritsche, Berthon, Vouillamoz; Arnaud Riat; Kast.

Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger, Schneeberger; Conacher, Malgin, Hudon; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Jooris, Almond; Jäger, Maillard, Douay.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Richard und Patry (beide verletzt). (abu/sda)

Bild: keystone

Xamax verliert zum vierten Mal in Serie

Nach einem Zwischenhoch mit drei Siegen verliert Neuchâtel Xamax in der Challenge League vier Partien am Stück. Die Neuenburger unterliegen daheim Stade Lausanne-Ouchy in einem Nachtragsspiel 0:1. Das Tor nach 56 Minuten erzielte der eingewechselte Giovani Bamba mit einem haltbar scheinenden Flachschuss aus ungefähr 20 Metern.

Die Leistungskurve der Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz nach dem Abstieg ist eigenartig. Die Neuenburger starteten mit zwei Niederlagen. Dann schienen sie sich gut aufzufangen, indem sie unter anderen die Grasshoppers bezwangen. Aber besonders seit der zweiten Länderspielpause geht nichts mehr. Die Neuenburger verloren dreimal in Folge auswärts, so bei Schlusslicht Chiasso, und jetzt ebenso im eigenen Stadion.

Neuchâtel Xamax - Stade Lausanne-Ouchy 0:1 (0:0)

SR Staubli.

Tor: 56. Bamba 0:1. (abu/sda)

Swiss League AG ist gegründet

Nach der Gründung der National League AG im vergangenen Juli haben nun zehn Vereine der Swiss League per Anfang Dezember die Swiss League AG gegründet. Nicht dazu gehören die Farmteams EVZ Academy und Biasca Ticino Rockets. Die zweithöchste Schweizer Liga will künftig die Dachvermarktung in die eigenen Hände nehmen.

Zum operativen Verwaltungsrat wurde der Sportjurist Jean Brogle gewählt. Der 54-Jährige wird sich primär für die Rechteverwertung der medialen und kommerziellen Rechte der Swiss League ab der Saison 2022/23 einsetzen. Trotz der Eigenständigkeit bleiben die Vereine Mitglied der Swiss Ice Hockey Federation.

Das Strategiepapier der Swiss League geht von einer Zielgrösse von zwölf Mannschaften aus. Die Statuten sind so ausgerichtet, dass die Aufnahme weiterer Teams zugelassen ist. Im Hinblick auf die kommende Übergangssaison gibt es keine Veränderungen in der Ligastruktur, allfällige sportliche Aufstiege ausgenommen. (abu/sda)

Bild: keystone

Luzern lange Zeit ohne Tsiy Ndenge

Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge vom FC Luzern erleidet im Training ohne Fremdeinwirkung eine Meniskusverletzung im rechten Knie. Er wird der Mannschaft voraussichtlich mehrere Monate fehlen.

Am Mittwoch wird der 23-jährige Deutsche operiert. Die Verletzung zog er sich bei einer Übung im Training am Montagmorgen zu. Ndenge war schon nach seinem Transfer zu Luzern im Sommer 2018 lange Zeit ausgefallen. (abu/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions abermals in Quarantäne

Die Zürcher Kantonsärztin hat für die ganze Mannschaft der ZSC Lions eine Quarantäne bis und mit Mittwoch, 9. Dezember angeordnet. Dies, nachdem drei Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Damit müssen die nächsten zwei Spiele gegen die SCL Tigers (Samstag, 5. und Dienstag, 8. Dezember) verschoben werden. Die Verschiebedaten werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Nicht in Quarantäne befinden sich jene Mannschaftsmitglieder der ZSC Lions, welche bereits einmal positiv getestet worden waren. (abu)

Langlauf-Weltcup vorerst ohne Norweger

Teamleader Johannes Hösflot Klaebo und Emil Iversen machten am Montag den Anfang, einen Tag später zog der ganze Verband mit. Norwegen wird an den Langlauf-Weltcuprennen in Davos (12./13. Dezember) sowie in Dresden (19./20. Dezember) keine Athleten am Start haben. Ausserdem ist eine Teilnahme der Norweger an der Tour de Ski unsicher, die am 1. Januar im Val Müstair beginnt.

«Unser Hauptziel in dieser Saison ist die WM in Oberstdorf», sagte Norwegens Langlaufchef Espen Bjervig. «Zusätzlich zum Risiko des Reisens haben wir festgestellt, dass es schwieriger ist, Abstand zu halten und engen Kontakt in der Weltcup-Arena zu vermeiden, als wir zunächst angenommen hatten. Die Lunge ist das Werkzeug der Ausdauersportler und wir kennen die Nachwirkungen von Covid-19 nicht. Deshalb müssen wir Vorsichtsmassnahmen treffen», so Bjervig. (pre/sda)

Bild: keystone

Bach einziger Kandidat bei Präsidentschaftswahl

Die Wiederwahl von Thomas Bach als Präsident des IOC ist nur eine Formsache. Der 66-jährige Deutsche ist der einzige Kandidat für die Präsidentschaftswahl anlässlich der nächsten IOC-Session in Athen (10. bis 12. März 2021). Bach wird seine zweite Amtszeit, die 2025 endet, nach den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) antreten. Er ist seit 2013 im Amt. Die erste Amtszeit dauert jeweils acht Jahre. (pre/sda)

Shiffrin verzichtet auf Start in St. Moritz

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin verlängert ihre Wettkampfpause und verzichtet am kommenden Wochenende auf einen Start bei den zwei Super-G-Rennen in St. Moritz. Die 25-Jährige konzentriere sich vorerst auf die technischen Disziplinen Riesenslalom und Slalom, gab der amerikanische Ski-Verband an. Demnach soll Shiffrin am 12./13. Dezember für die beiden Riesenslaloms in Courchevel in den Weltcup zurückkehren.

Shiffrin hat in dieser Saison bereits auf den Auftakt in Sölden sowie auf das Parallel-Rennen in Lech/Zürs verzichtet. Gestartet ist sie lediglich bei den zwei Slaloms in Levi, bei denen sie die Plätze 2 und 5 erreichte. (sda/apa)

Bild: EPA

Sion bis zur Winterpause ohne Hoarau

Der FC Sion muss bis zur Winterpause ohne den Stürmer Guillaume Hoarau auskommen. Der 36-jährige Franzose erlitt am Samstag im Spiel gegen Vaduz eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Hoarau verletzte sich bei einem Foul gegen einen Gegenspieler, für das er auch verwarnt wurde. Noch vor Ablauf einer halben Stunde musste er ausgewechselt werden.

Young Boys in der Saison 2018/19) ist im Fabio Grosso. Ein Tor ist ihm noch nicht gelungen. (pre/sda)

Dem Engagement des früheren Torschützenkönigs der Super League (für diein der Saison 2018/19) ist im Wallis noch kein Erfolg beschieden. Hoarau stand seit seinem Transfer im Sommer von YB zu Sion erst zwei Mal in der Startformation der Mannschaft von Trainer. Ein Tor ist ihm noch nicht gelungen. (pre/sda)

Lewis Hamilton positiv auf Corona getestet

Lewis Hamilton wurde positiv auf das Coronavirus getestet und fällt damit für das kommende Rennen am Sonntag in Bahrain aus. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister ist nach dem Mexikaner Sergio Perez und dem Kanadier Lance Stroll der dritte Formel-1-Fahrer, der an Corona erkrankte. Perez hatte deswegen im Sommer die zwei Grands Prix in Silverstone verpasst, Stroll im Oktober den GP Eifel auf dem Nürburgring.

«Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit», gab Hamiltons Rennstall Mercedes am Dienstag bekannt. Hamilton sei in der vergangenen Woche dreimal getestet worden, und der Befund sei jedes Mal negativ gewesen. Zum letzten Mal sei er am Sonntagnachmittag getestet worden. Am Montag sei Hamilton allerdings mit leichten Symptomen aufgewacht, so Mercedes.

Hamilton hatte am Sonntag den GP von Bahrain gewonnen. Das zweite Rennen auf der gleichen Strecke, den Grand Prix von Sakhir, wird er am kommenden Sonntag verpassen. Offen ist, ob Hamilton in anderthalb Wochen in Abu Dhabi beim letzten Rennen der Saison an den Start gehen kann. Wer ihn bei Mercedes am kommenden Wochenende ersetzt, ist noch unklar. Mercedes-Ersatzfahrer sind der 28-jährige Belgier Stoffel Vandoorne und der 29-jährige Esteban Gutierrez aus Mexiko. Vandoorne bestreitet nach Mercedes-Angaben am Dienstag einen Formel-E-Test in Valencia und soll anschliessend – wie schon zuvor geplant worden war – nach Bahrain reisen. (pre/sda)

Fribourg und ZSC erste Halbfinalisten

Fribourg-Gottéron und die ZSC Lions sind die ersten Halbfinalisten im Schweizer Cup. Fribourg gewann bei Ambri-Piotta 2:1 durch, die Lions bezwangen das unterklassige Langenthal gleich 8:0.

Ambri, das in der Meisterschaft die letzten drei Heimspiele allesamt für sich entschieden hatte, agierte insgesamt zu harmlos. Und kamen die Tessiner doch einmal zu einer guten Chance, fehlte es an der nötigen Genauigkeit. Ausserdem zeigte der Freiburger Keeper Connor Hughes, der den Vorzug gegenüber Reto Berra erhalten hatte, eine solide Leistung. Und als er in der 12. Minute nach einem Schuss von Giacomo Dal Pian geschlagen war, rettete der Pfosten. Der Anschlusstreffer von Dominic Zwerger fiel erst 44 Sekunden vor dem Ende.

Die ZSC Lions gaben sich gegen den Unterklassigen keine Blösse. Chris Baltisberger brachte den Leader der National League bereits nach 162 Sekunden in Führung, zur ersten Pause stand es 3:0. Im letzten Abschnitt hatten die Oberaargauer den formstarken Lions dann nichts mehr entgegenzusetzen. Bei den Gästen trugen sich acht verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein, das 7:0 von Tim Berni (58.) war ein Shorthander. (cma/sda)

Bild: keystone

Leicester taucht gegen Fulham

Leicester verpasste es, mit einem Sieg zur Tabellenspitze aufzuschliessen. Gegen Fulham setzte es eine empfindliche 1:2-Niederlage ab. Der Anschlusstreffer durch Harvey Barnes in der 86. Minute kam zu spät. Zuvor trafen Ademola Lookman und Ivan Cavaleiro für die Gäste aus London. (cma)

Bild: keystone

Löw bleibt Trainer der DFB-Elf

Joachim Löw bleibt mindestens bis zur EM im kommenden Trainer der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. Der 60-Jährige habe «weiterhin das Vertrauen des DFB-Präsidiums», teilte der DFB am Montag nach Gesprächen in Frankfurt mit. «Gemeinsam geht der Blick zielgerichtet und fokussiert auf die weitere EM-Vorbereitung im nächsten Jahr.» Der Bundestrainer werde alle nötigen Massnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen, glaubt der DFB.

Löw ist seit mehr als 14 Jahren DFB-Chefcoach und krönte seine Karriere nach mehreren starken Turnieren 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien. Nach dem WM-Vorrundenaus als Titelverteidiger in Russland 2018 wuchs allerdings die Kritik am Bundestrainer. Nach den enttäuschenden Resultaten in diesem Herbst und einem 0:6 gegen Spanien zum Abschluss wurde vielerorts der Rauswurf des Weltmeister-Trainers von 2014 gefordert. (pre)

Gladbach gegen Inter ohne Elvedi

Borussia Mönchengladbach muss am Dienstag im Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. Der Schweizer Internationale hat am Sonntag im Training eine Muskelverletzung erlitten. Elvedi hatte zwecks Schonung schon am Samstag in der Bundesliga beim 4:1-Sieg gegen Schalke nicht gespielt. (pre/sda)

Biel und Lugano müssen erneut in Quarantäne

Beim EHC Biel und dem HC Lugano wurden mehrere Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet, die zuständigen Kantonsärzte haben für die beiden Teams eine erneute Quarantäne angeordnet. Fünf Spiele müssen verschoben werden, ein Spiel wird neu angesetzt.

Der Berner Kantonsarzt hat für den EHC Biel nach zwei positiven Testergebnissen eine Quarantäne bis und mit 7. Dezember angeordnet. Damit müssen die nächsten drei Spiele gegen den HC Lugano (Mittwoch, 2. Dezember), Fribourg-Gottéron (Freitag, 4. Dezember) und die ZSC Lions (Dienstag, 8. Dezember) verschoben werden. Anstelle der Partie ZSC Lions – EHC Biel wird am Dienstag, 8. Dezember neu das Spiel ZSC Lions – SCL Tigers angesetzt, das ursprünglich am 2. Dezember geplant war.

Für den HC Lugano, bei dem mehrere Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden, hat der Tessiner Kantonsarzt eine Quarantäne bis und mit 8. Dezember angeordnet. Nebst dem Spiel gegen Biel müssen damit auch die zwei Spiele gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers (Freitag, 4. und Dienstag, 8. Dezember) verschoben werden.

Das Team des EHC Biel hatte sich schon Ende Oktober in Quarantäne begeben müssen, die Equipe des HC Lugano Mitte Oktober. (pre/sda)

Eden Hazard schon wieder verletzt

Real Madrid muss schon wieder auf Eden Hazard verzichten. Der Stürmer aus Belgien erlitt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Wie spanische Medien berichten, habe sich Hazard am Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Alaves bei einem Schuss verletzt.

Wie lange Hazard ausfällt, ist nicht bekannt. Sicher wird er am Dienstag in der Champions League auswärts gegen Schachtar Donezk fehlen. Es wird das 37. Spiel sein, das Hazard verpasst, seit er im Sommer 2019 von Chelsea zu Real Madrid gewechselt hat. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Grosjean verzichtet auf GP von Sakhir

Nach dem Unfall beim GP von Bahrain verzichtet der leicht verletzte Westschweizer Romain Grosjean am nächsten Wochenende auf einen Start beim GP von Sakhir, der auf der gleichen Strecke gefahren wird. Wie der amerikanische Rennstall Haas bekannt gab, wird Grosjean durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt. Der Enkel des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi wird dabei sein Debüt geben. (abu/sda/dpa)

