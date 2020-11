Sport

Sportnews: Joachim Löw bleibt Trainer der DFB-Elf



Löw bleibt Trainer der DFB-Elf +++ Biel und Lugano müssen erneut in Quarantäne

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Löw bleibt Trainer der DFB-Elf

Joachim Löw bleibt mindestens bis zur EM im kommenden Trainer der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. Der 60-Jährige habe «weiterhin das Vertrauen des DFB-Präsidiums», teilte der DFB am Montag nach Gesprächen in Frankfurt mit. «Gemeinsam geht der Blick zielgerichtet und fokussiert auf die weitere EM-Vorbereitung im nächsten Jahr.» Der Bundestrainer werde alle nötigen Massnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen, glaubt der DFB.

Löw ist seit mehr als 14 Jahren DFB-Chefcoach und krönte seine Karriere nach mehreren starken Turnieren 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien. Nach dem WM-Vorrundenaus als Titelverteidiger in Russland 2018 wuchs allerdings die Kritik am Bundestrainer. Nach den enttäuschenden Resultaten in diesem Herbst und einem 0:6 gegen Spanien zum Abschluss wurde vielerorts der Rauswurf des Weltmeister-Trainers von 2014 gefordert. (pre)

Das #DFB-Präsidium hat heute einvernehmlich festgehalten, den eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam fortzusetzen.



Alle Infos:

➡️ https://t.co/WMf0d8E6gu pic.twitter.com/ISes8BDEzM — DFB (Verband) (@DFB) November 30, 2020

Gladbach gegen Inter ohne Elvedi

Borussia Mönchengladbach muss am Dienstag im Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. Der Schweizer Internationale hat am Sonntag im Training eine Muskelverletzung erlitten. Elvedi hatte zwecks Schonung schon am Samstag in der Bundesliga beim 4:1-Sieg gegen Schalke nicht gespielt. (pre/sda)

Rose: Nico Elvedi ist gut drauf. Leider hat er sich gestern im Training eine kleine Muskelverletzung zugezogen. Deswegen wird er morgen ausfallen. Wir vertrauen aber dem kompletten Kader. Tony Jantschke wir Nico morgen ersetzen. #BMGInter #UCL pic.twitter.com/xNp022mknq — Borussia (@borussia) November 30, 2020

Biel und Lugano müssen erneut in Quarantäne

Beim EHC Biel und dem HC Lugano wurden mehrere Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet, die zuständigen Kantonsärzte haben für die beiden Teams eine erneute Quarantäne angeordnet. Fünf Spiele müssen verschoben werden, ein Spiel wird neu angesetzt.

Der Berner Kantonsarzt hat für den EHC Biel nach zwei positiven Testergebnissen eine Quarantäne bis und mit 7. Dezember angeordnet. Damit müssen die nächsten drei Spiele gegen den HC Lugano (Mittwoch, 2. Dezember), Fribourg-Gottéron (Freitag, 4. Dezember) und die ZSC Lions (Dienstag, 8. Dezember) verschoben werden. Anstelle der Partie ZSC Lions – EHC Biel wird am Dienstag, 8. Dezember neu das Spiel ZSC Lions – SCL Tigers angesetzt, das ursprünglich am 2. Dezember geplant war.

Für den HC Lugano, bei dem mehrere Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden, hat der Tessiner Kantonsarzt eine Quarantäne bis und mit 8. Dezember angeordnet. Nebst dem Spiel gegen Biel müssen damit auch die zwei Spiele gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers (Freitag, 4. und Dienstag, 8. Dezember) verschoben werden.

Das Team des EHC Biel hatte sich schon Ende Oktober in Quarantäne begeben müssen, die Equipe des HC Lugano Mitte Oktober. (pre/sda)

#COVIDUpdate



Mehrere positive Fälle beim @ehcbiel und dem @OfficialHCL, die Teams sind bis 7. respektive 8. Dezember in Quarantäne. Fünf Spiele werden verschoben, ein Spiel wird neu angesetzt: https://t.co/rhrnu6HffS



HC Bienne et Lugano en quarantaine : https://t.co/sPlLzLgvtI pic.twitter.com/yKB4mdMRoj — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 30, 2020

Eden Hazard schon wieder verletzt

Real Madrid muss schon wieder auf Eden Hazard verzichten. Der Stürmer aus Belgien erlitt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Wie spanische Medien berichten, habe sich Hazard am Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Alaves bei einem Schuss verletzt.

Wie lange Hazard ausfällt, ist nicht bekannt. Sicher wird er am Dienstag in der Champions League auswärts gegen Schachtar Donezk fehlen. Es wird das 37. Spiel sein, das Hazard verpasst, seit er im Sommer 2019 von Chelsea zu Real Madrid gewechselt hat. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Romain Grosjean verzichtet auf GP von Sakhir

Nach dem Unfall beim GP von Bahrain verzichtet der leicht verletzte Westschweizer Romain Grosjean am nächsten Wochenende auf einen Start beim GP von Sakhir, der auf der gleichen Strecke gefahren wird. Wie der amerikanische Rennstall Haas bekannt gab, wird Grosjean durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt. Der Enkel des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi wird dabei sein Debüt geben. (abu/sda/dpa)

Marc Gisin tritt zurück

Marc Gisin tritt per sofort zurück. Der Obwaldner Speedspezialist muss erkennen, dass sein Körper den Anforderungen des Spitzensports nicht mehr gewachsen ist.

Gisin, der 2009 in Wengen sein Weltcup-Debüt gab, hat auf oberster Stufe als beste Resultate zwei 5. Abfahrts-Plätze in Kitzbühel (2016 und 2018) vorzuweisen. Im Februar 2018 nahm der 32-Jährige, der Bruder der Olympiasiegerinnen Dominique und Michelle Gisin, an den Winterspielen in Pyeongchang teil. Zu einer WM-Teilnahme reichte es Marc Gisin nie.

Der Engelberger fand nach einem schweren Sturz im Dezember 2018 in Gröden, wo er sich ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Knochenbrüche und eine Lungenquetschung zuzog, nicht mehr zu seinem vorherigen Leistungsvermögen zurück. Sein Körper erholte sich nicht mehr gänzlich. (abu/sda)

Ausländische Athleten vor Corona-Test-Marathon

Ausländische Athleten sollen bei den auf das nächste Jahr verschobenen Olympischen Spielen in Tokio mehrfach einem Corona-Test unterzogen werden. Wie die japanische Tageszeitung «Nihon Keizai Shimbun» berichtete, sieht ein Entwurf der Organisatoren vor, dass Athleten aus dem Ausland zunächst innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise nach Japan, dann bei der Einreise und anschliessend nochmals innerhalb von 96 bis 120 Stunden getestet würden.

Ausserdem soll es mehrere Tests in den Trainingscamps, beim Betreten des olympischen Dorfes und vor den Wettkämpfen geben. Aus Sorge vor Infektionen soll die Aufenthaltsdauer im olympischen Dorf so kurz wie möglich gehalten werden. Daher sollen die Athleten erst vier bis fünf Tage vor Beginn ihrer Wettkämpfe ins Dorf einziehen und bereits ein bis zwei Tage nach Abschluss ihrer Disziplinen nach Hause reisen. (abu/sda)

Bild: keystone

Topduo und Ajoie gewinnen souverän

Der Aufstiegsfavorit Kloten feierte in der Swiss League den sechsten Sieg in Folge. Die Zürcher Unterländer setzten sich in La Chaux-de-Fonds gleich 9:1 durch. La Chaux-de-Fonds hatte Kloten Ende Oktober die bisher letzte Niederlage zugefügt.

Leader blieb Thurgau, das in Winterthur 3:1 gewann und nach zwei Niederlagen zum Siegen zurückkehrte. Der Kanadier Brandon Hagel legte die Basis zum Sieg mit einem Doppelschlag innert 202 Sekunden (10./13.). Thurgau liegt weiterhin zwei Punkte vor Kloten, hat jedoch vier Partien mehr ausgetragen.

Zum neunten Sieg im erst zehnten Meisterschaftsspiel in dieser Saison kam Cupsieger Ajoie, das die Biasca Ticino Rockets nach einem 0:1-Rückstand 8:1 abfertigte. Sieben der acht Tore schossen die Jurassier im letzten Abschnitt. Der Kanadier Jonathan Hazen steuerte je zwei Tore und Assists zum Erfolg bei. Ajoies Rückstand auf Thurgau, das acht Partien mehr absolviert hat, beträgt neun Punkte. (dab/sda)

Ursenbacher schlägt O'Sullivan erneut

Dem in Riehen aufgewachsenen und nun in Rheinfelden wohnenden Snooker-Profi Alexander Ursenbacher gelang an den UK Championship in Milton Keynes eine veritabler Coup. Der 24-jährige Sohn einer Portugiesin und eines Schweizers bezwang in der zweiten Runde den sechsfachen und amtierenden Weltmeister Ronnie O'Sullivan 6:5, nachdem er 4:5 zurückgelegen hatte.

Ursenbacher hatte den vielleicht besten Snooker-Spieler aller Zeiten schon im ersten Duell im vergangenen Jahr an den Welsh Open bezwungen. Der neuerliche Erfolg ist insofern höher einzustufen, als die UK Championship zu den drei wichtigsten Turnieren des Jahres gehören. (dab/sda)

Bild: imago sportfotodienst

Ehemaliger Grasshopper Papa Bouba Diop gestorben

Der 63-fache senegalesische Internationale Papa Bouba Diop stirbt nach langer Krankheit im Alter von 42 Jahren. Diop litt am sogenannten Lou-Gehrig-Syndrom, einer nicht heilbaren Nervenkrankheit.

Der Mittelfeldspieler hatte seine Karriere vor gut 20 Jahren in der Schweiz lanciert. Über Vevey und Neuchâtel Xamax kam er 2001 zu den Grasshoppers, mit denen er im gleichen Jahr Meister wurde. Später spielte er noch in Frankreich, England und Griechenland.

In Senegal erreichte Bouba Diop wegen seines Siegtreffers im WM-Eröffnungsspiel 2002 in Seoul gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich Heldenstatus. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme wurden die Afrikaner damals erst im Viertelfinal gestoppt. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Ermittlungen gegen Leibarzt von Maradona

Vier Tage nach dem Tod von Diego Maradona sind laut der nationalen Nachrichtenagentur Telam Ermittlungen gegen den Leibarzt der argentinischen Fussball-Legende wegen «fahrlässiger Tötung» aufgenommen worden. Die Arztpraxis und die Wohnung von Leopoldo Luque wurden am Sonntag durchsucht, wie Bilder des argentinischen Fernsehens zeigten und Justizkreise gegenüber Telam bestätigten.

Den Angaben zufolge sind Maradonas Töchter Dalma, Gianinna und Jana nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie ihr Vater in seiner Residenz behandelt worden ist. Luque wollte sich zunächst nicht gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zu den Vorwürfen äussern. Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. (dab/sda/afp)

Bild: keystone

