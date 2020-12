Sport

Sportnews: Langlauf-Weltcup vorerst ohne Norweger



Sport-News

Langlauf-Weltcup vorerst ohne Norweger +++ Bach einziges Kandidat für IOC-Präsidium

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Langlauf-Weltcup vorerst ohne Norweger

Teamleader Johannes Hösflot Klaebo und Emil Iversen machten am Montag den Anfang, einen Tag später zog der ganze Verband mit. Norwegen wird an den Langlauf-Weltcuprennen in Davos (12./13. Dezember) sowie in Dresden (19./20. Dezember) keine Athleten am Start haben. Ausserdem ist eine Teilnahme der Norweger an der Tour de Ski unsicher, die am 1. Januar im Val Müstair beginnt.

«Unser Hauptziel in dieser Saison ist die WM in Oberstdorf», sagte Norwegens Langlaufchef Espen Bjervig. «Zusätzlich zum Risiko des Reisens haben wir festgestellt, dass es schwieriger ist, Abstand zu halten und engen Kontakt in der Weltcup-Arena zu vermeiden, als wir zunächst angenommen hatten. Die Lunge ist das Werkzeug der Ausdauersportler und wir kennen die Nachwirkungen von Covid-19 nicht. Deshalb müssen wir Vorsichtsmassnahmen treffen», so Bjervig. (pre/sda)

Bild: keystone

Bach einziger Kandidat bei Präsidentschaftswahl

Die Wiederwahl von Thomas Bach als Präsident des IOC ist nur eine Formsache. Der 66-jährige Deutsche ist der einzige Kandidat für die Präsidentschaftswahl anlässlich der nächsten IOC-Session in Athen (10. bis 12. März 2021). Bach wird seine zweite Amtszeit, die 2025 endet, nach den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) antreten. Er ist seit 2013 im Amt. Die erste Amtszeit dauert jeweils acht Jahre. (pre/sda)

Thomas Bach to stand unopposed for IOC Presidency https://t.co/vDOzfTvpdE — IOC MEDIA (@iocmedia) December 1, 2020

Shiffrin verzichtet auf Start in St. Moritz

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin verlängert ihre Wettkampfpause und verzichtet am kommenden Wochenende auf einen Start bei den zwei Super-G-Rennen in St. Moritz. Die 25-Jährige konzentriere sich vorerst auf die technischen Disziplinen Riesenslalom und Slalom, gab der amerikanische Ski-Verband an. Demnach soll Shiffrin am 12./13. Dezember für die beiden Riesenslaloms in Courchevel in den Weltcup zurückkehren.

Shiffrin hat in dieser Saison bereits auf den Auftakt in Sölden sowie auf das Parallel-Rennen in Lech/Zürs verzichtet. Gestartet ist sie lediglich bei den zwei Slaloms in Levi, bei denen sie die Plätze 2 und 5 erreichte. (sda/apa)

Bild: EPA

Sion bis zur Winterpause ohne Hoarau

Der FC Sion muss bis zur Winterpause ohne den Stürmer Guillaume Hoarau auskommen. Der 36-jährige Franzose erlitt am Samstag im Spiel gegen Vaduz eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Hoarau verletzte sich bei einem Foul gegen einen Gegenspieler, für das er auch verwarnt wurde. Noch vor Ablauf einer halben Stunde musste er ausgewechselt werden.

Young Boys in der Saison 2018/19) ist im Fabio Grosso. Ein Tor ist ihm noch nicht gelungen. (pre/sda)

Dem Engagement des früheren Torschützenkönigs der Super League (für diein der Saison 2018/19) ist im Wallis noch kein Erfolg beschieden. Hoarau stand seit seinem Transfer im Sommer von YB zu Sion erst zwei Mal in der Startformation der Mannschaft von Trainer. Ein Tor ist ihm noch nicht gelungen. (pre/sda)

𝘿𝙀𝙎 𝙉𝙊𝙐𝙑𝙀𝙇𝙇𝙀𝙎 𝘿𝙀 𝙂𝙐𝙄𝙇𝙇𝘼𝙐𝙈𝙀 𝙃𝙊𝘼𝙍𝘼𝙐



Touché samedi dernier à Vaduz, l’attaquant français du FC Sion ne rejouera plus en 2020.



👉https://t.co/Xloav7w0Bb



Bon rétablissement Gui’ 💪🏻#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/zYseHsw3nc — FC Sion (@FCSion) November 30, 2020

Lewis Hamilton positiv auf Corona getestet

Lewis Hamilton wurde positiv auf das Coronavirus getestet und fällt damit für das kommende Rennen am Sonntag in Bahrain aus. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister ist nach dem Mexikaner Sergio Perez und dem Kanadier Lance Stroll der dritte Formel-1-Fahrer, der an Corona erkrankte. Perez hatte deswegen im Sommer die zwei Grands Prix in Silverstone verpasst, Stroll im Oktober den GP Eifel auf dem Nürburgring.

«Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit», gab Hamiltons Rennstall Mercedes am Dienstag bekannt. Hamilton sei in der vergangenen Woche dreimal getestet worden, und der Befund sei jedes Mal negativ gewesen. Zum letzten Mal sei er am Sonntagnachmittag getestet worden. Am Montag sei Hamilton allerdings mit leichten Symptomen aufgewacht, so Mercedes.

Hamilton hatte am Sonntag den GP von Bahrain gewonnen. Das zweite Rennen auf der gleichen Strecke, den Grand Prix von Sakhir, wird er am kommenden Sonntag verpassen. Offen ist, ob Hamilton in anderthalb Wochen in Abu Dhabi beim letzten Rennen der Saison an den Start gehen kann. Wer ihn bei Mercedes am kommenden Wochenende ersetzt, ist noch unklar. Mercedes-Ersatzfahrer sind der 28-jährige Belgier Stoffel Vandoorne und der 29-jährige Esteban Gutierrez aus Mexiko. Vandoorne bestreitet nach Mercedes-Angaben am Dienstag einen Formel-E-Test in Valencia und soll anschliessend – wie schon zuvor geplant worden war – nach Bahrain reisen. (pre/sda)

Fribourg und ZSC erste Halbfinalisten

Fribourg-Gottéron und die ZSC Lions sind die ersten Halbfinalisten im Schweizer Cup. Fribourg gewann bei Ambri-Piotta 2:1 durch, die Lions bezwangen das unterklassige Langenthal gleich 8:0.

Ambri, das in der Meisterschaft die letzten drei Heimspiele allesamt für sich entschieden hatte, agierte insgesamt zu harmlos. Und kamen die Tessiner doch einmal zu einer guten Chance, fehlte es an der nötigen Genauigkeit. Ausserdem zeigte der Freiburger Keeper Connor Hughes, der den Vorzug gegenüber Reto Berra erhalten hatte, eine solide Leistung. Und als er in der 12. Minute nach einem Schuss von Giacomo Dal Pian geschlagen war, rettete der Pfosten. Der Anschlusstreffer von Dominic Zwerger fiel erst 44 Sekunden vor dem Ende.

Die ZSC Lions gaben sich gegen den Unterklassigen keine Blösse. Chris Baltisberger brachte den Leader der National League bereits nach 162 Sekunden in Führung, zur ersten Pause stand es 3:0. Im letzten Abschnitt hatten die Oberaargauer den formstarken Lions dann nichts mehr entgegenzusetzen. Bei den Gästen trugen sich acht verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein, das 7:0 von Tim Berni (58.) war ein Shorthander. (cma/sda)

Bild: keystone

Leicester taucht gegen Fulham

Leicester verpasste es, mit einem Sieg zur Tabellenspitze aufzuschliessen. Gegen Fulham setzte es eine empfindliche 1:2-Niederlage ab. Der Anschlusstreffer durch Harvey Barnes in der 86. Minute kam zu spät. Zuvor trafen Ademola Lookman und Ivan Cavaleiro für die Gäste aus London. (cma)

Bild: keystone

Löw bleibt Trainer der DFB-Elf

Joachim Löw bleibt mindestens bis zur EM im kommenden Trainer der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. Der 60-Jährige habe «weiterhin das Vertrauen des DFB-Präsidiums», teilte der DFB am Montag nach Gesprächen in Frankfurt mit. «Gemeinsam geht der Blick zielgerichtet und fokussiert auf die weitere EM-Vorbereitung im nächsten Jahr.» Der Bundestrainer werde alle nötigen Massnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen, glaubt der DFB.

Löw ist seit mehr als 14 Jahren DFB-Chefcoach und krönte seine Karriere nach mehreren starken Turnieren 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien. Nach dem WM-Vorrundenaus als Titelverteidiger in Russland 2018 wuchs allerdings die Kritik am Bundestrainer. Nach den enttäuschenden Resultaten in diesem Herbst und einem 0:6 gegen Spanien zum Abschluss wurde vielerorts der Rauswurf des Weltmeister-Trainers von 2014 gefordert. (pre)

Das #DFB-Präsidium hat heute einvernehmlich festgehalten, den eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam fortzusetzen.



Alle Infos:

➡️ https://t.co/WMf0d8E6gu pic.twitter.com/ISes8BDEzM — DFB (Verband) (@DFB) November 30, 2020

Gladbach gegen Inter ohne Elvedi

Borussia Mönchengladbach muss am Dienstag im Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. Der Schweizer Internationale hat am Sonntag im Training eine Muskelverletzung erlitten. Elvedi hatte zwecks Schonung schon am Samstag in der Bundesliga beim 4:1-Sieg gegen Schalke nicht gespielt. (pre/sda)

Rose: Nico Elvedi ist gut drauf. Leider hat er sich gestern im Training eine kleine Muskelverletzung zugezogen. Deswegen wird er morgen ausfallen. Wir vertrauen aber dem kompletten Kader. Tony Jantschke wir Nico morgen ersetzen. #BMGInter #UCL pic.twitter.com/xNp022mknq — Borussia (@borussia) November 30, 2020

Biel und Lugano müssen erneut in Quarantäne

Beim EHC Biel und dem HC Lugano wurden mehrere Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet, die zuständigen Kantonsärzte haben für die beiden Teams eine erneute Quarantäne angeordnet. Fünf Spiele müssen verschoben werden, ein Spiel wird neu angesetzt.

Der Berner Kantonsarzt hat für den EHC Biel nach zwei positiven Testergebnissen eine Quarantäne bis und mit 7. Dezember angeordnet. Damit müssen die nächsten drei Spiele gegen den HC Lugano (Mittwoch, 2. Dezember), Fribourg-Gottéron (Freitag, 4. Dezember) und die ZSC Lions (Dienstag, 8. Dezember) verschoben werden. Anstelle der Partie ZSC Lions – EHC Biel wird am Dienstag, 8. Dezember neu das Spiel ZSC Lions – SCL Tigers angesetzt, das ursprünglich am 2. Dezember geplant war.

Für den HC Lugano, bei dem mehrere Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden, hat der Tessiner Kantonsarzt eine Quarantäne bis und mit 8. Dezember angeordnet. Nebst dem Spiel gegen Biel müssen damit auch die zwei Spiele gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers (Freitag, 4. und Dienstag, 8. Dezember) verschoben werden.

Das Team des EHC Biel hatte sich schon Ende Oktober in Quarantäne begeben müssen, die Equipe des HC Lugano Mitte Oktober. (pre/sda)

#COVIDUpdate



Mehrere positive Fälle beim @ehcbiel und dem @OfficialHCL, die Teams sind bis 7. respektive 8. Dezember in Quarantäne. Fünf Spiele werden verschoben, ein Spiel wird neu angesetzt: https://t.co/rhrnu6HffS



HC Bienne et Lugano en quarantaine : https://t.co/sPlLzLgvtI pic.twitter.com/yKB4mdMRoj — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 30, 2020

Eden Hazard schon wieder verletzt

Real Madrid muss schon wieder auf Eden Hazard verzichten. Der Stürmer aus Belgien erlitt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Wie spanische Medien berichten, habe sich Hazard am Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Alaves bei einem Schuss verletzt.

Wie lange Hazard ausfällt, ist nicht bekannt. Sicher wird er am Dienstag in der Champions League auswärts gegen Schachtar Donezk fehlen. Es wird das 37. Spiel sein, das Hazard verpasst, seit er im Sommer 2019 von Chelsea zu Real Madrid gewechselt hat. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Grosjean verzichtet auf GP von Sakhir

Nach dem Unfall beim GP von Bahrain verzichtet der leicht verletzte Westschweizer Romain Grosjean am nächsten Wochenende auf einen Start beim GP von Sakhir, der auf der gleichen Strecke gefahren wird. Wie der amerikanische Rennstall Haas bekannt gab, wird Grosjean durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt. Der Enkel des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi wird dabei sein Debüt geben. (abu/sda/dpa)

