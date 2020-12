Sport

Napoli neu im Maradona-Stadion

Nach dem Tod von Diego Maradona hat die Stadt Neapel beschlossen, das Stadion neu nach dem legendären Spieler zu benennen. Die Arena «Stadio San Paolo» heisst nun «Stadio Diego Armando Maradona». Der Argentinier hatte von 1984 bis 1991 für die Süditaliener gespielt und den Klub in den Jahren 1987 und 1990 zu den einzigen beiden Meistertiteln geführt. (ram/sda/dpa)

Mutterschaftsurlaub im Profi-Fussball

Professionelle Fussballerinnen dürfen künftig weltweit in bezahlten Mutterschaftsurlaub gehen. Die FIFA segnete ein entsprechendes Regelwerk ab, das für alle Ligen gilt. Demnach können die Spielerinnen unter anderem mindestens 14 Wochen in den Mutterschaftsurlaub gehen und dabei mindestens zwei Drittel ihres vertraglich festgelegten Gehalts beziehen. Vertragskündigungen durch die Klubs wegen der Schwangerschaft sind unzulässig und könnten auch mit sportlichen Sanktionen bestraft werden. (ram/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Im Mercedes ist auch Russell schnell

George Russell, der den am Coronavirus erkrankten Lewis Hamilton im Mercedes vertritt, hat im ersten Training für den Grand Prix von Sakhir die Bestzeit aufgestellt. Er war auf seiner besten Runde knapp zwei Zehntel schneller als Max Verstappen im Red Bull.

Valtteri Bottas im zweiten Mercedes büsste als Vierter 0,322 Sekunden auf den temporären Teamkollegen ein. Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, belegten mit über einer Sekunde Rückstand die Plätze 14 und 15. (ram/sda)

Bild: keystone

Profivertrag für Chipperfield Junior

Der FC Basel hat Liam Chipperfield mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 16-Jährige ist der Sohn der australischen FCB-Legende Scott Chipperfield und Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler. Mittelfeldspieler Liam Chipperfield debütierte unlängst in einem Testspiel im Profiteam, wobei er beim 4:0-Sieg gegen Schaffhausen den Führungstreffer erzielte. (ram)

Neue Buli-Saison beginnt am 13. August

Die Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt am 13. August. Wie der DFB bekannt machte, startet die höchste deutsche Klasse damit erst drei Wochen nach der 2. Bundesliga (23. Juli). Anders als in der laufenden Saison, die wegen der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie verspätet begonnen hat, sollen in der Bundesliga dann 17 Spieltage vor der Winterpause und 17 Spieltage nach der Winterpause absolviert werden. Der Rückrunden-Start in der Bundesliga ist auf den 7. Januar 2022, und damit ungewöhnlich früh datiert.

Das Saisonfinale in Bundesliga und 2. Bundesliga ist für das Wochenende vom 14. und 15. Mai 2022 terminiert. Eine Woche später soll das DFB-Pokal-Finale in Berlin stattfinden. (sda/dpa)

⚽🗓️

Das @DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/22 verabschiedet ➡️ https://t.co/HWPpLJWz6X



Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 13.-15.08.2021

◾ 34. Spieltag: 14.05.2022



2. Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 23.-25.07.2021

◾ 34. Spieltag: 15.05.2022 pic.twitter.com/VKV9EtTcZf — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 4, 2020

Nice entlässt Trainer Patrick Vieira

Nizza-Coach Patrick Vieira muss gehen. Auch ein Europa-League-Tor des Schweizer Nachwuchs-Internationalen Dan Ndoye konnte den Trainer nicht retten. Der 44-jährige Weltmeister wurde am Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen entlassen. Im Europacup-Wettbewerb verpasste die Mannschaft aus der Ligue 1 den Vorstoss in die K.o.-Phase klar. Lediglich drei Punkte konnten die Franzosen in fünf Runden auf ihr Konto verbuchen, womit sie vor dem abschliessenden Gruppenspiel bereits ausgeschieden sind.

Nach elf Spielen in der Meisterschaft befindet sich das Team, bei dem neben Ndoye mit Jordan Lotomba ein zweiter Schweizer unter Vertrag steht, an 11. Position. Vieira hatte die Mannschaft im Sommer 2018 vom Waadtländer Lucien Favre übernommen. Nun übernimmt Vieiras bisheriger Assistent Adrien Ursea die Mannschaft. Der 53-jährige Rumäne arbeitete vor seinem Engagement in Nizza jahrelang in der Schweiz. Unter anderem stand er 2003 Servette als Interimstrainer mehrere Spiele vor. (pre/sda)

FIS streicht alle Olympia-Hauptproben

Nun ist es offiziell: Der internationale Skiverband (FIS) nimmt nach Absprache mit dem Organisationskomitee der Winterspiele «Peking 2022» sämtliche für diese Saison geplanten Test-Events aus dem Programm. Grund für die Absage ist die derzeit grassierende Coronavirus-Pandemie.

Neben diversen geplanten Weltcup-Veranstaltungen fällt der Massnahme auch die für Februar geplante Freestyle-WM zum Opfer. Die chinesische Regierung hat aufgrund der Pandemie strikte Auflagen verabschiedet – unter anderem eine 14-tägige Quarantäne für Einreisende. «Die Situation wird in den kommenden Monaten komplex bleiben», begründete die FIS ihren Schritt in einer Mitteilung.

Der internationale Skiverband hatte die Absagen bereits am Mittwoch angekündigt, mit der Offizialisierung allerdings noch zugewartet. Um die Sicherheit der Anlagen zu gewähren, prüft die FIS gemeinsam mit dem Olympischen Komitee für gewisse Sportarten die Möglichkeit, Test-Läufe im Olympia-Winter nachzuholen. Andere Disziplinen sollen von chinesischen Athleten getestet werden. Darüber hinaus sollen die Anlagen für Experten der FIS zugänglich gemacht werden. (pre/sda)

Bild: EPA FILE

Zugs Schlumpf vorsorglich gesperrt

Der EV Zug kann mindestens für das nächste Spiel in der National League nicht auf die Dienste von Dominik Schlumpf zählen. Der 29-jährige Verteidiger der Zuger wurde nach einem Check gegen den Kopf von Berns André Heim vorsorglich für das Spiel vom Freitag gesperrt. Das Strafmass gegen Schlumpf könnte zusätzlich verschärft werden, die Disziplinarkommission hat ein ordentliches Verfahren eröffnet. (abu/sda)

2 +10 minutes pour ça... Il y a tout de faux dans cette action, il saute, il vise la tête, et le coude touche la cible. Et Dan Tangnes - que j'apprécie malgré- se plaint.#scbern #scb #evzug #nl #nationalleague @official_EVZ @scbern_news pic.twitter.com/w25nFdVraL — Daniel Bourqui (@swissdan) December 3, 2020

Marquez erneut operiert

Der Sturz von Weltmeister Marc Marquez beim MotoGP-Saisonauftakt im Juli in Jerez zieht immer folgenschwerere Konsequenzen nach sich. Nun musste sich der 27-jährige Spanier in seiner Heimat zum dritten Mal am rechten Oberarm operieren lassen.

Der Eingriff, bei dem eine eingesetzte Titanplatte in Marquez' Arm ersetzt wurde, dauerte gemäss seines Teams Honda acht Stunden. Zudem führte das Ärzteteam beim Spanier eine Knochentransplantation vom Beckenkamm zum Oberarm durch. Grund für die Operation war der schlechte Heilungsprozess des gebrochenen Armes. (abu/sda)

Bild: keystone

Lakers setzen weiter auf Erfolgsduo James/Davis

NBA-Champion Los Angeles Lakers hat die Verträge mit seinen beiden Starspielern, LeBron James und Anthony Davis, verlängert. Angaben zu den neuen Konditionen und Laufzeiten machte der Klub keine. Davis war 2019 via Trade von den New Orleans Pelicans nach Los Angeles gestossen, James steht für die Lakers seit 2018 auf dem Parkett.

US-Medien hatten berichtet, dass sich der bald 36-jährige James mit den Lakers auf eine Verlängerung um zwei Jahre geeinigt habe und damit insgesamt noch drei Jahre bis 2023 bleibe. Mit Davis (27) einigte sich der 17-fache NBA-Meister demnach auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 190 Millionen US-Dollar. (pre/sda)

OFFICIAL: The King has signed an extension with the #LakeShow 👑 pic.twitter.com/U6uu5NQWfk — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 3, 2020

Tschernoussow erstmals für die Schweiz

Langläufer Ilja Tschernoussow wird diesen Sonntag in Ulrichen anlässlich des Alpen-Cups (OPA Continental Cup) nach vollzogenem Nationenwechsel erstmals für die Schweiz starten. Der 33-Jährige, der mit Biathletin Selina Gasparin verheiratet ist und seinen Lebensmittelpunkt seit Jahren in der Schweiz hat, hatte den Wechsel beim internationalen Skiverband (FIS) diesen Sommer beantragt.

Tschernoussow, der für Russland 2014 über 50 km Olympia-Bronze gewann, stand in den letzten Jahren vorwiegend bei Langstrecken-Volksläufen wie dem Engadin Skimarathon, den er 2015 gewann, im Einsatz. Seinen letzten Weltcup-Einsatz bestritt er am 12. März 2016 im kanadischen Canmore. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

SCL Tigers lange ohne Kuonen

Die SCL Tigers müssen mindestens drei Monate ohne Raphael Kuonen auskommen. Der 28-jährige Flügelstürmer musste sich an der Hand operieren lassen.

Mit Nolan Diem fällt ein weiterer Langnauer Offensivspieler vorläufig aus. Er verletzte sich gegen die ZSC Lions bei einem Check von Maxim Noreau. (ram/sda)

https://t.co/qiHNb86wqp meldet: Medical Report: Raphael Kuonen fällt länger aus https://t.co/NhcG3L1CFe — SCL Tigers (@hopplangnou) December 3, 2020

Final Four der Nations League in Italien

Die Endrunde der Nations League wird im kommenden Oktober in Italien gespielt. Das Exekutivkomitee der UEFA hat Turin und Mailand als Austragungsorte gewählt. Die Auslosung hat ergeben, dass Gastgeber Italien auf Spanien trifft. Weltmeister Frankreich bekommt es in einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 mit Belgien zu tun. (ram/sda)

Bild: AP

Mehmedi fällt bis Jahresende aus

Der VfL Wolfsburg muss wohl bis zum Jahresende auf den Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi verzichten. Der 29-jährige Offensivspieler fällt wegen einer Achillessehnenverletzung aus. Mehmedi kam in der laufenden Meisterschaft in allen neun Spielen zum Einsatz, sechsmal von Anfang an, blieb jedoch ohne Torerfolg. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

