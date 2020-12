Sport

Sport-News

Sportnews: Nice entlässt Trainer Patrick Vieira



Sport-News

Nice entlässt Trainer Patrick Vieira +++ Neue Bundesliga-Saison beginnt am 13. August

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Neue Buli-Saison beginnt am 13. August

Die Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt am 13. August. Wie der DFB bekannt machte, startet die höchste deutsche Klasse damit erst drei Wochen nach der 2. Bundesliga (23. Juli). Anders als in der laufenden Saison, die wegen der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie verspätet begonnen hat, sollen in der Bundesliga dann 17 Spieltage vor der Winterpause und 17 Spieltage nach der Winterpause absolviert werden. Der Rückrunden-Start in der Bundesliga ist auf den 7. Januar 2022, und damit ungewöhnlich früh datiert.

Das Saisonfinale in Bundesliga und 2. Bundesliga ist für das Wochenende vom 14. und 15. Mai 2022 terminiert. Eine Woche später soll das DFB-Pokal-Finale in Berlin stattfinden. (sda/dpa)

⚽🗓️

Das @DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/22 verabschiedet ➡️ https://t.co/HWPpLJWz6X



Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 13.-15.08.2021

◾ 34. Spieltag: 14.05.2022



2. Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 23.-25.07.2021

◾ 34. Spieltag: 15.05.2022 pic.twitter.com/VKV9EtTcZf — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 4, 2020

Nice entlässt Trainer Patrick Vieira

Nizza-Coach Patrick Vieira muss gehen. Auch ein Europa-League-Tor des Schweizer Nachwuchs-Internationalen Dan Ndoye konnte den Trainer nicht retten. Der 44-jährige Weltmeister wurde am Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen entlassen. Im Europacup-Wettbewerb verpasste die Mannschaft aus der Ligue 1 den Vorstoss in die K.o.-Phase klar. Lediglich drei Punkte konnten die Franzosen in fünf Runden auf ihr Konto verbuchen, womit sie vor dem abschliessenden Gruppenspiel bereits ausgeschieden sind.

Nach elf Spielen in der Meisterschaft befindet sich das Team, bei dem neben Ndoye mit Jordan Lotomba ein zweiter Schweizer unter Vertrag steht, an 11. Position. Vieira hatte die Mannschaft im Sommer 2018 vom Waadtländer Lucien Favre übernommen. Nun übernimmt Vieiras bisheriger Assistent Adrien Ursea die Mannschaft. Der 53-jährige Rumäne arbeitete vor seinem Engagement in Nizza jahrelang in der Schweiz. Unter anderem stand er 2003 Servette als Interimstrainer mehrere Spiele vor. (pre/sda)

FIS streicht alle Olympia-Hauptproben

Nun ist es offiziell: Der internationale Skiverband (FIS) nimmt nach Absprache mit dem Organisationskomitee der Winterspiele «Peking 2022» sämtliche für diese Saison geplanten Test-Events aus dem Programm. Grund für die Absage ist die derzeit grassierende Coronavirus-Pandemie.

Neben diversen geplanten Weltcup-Veranstaltungen fällt der Massnahme auch die für Februar geplante Freestyle-WM zum Opfer. Die chinesische Regierung hat aufgrund der Pandemie strikte Auflagen verabschiedet – unter anderem eine 14-tägige Quarantäne für Einreisende. «Die Situation wird in den kommenden Monaten komplex bleiben», begründete die FIS ihren Schritt in einer Mitteilung.

Der internationale Skiverband hatte die Absagen bereits am Mittwoch angekündigt, mit der Offizialisierung allerdings noch zugewartet. Um die Sicherheit der Anlagen zu gewähren, prüft die FIS gemeinsam mit dem Olympischen Komitee für gewisse Sportarten die Möglichkeit, Test-Läufe im Olympia-Winter nachzuholen. Andere Disziplinen sollen von chinesischen Athleten getestet werden. Darüber hinaus sollen die Anlagen für Experten der FIS zugänglich gemacht werden. (pre/sda)

Bild: EPA FILE

Zugs Schlumpf vorsorglich gesperrt

Der EV Zug kann mindestens für das nächste Spiel in der National League nicht auf die Dienste von Dominik Schlumpf zählen. Der 29-jährige Verteidiger der Zuger wurde nach einem Check gegen den Kopf von Berns André Heim vorsorglich für das Spiel vom Freitag gesperrt. Das Strafmass gegen Schlumpf könnte zusätzlich verschärft werden, die Disziplinarkommission hat ein ordentliches Verfahren eröffnet. (abu/sda)

2 +10 minutes pour ça... Il y a tout de faux dans cette action, il saute, il vise la tête, et le coude touche la cible. Et Dan Tangnes - que j'apprécie malgré- se plaint.#scbern #scb #evzug #nl #nationalleague @official_EVZ @scbern_news pic.twitter.com/w25nFdVraL — Daniel Bourqui (@swissdan) December 3, 2020

Marquez erneut operiert

Der Sturz von Weltmeister Marc Marquez beim MotoGP-Saisonauftakt im Juli in Jerez zieht immer folgenschwerere Konsequenzen nach sich.

Nun musste sich der 27-jährige Spanier in seiner Heimat zum dritten Mal am rechten Oberarm operieren lassen. Der Eingriff, bei dem eine eingesetzte Titanplatte in Marquez' Arm ersetzt wurde, dauerte gemäss seines Teams Honda acht Stunden. Zudem führte das Ärzteteam beim Spanier eine Knochentransplantation vom Beckenkamm zum Oberarm durch. Grund für die Operation war der schlechte Heilungsprozess des gebrochenen Armes. (abu/sda)

Bild: keystone

Lakers setzen weiter auf Erfolgsduo James/Davis

NBA-Champion Los Angeles Lakers hat die Verträge mit seinen beiden Starspielern, LeBron James und Anthony Davis, verlängert. Angaben zu den neuen Konditionen und Laufzeiten machte der Klub keine. Davis war 2019 via Trade von den New Orleans Pelicans nach Los Angeles gestossen, James steht für die Lakers seit 2018 auf dem Parkett.

US-Medien hatten berichtet, dass sich der bald 36-jährige James mit den Lakers auf eine Verlängerung um zwei Jahre geeinigt habe und damit insgesamt noch drei Jahre bis 2023 bleibe. Mit Davis (27) einigte sich der 17-fache NBA-Meister demnach auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 190 Millionen US-Dollar. (pre/sda)

OFFICIAL: The King has signed an extension with the #LakeShow 👑 pic.twitter.com/U6uu5NQWfk — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 3, 2020

Tschernoussow erstmals für die Schweiz

Langläufer Ilja Tschernoussow wird diesen Sonntag in Ulrichen anlässlich des Alpen-Cups (OPA Continental Cup) nach vollzogenem Nationenwechsel erstmals für die Schweiz starten. Der 33-Jährige, der mit Biathletin Selina Gasparin verheiratet ist und seinen Lebensmittelpunkt seit Jahren in der Schweiz hat, hatte den Wechsel beim internationalen Skiverband (FIS) diesen Sommer beantragt.

Tschernoussow, der für Russland 2014 über 50 km Olympia-Bronze gewann, stand in den letzten Jahren vorwiegend bei Langstrecken-Volksläufen wie dem Engadin Skimarathon, den er 2015 gewann, im Einsatz. Seinen letzten Weltcup-Einsatz bestritt er am 12. März 2016 im kanadischen Canmore. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

SCL Tigers lange ohne Kuonen

Die SCL Tigers müssen mindestens drei Monate ohne Raphael Kuonen auskommen. Der 28-jährige Flügelstürmer musste sich an der Hand operieren lassen.

Mit Nolan Diem fällt ein weiterer Langnauer Offensivspieler vorläufig aus. Er verletzte sich gegen die ZSC Lions bei einem Check von Maxim Noreau. (ram/sda)

https://t.co/qiHNb86wqp meldet: Medical Report: Raphael Kuonen fällt länger aus https://t.co/NhcG3L1CFe — SCL Tigers (@hopplangnou) December 3, 2020

Final Four der Nations League in Italien

Die Endrunde der Nations League wird im kommenden Oktober in Italien gespielt. Das Exekutivkomitee der UEFA hat Turin und Mailand als Austragungsorte gewählt. Die Auslosung hat ergeben, dass Gastgeber Italien auf Spanien trifft. Weltmeister Frankreich bekommt es in einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 mit Belgien zu tun. (ram/sda)

Bild: AP

Mehmedi fällt bis Jahresende aus

Der VfL Wolfsburg muss wohl bis zum Jahresende auf den Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi verzichten. Der 29-jährige Offensivspieler fällt wegen einer Achillessehnenverletzung aus. Mehmedi kam in der laufenden Meisterschaft in allen neun Spielen zum Einsatz, sechsmal von Anfang an, blieb jedoch ohne Torerfolg. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Stocklasa wird Liechtensteins Nationaltrainer

Liechtenstein hat zum ersten Mal einen Einheimischen als Fussball-Nationaltrainer. Der frühere Internationale und bisherige U21-Coach Martin Stocklasa tritt die Nachfolge des Isländers Helgi Kolvidsson an.

Der 41-jährige Stocklasa hatte seine Trainer-Karriere vor sechseinhalb Jahren im Nachwuchs des FC St.Gallen begonnen und war in den letzten dreieinhalb Jahren für den Liechtensteinischen Fussballverband im Junioren-Bereich tätig. Als Spieler stand er unter anderem beim FC Zürich, bei Dynamo Dresden und beim SV Ried unter Vertrag. Für Liechtenstein bestritt der Verteidiger 113 Länderspiele. (ram/sda)

Martin Stocklasa wird neuer Nationaltrainer Liechtensteins https://t.co/PudfKxdfSL — RadioL (@RadioL_News) December 3, 2020

Weger starker Vierter im Sprint

Beim zweiten Sprint-Weltcup des Winters in Kontiolahti kam der Schweizer Biathlet Benjamin Weger auf den hervorragenden 4. Platz. So gut war der 31-Jährige letztmals vor knapp zwei Jahren. Seinen fünften Podestplatz im Weltcup verpasste Weger gegenüber Johannes Thingnes Bö um 6,5 Sekunden. Der Norweger verpasste eine Scheibe, während der Oberwalliser im Schiessstand fehlerlos blieb. Dem Podestplatz trauerte Weger keine Sekunde nach: «Ich habe definitiv mehr den vierten Platz gewonnen als einen zweiten oder dritten verloren.»

Den Sieg holte sich Bös älterer Bruder Tarjei Bö vor dem Deutschen Arnd Peiffer, die beide wie Weger alle zehn Scheiben abräumten. Zufrieden sein durfte auch Jeremy Finello, der trotz zwei Schiessfehlern auf den 23. Platz lief. Nicht auf Touren kamen die Schweizer Frauen. Nur Aita (32.) und Elisa Gasparin (36.) holten beim Sieg der Schwedin Hanna Öberg Punkte. (ram/sda)

Bild: keystone

Kambundji verpasst Hallen-Saison

Die Sprinterin Mujinga Kambundji wird die geplante Hallen-Saison verpassen. Die 28-jährige Bernerin erleidet im Training nach einem Misstritt eine Mittelfussfraktur.

Das Missgeschick passierte im Zürcher Letzigrund während eines an sich harmlosen «Hütchenlaufs». Kambundji trat bei hoher Schrittfrequenz auf eine Pylone und knickte mit dem rechten Fuss um. Immerhin muss sie sich keiner Operation unterziehen. Bei normalem Heilungsverlauf wird es allerdings sechs bis acht Wochen dauern, bis die letztjährige WM-Dritte über 200 m ihren Fuss wieder voll belasten kann. Bis dahin ist alternatives Training angesagt.

«Die Olympischen Spiele in Tokio bleiben das grosse Ziel. Trotz des erneuten Rückschlags gibt es für mich keinen Grund, nächsten Sommer nicht schneller zu sein als je zuvor», gibt sich die Schweizer Sportlerin des vergangenen Jahres positiv. (abu/sda)

Bild: keystone

Westbrook wechselt zu den Wizards

NBA-Star Russell Westbrook wechselt von den Houston Rockets zu den Washington Wizards. Im Gegenzug erhalten die Texaner den lange verletzt gewesenen John Wall sowie einen Erstrunden-Pick.

Westbrook, 2017 zum wertvollsten Spieler der NBA gekürt, absolvierte nur eine Saison für Houston, davor hatte er elf Jahre für die Oklahoma City Thunder gespielt. Bei den Rockets war er zwischenzeitlich Teamkollege zweier Schweizer: Clint Capela, der im Februar zu den Atlanta Hawks transferiert wurde, und Thabo Sefolosha. Letzterer ist aktuell vertragslos.

Westbrooks Engagement bei Houston darf als Enttäuschung bezeichnet werden. Die Rockets hatten sich durch die Verpflichtung des Point Guards den ersten Titel seit 1995 erhofft, stattdessen schieden sie im Viertelfinal gegen den späteren Champion Los Angeles Lakers (1:4) sang- und klanglos aus. (abu/sda/apa/dpa)

Bild: keystone

Dominik Egli und Fabrice Herzog gesperrt

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen im nächsten Spiel auf Dominik Egli verzichten. Der 22-jährige Verteidiger wurde wegen eines Checks gegen den Kopf des Davoser Stürmers Benjamin Baumgartner in der Meisterschaftspartie vom Mittwoch (2:4) für eine Begegnung gesperrt und mit 1000 Franken gebüsst. Gleichzeitig wurde gegen Davos' Fabrice Herzog wegen des gleichen Tatbestands ein Verfahren eingeleitet. Der HCD-Stürmer traf im gleichen Spiel Rapperswils Daniel Vukovic am Kopf wurde vorsorglich für ein Spiel gesperrt. (abu/sda)

#Disciplinary



Dominik Egli von den @lakers_1945 wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Benjamin Baumgartner vom @HCDavos_off in der 14. Minute des Meisterschaftsspiels der #NationalLeague vom 2. Dezember 2020 für ein Spiel gesperrt und mit CHF 1’000.- gebüsst. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) December 3, 2020

#Disciplinary



Fabrice Herzog vom @HCDavos_off wird wegen eines Checks gegen den Kopf, einer Behinderung gegen Daniel Vukovic von den @lakers_1945 im NL-Spiel vom 2.12.2020 vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Herzog ein ordentliches Verfahren eröffnet. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) December 3, 2020

Knapp neun Prozent aller NBA-Spieler mit positivem Corona-Test

48 von 546 NBA-Profis, das sind fast neun Prozent, haben vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison einen positiven Corona-Test erhalten. Getestet wurde im Zeitraum vom 24. bis 30. November. Namen nannte die NBA keine. Die Spieler müssen nun in Quarantäne und dürfen nicht in die Hallen ihrer Vereine.

Die Quote der positiv getesteten Spieler ist deutlich höher als noch im Sommer vor der Saisonfortsetzung in der abgeschirmten Blase in Orlando – damals betrug sie 5,3 Prozent. Im Gegensatz zum Ende der vergangenen Spielzeit verzichtet die NBA nun auf eine Abschottung der Teams.

Laut der Corona-Regeln der NBA dürfen Spieler frühestens zehn Tage nach einem positiven Test oder zehn Tage nach den letzten Symptomen wieder trainieren. Nach Informationen von ESPN kommen zwei weitere Tage im Einzeltraining und eine Herzmuskeluntersuchung vor der erlaubten Rückkehr ins Mannschaftstraining hinzu. Nach einem positiven Test fällt ein Spieler also mindestens zwölf Tage lang aus. (sda/dpa)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter