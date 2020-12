Sport

Sportnews: Valtteri Bottas holt Pole Position in Bahrain vor Russell



Bottas in Rekordzeit zur Pole-Position +++ Auch am Sonntag kein Super-G in St. Moritz

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bottas in Rekordzeit zur Pole-Position

Valtteri Bottas sicherte sich für das zweitletzte Rennen der laufenden Formel-1-Saison in Bahrain die Pole-Position. Neben dem Finnen im Mercedes wird sein neuer, temporärer Teamkollege George Russell in der Frontreihe stehen.

Russell, der für den Grand Prix von Sakhir den am Coronavirus erkrankten Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes ersetzt, fehlten am Ende lediglich 26 Tausendstel auf Bottas. Max Verstappen im Red Bull verlor als Dritter ebenfalls nur 56 Tausendstel auf die Bestzeit des Finnen. Bottas fuhr in 53,377 Sekunden die beste Rundenzeit, die je in der Formel 1 aufgestellt wurde. Er brach damit einen Rekord von Niki Lauda, der sich 1974 in Dijon in 58,79 Sekunden den besten Startplatz gesichert hatte.

Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo schaffte zum dritten Mal in dieser Saison den Sprung in den zweiten Teil des Qualifyings. Der Italiener wird in der Startkolonne auf Platz 14 und damit eine Position hinter Sebastian Vettel im Ferrari stehen. Kimi Räikkönen im zweiten Hinwiler Auto blieb nur Startposition 19. (dab/sda)

Bild: keystone

Fabrice Herzog für zwei Spiele gesperrt

Fabrice Herzog vom HC Davos wurde mit zwei Spielsperren belegt. Der Stürmer hatte am letzten Mittwoch in der National-League-Partie gegen die Rapperswil-Jona Lakers (4:2) Daniel Vukovic mit einem Check am Kopf getroffen.

Eine Sperre hat Herzog bereits abgesessen. Er fehlt damit seiner Mannschaft noch am Dienstag auswärts gegen Ambri-Piotta. (dab/sda)

Bild: keystone

Ammann verpasst Punkte auch in ausgedünntem Feld

Simon Ammann fliegt den ersten Weltcuppunkten in dieser Saison weiterhin hinterher. Der vierfache Olympiasieger bleibt in Nischni Tagil auch im vierten Wettkampf dieses Winters chancenlos.

Der 35. Rang vom Samstag ist für Ammann sogar leicht schmeichelhaft. Denn die besten Polen oder Österreicher traten die Reise nach Russland nicht an. Der junge Dominik Peter wusste dies zu nutzen. Der 19-Jährige erreichte mit Platz 16 sein bislang bestes Ergebnis im Weltcup. Zwei solide Sprünge auf 125,5 und 122,5 m sowie anständiger Aufwind ermöglichten dieses Resultat. Gregor Deschwanden flog unmittelbar hinter dem Tösstaler in den 17. Rang.

Pech bekundete der Deutsche Markus Eisenbichler, aktuell der beste Springer im Tross und nach Durchgang eins auch der klar Führende. In der Reprise wurde er von einer Böe von hinten erwischt und setzte bereits nach 80 m auf. Den Sieg erbte der Norweger Halvor Egner Granerud. (dab/sda)

Bild: keystone

Auch am Sonntag kein Super-G in St. Moritz

In St. Moritz kann auch am Sonntag kein Super-G der Frauen stattfinden. Wegen der hohen Lawinengefahr im Zuge der ergiebigen Schneefälle müssen die Skigebiete im Engadin schliessen.

Die Schliessung erfolgt auf Anweisung des Instituts für Wald, Schnee und Lawinen in Davos. Dies teilte die FIS am späten Samstagnachmittag mit.

Am Samstag musste bereits der erste der zwei geplanten Super-G in St. Moritz abgesagt werden. Die Speedfahrerinnen starten somit erst eine Woche vor Weihnachten in Val d'Isère in die Weltcupsaison. Vom 18. bis 20. Dezember sind in Val d'Isère zwei Abfahrten und ein Super-G angesetzt. (dab/sda)

Bild: keystone

Ambri-Piotta drei Wochen ohne Verteidiger Dotti

Ambri-Piotta muss drei Wochen lang auf Verteidiger Zaccheo Dotti verzichten. Der 26-Jährige zog sich am Freitag in Davos (6:4) eine Schulterverletzung zu. (dab/sda)

Bild: keystone

HSV schon wieder auf Schlingerkurs

Die Mission Aufstieg dürfte für den Hamburger SV auch in dieser Saison eine zähe Angelegenheit werden. Nach einem guten Start befindet sich der HSV in der 2. Bundesliga nämlich bereits wieder auf Schlingerkurs. Auf fünf Siege am Stück folgten fünf Partien ohne Erfolg und mit nur zwei Punkten.

Am Samstag verlor der HSV in der 10. Runde das Heimspiel gegen Hannover 0:1 und rutschte durch die dritte Niederlage in Serie in der Tabelle in den 4. Rang zurück. Hannover, ebenfalls ein Klub mit Aufstiegsambitionen, hatte zuvor drei von vier Spielen verloren. (dab/sda)

Abpfiff' ⏱ Eine kämpferische Leistung in Unterzahl wird nicht belohnt. Das #Nordduell geht trotz zahlreichen Torchancen für unsere Farben knapp verloren.

___#HSVH96 0:1#nurderHSV pic.twitter.com/59EZGH1iUO — Hamburger SV (@HSV) December 5, 2020

Spiel gegen Sion abgesagt: Lugano muss in Quarantäne

Das Super-League-Spiel vom Sonntag zwischen Lugano und dem FC Sion kann nicht stattfinden. Dies gab die Swiss Football League (SFL) gut 24 Stunden vor dem geplanten Anpfiff bekannt.

Grund für die Absage ist ein positiver Corona-Test im Kader des FC Lugano, der eine Quarantäne-Anordnung durch den Kantonsarzt für das gesamte Team zur Folge hatte. Sämtliche Spieler, die am Mittwoch am Training teilgenommen haben, müssen gemäss dem Tessiner Super-League-Klub bis am 12. Dezember in Quarantäne bleiben. Ein Ersatzdatum für die Partie gab die SFL noch nicht bekannt. (dab/sda)

Bild: keystone

Basel und Oberlin lösen den Vertrag auf

Dimitri Oberlin steht ab Ende Dezember nicht mehr beim FC Basel unter Vertrag. Der 23-jährige Offensivspieler und der Basler Klub haben sich «einvernehmlich» auf eine Vertragsauflösung geeinigt, wie der FCB in einem Communiqué schrieb.

Oberlin stiess 2017 leihweise von Salzburg zu den Baslern, wurde dort aber bald nicht mehr glücklich. Es folgten für den Schweizer mit kamerunischen Wurzeln leihweise Engagements bei Empoli und dem belgischen Klub Zulte Waregem, ehe er im Sommer 2020 wieder nach Basel zurückkehrte. Zur Stammkraft reichte es Oberlin seit der Rückkehr nicht mehr. «Ich habe in Basel Höhen und Tiefen erlebt und möchte die Chance nun nutzen, bei einem neuen Verein regelmässig zu spielen und Freude am Fussball zu haben», liess sich Oberlin zitieren. (bal/sda)

Bild: keystone

Weger rutscht ins Mittelfeld ab

Benjamin Weger verpasste in der Verfolgung von Kontiolahti einen weiteren Coup. Der Walliser nutzte dem im Sprint erkämpften Startplatz 4 nicht zu einem weiteren Spitzenresultat. Der Walliser liess bei tückischen Windbedingungen 5 der 20 Scheiben stehen und lief in den 23. Rang.

Der Schwede Sebastian Samuelsson durchlief das Feld der Verfolger in entgegengesetzter Richtung. Von Position 18 gestartet feierte der Schwede trotz einer Strafrunde seinen ersten Weltcupsieg. Somit bestätigte der 23-Jährige seinen Olympia-Exploit mit Olympia-Silber in der Verfolgung und Gold in der Männerstaffel. (bal/sda)

Bild: keystone

Schnee verhindert Challenge-League-Partie in Chiasso

Nach starken Schneefällen im Tessin musste die Partie der Challenge League vom Samstag zwischen Chiasso und Schaffhausen verschoben werden. Die Partie wird - wie das am Freitag wegen Schneefalls verschobene Spiel zwischen Stade Lausanne-Ouchy und Wil - am 22. Dezember nachgeholt. (bal/sda)

Bild: keystone

Cavendish kehrt zu Quickstep zurück

Der britische Sprintstar Mark Cavendish kehrt zu seiner früheren Equipe Deceuninck-Quickstep zurück. Der Strassen-Weltmeister von 2011 stand heuer beim Team Bahrain unter Vertrag, davor war er für Dimension Data gefahren. An die Erfolge, die er zwischen 2013 und 2015 bei seinem ersten Engagement für Quickstep einfuhr, konnte Cavendish bei seinen letzten beiden Stationen nicht anknüpfen. Der 35-Jährige ist mit 48 Grand-Tour-Siegen, 30 davon bei der Tour de France, einer der besten Sprinter der Radsport-Geschichte. (sda/dpa)

Bild: EPA

Berliner Derby geht an Hertha

Union Berlin hat im Berliner Duell gegen Hertha BSC auf ärgerliche Art weitere Punkte verschenkt. Union verlor 1:3. Für die Mannschaft des Zürcher Trainers Urs Fischer, die keines der letzten acht Meisterschaftsspiele verloren hatte, kam das Unheil kurz nach der frühen 1:0-Führung. Mittelfeldspieler Robert Andrich traf einen Gegenspieler mit gefährlichem Spiel unabsichtlich am Kopf. Er sah die Rote Karte, sodass Union rund 70 Minuten lange in Unterzahl spielen musste. Hertha nutzte den Vorteil für den zweiten Sieg in den letzten neun Spielen. (ram/sda)

Tore: 20. Awoniyi 0:1. 51. Pekarik 1:1. 74. Piatek 2:1. 77. Piatek 3:1. - Bemerkungen: 24. Rote Karte gegen Andrich (Union).

GC rehabilitiert sich gegen Kriens

In der Challenge League festigten die Grasshoppers die Leaderposition mit einem 2:0-Heimsieg gegen Kriens. Die Zürcher revanchierten sich für das Spiel von Mitte Oktober in Kriens, das sie 2:5 verloren. Der Schweizer U21-Internationale Petar Pusic traf nach 35 Minuten mit einem Abstauber, Giotto Morandi doppelte in der 80. Minute nach.

Neuchâtel Xamax setzt seinen freien Fall fort. Die Absteiger bezogen mit einem 2:4 daheim gegen Aarau die fünfte Niederlage am Stück. Die Aarauer gingen durch Tore von Marco Aratore und von Filip Stojilkovic in der ersten halben Stunde 2:0 in Führung. Xamax reichte es zweimal zum Anschluss, aber nie zu mehr. (ram/sda)

Napoli neu im Maradona-Stadion

Nach dem Tod von Diego Maradona hat die Stadt Neapel beschlossen, das Stadion neu nach dem legendären Spieler zu benennen. Die Arena «Stadio San Paolo» heisst nun «Stadio Diego Armando Maradona». Der Argentinier hatte von 1984 bis 1991 für die Süditaliener gespielt und den Klub in den Jahren 1987 und 1990 zu den einzigen beiden Meistertiteln geführt. (ram/sda/dpa)

Mutterschaftsurlaub im Profi-Fussball

Professionelle Fussballerinnen dürfen künftig weltweit in bezahlten Mutterschaftsurlaub gehen. Die FIFA segnete ein entsprechendes Regelwerk ab, das für alle Ligen gilt. Demnach können die Spielerinnen unter anderem mindestens 14 Wochen in den Mutterschaftsurlaub gehen und dabei mindestens zwei Drittel ihres vertraglich festgelegten Gehalts beziehen. Vertragskündigungen durch die Klubs wegen der Schwangerschaft sind unzulässig und könnten auch mit sportlichen Sanktionen bestraft werden. (ram/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Im Mercedes ist auch Russell schnell

George Russell, der den am Coronavirus erkrankten Lewis Hamilton im Mercedes vertritt, fährt am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Sakhir vor Max Verstappen zweimal die Bestzeit.

Noch am Sonntag hatte der 22-jährige Brite beim elften Saisonsieg seines Landsmanns den Williams als Zwölfter ins Ziel gesteuert und damit auch in seinem 36. Rennen in der Formel 1 die Punkteränge verpasst. Die unverhoffte Chance, im besten Auto im Feld Platz nehmen zu dürfen, war für Russell noch weit weg. Doch dann ging für den Engländer, der seit 2017 dem Nachwuchsförderprogramm von Mercedes angehört, alles ganz schnell. Nach einem geschäftigen Dienstag (Russell: «Ich zählte 64 Telefonate») einigten sich die Teams über eine Freigabe. (ram/sda)

Bild: keystone

Profivertrag für Chipperfield Junior

Der FC Basel hat Liam Chipperfield mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 16-Jährige ist der Sohn der australischen FCB-Legende Scott Chipperfield und Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler. Mittelfeldspieler Liam Chipperfield debütierte unlängst in einem Testspiel im Profiteam, wobei er beim 4:0-Sieg gegen Schaffhausen den Führungstreffer erzielte. (ram)

Neue Buli-Saison beginnt am 13. August

Die Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt am 13. August. Wie der DFB bekannt machte, startet die höchste deutsche Klasse damit erst drei Wochen nach der 2. Bundesliga (23. Juli). Anders als in der laufenden Saison, die wegen der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie verspätet begonnen hat, sollen in der Bundesliga dann 17 Spieltage vor der Winterpause und 17 Spieltage nach der Winterpause absolviert werden. Der Rückrunden-Start in der Bundesliga ist auf den 7. Januar 2022, und damit ungewöhnlich früh datiert.

Das Saisonfinale in Bundesliga und 2. Bundesliga ist für das Wochenende vom 14. und 15. Mai 2022 terminiert. Eine Woche später soll das DFB-Pokal-Finale in Berlin stattfinden. (sda/dpa)

⚽🗓️

Das @DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/22 verabschiedet ➡️ https://t.co/HWPpLJWz6X



Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 13.-15.08.2021

◾ 34. Spieltag: 14.05.2022



2. Bundesliga

◾ 1. Spieltag: 23.-25.07.2021

◾ 34. Spieltag: 15.05.2022 pic.twitter.com/VKV9EtTcZf — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 4, 2020

Nice entlässt Trainer Patrick Vieira

Nizza-Coach Patrick Vieira muss gehen. Auch ein Europa-League-Tor des Schweizer Nachwuchs-Internationalen Dan Ndoye konnte den Trainer nicht retten. Der 44-jährige Weltmeister wurde am Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen entlassen. Im Europacup-Wettbewerb verpasste die Mannschaft aus der Ligue 1 den Vorstoss in die K.o.-Phase klar. Lediglich drei Punkte konnten die Franzosen in fünf Runden auf ihr Konto verbuchen, womit sie vor dem abschliessenden Gruppenspiel bereits ausgeschieden sind.

Nach elf Spielen in der Meisterschaft befindet sich das Team, bei dem neben Ndoye mit Jordan Lotomba ein zweiter Schweizer unter Vertrag steht, an 11. Position. Vieira hatte die Mannschaft im Sommer 2018 vom Waadtländer Lucien Favre übernommen. Nun übernimmt Vieiras bisheriger Assistent Adrien Ursea die Mannschaft. Der 53-jährige Rumäne arbeitete vor seinem Engagement in Nizza jahrelang in der Schweiz. Unter anderem stand er 2003 Servette als Interimstrainer mehrere Spiele vor. (pre/sda)

FIS streicht alle Olympia-Hauptproben

Nun ist es offiziell: Der internationale Skiverband (FIS) nimmt nach Absprache mit dem Organisationskomitee der Winterspiele «Peking 2022» sämtliche für diese Saison geplanten Test-Events aus dem Programm. Grund für die Absage ist die derzeit grassierende Coronavirus-Pandemie.

Neben diversen geplanten Weltcup-Veranstaltungen fällt der Massnahme auch die für Februar geplante Freestyle-WM zum Opfer. Die chinesische Regierung hat aufgrund der Pandemie strikte Auflagen verabschiedet – unter anderem eine 14-tägige Quarantäne für Einreisende. «Die Situation wird in den kommenden Monaten komplex bleiben», begründete die FIS ihren Schritt in einer Mitteilung.

Der internationale Skiverband hatte die Absagen bereits am Mittwoch angekündigt, mit der Offizialisierung allerdings noch zugewartet. Um die Sicherheit der Anlagen zu gewähren, prüft die FIS gemeinsam mit dem Olympischen Komitee für gewisse Sportarten die Möglichkeit, Test-Läufe im Olympia-Winter nachzuholen. Andere Disziplinen sollen von chinesischen Athleten getestet werden. Darüber hinaus sollen die Anlagen für Experten der FIS zugänglich gemacht werden. (pre/sda)

Bild: EPA FILE

Zugs Schlumpf vorsorglich gesperrt

Der EV Zug kann mindestens für das nächste Spiel in der National League nicht auf die Dienste von Dominik Schlumpf zählen. Der 29-jährige Verteidiger der Zuger wurde nach einem Check gegen den Kopf von Berns André Heim vorsorglich für das Spiel vom Freitag gesperrt. Das Strafmass gegen Schlumpf könnte zusätzlich verschärft werden, die Disziplinarkommission hat ein ordentliches Verfahren eröffnet. (abu/sda)

2 +10 minutes pour ça... Il y a tout de faux dans cette action, il saute, il vise la tête, et le coude touche la cible. Et Dan Tangnes - que j'apprécie malgré- se plaint.#scbern #scb #evzug #nl #nationalleague @official_EVZ @scbern_news pic.twitter.com/w25nFdVraL — Daniel Bourqui (@swissdan) December 3, 2020

