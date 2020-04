Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Regionalverbände für Saisonabbruch

Die Amateur Liga und die 13 Regionalverbände des Schweizerischen Fussballverbands beantragen einstimmig, die laufende Saison abzubrechen und nicht zu werten. Das teilt der SFV mit. Sämtliche Meisterschafts- und Cup-Wettbewerbe der Männer (ab 2. Liga Inter und tiefer), der Frauen, der Senioren und Junioren sollen annulliert werden. Es soll keine Meister, keine Aufsteiger und keine Absteiger geben.

Der Zentralvorstand des SFV werde den Antrag prüfen und bis Mitte nächster Woche darüber entscheiden, heisst es weiter. Nicht davon betroffen sind die Super League, die Challenge League, NLA und NLB der Frauen, der Schweizer Cup beider Geschlechter, die Promotion League und die 1. Liga. (ram)

Bild: EPA

Premier-League-Klubs wollen Saison unbedingt abschliessen

Die 20 Klubs der englischen Premier League wollen die Saison 2019/20 in jedem Fall zu Ende spielen. Darauf einigten sich die Teams am Freitag während einer Videokonferenz. Eine Frist dafür wurde – anders als erwartet – aber nicht gesetzt.

Insgesamt 92 Spiele der laufenden Saison stehen noch aus, neun oder zehn Partien pro Verein. Dem FC Liverpool fehlen zwei Siege zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Zahlreiche Klubs kämpfen hingegen um einen Platz im Europacup oder um den Klassenerhalt. (pre/sda)

Bild: EPA

2020 kein Laver Cup

Roger Federers Laver Cup, ein vor drei Jahren eingeführter Teamwettbewerb zwischen Tennisspielern aus Europa und dem Rest der Welt, findet in diesem Jahr nicht statt. Die vierte Ausgabe hätte vom 25. bis 27. September in Boston stattfinden sollen.

Nach den durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Verschiebungen im Tenniskalender entschieden sich die Veranstalter nun zur Verschiebung auf 2021, ebenfalls in Boston. Nachdem das French Open auf den 20. September bis 4. Oktober verschoben worden war, hätte es einen Terminkonflikt zwischen dem Laver Cup und dem Grand-Slam-Turnier in Paris gegeben. (ram/sda)

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S — Laver Cup (@LaverCup) April 17, 2020

Auch GP Deutschland verschoben

Mit dem Grand Prix von Deutschland ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie bereits das neunte Saisonrennen der Motorrad-Strassen-WM verschoben werden. Wegen der Ausweitung der Beschränkungen in Deutschland bis Ende August muss für die am 21. Juni auf dem Sachsenring angesetzt gewesenen Rennen ein neuer Termin gesucht werden. Als nächstes GP-Wochenende steht momentan noch der GP der Niederlande in Assen im Programm. Doch dessen Austragung am 28. Juni gilt ebenfalls als höchst unsicher. Danach wäre der GP von Finnland am 12. Juli angesetzt.

Der Weltverband FIM arbeitet zusammen mit dem Rechte-Inhaber Dorna an einer Neugestaltung des Kalenders. Die Verlängerung der Saison um zwei Wochen bis Ende November wurde bereits fixiert. (abu/sda/apa/reuters)

Bild: KEYSTONE

Atlético bei Saison-Abbruch nicht in der Champions League

Sollte die Saison in der spanischen La Liga wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden, wird der aktuelle Tabellenstand für die Nennung der Champions-League-Teilnehmer herangezogen. Dies gab der spanische Verband bekannt.

Die Meisterschaft ist seit 12. März unterbrochen, nach 27 Runden führt der FC Barcelona (58 Punkte) vor Real Madrid (56), dem FC Sevilla (47) und Real Sociedad (46). Champions-League-Dauergast Atlético Madrid liegt einen Punkt hinter dem viertklassierten Team aus San Sebastian zurück. (sda/apa/reu)

Bild: EPA

Rugby-Weltverband richtet Hilfsfonds von 100 Millionen Dollar ein

Mit einem Hilfsfonds von rund 100 Millionen Dollar will der Rugby-Weltverband die nationalen Verbände bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützen. Wie World Rugby in einem Statement betonte, soll das Geld den Verbänden zur Verfügung stehen, die eine sofortige Notfinanzierung benötigen, sofern entsprechende Kriterien erfüllt sind. Während der Rugby-Zwangspause sollen möglichst viele Verbände über einen maximalen Zeitraum unterstützt werden.

Zugleich arbeite der Weltverband mit seinen Mitgliedsländern an einem tragfähigen internationalen Wettkampfkalender für 2020, der sich an den Empfehlungen der Regierungen und der Gesundheitsbehörden orientiert. Dabei werde berücksichtigt, dass wegen des ruhenden globalen Reiseverkehrs «im schlimmsten Fall in diesem Jahr kein internationales Rugby möglich ist». Im Zentrum der Notfallplanung stehe das Wohl der Spieler. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Formel 1 will laut BBC am 5. Juli in Österreich starten

Die Formel 1 steuert nach der Corona-Zwangspause angeblich einen Saisonstart ohne Zuschauer in Österreich an. Auf das Rennen in Spielberg am 5. Juli könnten dann zwei Grands Prix vor leeren Rängen in Silverstone folgen, berichtete die BBC unter Berufung auf einen vorläufigen Plan der Rennserie.

Die Formel-1-Chefs hatten am Donnerstag in einer Video-Konferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten, Beschlüsse aber zunächst vertagt. Österreich war auch im ursprünglichen Rennkalender für den 5. Juli als Gastgeber eingeplant.

Noch kein Ergebnis gab es beim Online-Treffen der Bosse auch in der Debatte um eine weitere Reduzierung der für 2021 beschlossenen Budgetgrenze. Einig sind sich die Teams zwar darin, statt rund 161 Millionen Euro pro Jahr künftig nur 138 Millionen als Ausgabenlimit anstreben zu wollen. Doch vor allem kleinere Rennställe drängen auf eine noch niedrigere Summe. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Arsenal-Spieler wollen Lohnkürzung zustimmen

Während in weiten Teilen der Premier League noch Unklarheit herrscht, wie Mannschaften und Spieler mit dem Thema Lohnverzicht umgehen, scheint man sich bei Arsenal einer Einigung anzunähern. Dafür verantwortlich soll laut «The Athletic» Trainer Mikel Arteta sein. Dem 38-Jährigen sei es bei einer Videokonferenz gelungen, die Spieler zu überzeugen, dass er hinter ihnen steht, sie aber gleichzeitig den Klub unterstützen müssen.

Demnach sollen die Profis der «Gunners» eine Lohnreduktion von 12,5 Prozent pro Monat hinnehmen. Die entsprechende Summe soll bis im März 2021 jeden Monat abgezogen werden. Noch fehlt aber die offizielle Bestätigung der Klubs dazu. (abu)

Bild: EPA

Wimbledon-Siegerinnen gegen Tennis ohne Fans

Die beiden Grand-Slam-Siegerinnen Simona Halep und Petra Kvitova haben sich gegen Tennis-Turniere ohne Publikum ausgesprochen. «Ich glaube nicht, dass Tennis ohne Fans funktioniert», sagte die Rumänin Halep. «Die Atmosphäre würde so anders sein. Der Grund, warum wir die grossen Bühnen alle so lieben, ist die unglaubliche Leidenschaft, die die Fans mitbringen. Ohne sie wäre Tennis ein anderer Sport.»

Auch der zweifachen Wimbledon-Siegerin Kvitova gefällt die Idee nicht, ohne Zuschauer zu spielen. «Ich denke, die Fans sind zu wichtig für den Sport. Es ist eine Einzel-Sportart, darum nehmen die Fans wirklich einen Einfluss bei uns», sagte die Tschechin. Die Tennis-Tour pausiert aufgrund der Coronavirus-Pandemie mindestens bis zum 13. Juli. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Trump kündigte im US-Sport Geisterspiele als ersten Schritt an

Die meisten Sport-Ligen in den USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump ihre Meisterschaften ohne Zuschauer wieder aufnehmen. «Viele von ihnen werden ohne Fans starten. Gemacht fürs Fernsehen, die guten alten Zeiten», sagte Trump im Weissen Haus, als er einen Drei-Phasen-Plan erläuterte, mit dem er sein Land von den Einschränkungen in der Corona-Krise wieder befreien will.

Trump bezog sich dabei auf Telefonate mit den Chefs der Ligen. Von dort gab es bisher noch keine offiziellen Angaben, ob, wann und wie es nach der Unterbrechung weitergehen soll.

Als zweiten Schritt könnten Fans dann wieder zuschauen, vielleicht «mit zwei leeren Sitzen zwischen sich», sagt Trump. «Letzten Endes wollen wir dann volle Arenen haben. Wenn das Virus weg ist, werden wir wieder volle Arenen haben und Sport wieder geniessen, wie es sein soll.» (abu/sda/apa/dpa)

Bild: AP

Einigung zwischen DFL und Sky in Sicht

Die Klubs der deutschen Bundesliga dürften bald die letzte Tranche der TV-Gelder erhalten. Laut Informationen der «Bild»-Zeitung haben sich die Deutsche Fussball Liga (DFL) und der Pay-TV-Sender Sky auf die Zahlung der vierten Rate der TV-Gelder an die Vereine geeinigt. Demnach solle etwas weniger Geld fliessen, dafür aber früher als vereinbart.

Weder Sky noch die DFL wollten sich nach Angaben des Blattes zu dem Bericht äussern. Auch ARD und ZDF seien bereit, ihre nächste Rate zu überweisen, obwohl der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga bis mindestens 30. April ruht und unklar ist, ob und wann die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie zu Ende gespielt werden kann. Ohne die Zahlung an die DFL droht nach «Kicker»-Informationen innerhalb der nächsten zwei Wochen 13 Vereinen, darunter vier Bundesligisten, die Insolvenz. (ram/sda/dpa)

50 Mio. Dollar vom US-Tennisverband

Der amerikanische Tennisverband (USTA) sprach über 50 Millionen Dollar für wegen der Coronakrise in Not geratene Tennislehrer, Trainer und Anbieter. 20 Millionen kommen aus Lohnkürzungen auf der Management-Ebene des Verbandes, gespart wird aber auch mit der Reduzierung von Programmen und beim operativen Geschäft. Ein Entscheid über die Durchführung des US Open, das vom 31. August bis 13. September in New York stattfinden soll, wurde noch nicht getroffen. (ram/sda/apa)

Bild: EPA

