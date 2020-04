Sport

Sport-News

Sport-News: Christian Dubé machts bei Fribourg künftig ohne Sean Simpson



Sport-News

Dubé macht's neu ohne Simpson +++ Sommer hofft auf Fussball-Rückkehr

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dubé bleibt Sportchef und Trainer – Simpson verlässt Fribourg

Fribourg-Gottéron zählt auch in der kommenden Saison auf Christian Dubé als Trainer. Der 42-jährige Kanadier erfüllt damit weiterhin eine Doppelfunktion Sportchef/Headcoach. Nach der Entlassung von Trainer Mark French im letzten Oktober hatten sich die Freiburger unter Dubé vom schwachen Saisonstart erholt und die Qualifikation auf einem Playoff-Platz beendet. Der Tscheche Pavel Rose wird Dubé auch in der nächsten Saison als Assistent zur Seite stehen. Hingegen verlässt Sean Simpson aus finanziellen Gründen den Trainerstab und wird vorerst nicht ersetzt.

Fribourg-Gottéron hatte in den letzten Wochen verschiedene Optionen im sportlichen Bereich geprüft, unter anderem die Verpflichtung eines neuen Trainers oder Sportchefs. Schliesslich sprach die Bilanz von Dubé, die unsicheren Zeiten wegen der Corona-Krise und der bevorstehende Umzug ins neue Stadion für den Erhalt des Status Quo. Mit einem Schlussspurt führt Dubé die Mannschaft noch auch den 7. Platz in der Qualifikation. Eine gewisse Reorganisation im Sportbereich kündigte Fribourg-Gottéron im Hinblick auf die nächste Saison dennoch an. Bekannt wurde vorerst, dass Dean Fedorchuk als professioneller Scout Dubé in seiner Funktion als Sportchef entlastet. (ram/sda)

Sommer hofft auf Fussball-Rückkehr

Yann Sommer würde angesichts der Corona-Pandemie auch «Geisterspiele» akzeptieren. «Ich habe Lust, Fussball zu spielen. Lieber wären mir Spiele mit Zuschauern, aber die werden in der nächsten Zeit nicht möglich sein. Es geht aber jetzt um etwas mehr, als Spass zu haben», sagte der 31-jährige Schweizer Nationalgoalie von Borussia Mönchengladbach der «Bild»-Zeitung. «Die Gesundheit und Existenz von vielen Menschen oder auch Klubs stehen jetzt auf dem Spiel, darum versuchen wir alles daranzusetzen, damit auch der Fussball diese Krise übersteht.»

Er und seine Profikollegen würden «definitiv lieber mit unseren Fans im Rücken spielen, aber es bringt nichts, dies noch wochenlang zu thematisieren, da es momentan keine andere Möglichkeit gibt», sagte Sommer. «Ich hoffe natürlich, dass wir die Saison zu Ende spielen können, aber wir müssen die Rahmenbedingungen so akzeptieren, wie sie vorgegeben werden.» Die Bundesliga-Saison ist wegen der Corona-Krise noch bis mindestens 30. April ausgesetzt.

Langeweile kommt bei Sommer jetzt aber nicht auf. «Ich lese gerne und oft, sofern es der Alltag zulässt», erzählte der Basler, der seiner Tochter morgens jeweils ein Liedchen vorsingt. Auch dabei ist er gefordert. Sommer: «Sie ist nicht leicht zufrieden zu stellen. Ich muss mein Gesangs-Repertoire ständig erweitern.» (ram/sda/dpa)

Max Mosley: F1-Saison abbrechen

Der frühere Weltverbandschef Max Mosley hat seinem Nachfolger Jean Todt zur Absage der Formel-1-Saison geraten. «Dann hätten Teams und Rennveranstalter Sicherheit, um planen und Massnahmen ergreifen zu können. Zurzeit sind sie in der Schwebe und viele verlieren Geld», sagte der Ex-Präsident des Internationalen Automobilverbands FIA der Deutschen Presse-Agentur. Der 80-Jährige verwies auf die völlig unklare Situation durch die Coronavirus-Pandemie. «Mit Abwarten riskiert man, die Lage zu verschlimmern, ohne die Sicherheit zu haben, dass man etwas gewinnt», erklärte der Brite.

Mosley hatte die FIA von 1993 bis 2009 geführt, ehe der Franzose Todt seine Nachfolge antrat. Todt hatte zuletzt mit den Formel-1-Spitzen über die Optionen für einen Neustart der Saison verhandelt und betont, er hoffe sogar auf Rennen mit Zuschauern noch in diesem Jahr. Derzeit pausiert die Formel 1, die ersten neun der 22 geplanten WM-Läufe wurden bereits abgesagt oder verschoben. «Es gibt keine Garantie, dass die Rennen im Juli wieder starten können, und es wirkt eigentlich zunehmend unwahrscheinlicher», sagte Mosley. (ram/sda/dpa)

Bild: Getty Images Europe

Wembley und St. George's Park bereit für Premier League

Der englische Verband FA bietet das Londoner Wembley-Stadion und den St. George's Park in Burton upon Trent/Staffordshire als neutrale Austragungsorte für den Abschluss der Premier-League-Saison an.

Das berichtete die englische Tageszeitung «The Times». Nach der Unterbrechung der Saison durch die Coronavirus-Pandemie ist der bevorzugte Plan der FA, die restlichen Spiele ohne Zuschauer auszutragen. In den Arenen könnten am selben Tag gleich mehrere Spiele angepfiffen werden.

Die FA will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. (az)

Bild: EPA

Toni Livers zurückgetreten

Langläufer Toni Livers vermeldete via Instagram seinen Rücktritt vom Spitzensport. Der 36-jährige Bündner erkämpfte sich in seiner über zwei Jahrzehnte dauernden Karriere auf internationalem Level unter anderem zwei Siege im Weltcup.

Im Februar 2007 setzte sich der vierfache Olympia-Teilnehmer und 15-fache Schweizer Meister in Davos über 15 km Skating durch. Daneben triumphierte er im Dezember 2010 in La Clusaz mit der Staffel über 4x10 km gemeinsam mit Dario Cologna, Remo Fischer und Curdin Perl. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Gianluca Vialli hat Krebs besiegt

Gianluca Vialli hat den Krebs besiegt. Der 55-jährige italienische Ex-Internationale hat eine 17-monatige Chemotherapie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs erfolgreich abgeschlossen. «Es war sehr schwierig, auch für jemanden wie ich, der hart im Nehmen ist.

In einem Beitrag in der Zeitung »La Repubblica« sagte Vialli: «Ich fühle mich gegenüber vielen Menschen vom Glück bevorzugt. Ich denke an die Menschen, die wegen des Coronavirus einsam in den Spitälern sterben, fern von ihren Angehörigen, die sie nicht besuchen dürfen. Das ist furchtbar.» (zap/sda)

Bild: AP

Sporting Lissabon kürzt Spielergehälter um 40 Prozent

Der portugiesische Traditionsklub Sporting Lissabon kürzt die Gehälter seinen Spieler aufgrund der Corona-Krise für drei Monate um 40 Prozent. Das berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa. Für die Klubführung betrage die Kürzung 50 Prozent, hiess es weiter.

Auch der FC Porto und Benfica Lissabon, für das der Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic (28) spielt, sollen laut Medienberichten ähnliche Reduktionen überlegen. (abu/sda/apa/reu)

Bild: EPA

Kein WTA-Turnier in Montreal

Das für die Zeit vom 10. bis zum 16. August vorgesehene WTA-Premier-Turnier in Montreal wird infolge des Coronavirus abgesagt. Dies teilen die Verantwortlichen der WTA am Samstag mit.

Die frühe Absage hängt mit einem Beschluss der Regierung der kanadischen Provinz Québec zusammen. Demnach dürfen bis zum 31. August keine sportlichen und kulturellen Veranstaltungen in Québec abgehalten werden.

Das für die gleiche Woche vorgesehene ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto bleibt im Kalender. Toronto in der Provinz Ontario wird vom Entscheid in Québec nicht tangiert. (abu/sda)

Bild: AP

NHL-Spieler Cave (25) stirbt nach Hirnblutung

Colby Cave, 25-jähriger Stürmer der Edmonton Oilers und Mannschaftskollege des Schweizer Internationalen Gaëtan Haas, ist an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Cave sei am frühen Samstagmorgen verschieden, teilte die Familie über den Klub aus Edmonton mit. Der Kanadier hatte vor einigen Tagen eine Hirnblutung erlitten und in einer Not-Operation eine Kolloidzyste entfernt bekommen. (ram/sda/dpa)

Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

Ungerechtigkeiten in der Leichtathletik?

Die Mehrheit der Leichtathleten fürchtet wegen der geringeren Zahl an Doping-Tests in der Corona-Krise Ungerechtigkeiten bei Wettkämpfen in diesem Jahr. In einer Umfrage der unabhängigen Athleten-Organisation «The Athletics Association» gaben 78 Prozent der befragten Athleten an, sich Gedanken um die Gültigkeit von Ergebnissen in dieser Saison zu machen. 685 Leichtathleten aus 82 Ländern nahmen an der Befragung teil. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist das Doping-Kontrollsystem nahezu weltweit zum Erliegen gekommen.

Sorgen macht den Sportlern der Umfrage zufolge die Qualifikation für die ins Jahr 2021 verlegten Olympischen Sommerspiele in Tokio. Der Leichtathletik-Weltverband hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Qualifikation wegen der Corona-Krise bis zum 30. November ausgesetzt werde. Mehr als die Hälfte der Befragten (60 Prozent) befürchtet Ungerechtigkeiten, wenn einige Athleten ab dem 1. Dezember wieder an Wettkämpfen teilnehmen können, andere aber noch unter Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie leiden. (ram/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Verfahren gegen Blatter vor Einstellung

Die Bundesanwaltschaft steht vor der Einstellung eines der beiden Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter rund um den Verkauf von Fernsehrechten an die Karibische Fussballunion (CFU). Dies hat die Behörde den Betroffenen mitgeteilt. Die Bundesanwaltschaft hält ihre Strafuntersuchung in dem Teilbereich für abgeschlossen und beabsichtigt, das Verfahren einzustellen, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft Medienberichte bestätigte.

Der 84-jährige Blatter, der den Weltfussballverband bis 2015 präsidiert hatte und von der FIFA-Ethikkommission für sechs Jahre gesperrt worden war, soll demnach im Verfahren um zu billig verkaufte TV-Rechte nicht weiter strafrechtlich verfolgt werden. Blatter wurde vorgeworfen, er habe der CFU Fernsehrechte zu Preisen zugeschanzt, die unter dem Marktwert gelegen hätten. Es bestand der Verdacht auf unfaires Management und Vertrauensbruch. Der Vertrag, der 2011 auslief, gewährte der CFU die Fernsehrechte an den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 zum Preis von 600'000 Dollar – deutlich unter dem damaligen Marktwert.

Im zweiten Strafverfahren wird Blatter vorgeworfen, im Februar 2011 eine umstrittene Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken an den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini veranlasst zu haben. Die Ermittlungen in diesem Fall sind laut Bundesanwaltschaft von der möglichen Einstellung nicht betroffen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Renault als viertes Formel-1-Team mit Kurzarbeit

Mit dem Renault-Werksteam hat bereits der vierte Formel-1-Rennstall seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Die Rennsport-Abteilung des französischen Autobauers gab bekannt, dass dies seit dem 1. April vorerst bis zum 31. Mai für die Belegschaft im Werk im englischen Enstone gelte. Durch ein Programm der britischen Regierung könne allen Mitarbeitern mindestens 80 Prozent des Lohnes ausgezahlt werden. Im selben Umfang soll auch das Gehalt auf der Managementebene reduziert werden.

Zuvor hatten bereits Williams, McLaren und Racing Point entsprechende Massnahmen ergriffen. Die Formel 1 ruht wie praktisch der gesamte Sport weltweit durch die Coronavirus-Pandemie. Die ersten neun Rennen wurden abgesagt beziehungsweise verschoben. Ein Saisonstart wird für Anfang Juli avisiert. Die Sommerpause wurde vorgezogen und auf fünf Wochen verlängert. (sda/dpa)

Bild: EPA

Französischer Verband hilft Profis und Klubs mit 35 Millionen Euro

Mit einem millionenschweren Hilfsprogramm will der französische Tennisverband in der Coronavirus-Krise Profis in finanziellen Schwierigkeiten helfen.

Das Programm umfasse insgesamt 35 Millionen Euro und soll neben Tennisprofis auch Klubs, Trainern, Offiziellen und Turnierdirektoren zugute kommen, teilte der Verband mit. Details sollen am 15. Mai bekanntgegeben werden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind alle internationalen Turniere bis mindestens 13. Juli ausgesetzt. (sda/dpa)

Bild: AP

Massen-Exodus beim FC Barcelona

Knall beim FC Barcelona: Am späten Donnerstagabend traten bei den Katalanen gleich sechs Aufsichtsräte geschlossen zurück. Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont und Jordi Clasamiglia erklärten ihren Abschied in einem gemeinsam unterschriebenen Statement.

Als Gründe für den Massen-Rücktritt führten die Aufsichtsräte die jüngsten Entscheidungen der Klub-Führung um Präsident Josep Maria Bartomeu und den Social-Media-Eklat «Barça-Gate» an. «Wir haben diesen Punkt erreicht und sehen keine Möglichkeit, die Art und Weise, wie die Geschäfte des Klubs vor den wichtigen Herausforderungen der Zukunft und vor allem nach Pandemie geleitet werden, zu korrigieren.»

Bartomeu soll das Unternehmen «I3 Ventura» damit beauftragt haben, durch die Verbreitung von Fake News in den sozialen Netzwerken das Erscheinungsbild der Klubführung in der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Teil der Strategie soll es gewesen sein, Spieler wie Gerard Pique und Lionel Messi, aber auch Ex-Trainer wie Pep Guardiola zu diffamieren. (pre)

Bild: AP/AP

Formel E zieht die Kostenbremse

Die Coronavirus-Pandemie hat auch für die Formel E weitreichende Folgen. Wie die Rennserie für elektrobetriebene Autos gemeinsam mit dem Automobil-Weltverband FIA bekanntgab, wird die geplante Einführung der Autos der nächsten Generation um ein Jahr verschoben. Die Gen2-EVO-Modelle, die ab der nächsten Saison hätten zum Einsatz kommen sollen, werden erst auf die Saison 2021/22 hin eingeführt. Damit sollen die Kosten für die Teams halbiert werden.

Die Formel E hat ihren Rennbetrieb Mitte März für zwei Monate ausgesetzt. Fünf ePrix wurden bereits abgesagt. Im Optimalfall erfolgt der Neustart am 21. Juni in Berlin, wo auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof gefahren wird. Das für den 26. Juli geplante Saisonende wird hinausgeschoben. (pre/sda)

Formula E, @FIA and all teams and manufacturers agree on cost saving measures amid coronavirus pandemic.



Read more: https://t.co/ZWZLdqySfR pic.twitter.com/PEo7SBGER4 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) April 9, 2020

Auch keine MMA-Kämpfe mehr

Als einer der letzten Sportveranstalter beugt sich nun auch die Ultimate Fighting Championship (UFC) der Coronavirus-Pandemie.Der weltweit grösste Veranstalter von Mixed-Materials-Arts-Kämpfen (MMA) hat auf Druck von aussen zumindest den nächsten Event abgesagt. UFC-Präsident Dana White sagte dem amerikanischen Fernsehsender ESPN, er sei von höchster Stelle bei Disney und ESPN gebeten worden, den Kampfabend «UFC 249» nicht wie geplant am 18. April durchzuführen. ESPN wäre der übertragende Sender gewesen und gehört zum Disney-Konzern.

Bislang hatte sich der Kampfsportveranstalter noch trotzig gegeben und wollte die Kämpfe in den kommenden Monaten in Gebieten der indigenen Bevölkerung Amerikas veranstalten. Dort gilt die Gesetzgebung der USA nicht und die Verbote in der Corona-Krise haben keine Auswirkung. White sagte auch, UFC werde der erste Sport sein, der wieder aktiv wird. Die Pläne, auf eine private Insel zu gehen, seien echt. «Die Infrastruktur wird derzeit aufgebaut», sagte er. (pre/sda)

Belgien verschiebt Saisonende

Die belgische Fussball-Liga hat die Bestätigung des in der Vorwoche vom Vorstand beschlossenen vorzeitigen Saisonendes auf den 24. April verschoben. Die zunächst als Formalität betrachtete Absegnung durch die 24 Profi-Klubs hätte eigentlich am 15. April erfolgen sollen. Unmittelbar nach der Verkündung des geplanten Abbruchs hatte die UEFA ihren Unmut über den Alleingang geäussert und mit Sanktionen gedroht.

Die Ratifizierung muss durch alle 24 Klubs erfolgen, 17 von ihnen hatten sich angesichts der Coronavirus-Pandemie für ein sofortiges Ende der Meisterschaft stark gemacht. Am Mittwoch hatte der belgische Verband erklärt, drei Klubs aus der höchsten und vier von acht Vereinen der zweiten Liga würden die Lizenzanforderungen nicht erfüllen. (dab/sda/apa/reu)

📄|



De Algemene Vergadering van de Pro League zal plaatsvinden op vrijdag 24 april.



--



L’Assemblée Générale de la Pro League aura lieu le 24 avril. pic.twitter.com/KoE2N0SYai — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) April 9, 2020

Labbadia ist neuer Hertha-Trainer

Bruno Labbadia ist neuer Trainer von Hertha Berlin. Er tritt die Nachfolge des freigestellten Alexander Nouri an. Der 54-jährige Labbadia übernimmt ab Ostermontag die Verantwortung für die Mannschaft. Trainings sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie zur Zeit aber nur in stark eingeschränktem Umfang möglich. In der Bundesliga ruht der Spielbetrieb vorerst bis zum 30. April. Wann der Ball wieder rollt, ist völlig offen.

Labbadia ist bei der Hertha bereits der vierte Trainer in der laufenden Spielzeit. Die Berliner waren mit dem glücklosen Ante Covic in die Saison gestartet. Covic musste bereits Ende November 2019 gehen. Er wurde vom früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann abgelöst. Zwar verbesserte sich die Situation unter dem Weltmeister von 1990 für eine kurze Zeit, doch Klinsmann trat nach knapp drei Monaten wieder zurück. Sein Auftritt löste vor allem viel Trubel und am Ende auch viel Ärger aus. Nach Klinsmanns abruptem Rücktritt wurde dessen Assistent Alexander Nouri zum Chefcoach ernannt und sollte eigentlich bis zum Sommer in der Verantwortung bleiben. Dazu kommt es nun aber nicht. (pre/sda)

Bruno #Labbadia wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Alle Informationen zum vorgezogenen Wechsel auf der Trainerbank: https://t.co/cekypBehaV#hahohe pic.twitter.com/SJ0V5qbJEK — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 9, 2020

Whistleblower Pinto in Hausarrest überführt

Der Mann hinter der Enthüllungs-Plattform «Football Leaks» darf im Hausarrest auf seinen Prozess warten. Am Mittwochabend ist der Portugiese Rui Pinto nach über einem Jahr aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der 31-Jährige, dem unter anderem versuchte Erpressung und Cyber-Kriminalität vorgeworfen wird, strebt eine Zusammenarbeit mit der Justiz an. Pinto wolle unter anderem die Passwörter für Festplatten preisgeben. Trotz Hausarrest soll er 24 Stunden unter Polizeibewachung bleiben, Zugang zum Internet erhält er nicht.

Pinto war im Januar 2019 in Budapest verhaftet und zwei Monate später an Portugal ausgeliefert worden. Ermittlungsrichterin Claudia Pina wirft ihm rund 90 Straftaten vor, darunter versuchte Erpressung und illegaler Zugang zu vertraulichen Daten. Während seine Anwälte Pinto als Whistleblower bezeichnen, hegt die Richterin Zweifel an den Absichten des Portugiesen. Pinto könne nicht als echter Whistleblower gelten, weil er «nicht in gutem Glauben» gehandelt habe, so die Richterin. Der Angeklagte soll etwa versucht haben, die Agentur Doyen Sports zu erpressen. (pre/sda)

Bild: AP

