Sport

Sport-News

Sport-News: FIFA schlägt während Corona-Krise fünf Auswechslungen vor



Sport-News

FIFA schlägt mehr Auswechslungen vor +++ F1 ohne Fans in Silverstone

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

F1 ohne Fans in Silverstone

Das Formel-1-Rennen im französischen Le Castellet fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Die gesetzlichen Regelungen in Frankreich machen die Durchführung des Grand Prix unmöglich, erklärten die Veranstalter. Das Rennen war bislang für den 28. Juni geplant. Einen konkreten Rennkalender gibt es bislang noch nicht.

Klar ist auch, dass das aktuell für den 19. Juli geplante Heimspiel von Weltmeister Lewis Hamilton in Silverstone nur als Geisterrennen stattfinden kann. Darüber informierten die Veranstalter des GP von Grossbritannien. «Ich bin extrem enttäuscht, dass ich sagen muss, dass es für uns unmöglich ist, den diesjährigen Grand Prix vor Fans durchzuführen», so der Streckenchef. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

FIFA schlägt fünf Auswechslungen vor

Der Fussball-Weltverband FIFA soll während der Corona-Krise eine vorübergehende Erhöhung der Zahl der Auswechslungen pro Team auf fünf vorgeschlagen haben. Die FIFA habe die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) gebeten, darüber als dringliche Angelegenheit zu entscheiden, schrieb «The Sun».

Gemäss des Vorschlags soll ein Team bis zum Ende der derzeit noch unterbrochenen Saison die Möglichkeit haben, in der regulären Spielzeit fünf statt bislang drei Spieler auszuwechseln. Dafür soll es insgesamt drei Fenster für Auswechslungen pro Mannschaft geben. Dies geschehe mit Blick auf die Auswirkungen für die Spieler aufgrund des zu erwartenden engen Zeitplans, sollte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Vereine der Serie A starten am 18. Mai mit dem Training

Die Vereine der Serie A können am 18. Mai das Training wieder aufnehmen. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte verkündete am Sonntagabend, dass im professionellen Mannschaftssport von diesem Datum an das Training wieder erlaubt sei.

In der Serie A, die seit dem 9. März pausiert, stehen noch zwölf Runden aus. Somit wäre ein Neustart der Liga im Juni möglich. Im Individualsport könnten Athletinnen und Athleten bereits vom 4. Mai an wieder mit dem Training beginnen.

Italien ist besonders hart von der Pandemie betroffen. Seit Februar wurden mehr als 26'600 Corona-Tote registriert. Insgesamt haben sich fast 200'000 Menschen infiziert. (bal/sda/dpa)

Bild: EPA

Maradona-Trikot bringt 55'000 Euro für Corona-Hilfe ein

Bei einer Charity-Auktion zugunsten von Leidtragenden der Corona-Pandemie hat ein Trikot von Argentiniens Fussball-Ikone Diego Maradona 55'000 Euro eingebracht. Gespendet wurde das Shirt von Ex-Fussballer Ciro Ferrara, der in den 1980er und 1990er Jahren mit Maradona bei Napoli gespielt hatte. Ferrara hat mit den ebenfalls in Neapel geborenen Fabio und Paolo Cannavaro eine Stiftung gegründet, die Fondazione Cannavaro Ferrara.

«Wir haben ein weiteres Spiel gewonnen, Ciro Ferrara», schrieb Maradona auf Facebook. «Möglicherweise das Wichtigste. Wir haben es zusammen gewonnen, wie wir es immer getan haben...» Laut Ferrara wurden bei der Auktion insgesamt 850'000 Euro eingenommen. Ausser dem Shirt von Maradona wurden Erinnerungsstücke von 26 weiteren Fussballern versteigert. (bal/sda/dpa)

Spaniens Gesundheitsminister schliesst raschen Neustart aus

Der spanische Gesundheitsminister hat einen raschen Neustart der La Liga ausgeschlossen. «Es wäre rücksichtslos, jetzt zu sagen, dass der Profi-Fussball vor dem Sommer zurück sein wird», sagte Salvador Illa am Sonntag. Bislang ist der Fussballbetrieb in Spanien, der seit dem 12. März ruht, mindestens bis Ende Mai ausgesetzt. Das Land ist mit mehr als 22'000 Toten besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Zudem dämpfte Illa die Hoffnungen, dass die Profis, wie von der Liga gewünscht, täglich getestet werden könnten. (bal/sda/dpa)

Bild: EPA

Stefan Küng gewinnt zum zweiten Mal

Nach dem Sieg am Donnerstag gewann Stefan Küng auch die 4. Etappe des «The Digital Swiss 5». Der Thurgauer lieferte sich virtuell auf der 36,8 km langen Strecke mit 444 Höhenmetern von Oberlangenegg nach Langnau im Emmental ein packendes Duell mit dem Australier Michael Matthews, dem WM-Dritten von 2015 und 2017 auf der Strasse. Am Ende setzte sich Küng mit einem Vorsprung von sieben Sekunden durch.

Matthews legte zu Beginn - nach wenigen Minuten ging es hinauf auf den fordernden Schallenberg - ein horrendes Tempo vor. Derweil teilte Küng, der seine Rolle im Studio des Schweizer Fernsehens aufgestellt hatte und zwischendurch Interviews gab, das Rennen sehr gut ein. Etwa 1,5 km vor dem Ziel überholte er Matthews und liess diesem in der Folge keine Chance mehr. «Ich musste voll ans Limit», sagte Küng danach im Fernsehen. «So viele Schmerzen hast du sonst nur im Finale eines grossen Klassikers.» Matthews gab zu Protokoll, dass er nun ein paar Tage Erholung brauche. Zu Küng sagte er: «Ich weiss, wie stark er ist.»

Platz 3 belegte der Brite Ethan Hayter. Mit Silvan Dillier wusste ein zweiter Schweizer zu überzeugen. Der 29-jährige Aargauer klassierte sich mit einem Rückstand von 1:42 Minuten im 6. Rang. (dab/sda)

What an intense fight between @stefankueng and @blingmatthews in the 4th race of #TheDigitalSwiss5 🏁

Congratulations to @stefankueng on this glorious win!🏆 pic.twitter.com/5gM9PCyLxd — Tour de Suisse (@tds) April 25, 2020

Spaniens Liga-Chef warnt Vereine

Der spanische Liga-Chef Javier Tebas lehnt eine komplette Absage der Meisterschaft weiter ab.

La Liga werde bei einem Abbruch der Saison eine Milliarde Euro verlieren, sagte er gegenüber der Zeitung «Sport». Mit Geisterspielen würden 350 Millionen verloren gehen. Tebas drohte den Vereinen im Falle eines Nichtantretens mit einem Disziplinarverfahren und dem Abzug von Punkten.

Wann und unter welchen Voraussetzungen der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, darüber läuft derzeit eine hitzige Debatte im fussballbegeisterten Spanien. Einig ist man sich nur, dass es höchstens Spiele ohne Zuschauer sein könnten. Im ganzen Land gilt noch mindestens bis am 9. Mai ein sehr strenger Notstandsplan. Sport im Freien ist verboten. (dab/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Werden die US Open nach Indian Wells verlegt?

Das Coronavirus wirbelt die Pläne der ATP und der WTA im Welttennis gehörig durcheinander. Nach der Verschiebung der French Open und der Absage von Wimbedon stellt sich nun die Frage, ob die US Open durchgeführt werden können.

Der eigentliche Austragungsort New York ist stark von der Corona-Krise betroffen – ob sich die Situation bis zum Start des Turniers im August beruhigt hat, ist fraglich. Aus diesem Grund beschäftigen sich die Organisatoren nun mit Alternativszenarien.

Wie die «Marca» berichtet, soll eine Möglichkeit sein, das Turnier von New York nach Indian Wells zu verlegen. Kalifornien ist bisher weniger stark vom Coronavirus betroffen, zudem könnte man eine gute Infrastruktur nutzen – der Indian Wells Tennis Garden ist das drittgrösste Tennis-Stadion der Welt. Das eigentlich in Indian Wells geplante Turnier im März fiel ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer. (dab)

Bild: EPA/EPA

TV-Rekord in erster Draft-Runde

Den ersten Homeoffice-Draft der Geschichte National Football League NFL haben durchschnittlich 15,6 Millionen TV-Zuschauer verfolgt - ein Rekord in der Geschichte grössten Liga im American Football. Die sechs Jahre alte Bestmarke (12,4 Millionen) wurde deutlich übertroffen.

Die erste Runde war am Donnerstagabend von den Sendern ABC, ESPN, dem NFL Network und ESPN Deportes übertragen worden. Es war die erste Live-Übertragung eines Sportereignisses in den USA seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

Beim Draft dürfen die NFL-Teams aus den Nachwuchsspielern wählen. Wegen der Corona-Pandemie ging das diesmal nicht als grosses Spektakel in Las Vegas über die Bühne. Stattdessen arbeiteten alle Trainer und Manager von zu Hause und waren via Internet, Telefon und Handy im Kontakt. Der Draft geht über sieben Runden. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

Hockey-Arena in Toronto zu Küche umfunktioniert

In den USA und Kanada ruht derzeit der Sportbetrieb – ein Ende ist aufgrund der anhaltenden Coronakrise nicht in Sicht. So werden auch die grossen nordamerikanischen Arenen von den Teams nicht gebraucht.

So auch die Scotiabank Arena in Toronto, wo normalerweise unter anderem das Hockey-Team der Maple Leafs und das Basketball-Team Toronto Raptors spielen. Um die Infrastruktur trotzdem zu nutzen, wurde die Arena jetzt umfunktioniert: Aus dem Sport-Palast ist eine riesige Küche geworden, wo täglich 10'000 Mahlzeiten für Betroffene der Coronavirus-Pandemie zubereitet werden.

«Wir sind noch am lernen», erklärte Dan Morrow, der Präsident der Firma Maple Leaf Sports & Entertainment, der das Stadion gehört. «Wir haben etwa gelernt, dass es viel Zeit braucht, um 5000 Pfund Pasta zu kochen.» (dab)

🙏🏼 Thank You #MLSE 🙏🏼



While the #Leafs & #Raptors are on hiatus, the ice & hardwood has been replaced by a giant kitchen to provide 10,000 meals each day for health-care workers & the city's most vulnerable.#ThisIsCanada 🇨🇦#TorontoStrong 💙



📷 c/o Chris Young, CP & MLSE pic.twitter.com/qHTCjqRRAO — T O R O N T O 🍁 (@Toronto) April 24, 2020

Knappe Mehrheit in Deutschland für Bundesliga-Geisterspiele

Eine knappe Mehrheit in Deutschland spricht sich für die Fortsetzung der Bundesliga mit Geisterspielen aus. Das ergab eine Umfrage für das ZDF-Politbarometer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Demnach sprechen sich 46 Prozent dafür aus, dass ohne Fans weitergespielt wird. 40 Prozent sind für ein vorzeitiges Ende der Saison.

Die Deutsche Fussball-Liga hatte am Donnerstag ein Konzept zur Fortsetzung der Saison mit Spielen ohne Zuschauer vorgestellt, auf ein mögliches Datum für den Wiederbeginn aber verzichtet. Zuletzt hatten einige Ministerpräsidenten den 9. Mai ins Gespräch gebracht. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Nach Saisonabbruch: Kein Meister in den Niederlanden

In den Niederlanden gibt es nach dem Abbruch der Fussballsaison wegen der Coronavirus-Pandemie keinen Meister. Das entschied der Verband KNVB nach einer Sitzung mit den Vereinen. Auch Auf- und Absteiger gibt es nicht.

Ajax Amsterdam wird allerdings mit Blick auf den Einzug in die Champions League für die Playoffs gesetzt. Der Rekordmeister lag mit AZ Alkmaar punktgleich an der Tabellenspitze, hatte allerdings die bessere Tordifferenz. AZ muss deshalb über den Ligaweg bereits in der zweiten Qualifikationsrunde antreten. Als weitere Europa-League-Teilnehmer sind gemäss dem aktuellen Tabellenstand Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven und Willem II Tilburg vorgesehen.

Die Niederlande haben als bisher einzige Liga in Europa ihre Meisterschaft definitiv abgebrochen. Ministerpräsident Mark Rutte hatte am Dienstag Grossveranstaltungen wie den Profi-Fussball bis zum 1. September untersagt. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Tagessieg von Nicholas Roche auf dem Nufenen

Der Ire Nicholas Roche gewann die 3. Etappe von «The Digital Swiss 5» über virtuelle 33,1 Kilometer mit gut 1500 Höhenmetern von Fiesch auf den Nufenenpass. Der in Frankreich geborene Sohn des ehemaligen Tour-de-France-Siegers und Strassen-Weltmeisters Stephen Roche distanzierte seine Konkurrenten deutlich.

Roche lag nur zu Beginn nicht in Führung, weil der Franzose Pierre Latour von einem offensichtlichen technischen Fehler profitierte. Er wies Wattzahlen auf, welche die Rennleitung als nicht realistisch einschätzte. Sie nahm Latour deshalb aus dem Rennen. So gewann der 35-jährige Ire vom deutschen Team Sunweb mit 1:10 Minuten Vorsprung auf den Russen Ilnur Sakarin.

Bester Schweizer war mit gut fünf Minuten Rückstand der Bündner Matteo Badilatti als Vierzehnter. Sehr achtbar hielt sich Mountainbike-Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Nino Schurter. Er belegte als 26. unter 57 Gestarteten einen Platz im Mittelfeld. «Mit Strassenvelo und Rolle waren gleich zwei Dinge neu für mich», meinte der Bündner im Fernsehen SRF. «Ich habe eine gute Pace gefunden und bin sehr zufrieden.» (dab/sda)

IOC stellt Verbänden weitere 10,3 Millionen Dollar zur Verfügung

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stellt den nationalen Verbänden weitere 10,3 Millionen Dollar zur Verfügung. Mit den Geldern sollen die nationalen Olympischen Komitees ihre Kosten decken, die im Zuge der Verschiebung der Sommerspiele auf das nächste Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie entstanden sind.

Die Verbände können individuell die Auszahlung von Hilfsgeldern beantragen. Insgesamt hat das IOC nun 57 Millionen Dollar an Unterstützung zur Verfügung gestellt. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Bayerns Coutinho am Knöchel operiert

Leader Bayern München muss für eine mögliche Fortsetzung der Bundesligasaison mit Geisterspielen zunächst ohne Philippe Coutinho planen. Der 27-jährige Brasilianer wurde am Freitag am rechten Sprunggelenk operiert. Dabei seien freie Gelenkkörper entfernt worden. Der Offensivspieler soll in etwa zwei Wochen mit dem Aufbautraining beginnen.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist wegen der Corona-Pandemie mindestens bis Ende des Monats ausgesetzt. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Österreichs Bundesliga hat Geisterspiel-Konzept beschlossen

Die Vereine der österreichischen Bundesliga haben sich auf ein Konzept für mögliche Geisterspiele geeinigt. Wie die Liga mitteilte, sieht der Plan eine Begrenzung auf 200 Menschen in den Stadien vor. Ob die Geisterspiele tatsächlich stattfinden können, liegt nun in der Hand des Sportministeriums.

Die maximal 200 Menschen, die jeweils in ein Stadion dürfen, wurden in drei Gruppen aufgeteilt: Die Gruppe Rot besteht aus Spielern, Trainern, Betreuern und Schiedsrichtern. Die Gruppe Orange aus Mitarbeitern der TV-Produktion, der Organisation und zum Teil aus weiteren Medienvertretern. Diese Gruppe darf ebenfalls in den Stadioninnenraum, muss aber zur Gruppe Rot Abstand halten. In der Gruppe Gelb sind weitere Medienvertreter und Mitarbeiter der Organisation. Die Mitglieder dieser Gruppe dürfen sich nur im Tribünenbereich aufhalten.

Das Konzept sieht ausserdem regelmässige Tests auf das Coronavirus für die Mitglieder der Gruppe Rot vor. Die Liga hat unter anderem festgelegt, dass die Testergebnisse der Akteure am Spieltag bis spätestens 10.00 Uhr bekannt sein müssen. (dab/sda/dpa)

Das Update nach den Klubkonferenzen der Tipico Bundesliga & HPYBET 2. Liga: https://t.co/gtALjCq8PI pic.twitter.com/HCyRYvRMH5 — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) April 24, 2020

Tessiner Unternehmen übernimmt Krefeld Pinguine

Die Krefeld Pinguine blicken wieder zuversichtlich in die Zukunft - dank einem Investor aus der Schweiz. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, ist ein neuer Geldgeber definitiv gefunden.

Die «Save’s AG», ein Unternehmen mit Sitz in Lugano, habe bereits in der vergangenen Woche 120 der 150 Gesellschaftsanteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH übernommen und sei damit neue Hauptgesellschafterin. Da in dieser Woche noch im Notarvertrag vereinbarte Details umgesetzt werden mussten, wurde der Deal erst am Freitag als perfekt verkündet.

Die Interessen der neuen Hauptgesellschafterin um Vorstand Stefano Ansaldi werde in Krefeld von Roger Nicholas vertreten. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner kam im Dezember 1980 nach Deutschland und spielte über 200 Mal in der damaligen Eishockey-Bundesliga. (dab/sda/dpa)

Die Sales AG übernimmt 80 % der Anteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH.



Alle weiteren Infos unter: https://t.co/swRbIhyiWe#nurderkev pic.twitter.com/rPGwk2UAQl — Krefeld Pinguine (@KR_Pinguine) April 24, 2020

Erstmals Haftstrafen wegen Spielmanipulation in Spanien

Im spanischen Fussball sind zum ersten Mal Haftstrafen wegen Spielmanipulation verhängt worden. Neun ehemalige Profis, Funktionäre und Unternehmer wurden im sogenannten Fall Osasuna unter anderem wegen Korruption im Sport und Veruntreuung zu Gefängnisstrafen zwischen neun Monaten und knapp neun Jahren verurteilt, wie das zuständige Landgericht der Region Navarra in Pamplona mitteilte.

Unter anderem sollen Funktionäre des Vereins zwei Profis von Betis Sevilla Geld überwiesen haben, damit die Andalusier sich am vorletzten Spieltag gegen Osasuna-Konkurrent Real Valladolid besonders anstrengen und es dafür in der letzten Runde bei Osasuna «ruhiger» angehen lassen. Betis, das damals bereits länger als Absteiger feststand, bezwang Valladolid mit 4:3 und verlor anschliessend in Pamplona mit 1:2. Valladolid stieg ab, aber auch Osasuna verpasste am Ende den Klassenerhalt.

Die härteste Strafe - acht Jahre und acht Monate - gab es für einen der verwickelten Funktionäre von Osasuna, Angel Vizcay. Die beiden betroffenen Spieler, Antonio Amaya und Xavier Torres, wurden zu jeweils einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt. Haftstrafen von bis zu zwei Jahren werden in Spanien bei nicht vorbestraften Angeklagten fast immer zur Bewährung ausgesetzt. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

FIFA verteilt 150 Millionen Dollar an die Mitgliedsverbände

Die FIFA schüttet in einer finanziellen Soforthilfe wegen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 150 Millionen Dollar an die nationalen Verbände aus. Die Gelder stammen aus dem Forward-Projekt. Darin sind die Betriebskostenbeiträge an die 211 Mitgliedsverbände enthalten, die nun für die Jahre 2019 und 2020 freigegeben werden. Ursprünglich war die Auszahlung der zweiten Rate der Betriebskostenbeiträge für 2020 erst für Juli vorgesehen.

Damit erhält jeder Verband mindestens 500'000 Dollar - teilweise auch mehr, wenn Verbände bislang nicht alles Geld abgerufen haben. «Die Pandemie stellt die ganze Fussballgemeinschaft vor nie dagewesene Probleme. Als Weltfussballverband ist es unsere Pflicht, für sie da zu sein und denjenigen zu helfen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Dies sei der erste Schritt eines weitreichenden Hilfsprogramms. (dab/sda/dpa)

Die FIFA hat finanzielle Soforthilfen für Mitgliedsverbände zur Linderung der Folgen von COVID-19 freigegeben.



ℹhttps://t.co/xrQwRUGEIz pic.twitter.com/eXWZdhjiik — FIFA.com (DE) ⚽ (@fifacom_de) April 24, 2020

Schweizer Handballer ihrer WM-Chance beraubt

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat der Europäische Handball-Verband (EHF) die Playoffs für die Handball-WM 2021 der Männer in Ägypten gestrichen. Die Schweiz hätte Anfang Juli in Hin- und Rückspielen gegen Island antreten müssen. Nun werden für die WM-Teilnahme die Resultate der letzten EM herangezogen. Dort belegte die Schweiz im Januar den 16. Platz und erhält damit keinen der 14 europäischen WM-Plätze. (ram/sda)

Bild: EPA

Zeiter wird Trainer in Deutschland

Der frühere Nationalspieler Michel Zeiter wird Trainer beim deutschen Zweiligisten Heilbronner Falken. Der 46-Jährige, 2000 und 2001 Schweizer Meister mit den ZSC Lions, war Anfang Dezember als Trainer und Sportchef des EHC Winterthur entlassen worden. Beim Verein der Swiss League hatte er ab 2016 die sportliche Verantwortung inne. (abu/sda)

Bild: watson

Südkoreas Topliga startet am 8. Mai

Die südkoreanische Fussball-Topliga nimmt ab dem 8. Mai den Spielbetrieb auf. Zuschauer sind bis auf Weiteres keine zugelassen, die Saison wurde von 38 auf 27 Runden verkürzt. Ursprünglich war der Meisterschaftsstart am 29. Februar vorgesehen, die Coronavirus-Krise verunmöglichte diesen jedoch. Südkorea gilt dank seines rigiden Programms für Massentests und die Nachverfolgung von Infektionsketten als Vorbild im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. (abu/sda/apa/reuters)

Bild: AP

Schweiz weiterhin auf Platz 8

Die Schweiz bleibt in der am Freitag vom internationalen Verband IIHF veröffentlichten Weltrangliste auf dem 8. Platz. Dieses Ranking ist massgebend für die Gruppeneinteilung für die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Das Team von Trainer Patrick Fischer bekommt es in der chinesischen Hauptstadt mit Olympiasieger Russland, Tschechien und einem Qualifikanten zu tun.

Die Weltrangliste basiert auf den Resultaten der Olympischen Spiele 2018 sowie den Weltmeisterschaften der letzten vier Jahre. Für jene Turniere, die der Coronavirus-Pandemie zum Opfer fielen – wie auch die WM in der Schweiz –, wurden die Punkte aufgrund der Setzliste vergeben. So sieht es das Sportreglement der IIHF vor. In den Top Ten der Rangliste gab es keine Änderungen, es führt weiterhin Kanada vor Russland und Weltmeister Finnland.

Die Schweizerinnen, die 2014 in Sotschi die Bronzemedaille gewonnen haben, treffen in Peking in der Gruppe A auf die USA, Kanada, Finnland und Russland. Wie bereits an den letzten Spielen in Südkorea spielt die Schweiz damit in der Vorrunde in der «1. Stärkeklasse» gegen die Topteams. (abu/sda)

Bild: EPA

Final im deutschen Pokal nicht am 23. Mai

Der Final im deutschen Pokal kann nicht wie geplant am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Das Endspiel wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, wie der Deutsche Fussball-Bund bekannt gab. In den ebenfalls noch nicht terminierten Halbfinals treffen Bayern München und Eintracht Frankfurt sowie der Viertligist Saarbrücken und Bayer Leverkusen aufeinander. (abu/sda/dpa)

French Open um weitere Woche verschoben

Das French Open in Paris wird um eine weitere Woche verschoben und soll nun vom 27. September bis 11. Oktober über die Bühne gehen.

Das bietet der ATP und der WTA mehr Möglichkeiten bei der Ausarbeitung eines neuen Kalenders. Falls das vom 31. August bis 13. September vorgesehene US Open abgesagt wird, könnte dann vor dem French Open eine europäische Sandplatz-Saison eingeplant werden. So hofft die ATP, die im Frühjahr angedachten Masters-1000-Turniere in Madrid und Rom wieder im Kalender unterzubringen. Für den Fall einer Sandplatz-Saison hat das Geneva Open bei der ATP beantragt, das Turnier vom 20. bis 26. September zu organisieren.

Ein weiterer Aspekt der Verschiebung der French Open ist, dass es keine Überschneidung mit der Tour de France gibt. Diese soll nach dem aktuellen Plan am 20. September zu Ende gehen. Ursprünglich hätte das French Open am 24. Mai beginnen sollen, was die Coronovirus-Pandemie verunmöglicht hat. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Merzlikins verlängert bei Columbus

Elvis Merzlikins hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Columbus Blue Jackets um zwei weitere Jahre verlängert. Der frühere Lugano-Keeper verdient ab nächster Saison vier Millionen US-Dollar jährlich. In dieser Saison absolvierte der Lette bislang 33 Spiele und kam dabei auf eine Fangquote von 92,3 Prozent. (abu)

Bild: AP

MLS-Vereine müssen sich länger gedulden

In der nordamerikanischen Major League Soccer dürfen die Teams ihre Trainingsplätze und Anlagen frühestens am 16. Mai wieder nutzen. Die letzte Sperrfrist aufgrund der Coronavirus-Pandemie wäre am 24. April ausgelaufen. Ausnahmen gibt es nur für Spieler, die eine medizinische Behandlung brauchen oder in der Reha sind (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

EM 2020 in Paris abgesagt

Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2020, die vom 25. bis 30. August im Charléty-Stadion in Paris hätten stattfinden sollen, sind wegen der Coronavirus-Krise abgesagt worden. Dies teilten gemäss der Nachrichtenagentur afp die Organisatoren am Donnerstagabend mit.

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf das Jahr 2021 ist die Leichtathletik ihres zweiten Grossereignisses des Jahres beraubt worden und steuert auf eine Mini-Saison hin.

In der Diamond League, der wichtigsten Meeting-Serie mit Athletissima Lausanne und Weltklasse Zürich, wurden bislang die Veranstaltungen bis Ende Juni abgesagt. Die Schweizer Meetings sind demnach noch nicht betroffen. (zap/sda/afp)

Bild: KEYSTONE

Stefan Küng feiert virtuellen Heimsieg

Stefan Küng triumphierte in der 2. Etappe des «The Digital Swiss 5». Der Thurgauer feierte auf einem flachen Rundkurs über 45 km rund um Frauenfeld einen überlegenen Start-Ziel-Sieg.

Küng drückte auf der Rolle die eindrücklichsten Watt-Zahlen der 57 Konkurrenten. Oft lag sein Wert über 500, der Durchschnittswert dürfte sich um 440 bewegt haben. Zum Vergleich: Ein gut trainierter Hobbyfahrer kriegt auf eine Stunde einen Schnitt von 250 Watt hin.

Meter um Meter setzte sich Küng, der seine Rolle samt Ventilator zuhause im kühlen Kellerraum installiert hatte, von der Konkurrenz ab. Der WM-Dritte 2019 des Strassenrennens in der nordenglischen Region Yorkshire gilt als Zeitfahr-Spezialist. Diese Fähigkeit widerspiegelt sich auf der Rolle besonders gut. Bereits den Auftakt des «The Digital Swiss 5» am Mittwoch hatte mit Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis ein Spezialist im Kampf gegen die Uhr gewonnen. In der Realität wäre die Etappe auf die Sprinter ausgelegt gewesen. Sie fielen aber auf der Rolle allesamt ausser Rang und Traktanden. (zap/sda)

Bild: EPA

EM der Frauen in England im Sommer 2022

Die ursprünglich für das nächste Jahr geplante Europameisterschaft der Frauen soll vom 6. bis zum 31. Juli 2022 stattfinden. England bleibt Gastgeber.

Das Turnier war im Zuge der Verlegung der EM der Männer wegen der Corona-Krise in den Sommer 2021 zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Ursprünglich hätten die Frauen vom 7. Juli bis zum 1. August 2021 spielen sollen. Dieser Termin wäre aber teilweise mit den neuen Spieldaten der paneuropäischen EM der Männer kollidiert, die vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 stattfinden soll. Im Sommer 2021 ist auch auch die Durchführung der Olympischen Spiele in Tokio geplant.

«Durch die Verschiebung der Frauen-EM um ein Jahr stellen wir sicher, dass der Vorzeigewettbewerb des Frauenfussballs das einzige grosse Turnier des Sommers bleibt und somit seine wohlverdiente Aufmerksamkeit erhält», wird UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einem Communiqué zitiert. (dab/sda/dpa)

Bild: AP/The Canadian Press

SFV vertagt Entscheid über Saisonabbruch

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes will erst nächste Woche entscheiden, wie bezüglich der derzeit unterbrochenen Meisterschaften ausserhalb der beiden Profi-Ligen verfahren wird. Grund für die Verschiebung sei die Ankündigung der Vorsteherin des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), Viola Amherd, am kommenden Mittwoch über die Exit-Strategie im Sport zu informieren.

«Der Zentralvorstand will daher den Entscheid des Bundesrats abwarten und erst dann, basierend auf dem Zeitplan und den Vorgaben der Regierung und der Behörden, den Beschluss über die Weiterführung oder den vorzeitigen Abbruch des Spielbetriebs im Schweizer Fussball fassen», schreibt der SFV.

Die Amateur Liga, und die 13 Regionalverbände haben beantragt, dass alle Fussball-Meisterschaften ab der 2. Liga interregional abwärts abgebrochen und nicht gewertet werden sollen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Arsenal rügt Xhaka und drei Teamkollegen

Der Schweizer Internationale Granit Xhaka soll wie seine Teamkollegen David Luiz, Alexandre Lacazette und Nicolas Pépé gegen die Coronavirus-Auflagen verstossen haben. Gegenüber Sky bestätigte Arsenal, der Klub des Quartetts, die Berichte und gab an, mit den fehlerhaften Spielern gesprochen zu haben.

Xhaka soll sich in einem Park im Norden Londons mit David Luiz getroffen haben, wie die Medien berichten. Von Pépé kursieren derweil Videos, die ihn beim Fussball spielen mit Freunden zeigen, während Lacazette dabei fotografiert wurde, wie er die Distanzregeln während einem Gespräch nicht eingehalten hat. (dab/sda)

Bild: EPA/AAP

Sieg für den Zeitfahr-Weltmeister Dennis

Australiens Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis gewann die erste Etappe des «The Digital Swiss 5», ein digitaler Wettkampf gegen 56 Konkurrenten auf der Trainingsrolle in den eigenen vier Wänden.

Der knapp 30-Jährige Dennis drückte auf der Rolle um die sechs Watt pro Kilogramm und legte so virtuell die 26,6 km von Agarn im Rhonetal über 1192 Höhenmeter hoch nach Leukerbad in 53 Minuten zurück.

Früh in der Steigung zogen zunächst der Australier James Whelan und sein Landsmann Luke Durbridge davon. Mit Dennis setzte sich letztlich der Favorit durch. Der Zeitfahr-Weltmeister der Jahre 2018 und 2019 hatte bereits teamintern bei Ineos in ähnlichen Kräftemessen den stärksten Eindruck hinterlassen. Der Ire Nicolas Roche folgte mit einer Minute Rückstand als Zweiter. Whelan konnte noch Platz 3 behaupten. Die beste Schweizer Klassierung ging auf das Konto von Michael Schär mit Platz 12. (abu/sda)

Lockerungen im Sport ab dem 1. Mai

Die ersten Lockerungen der Massnahmen gegen das Coronavirus sollen im Schweizer Sportgeschehen ab Anfang Mai erfolgen. Dies sagte Bundesrätin Viola Amherd, Vorsteherin des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), und stellte dies an der bundesrätlichen Medienkonferenz vom Mittwoch in Aussicht.

Die grosse Bedeutung des Sports für die psychische und physische Gesundheit sei unbestritten, sagte Amherd. Das Bedürfnis nach einer raschen Umsetzung einer Exit-Strategie Sport sei sowohl in der Bevölkerung, als auch bei den Sportverbänden und Profiligen gross.

Es soll deshalb ermöglicht werden, dass Sportaktivitäten wie Tennis oder Golf, in denen Körperkontakte vermieden und die Hygienevorschriften sowie das Social Distancing eingehalten werden können, bereits ab Anfang Mai wieder stattfinden können. Angestrebt wird laut Amherd ein koordinierter Plan eines Exit aus den Restriktionen, die noch heute das ganze Sportgeschehen, so auch den Publikumssport, betreffen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Entscheid über Wiederbeginn in der Serie A vertagt

Ein Entscheid über eine baldige Wiederaufnahme der italienischen Serie A ist vertagt worden. Wie der Sportminister Vincenzo Spadafora nach einem Treffen mit dem Fussball-Verband FIGC mitteilte, soll es in den nächsten Tagen noch Gespräche mit dem Gesundheitsminister Roberto Speranza und dem wissenschaftlichen Ausschuss der Regierung geben.

Nach dem Plan der Liga-Verantwortlichen sollen die Fussballer ab dem 4. Mai zunächst isoliert werden, das heisst unter anderem, auf das Coronavirus getestet und in Camps streng kontrolliert werden. Nach drei Wochen könnten dann möglicherweise Partien – ohne Fans – gespielt werden. Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Spieltage stehen noch aus. In Italien gelten noch bis zum 3. Mai die landesweiten Ausgangssperren. (pre/sda)

Bild: EPA

Schwedische Fussball-Liga plant Saisonstart Mitte Juni

Der schwedische Profifussball will Mitte Juni mit dem Spielbetrieb beginnen. Die Liga nimmt den 14. Juni ins Visier. Ursprünglich sollte die Saison am 4. April starten, wegen der Coronavirus-Krise wurde dies aber hinfällig.

Man warte nun auf den internationalen Kalender der UEFA, bevor die genauen Termine festgelegt würden, hiess es in der Mitteilung des Verbandes. Das Ziel sei es, vor Publikum zu spielen, das sei aber von den Richtlinien der Politik abhängig. In Schweden sind bislang Versammlungen von bis zu 50 Menschen erlaubt. (pre/sda)

Lizenzvergabe für Super-League-Klubs eingestellt

Die Lizenzvergabe für die Klubs der Super League und der Challenge League wird wegen der Coronavirus-Krise auf Eis gelegt. Die Swiss Football League (SFL) entscheidet einstweilen nicht, wer für die Meisterschaft 2020/21 die Spielberechtigung erhält. Im Moment prüfe man, wie in dieser Thematik weiter verfahren werden solle, sagte der SFL-CEO Claudius Schäfer gegenüber «SRF». Ursprünglich hätten die Klubs bis zum 2. März ihre Unterlagen einreichen müssen, der Entscheid der Lizenzkommission wäre kommenden Montag publiziert worden. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Nadia und Elena Fanchini treten zurück

Die Schwestern Nadia und Elena Fanchini gaben am Mittwoch ihren Abschied vom Skisport bekannt. Die Italienerinnen standen in der letzten Saison im Weltcup nicht im Einsatz. Die 33-jährige Nadia brachte im Dezember eine Tochter zur Welt, und die 34-jährige Elena schaffte nach gesundheitlichen Rückschlägen 2018 die Rückkehr an die Weltspitze nicht mehr.

Beide gewannen zwei Weltcup-Rennen. Nadia fuhr neben den Siegen (2008 Super-G in Lake Louise und 2016 Abfahrt von La Thuile) weitere 13 Podestplätze heraus. Zudem holte sie zwei WM-Medaillen in der Abfahrt (Bronze 2009 in Val d'Isère und Silber 2013 in Schladming).

Elena sorgte bei der WM 2005 in Santa Caterina mit dem Gewinn der Silbermedaille in der Abfahrt für das erste Ausrufezeichen der Fanchini-Schwestern. Danach stand sie viermal auf einem Weltcup-Podest. Ihre Siege feierte sie in der Abfahrt (2005 in Lake Louise und 2015 in Cortina d'Ampezzo). (dab/sda)

Schweizer Projekt soll den Fan zum Mitbesitzer machen

Während der Fussball mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpft, will ein Projekt mit Botschafter Sepp Blatter die Fans zu Klubbesitzern machen. Bei «Teamsports» (www.teamsports.io) sollen sich Anhänger via einer App bei Vereinen einkaufen können und ein Mitspracherecht erwerben. Ziel sei es eine weltweite Community aufzubauen, auf der Klubs aus der ganzen Welt eine neue Lebensgrundlage finden, hiess es in einer Mitteilung.

Dem Projekt stehen unter anderen Sandro Stroppa, Vizepräsident des Schweizerischen Fussballverbands, und Peter Knäbel, Direktor im Nachwuchs von Schalke, beratend zur Seite.

Bis Ende August sollen dank Crowdfunding 500'000 Franken gesammelt werden, bevor in einer zweiten Phase Anteile veräussert werden. «Teamsports» will nicht nur als Plattform dienen, sondern auch selber einen Klub übernehmen, an dessen Erfolg die Mitinhaber partizipieren. (dab/sda)

Bild: TI-PRESS

Gronkowski gibt NFL-Comeback bei den Buccaners

Rob Gronkowski kehrt in die NFL zurück. Wie Insider Ian Rappoport auf Twitter berichtet, hat der ehemalige Tight End die New England Patriots darüber informiert haben, dass er wieder Football spielen will – und zwar bei den Tampa Bay Buccaneers. Ein Trade ist bereits unter Dach und Fach: Für einen Viert- und einen Siebtrunden-Pick wechselt «Gronk» zu den «Bucs», wo er auf seinen alten Weggefährten Tom Brady trifft. (pre)

BREAKING: Patriots agree to trade Rob Gronkowski to the Buccaneers. (via @RapSheet) pic.twitter.com/W28QUzUNKO — NFL (@NFL) April 21, 2020

Eredivisie-Saison vorzeitig beendet

In den Niederlanden wird es bis zum 1. September keine Spiele im Profi-Fussball mehr geben. Damit ist die Spielzeit für beide Ligen vorzeitig beendet. Das kündigte der Premier Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag an. Alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen seien bis zum 1. September verboten, das gelte auch für Fussballspiele ohne Publikum. «Kein Profi-Fussball bis zum 1. September», sagte der Premier.

Zunächst galt das Verbot bis zum 1. Juni. Der niederländische Fussballverband wollte ursprünglich danach die restlichen Partien ohne Publikum austragen. In der «Eredivisie» müssten eigentlich noch acht Runden gespielt werden. Die Spitzenklubs wie Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oder AZ Alkmaar hatten aber dafür plädiert, die Saison vorzeitig zu beenden. Nach dem heutigen Stand führt Ajax die Tabelle an, gefolgt vor dem punktgleichen Alkmaar. (sda/dpa)

Bild: EPA

UEFA empfiehlt: Saison beenden, nicht absagen

Die UEFA hat ihren 55 Mitgliedsverbänden erneut dringend empfohlen, die derzeit ausgesetzte Saison zu beenden – und nicht abzusagen. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind derzeit alle UEFA-Wettbewerbe, darunter die Champions League und Europa League, bis auf Weiteres ausgesetzt. Die UEFA räumt den nationalen Ligen Vorrang ein. Die EM 2020 ist bereits in den Sommer 2021 verschoben.

Wann in den jeweiligen Ländern wieder gespielt werden kann, ist aber völlig offen. «Es gibt keine spezifische Deadline», hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zuletzt der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» gesagt. «Wir loten verschiedene Optionen aus, wann die Wettbewerbe enden könnten, immer basierend auf den Daten, wann es wieder losgeht.» Die Saison zwischen September und Oktober oder später abzuschliessen, sei jedoch sehr schwierig. «Das hätte einen grossen Einfluss auf den Kalender der Saison 2020/21», sagte der 52-Jährige.

Die UEFA erarbeitet aber auch Richtlinien, die im Falle eines Saisonabbruchs die Frage der Europacup-Qualifikation klären sollen. Den Verbänden wurden während einer Telefonkonferenz am Dienstag «verschiedene» Varianten des Terminkalenders vorgestellt, «die sowohl die Nationalmannschafts- als auch die Klub-Wettbewerbe abdecken», liess die UEFA per Communiqué verlauten. (pre/sda)

Bild: EPA

FIFA-Prozess ist definitiv vom Tisch

Das Bundesstrafgericht hat das FIFA-Verfahren bis am 27. April sistiert. Damit ist ein Urteil vor Ende der Verjährungsfrist nicht mehr möglich. Das Bundesstrafgericht musste den Prozess Mitte März wegen des Coronavirus bis am 20. April sistieren. Weil die Einschränkungen des öffentlichen Lebens fortbestehen, hat das Gericht eine weitere Sistierung bis am 27. April beschlossen.

Weil die in der Anklage festgehaltenen Straftaten dann verjähren, ist kein Urteil mehr zu erwarten. Das Bundesstrafgericht hatte in einem früheren Beschluss mitgeteilt, dass ein Prozess ohne die Beschuldigten nicht möglich sei. (abu/sda)

Bild: EPA

Real Madrid will im Mini-Stadion kicken

Falls die Primera Division wieder startet, könnte sich Rekordmeister Real Madrid in einem Mini-Stadion wiederfinden. Der Klub plant Berichten zufolge, die verbleibenden Partien der Meisterschaft im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stefano in Valdebebas ausserhalb von Madrid zu Ende zu spielen. Dieses umfasst gerade einmal 6000 Zuschauerplätze – aber die Spiele würden sowieso vor leeren Rängen ausgetragen.

Die spanische Liga soll bereits zugestimmt haben, berichtete die «Marca». Nun muss noch die UEFA grünes Licht geben. Für die Königlichen hätte dies auch den Vorteil, dass die Umbauarbeiten im mehr als 80'000 Zuschauer fassenden Santiago Bernabeu schneller voranschreiten könnten. (ram/sda/dpa)

US-Sportfans wollen erst mit Impfstoff wieder ins Stadion

Eine Mehrheit der Sportfans in den USA möchte laut einer Umfrage erst wieder zu Live-Spielen gehen, wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Rund 72 Prozent der US-Bürger halten es demnach für unsicher, ohne einen solchen Schutz wieder in ein Stadion zu gehen. Unter den Menschen, die sich selbst als Sportfans bezeichnen, waren es immer noch 61 Prozent. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Seton Hall University aus New Jersey. (ram/sda/dpa)

Die 14 geilsten NFL-Stadien

Elfmonatige Doping-Sperre für Nicolas Jarry

Der chilenische Tennisprofi Nicolas Jarry ist wegen Doping-Verstössen für elf Monate gesperrt worden. Das gab der internationale Verband (ITF) bekannt. Jarry hat die Strafe akzeptiert, wie er auf Twitter verlauten liess.

Der 89. der Weltrangliste hatte letzten November während des Davis-Cup-Finalturniers in Madrid eine Urinprobe abgegeben, die Spuren der verbotenen Substanzen Ligandrol und Stanozolol enthielt. Deshalb war er seit Januar provisorisch gesperrt. Die Sperre wurde nun rückwirkend ausgesprochen, Jarry kann ab 15. November auf den Platz zurückkehren. (dab/sda/apa/reu)

Bild: AP/AP

Arsenals Spieler verzichten auf 12,5 Prozent Lohn

Die Spieler und der Trainerstab von Arsenal haben einer 12,5-prozentigen Reduktion ihrer Löhne wegen der Coronakrise zugestimmt. Arsenal ist der erste Premier-League-Klub, der diesen Schritt offiziell bekanntgab.

Die Londoner verlauteten zudem, dass die Fussballer, unter ihnen Granit Xhaka, erfolgsabhängig in den kommenden Saisons Beträge eventuell wieder zurückbezahlt bekommen könnten. Die Saison ist aufgrund der Pandemie ausgesetzt. (dab/sda/apa/reuters)

Bild: AP

Politiker geben deutschem Fussball Hoffnung

Die deutsche Fussball-Bundesliga könnte in knapp drei Wochen den Spielbetrieb wieder aufnehmen. «Der 9. Mai sei ein denkbarer Termin», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Montag. Voraussetzung seien ein «durchdachtes Konzept», wie es die Deutsche Fussballliga (DFL) bereits vorgelegt habe, und ein Konsens der Länder.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält den 9. Mai als Datum der Wiederaufnahme der Meisterschaft für realistisch. Beide Politiker betonten, dass es sich dann um Geisterspiele handeln werde. «Spiele mit Zuschauerbeteiligung sind völlig undenkbar», sagte Söder. «In dieser Saison wird es keine Spiele mehr mit Zuschauern geben können», bestätigte Laschet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, entscheidend sei bei der Frage der Bundesliga-Spiele, dass das Infektionsrisiko minimiert werde. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs wäre «für Millionen Fussballfans ab dem 9. Mai» wieder ein Stück Normalität, «wenn auch im leeren Stadion». Der Spielbetrieb ist seit Mitte März ausgesetzt. (dab/sda/afp)

Bild: dpa

Fussballer zeigen Symptome von Depressionen

Mehr als einer von zehn Fussballern gibt an, dass er in der Untätigkeit infolge des Coronavirus Symptome einer depressiven Verfassung zeigt. Dies geht aus einer Untersuchung der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro hervor. Die Fifpro führte zwischen dem 22. März und dem 14. April eine Umfrage bei rund 1600 Fussballern (1134 Männer, 468 Frauen) in der Schweiz, in England, Frankreich und Südafrika durch.

Die Resultate zeigen, das 22 Prozent der Spielerinnen und 13 Prozent der Spieler bei sich Symptome erkannten, wie sie auch bei diagnostizierten Depressionen auftreten. Ein generelles Gefühl der Angst wurden von 18 Prozent des Spielerinnen und 16 Prozent der Spieler angegeben.

Die Ergebnisse sollen gemäss der Gewerkschaft nicht bedeuten, dass der Fussballbetrieb so bald als möglich wieder aufgenommen werden muss. Laut Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann könnte dies für die gefährdeten Spieler sogar kontraproduktiv sein. Dann nämlich, wenn die Spieler in den unsicheren Bedingungen ihre Gesundheit gefährdet sehen. (dab/sda/afp)

Global survey: Player unions offer support amid sharp rise in footballers reporting symptoms of depression during football shutdown



👉🏽https://t.co/69mcG2frSc pic.twitter.com/GpBxKvbhSV — FIFPRO (@FIFPro) April 20, 2020

Son absolviert Militärausbildung

Der südkoreanische Stürmerstar Heung-Min Son hat sich in seiner Heimat zu einer dreiwöchigen militärischen Grundausbildung gemeldet. Son fand sich am Montag zum Dienstantritt in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Ferieninsel Jeju ein, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Der 27-jährige Stürmer von Tottenham Hotspur nutzt die wegen der Coronavirus-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen.

Weil er mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde Son vom regulären Militärdienst freigestellt, der in Südkorea je nach Waffengattung 21 bis 24 Monate dauert. (sda/dpa)

bild: twitter

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter