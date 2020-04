Sport

Sport-News

Sport-News: Im Schweizer Handball finden 2020 keine Cupfinals statt



Sport-News

Handball-Cupfinals gestrichen +++ Labbadia wohl neuer Hertha-Trainer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Handball-Cupfinals gestrichen

Der ursprünglich am 15. März in Gümligen bei Bern angesetzte und aufgrund des Coronavirus verschobene Schweizer Cupfinal-Tag wird ersatzlos gestrichen. Davon betroffen sind die Schweizer Cupfinals der Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren. Das entschied der Zentralvorstand des Schweizerischen Handball-Verbands (SHV) am Mittwoch. Er bleibt damit konsequent beim im März getroffenen Entscheid, die Saison 2019/20 nicht zu werten. Somit gibt es in diesem Jahr keine Meister, keine Cupsieger und auch keine Auf- oder Absteiger. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Labbadia wohl neuer Hertha-Trainer

Bruno Labbadia soll laut Medienberichten vor einem Engagement bei Hertha BSC stehen und dort Cheftrainer Alexander Nouri noch vor dem Ende dieser Saison ablösen. Demnach sei eine Unterschrift des 54-Jährigen nur noch eine Frage der Zeit. Bereits in den nächsten Tagen könnte Labbadia das Training bei der Hertha leiten.

Wie der «kicker» berichtet, soll Labbadia bei den abstiegsbedrohten Berlinern einen Zweijahresvertrag bis 2022 unterschreiben und seinen langjährigen Vertrauten Eddy Sözer als Co-Trainer mitbringen. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Djourou klagt den FC Sion an

Johan Djourou zieht den FC Sion vor Gericht. Der langjährige Verteidiger der Schweizer Nationalmannschaft war einer von neun Spielern, welchen Sion-Präsident Christian Constantin am 19. März im Zuge der Coronavirus-Krise fristlos gekündigt hatte. Die Spieler weigerten sich, einen Vertrag für Kurzarbeit zu unterschreiben.

Nun hat Djourou eine Klage wegen Ehrverletzung gegen den Walliser Super-League-Klub eingereicht, wie die Zeitung «Le Nouvelliste» auf ihrer Homepage berichtete. «Ich wehre mich nicht, um Geld zu bekommen oder wieder im Kader aufgenommen zu werden», sagte Djourou. Es gehe ihm darum, den durch diesen Fall entstandenen Schaden vor Gericht wiedergutzumachen. Er und seine Teamkollegen seien als geldgierige Söldner verunglimpft worden. «Falls mir das Gericht recht gibt, werde er das Geld spenden», so der 33-jährige Genfer weiter. Laut Djourou haben auch andere Spieler Klagen gegen den Verein eingereicht. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

FCB-Spieler lehnen Lohnkürzung ab

Die Spieler des FC Basel lehnen eine von der Klubleitung vorgeschlagene Lohnreduktion infolge der Coronavirus-Krise vorerst ab. Die erste Mannschaft wies einen Vorschlag der Geschäftsleitung zurück, vorläufig auf 17,5 Prozent des Jahreslohnes zu verzichten. Dies entspräche in den Monaten April, Mai und Juni, in denen der Spielbetrieb voraussichtlich nicht oder nicht in gewohntem Masse durchgeführt werden kann, einem Lohnverzicht von 70 Prozent, wie der Super-League-Klub mitteilte.

Der Mannschaftsrat wurde nun gebeten, den Vorschlag nochmals zu prüfen. Wie viele andere Klubs prüft auch der FCB derzeit diverse Optionen, die laufenden Kosten zu minimieren und damit die Einnahmeausfälle als Folge des Meisterschaftsunterbruchs zu kompensieren. (zap/sda)

Eine Club-Info zu den laufenden Gesprächen zwischen der FCB-Geschäftsleitung und der 1. Mannschaft: https://t.co/LqNQEFuRgO#FCBasel1893 pic.twitter.com/iVcEtiTZJb — FC Basel 1893 - (stay at 🏡) (@FCBasel1893) April 8, 2020

Reals Spieler mit Lohnkürzung

Real Madrid einigt sich wegen der finanziellen Folgen der Coronavirus-Pandemie mit seinen Spielern auf eine Kürzung der Löhne. Vorerst beträgt die Reduzierung zehn Prozent. Sollte die aktuelle Saison abgebrochen werden, würde die Kürzung bei 20 Prozent liegen, teilte der Klub mit. Von der Massnahme sind auch die Basketball-Profis betroffen. Vom eingesparten Geld sollen die finanziellen Einbussen der zahlreichen anderen Angestellten des Vereins minimiert werden.

Zuletzt hatte sich Reals Mittelfeldspieler Toni Kroos gegen Lohnkürzungen ausgesprochen. Der deutsche Internationale war dafür kritisiert worden. «Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist», hatte der Weltmeister von 2014 gesagt. Spanien ist eines der vom Coronavirus am schwersten betroffenen Länder in Europa.

Reals Rivale FC Barcelona hatte bereits in der vergangenen Woche eine Lohnkürzung für seine Spieler bekanntgegeben. Lionel Messi und seine Kollegen verzichten zurzeit auf 70 Prozent ihres Lohns. (pre/sda)

Real Madrid C. F. reduces its expenses for this season.

Players, coaches and employees agree on a major savings initiative with the club.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 8, 2020

Leichtathletik-WM in Eugene im Juli 2022

Die ursprünglich fürs kommende Jahr geplante Leichtathletik-WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon findet im übernächsten Jahr vom 15. bis 24. Juli statt.

Die Verschiebung der ersten Leichtathletik-WM in den USA war nach der durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Verlegung der Olympischen Sommerspiele in Tokio nötig geworden. Im nächsten Jahr wäre die WM vom 6. bis 15. August ausgetragen worden. (dab/sda)

Bild: EPA

Premier-League-Chef warnt vor milliardenhohen Verlusten

Der englischen Premier-League könnten Verluste von mehr als einer Milliarde Franken entstehen, wenn die laufende Saison infolge der Coronavirus-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden kann. Dies sagte der Liga-Chef Richard Masters in einem Brief an den britischen Abgeordneten Julian Knight.

Sollte die Saison in der höchsten Spielklasse Englands nicht fortgesetzt und regulär beendet werden, drohe dem englischen Fussball «der Verlust von Vereinen und Ligen», schrieb Masters und warnte vor wirtschaftlichen Herausforderungen «jenseits der Vorstellungskraft».

Auch unter diesem Gesichtspunkt verteidigte Masters den Entscheid mehrerer Vereine, ein Regierungsprogramm zur Rettung von Arbeitsplätzen zu nutzen und ihre Mitarbeiter in Zwangsferien zu schicken. Unter anderen Tottenham Hotspur und Newcastle United hatten die Massnahme eingeleitet. Auch Liverpool hatte das verkündet, sich nach massiver Kritik der eigenen Fans aber schliesslich doch gegen den Schritt entschieden. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Olympiasieger Ammann springt bis Peking 2022 weiter

Simon Ammann bleibt dem Spitzensport erhalten und wird im kommenden November seine 24. Weltcup-Saison in Angriff nehmen. Nach einer schwierigen Saison und dem vorzeitig abgebrochenen Skisprung-Weltcup der Skispringer hat sich der 38-jährige Toggenburger für eine Fortsetzung seiner Karriere entschieden.

«Die Art und Weise wie ich den vergangenen Winter bestritten hatte, brachte mich dem Ehrgeiz zum Weitermachen einmal mehr näher als an den Gedanken über einen Rücktritt», lässt Ammann ausrichten. Die Resultate seien zwar mässig gewesen, «die Lerneffekte geben mir aber trotzdem viel Vertrauen mit auf den Weg. Mit den Olympischen Spielen vor Augen – dem grössten Ziel eines Sportlers – verspüre ich die Kraft, um wieder mit viel Schwung die täglichen Aufgaben eines Spitzensportlers anzugehen, und bin überzeugt, wieder Top-Resultate zu erzielen.» (ram/zap/sda)

Bild: EPA

Ausstellung des olympischen Feuers ausgesetzt

Das olympische Feuer in Japan wird aus Sorge über das Coronavirus vorübergehend nicht mehr ausgestellt. Die in einer kleinen Laterne brennende Flamme war letzten Donnerstag im Fussball-Trainingszentrum J-Village nahe der Atomruine Fukushima ausgestellt worden. Es sollte dort bis Ende April für die Menschen zu sehen sein.

Wegen der Gefahr einer Ausbreitung des Virus habe man jedoch beschlossen, den Zutritt von Mittwoch an vorübergehend auszusetzen, teilten die Organisatoren der Spiele mit.

Am 26. März hätte in Fukushima der Fackellauf starten sollen. Wegen der Verschiebung der Sommerspiele um ein Jahr wurde auch der Fackellauf vorerst abgesagt. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Mourinho hielt sich offenbar nicht an die Regeln

Trainer José Mourinho droht Ärger, weil er sich trotz der rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie in England nicht an die vorgeschriebene Abstandsregel gehalten haben soll.

In englischen Medien tauchten Aufnahmen des 57-jährigen Portugiesen mit drei Spielern von Tottenham Hotspur auf, die zeigten, wie sie in einem Londoner Park trainierten und dabei die Regeln missachteten. In England ist Sporttreiben im Freien mit maximal einer weiteren Person erlaubt, der Sicherheitsabstand beträgt zwei Meter.

Zudem waren in den sozialen Medien Aufnahmen von anderen Spurs-Spielern beim Lauftraining im Umlauf, auch sie hielten dabei den Mindestabstand nicht ein. «Unsere Spieler wurden daran erinnert, die soziale Distanz zu respektieren, wenn sie draussen trainieren», erklärte ein Klubsprecher der Spurs. «Wir werden diese Botschaft noch verstärken.» (dab/sda/dpa)

Tottenham's players have been reminded of their responsibilities after some were spotted flouting social distancing rules as Jose Mourinho was seen working in a public park with Tanguy Ndombele.



More: https://t.co/8zQ66OpQOS pic.twitter.com/fa6WCTaisC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 8, 2020

Hausarrest statt Gefängnis für Ronaldinho

Ronaldinho, 2002 Weltmeister mit Brasilien, ist nicht mehr im Gefängnis. Stattdessen wurde er in Paraguays Hauptstadt Asuncion in einem Hotel unter Hausarrest gestellt. Ronaldinho und sein Bruder Roberto Assis waren am 6. März kurz nach der Einreise in Paraguay mit gefälschten Pässen erwischt und festgenommen worden.

Wegen des Verdachts auf eine Verwicklung in Geldwäscherei-Geschäfte erhob die Staatsanwaltschaft des Landes Anklage gegen die beiden. (dab/sda/afp)

Bild: EPA

Teamkollge von Gaëtan Haas im künstlichen Koma

Colby Cave, Teamkollege von Gaëtan Haas bei den Edmonton Oilers, ist nach einer Gehirnblutung in ein künstliches Koma versetzt worden. Der 25-Jährige befinde sich in einem Spital in Toronto in intensiv-medizinischer Behandlung, teilte die kanadische Franchise mit. (zap/sda/apa/reuters)

#Oilers & @Condors forward Colby Cave has been placed in a medically-induced coma & admitted to the critical care unit at Sunnybrook Hospital in Toronto after suffering a brain bleed overnight. Please keep Colby & his wife Emily in your thoughts & prayers at this time. — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020

Auch GP in Montreal verschoben - Geisterrennen in der Formel 1?

Der Saisonstart in der Formel 1 verschiebt sich wie erwartet weiter. Nun fällt auch der am 14. Juni geplante Grand Prix in Montreal der Coronavirus-Pandemie zum Opfer.

Es ist das neunte der ursprünglich 22 Rennen dieser Saison, das nicht wie vorgesehen stattfinden kann. Wann es allenfalls nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Die Verschiebung sei den Organisatoren nicht leicht gefallen, hiess es. Die Vorgaben der Gesundheitsexperten und der Politik liessen jedoch keine anderen Entscheid zu. «Wir freuen uns immer darauf, in die tolle Stadt Montréal zu reisen. Jetzt müssen wir darauf ein wenig länger warten, aber wenn wir später in diesem Jahr kommen, werden wir eine grossartige Show zeigen», sagte Formel-1-Chef Chase Carey. (zap/sda)

Bild: EPA

Volero Zürich kehrt zurück

Die Volleyball-Organisation Volero und ihr umtriebiger Präsident Stav Jacobi kehren in die Schweiz zurück.

Nachdem der gebürtige Russe mit Volero Zürich die Nationalliga A der Frauen von 2005 bis 2018 praktisch nach Belieben dominiert hat (13 Meister- und Cuptitel in 14 Jahren), zog er sein Team vor zwei Jahren an die Côte d’Azur ab und spielt seither als Volero Le Cannet in der französischen Ligue A. Nun will Jacobi parallel dazu in der Nationalliga B ein neues Volero Zürich aufbauen.

In Kooperation mit dem NLB-Verein Züri Unterland, der 2018 nach dem Weggang von Volero nach Frankreich dessen Lizenz übernommen hat, wird Volero Zürich in der nächsten Saison ein Team in der zweithöchsten Schweizer Liga stellen. Trotz Aufstiegsambitionen soll der Fokus des Projekts auf dem Nachwuchs liegen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Hockey-Legende Chappot unter den Coronavirus-Toten

Die Westschweiz trauert um einen seiner grössten Eishockeyspieler. Roger Chappot starb im Alter von 79 Jahren an den Folgen des Coronavirus, wie «Le Matin.ch» berichtete. Chappot lief 101 Mal für die Schweiz auf, unter anderem 1964 an den Olympischen Spielen in Innsbruck. Bevor er 1965 zu Genève-Servette kam, war er am Hoch des HC Villars beteiligt. Der Mann aus Martigny gewann 1963 und 1964 zwei Schweizer Meistertitel im Dress des Waadtländer Klubs. In der Saison 1963/1964 wurde Chappot Torschützenkönig. (pre/sda)

L'ex-star dominante du HC Villars est décédée ce mardi matin à l'âge de 79 ans. Il avait participé aux Jeux olympiques de 1964 à Innsbruck. https://t.co/GfD2oYts3F — LeMatin.ch - Sports (@LeMatinch_Sport) April 7, 2020

Lehmann will Nachfolger von FIS-Präsident Kasper werden

Urs Lehmann hat höhere Ambitionen. Der 51-jährige Aargauer, seit Juni 2008 an der Spitze von Swiss-Ski, will die Nachfolge von Gian Franco Kasper als FIS-Präsident antreten.

Der FIS-Kongress in Thailand ist zwar wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Wahl von Gian Franco Kaspers Nachfolger kann somit nicht am ursprünglich geplanten Datum Ende Mai, sondern frühestens im Herbst stattfinden. Dennoch entschloss sich Urs Lehmann, seine Kandidatur für das FIS-Präsidentenamt nun öffentlich zu machen. «Die Zeit war reif, Farbe zu bekennen», so der Abfahrts-Weltmeister von 1993, der seit über einem Jahrzehnt Geschäftsführer des Arzneimittel-Herstellers Similasan ist.

Lehmann wäre der dritte FIS-Präsident in Folge aus der Schweiz nach dem Berner Marc Hodler (1951 bis 1998) und dem in Bälde abtretenden Bündner Kasper. Lehmann ist nach dem schwedisch-britischen Milliardär Johan Eliasch (58), dem Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer von Head, der zweite Kandidat, der seine Ambitionen auf das höchste FIS-Amt offiziell kundtut.

Formel 1 prüft Rennen ohne Zuschauer

Die Formel 1 ist gerade daran, ihre Saison einigermassen zu retten. Dazu sollen offenbar auch Rennen ohne Zuschauer ein Thema sein. Der BBC zufolge wird diese Möglichkeit von den Entscheidungsträgern der Rennserie derzeit «ernsthaft geprüft». Darüber hätten sich die Teamchefs, Rechteinhaber und FIA-Präsident Jean Todt in einer Telefonkonferenz ausgetauscht.

Die Formel 1 hofft demnach, dass sich die Lage in Europa bis im Juli oder August bezüglich der Coronavirus-Krise so weit beruhigt hat, dass Rennen ohne Zuschauer möglich wären. Derzeit ruht der Rennbetrieb bis mindestens Mitte Juni. Wegen der jüngsten Entwicklungen ist jedoch auch der WM-Auftakt am 14. Juni in Montreal in Gefahr. Auch die Durchführung des zwei Wochen später geplanten Grand Prix von Frankreich in Le Castellet scheint derzeit wenig realistisch. (abu/sda)

Bild: EPA

Zwei weitere Grands Prix verschoben

Auch der Grand Prix von Italien am 31. Mai in Mugello und der Grand Prix von Katalonien am 7. Juni in Montmeló werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit mussten im Zuge der Coronavirus-Krise bereits acht Rennen abgesagt oder verschoben werden. Beim Saisonauftakt in Katar am 8. März fuhren nur die Moto2- und Moto3-Klasse, das Rennen der MotoGP wurde ersatzlos gestrichen.

Laut dem Motorrad-Weltverband FIM wird «ein aktualisierter Kalender veröffentlicht, sobald er verfügbar ist». Die Saison soll zwei Wochen später als ursprünglich geplant am 29. November enden. Der nächste Renneinsatz ist am 21. Juni auf dem Sachsenring vorgesehen. (abu/sda)

Bild: EPA

Tennis-Saison könnte später als geplant enden

Die Tennis-Saison könnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie später als geplant enden. Nach den zahlreichen Absagen von Events prüfen die ATP und die WTA derzeit neue Turnierkalender. Demnach ziehen diese in Erwägung, die Saison über das ursprünglich im November vorgesehene Ende hinaus zu verlängern.

Derzeit ruht die Tennis-Tour bis mindestens 13. Juli. Auch das prestigeträchtige Wimbledon-Turnier war aufgrund der Coronavirus-Krise erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt worden und wird nun erst 2021 wieder ausgetragen. Der Zeitpunkt der Fortsetzung des Spielbetriebs ist auch deshalb fraglich, weil Tennis wie kaum eine andere Sportart auf weltweites Reisen angewiesen ist.

Die Organisatoren des Australian Open in Melbourne bereiten sich unterdessen bereits für den Fall vor, dass auch im Januar 2021 die Normalität auf der Tennis-Tour noch nicht eingekehrt ist. Wie Turnierchef Craig Tiley gegenüber australischen Medien sagte, wird das Szenario eines Grand-Slam-Turniers ohne Zuschauer geprüft. Auch auf die Möglichkeit, dass die Spieler vor dem Turnier in Quarantäne müssen, wolle sich das Turnier vorbereiten. (abu/sda/dpa/ap)

Bild: EPA

North Dakota als NHL-Brennpunkt?

Die NHL treibt offenbar seine Planspiele für die Fortsetzung der seit dem 12. März unterbrochenen Saison voran. Medienberichten zufolge erwägt die Liga und die Spielergewerkschaft NHLPA, den Rest der Qualifikation und die Playoff-Spiele im Bundesstaat North Dakota auszutragen. Schauplatz der Spiele soll die Ralph-Engelstad-Arena in Grand Forks sein. Dort fand 2005 die U20- und 2016 die U18-WM statt.

Damit dieses Szenario umgesetzt werden könnte, müsste die Stadt bereit sein, den gesamten NHL-Tross zu beherbergen. North Dakota ist einer der Bundesstaaten mit einer der kleinsten Bevölkerungen in den USA. Sämtliche Partien würden ohne Publikum ausgetragen werden.

Die NHL ist angeblich nicht die einzige Profiliga in den USA, die ein solches Szenario in Betracht zieht. Laut dem Magazin «Sports Illustrated» spielt die NBA mit dem Gedanken, ihre gesamten Playoffs in der Stadt Las Vegas auszutragen. Adam Silver, der Chef der stärksten Basketball-Liga der Welt, sagte, dass man erst im Mai entscheiden will, ob die Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird. (abu/sda)

Bild: AP

Trainerlegende Antic ist tot

Der serbische Trainer Radomir Antic ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte sein früherer Verein Atlético Madrid mit. Antic hatte den Klub von 1995 bis 2000 betreut und 1995/96 das Double aus Meisterschaft und Cup gewonnen.

Antic war auch Trainer von Real Madrid (1991 bis 1992) und vom FC Barcelona (2003). Er ist damit bislang der einzige Coach, der diese drei Vereine trainiert hat. (ram/sda/dpa)

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

FIFA bereitet Weg für längere Saison vor

Die FIFA ebnet den Weg für eine mögliche Verlängerung der Fussball-Saison über den 30. Juni hinaus. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, sollen Spieler trotz auslaufenden Vertrags weiter für ihren Verein auflaufen können, wenn die Meisterschaft bis dann noch nicht beendet ist. In vielen Topligen endet die Saison offiziell Ende Juni, daran gekoppelt laufen Verträge von Profis meist bis zu diesem Datum.

Ausserdem will die FIFA gemäss der französischen Agentur AFP offenbar den Beginn der Transferperiode verschieben. Das Transferfester soll erst dann öffnen, wenn die unterbrochene Saison beendet ist.

«Wir müssen nach globalen Lösungen suchen, um diese globalen Problemen im Sinne von Kooperation und Solidarität anzugehen», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino zuletzt. «Jeder hat verschiedene Interessen, aber wir müssen reden und müssen Themen auf den Tisch bringen, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht diskutiert haben. Ich bin überzeugt, dass wir Lösungen für den internationalen Spielkalender finden werden.» (ram/sda)

Bild: AP

Liverpool krebst zurück

Der FC Liverpool hat sich nach einem Shitstorm umentschieden. Der Champions-League-Sieger verzichtet darauf, auf das Notfallprogramm der britischen Regierung zurückzugreifen. «Wir glauben, dass wir vergangene Woche eine falsche Entscheidung getroffen haben», heisst es in einem Schreiben von Liverpools CEO Peter Moore. «Wir möchten uns dafür entschuldigen.»

Moore erklärte, Liverpool werde nun nach Alternativen suchen, um die Coronavirus-Krise zu überstehen. Allerdings warnte er auch vor «nie da gewesenen» Verlusten für den klaren Leader der Premier League. «Auch wenn wir vor dieser Krise in einer gesunden Position waren – unsere Einnahmen sind weggefallen, während unsere Ausgaben bleiben», betonte er. Man werde sich deshalb auf verschiedene Szenarien vorbereiten. (ram/sda)

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 6, 2020

Serie-A-Profi sollen auf Teil des Lohns verzichten

Die Fussballspieler der italienischen Serie A sollen in der Corona-Krise auf einen Drittel ihres Lohnes verzichten, falls die Saison komplett ausfällt. Darauf hätten sich die Klubs einstimmig geeinigt, teilte die Lega Serie A am Montag mit. Der Deal gilt auch für Trainer, die Vereine würden den Plan eigenständig umsetzen. Bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs sollen die Einkommen um zwei Monatslöhne reduziert werden.

Die Serie A war am 9. März mit zwölf verbleibenden Runden unterbrochen worden. Nachdem die italienische Regierung vergangene Woche die Anti-Corona-Massnahmen wie Ausgangsverbote bis zum 13. April verlängert hatte, wiederholte der italienische Fussballverband FIGC seine Hoffnung, Ende Mai wieder zu starten. Mehrere Spieler der Serie A wurden positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Mutter von Pep Guardiola verstorben

Pep Guardiola trauert um seine Mutter. Die 82-jährige Dolors Sala Carrió starb in Manresa, Barcelona, nachdem sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Das gab Manchester City über Twitter bekannt. «Jeder schickt sein herzlichstes Beileid in dieser schmerzlichen Zeit an Pep, seine Familie und all ihre Freunde», heisst es in der Mitteilung des Klubs. (zap)

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends. — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

In Österreich keine Sportevents vor Publikum bis Ende Juni

Österreichs Regierung hat am Montag schon mal festgelegt, was unter anderen Ländern auch der Schweiz bevorstehen dürfte. Profisport vor Zuschauern wird in Österreich wegen der Corona-Pandemie bis Ende Juni nicht stattfinden.

Ob es Geisterspiele in Österreichs Fussball-Bundesliga geben kann, hänge wiederum davon ab, wie die Marschrichtung bei einer möglichen Lockerung der Corona-Massnahmen im Bereich Sport aussehe, erklärte ein Sprecher des Sportministeriums auf Nachfrage der Nachrichtenagentur APA. Zunächst werde es Ausnahmeregelungen wie etwa Trainingsmöglichkeiten für Profisportler geben. Diese habe der Sportminister Werner Kogler «in den nächsten Wochen» in Aussicht gestellt. (dab/sda/apa)

Bild: EPA

Nick Kyrgios hilft als Essenskurier

Nick Kyrgios zeigt in der Corona-Krise sein gutes Herz. Auf Instagram veröffentlichte der australische Tennis-Badboy einen Post, in dem er Leuten, die in der aktuellen Krise keine Arbeit oder kein Einkommen haben und sich kein Essen leisten können, seine Hilfe anbietet.

«Bitte geh nicht mit leerem Magen schlafen. Hab keine Angst oder schäm dich nicht, mir eine private Nachricht zu schreiben», schreibt Kyrgios auf seiner Instagram-Seite. «Es würde mich sehr glücklich machen, alles was ich habe, mit dir zu teilen. Auch wenn es nur eine Packung Nudeln ist, ein Laib Brot oder Milch. Ich werde das Essen vor deine Haustür bringen - und keine Fragen stellen!»

Schon bei den Buschbränden in Australien hatte sich Kyrgios Anfang Jahr solidarisch gezeigt. Mit seiner Ankündigung, für jedes seines Asse am Australian Open 200 Dollar zu spenden, löste er unter den Spielern eine Spenden-Welle aus. (abu/sda)

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter