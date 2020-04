Sport

Sport-News: Juves Rugani und Matuidi wieder gesund



Juves Rugani und Matuidi wieder gesund +++ Keine Klarheit zu Bundesliga-Geisterspielen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Keine Klarheit zu Bundesliga-Geisterspielen

In Deutschland haben sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten auf die Verlängerung des generellen Verbots von Grossveranstaltungen bis mindestens zum 31. August geeinigt. Betroffen sind davon in jedem Fall auch Sportereignisse mit Zuschauern.

Die Auswirkungen auf den Fussball und andere grosse Publikumssportarten lassen sich aus diesem Beschluss nur schwer abschätzen. Denn es ist beispielsweise noch nicht klar, ob oder wo in der Bundesliga und 2. Liga Geisterspiele stattfinden dürften. Die einzelnen Bundesländer können selber die konkreten Regelungen erlassen.

Die 36 Fussball-Profivereine werden am 23. April über das weitere Vorgehen beraten. Bislang lautet das erklärte Ziel, die derzeit bis mindestens zum 30. April ausgesetzte Saison mit Hilfe von Geisterspielen bis zum 30. Juni abschliessen zu wollen. (sda/dpa)

Bild: AP

Rugani und Matuidi wieder gesund

Der Italiener Daniele Rugani und Frankreichs Weltmeister Blaise Matuidi sind nach ihrer Erkrankung mit Covid-19 wieder gesund. Dies gab deren Verein Juventus Turin bekannt. Rugani war der erste Profi aus der Serie A, der positiv getestet wurde.

Insgesamt wurden bislang 16 Spieler aus der Topliga Italiens positiv getestet. Der Spielbetrieb wurde am 9. März eingestellt, zwölf Spieltage stehen noch aus. Bis mindestens zum 3. Mai wird sich daran nichts ändern. (zap/sda/dpa)

Tour de France beginnt am 29. August

Das neue Austragungsdatum der Tour de France wegen der Corona-Pandemie ist vom Weltverband UCI bestätigt worden. Die Rundfahrt wird am 29. August in Nizza gestartet und am 20. September in Paris beendet werden. Die französische Zeitungen «Le Dauphiné» und «L'Equipe» hatten zuvor bereits über den neuen, um zwei Monate verschobenen Termin berichtet. Geplant war die 107. Auflage der Tour de France eigentlich vom 27. Juni bis 19. Juli.

Weiter bestätigte die UCI abermals, dass sie am Termin der Strassen-Weltmeisterschaften in Aigle/Martigny (20. bis 27. September) festhält. Der Giro d'Italia soll ebenso wie die spanische Vuelta nach den Weltmeisterschaften stattfinden.

Auch die Klassiker Mailand-Sanremo, die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich sowie die Lombardei-Rundfahrt sollen in dieser Saison noch zur Austragung kommen, auch wenn die Daten noch gefunden werden müssen. (pre/sda)

🗓2020 UCI International Road Calendar Update



👉 Suspension of competitions until 1 July (1 Aug for UCI WT)

👉 @LeTour will take place between 29 Aug - 20 Sep

👉 @aiglemartigny20 will still take place between 20-27 Sep



Check out all the updates here 🔗https://t.co/PyRy3BPtE5 pic.twitter.com/inVDx4TIMb — UCI (@UCI_cycling) April 15, 2020

Österreichs Klubs dürfen in Kleingruppen trainieren

Österreichs Erstligisten können sich demnächst mittels Teamtraining in Kleingruppen auf die mögliche Wiederaufnahme der Saison vorbereiten. Die zwölf Klubs sowie Cupfinalist Austria Lustenau (2. Liga) dürfen ab nächster Woche in Kleingruppen von bis zu sechs Spielern das Training bestreiten. Dies gab Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler bei einer Medienkonferenz bekannt. Damit wäre eine Basis für die Wiederaufnahme des derzeit bis Anfang Mai pausierenden Spielbetriebs ohne Zuschauer geschaffen.

Die Liga müsste sich allerdings um die Einhaltung aller geltenden Regeln sowie um die notwendigen Coronavirus-Tests kümmern, führte Kogler aus. Die Liga-Verantwortlichen suchen derzeit nach Lösungen – zunächst am Mittwoch bei einer ÖFB-Präsidiumssitzung, tags darauf bei der Bundesliga-Klubkonferenz. (sda/apa)

Wir tragen nicht nur Verantwortung, #WirTragenMaske! So auch unser Teamchef Franco Foda. Alle Infos zu der von @tipp3at unterstützten Kampagne unter https://t.co/xZlknymLgi. 😷❤️🇦🇹 #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/k5qY7AxAEp — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 14, 2020

Arizona gibt grünes Licht für MLB-Plan

Die amerikanische Baseball-Liga MLB hat bei der Ausarbeitung zur Aufnahme des Spielbetriebs in der Corona-Krise Unterstützung aus der Politik bekommen.Der Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, gab seine Unterstützung für den Plan bekannt, die komplette Liga in seinen Bundesstaat zu verlegen. «Wenn es angemessen für die Gesundheit der Gesellschaft ist und Arizona sich wieder öffnen kann, die Einrichtungen haben wir», sagte Ducey.

In der MLB gibt es Überlegungen, alle 30 Teams in einer Region zu versammeln und dort die Saison zu beginnen. Viele Mannschaften halten üblicherweise im Frühjahr ihre Trainingslager in Arizona ab. (pre/sda)

So sieht der UEFA-Plan für die Champions League aus

Um die aktuelle Champions-League-Saison trotz der Corona-Krise doch noch zu Ende zu spielen, denken UEFA und die Klub-Vereinigung ECA laut spanischen Medien über ein Final-8-Turnier im August nach. Es werde nach einem neutralen Ort gesucht, an dem die Teams und alle Begleiter während des Bewerbs isoliert leben könnten, schrieb unter anderem die Zeitung «Mundo Deportivo».

Dabei müsse es strenge ärztliche Kontrollen geben. Die Viertel- und Halbfinals sollen jeweils in einem einzelnen Spiel ausgetragen werden statt wie üblich in Hin- und Rückspiel. Allerdings sind noch nicht alle Achtelfinals beendet, diese müssten vor dem Final-8-Turnier noch ausgetragen werden. Der Spielbetrieb in der Königsklasse war wegen der Covid-19-Pandemie Mitte März auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden. Der Final hätte ursprünglich am 30. Mai in Istanbul stattfinden sollen. (pre/sda)

Bild: EPA

FCB-Spieler wehren sich auf Instagram

Die Debatte um den Lohnverzicht beim FC Basel dauert weiter an. Nachdem der Verein von sich aus vergangenen Mittwoch mit einer fragwürdigen Medienmitteilung publik gemacht hatte, dass Verhandlungen um eine Lohnreduktion vonseiten der Spieler abgelehnt worden seien, wurden gestern weitere Details bekannt. Wie der «Blick» schreibt, hätten die Spieler dem Verein ein Gegenangebot unterbreitet.

Ein unglaublich tiefes, das für den Verein nicht in Frage kommt: Auf lediglich 1,25 Prozent Jahresgehalt wollen Valentin Stocker und Co. nämlich verzichten. Auf die Monate April, Mai und Juni gerechnet also jeweils 5 Prozent. Zum Vergleich: Der Verein legte den Spielern einen Vorschlag vor, in dem sie während der drei Monate auf 70 Prozent hätten verzichten sollen– aufs Jahr entsprächedas 17,5 Prozent.

Die Diskussionen laufen weiter. Der Verein will erst wieder kommunizieren, wenn eine Einigung vorliegt. Die Spieler haben sich trotzdem geäussert: Auf Social Media posten Captain Valentin Stocker, Fabian Frei, Taulant Xhaka, Jonas Omlin, Silvan Widmer und Co. allesamt das gleiche Schreiben, in dem sie «ein paar Dinge richtig stellen wollen.» (pre/cfe)

bild: instagram/vstocker89

Keine Fecht-EM im Juni

Die Fecht-EM in Minsk kann aufgrund der Coronavirus-Krise nicht wie geplant im Juni stattfinden. Gemäss dem Weltverband FIE sind wegen der Pandemie alle für April, Mai und Juni geplanten Wettbewerbe abgesagt worden.

Swiss Fencing hätte wohl keine Athleten nach Weissrussland entsandt. Der nationale Verband hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, einen Boykott in Betracht zu ziehen. Die EM wäre zwischen dem 16. und dem 21. Juni im Programm gestanden. (abu/sda)

Bild: EPA

ATP friert Weltrangliste ein

Die Spielergewerkschaft ATP friert offenbar die Weltrangliste während der Zeit der Corona-Pandemie ein. Novak Djokovic werden demnach die entsprechenden Wochen an der Spitze des Rankings nicht angerechnet. Die ATP hat ihren Entscheid noch nicht offiziell kommuniziert. Das Ansinnen der Gewerkschaft hat die französische Fachzeitung «L'Equipe» auf ihrer Homepage öffentlich gemacht. Das Blatt schreibt, die Bestätigung per Mail erhalten zu haben.

Djokovic bleibt damit vorläufig auf den 282 Wochen sitzen, während denen er Platz 1 in der Weltrangliste eingenommen hat. Das letzte Ranking hat die ATP am Montag, 16. März, veröffentlicht. In der entsprechenden Bestenliste liegt der Serbe an 3. Stelle hinter Roger Federer, der 310 Wochen vorne gelegen hat, und dem Amerikaner Pete Sampras, der es auf 286 Wochen an der Spitze gebracht hat. (abu/sda)

Bild: AP

Alterslimit fürs olympische Fussball-Turnier angehoben

Das Alterslimit für das olympische Fussball-Turnier der Männer wird angehoben. Spieler, die heuer teilnahmeberechtigt gewesen sind, können nach der Verschiebung auch im nächsten Jahr mitmachen. Die FIFA folgt mit diesem Entscheid einer Empfehlung, die eine Arbeitsgruppe Anfang April abgegeben hatte.

Damit sind Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1997 geboren sind, im kommenden Sommer in Tokio zugelassen. Üblicherweise sind bei den Olympischen Spielen nur U23-Spieler teilnahmeberechtigt. Dazu sind pro Mannschaft drei ältere Akteure erlaubt.Im Frauen-Fussball gilt für das olympische Turnier kein Alterslimit. (pre/sda)

Bild: AP

Tour de France sicher nicht im Juni

Bis am Montagabend konnte der Radsport darauf hoffen, das die Tour de France, ihr wichtigster Event, wie geplant Ende Juni beginnt. Nun muss auch dieser Anlass verschoben werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich hat auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen Grand Départ am 27. Juni erlöschen lassen.

Neben einer Verlängerung der strengen Ausgangsbeschränkungen bis mindestens zum 11. Mai erklärte Macron nämlich, dass «Veranstaltungen mit grossem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden» könnten. Ein Start wie geplant am 27. Juni in Nizza und bis zum Show-down in Paris am 19. Juli sei nun nicht mehr möglich, teilten die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. (ram/sda/dpa)

Fussballspiele mit Zuschauern erst im Herbst 2021?

Der Präsident der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina erwartet Fussballspiele mit Zuschauern im schlimmsten Fall erst tief im Jahr 2021. «Es wird sicherlich viele Monate dauern, es können bis zu eineinhalb Jahre sein», sagte Gerald Haug am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. «Die Corona-Pandemie wird erst enden, wenn wir einen Impfstoff haben.» Es gebe in Sachen Impfstoff allerdings auch «optimistischere Prognosen» als die eineinhalb Jahre.

Die Wissenschaftsakademie hatte am Montag eine 16-seitige Stellungnahme veröffentlicht, die sich mit möglichen Schritten zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen beschäftigt. Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat ihre ausserordentliche Mitgliederversammlung für Freitag geplant. Dabei soll entschieden werden, wann die Saison fortgesetzt wird. Die DFL plant ab Anfang Mai zunächst mit Geisterspielen. (pre/sda)

Bild: EPA

Tokio entweder 2021 oder gar nicht

Die Organisatoren der Olympischen Spiele von Tokio haben am Dienstag noch einmal klargestellt, dass sie keinen «Plan B» hätten, falls die Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie noch über das Jahr 2021 hinaus verschoben werden müssten. Olympia-Sprecher Masa Takaya zufolge gehen die Organisatoren davon aus, dass die Sommerspiele am 23. Juli 2021 eröffnet werden.

Dieses Datum war im März vom Internationalen Olympischen Komitee und der japanischen Regierung bestätigt worden, nachdem die Spiele wegen der Ausbreitung der Covid-19-Krankheit nicht wie geplant in diesem Sommer stattfinden konnten. «Wir arbeiten auf das neue Ziel hin», sagte Takaya bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. «Wir haben keinen Plan B.» Die Schwere der Pandemie hatte Fragen aufgeworfen, ob es überhaupt möglich ist, die Olympischen Spiele in etwas mehr als 15 Monaten abzuhalten. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Dubé bleibt Sportchef und Trainer – Simpson verlässt Fribourg

Fribourg-Gottéron zählt auch in der kommenden Saison auf Christian Dubé als Trainer. Der 42-jährige Kanadier erfüllt damit weiterhin eine Doppelfunktion Sportchef/Headcoach. Nach der Entlassung von Trainer Mark French im letzten Oktober hatten sich die Freiburger unter Dubé vom schwachen Saisonstart erholt und die Qualifikation auf einem Playoff-Platz beendet. Der Tscheche Pavel Rose wird Dubé auch in der nächsten Saison als Assistent zur Seite stehen. Hingegen verlässt Sean Simpson aus finanziellen Gründen den Trainerstab und wird vorerst nicht ersetzt.

Fribourg-Gottéron hatte in den letzten Wochen verschiedene Optionen im sportlichen Bereich geprüft, unter anderem die Verpflichtung eines neuen Trainers oder Sportchefs. Schliesslich sprach die Bilanz von Dubé, die unsicheren Zeiten wegen der Corona-Krise und der bevorstehende Umzug ins neue Stadion für den Erhalt des Status Quo. Mit einem Schlussspurt führt Dubé die Mannschaft noch auch den 7. Platz in der Qualifikation. Eine gewisse Reorganisation im Sportbereich kündigte Fribourg-Gottéron im Hinblick auf die nächste Saison dennoch an. Bekannt wurde vorerst, dass Dean Fedorchuk als professioneller Scout Dubé in seiner Funktion als Sportchef entlastet. (ram/sda)

Sommer hofft auf Fussball-Rückkehr

Yann Sommer würde angesichts der Corona-Pandemie auch «Geisterspiele» akzeptieren. «Ich habe Lust, Fussball zu spielen. Lieber wären mir Spiele mit Zuschauern, aber die werden in der nächsten Zeit nicht möglich sein. Es geht aber jetzt um etwas mehr, als Spass zu haben», sagte der 31-jährige Schweizer Nationalgoalie von Borussia Mönchengladbach der «Bild»-Zeitung. «Die Gesundheit und Existenz von vielen Menschen oder auch Klubs stehen jetzt auf dem Spiel, darum versuchen wir alles daranzusetzen, damit auch der Fussball diese Krise übersteht.»

Er und seine Profikollegen würden «definitiv lieber mit unseren Fans im Rücken spielen, aber es bringt nichts, dies noch wochenlang zu thematisieren, da es momentan keine andere Möglichkeit gibt», sagte Sommer. «Ich hoffe natürlich, dass wir die Saison zu Ende spielen können, aber wir müssen die Rahmenbedingungen so akzeptieren, wie sie vorgegeben werden.» Die Bundesliga-Saison ist wegen der Corona-Krise noch bis mindestens 30. April ausgesetzt.

Langeweile kommt bei Sommer jetzt aber nicht auf. «Ich lese gerne und oft, sofern es der Alltag zulässt», erzählte der Basler, der seiner Tochter morgens jeweils ein Liedchen vorsingt. Auch dabei ist er gefordert. Sommer: «Sie ist nicht leicht zufrieden zu stellen. Ich muss mein Gesangs-Repertoire ständig erweitern.» (ram/sda/dpa)

Max Mosley: F1-Saison abbrechen

Der frühere Weltverbandschef Max Mosley hat seinem Nachfolger Jean Todt zur Absage der Formel-1-Saison geraten. «Dann hätten Teams und Rennveranstalter Sicherheit, um planen und Massnahmen ergreifen zu können. Zurzeit sind sie in der Schwebe und viele verlieren Geld», sagte der Ex-Präsident des Internationalen Automobilverbands FIA der Deutschen Presse-Agentur. Der 80-Jährige verwies auf die völlig unklare Situation durch die Coronavirus-Pandemie. «Mit Abwarten riskiert man, die Lage zu verschlimmern, ohne die Sicherheit zu haben, dass man etwas gewinnt», erklärte der Brite.

Mosley hatte die FIA von 1993 bis 2009 geführt, ehe der Franzose Todt seine Nachfolge antrat. Todt hatte zuletzt mit den Formel-1-Spitzen über die Optionen für einen Neustart der Saison verhandelt und betont, er hoffe sogar auf Rennen mit Zuschauern noch in diesem Jahr. Derzeit pausiert die Formel 1, die ersten neun der 22 geplanten WM-Läufe wurden bereits abgesagt oder verschoben. «Es gibt keine Garantie, dass die Rennen im Juli wieder starten können, und es wirkt eigentlich zunehmend unwahrscheinlicher», sagte Mosley. (ram/sda/dpa)

Bild: Getty Images Europe

Wembley und St. George's Park bereit für Premier League

Der englische Verband FA bietet das Londoner Wembley-Stadion und den St. George's Park in Burton upon Trent/Staffordshire als neutrale Austragungsorte für den Abschluss der Premier-League-Saison an.

Das berichtete die englische Tageszeitung «The Times». Nach der Unterbrechung der Saison durch die Coronavirus-Pandemie ist der bevorzugte Plan der FA, die restlichen Spiele ohne Zuschauer auszutragen. In den Arenen könnten am selben Tag gleich mehrere Spiele angepfiffen werden. Die FA will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. (az)

Bild: EPA

Toni Livers zurückgetreten

Langläufer Toni Livers vermeldete via Instagram seinen Rücktritt vom Spitzensport. Der 36-jährige Bündner erkämpfte sich in seiner über zwei Jahrzehnte dauernden Karriere auf internationalem Level unter anderem zwei Siege im Weltcup.

Im Februar 2007 setzte sich der vierfache Olympia-Teilnehmer und 15-fache Schweizer Meister in Davos über 15 km Skating durch. Daneben triumphierte er im Dezember 2010 in La Clusaz mit der Staffel über 4x10 km gemeinsam mit Dario Cologna, Remo Fischer und Curdin Perl. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Gianluca Vialli hat Krebs besiegt

Gianluca Vialli hat den Krebs besiegt. Der 55-jährige italienische Ex-Internationale hat eine 17-monatige Chemotherapie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs erfolgreich abgeschlossen. «Es war sehr schwierig, auch für jemanden wie ich, der hart im Nehmen ist.

In einem Beitrag in der Zeitung »La Repubblica« sagte Vialli: «Ich fühle mich gegenüber vielen Menschen vom Glück bevorzugt. Ich denke an die Menschen, die wegen des Coronavirus einsam in den Spitälern sterben, fern von ihren Angehörigen, die sie nicht besuchen dürfen. Das ist furchtbar.» (zap/sda)

Bild: AP

Sporting Lissabon kürzt Spielergehälter um 40 Prozent

Der portugiesische Traditionsklub Sporting Lissabon kürzt die Gehälter seinen Spieler aufgrund der Corona-Krise für drei Monate um 40 Prozent. Das berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa. Für die Klubführung betrage die Kürzung 50 Prozent, hiess es weiter.

Auch der FC Porto und Benfica Lissabon, für das der Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic (28) spielt, sollen laut Medienberichten ähnliche Reduktionen überlegen. (abu/sda/apa/reu)

Bild: EPA

Kein WTA-Turnier in Montreal

Das für die Zeit vom 10. bis zum 16. August vorgesehene WTA-Premier-Turnier in Montreal wird infolge des Coronavirus abgesagt. Dies teilen die Verantwortlichen der WTA am Samstag mit. Die frühe Absage hängt mit einem Beschluss der Regierung der kanadischen Provinz Québec zusammen. Demnach dürfen bis zum 31. August keine sportlichen und kulturellen Veranstaltungen in Québec abgehalten werden.

Das für die gleiche Woche vorgesehene ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto bleibt im Kalender. Toronto in der Provinz Ontario wird vom Entscheid in Québec nicht tangiert. (abu/sda)

Bild: AP

NHL-Spieler Cave (25) stirbt nach Hirnblutung

Colby Cave, 25-jähriger Stürmer der Edmonton Oilers und Mannschaftskollege des Schweizer Internationalen Gaëtan Haas, ist an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. Cave sei am frühen Samstagmorgen verschieden, teilte die Familie über den Klub aus Edmonton mit. Der Kanadier hatte vor einigen Tagen eine Hirnblutung erlitten und in einer Not-Operation eine Kolloidzyste entfernt bekommen. (ram/sda/dpa)

Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

