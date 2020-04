Sport

Sport-News: Kölner Dopinglabor geht die Arbeit aus



Dopinglabor geht Büez aus +++ US-Fans wollen auf Impfstoff warten

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dopinglabor geht die Arbeit aus

Das Doping-Kontrolllabor in Köln hat seine Arbeit nahezu einstellen müssen. «Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Probenzahl auf ein Minimum zurückgegangen. Derzeit testen wir etwa 95 Prozent weniger Dopingkontrollproben als zuvor», sagte der Leiter des Labors, Mario Thevis.

Wegen der weltweiten Coronavirus-Pandemie ist die Entnahme von Dopingproben stark zurückgegangen. Die Sorge der Verantwortlichen ist gross, dass Athleten die entstandene Systemlücke ausnutzen und mit Blick auf die in das nächste Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio eine Wettbewerbsungleichheit entstehen könnte. Den Angaben zufolge sind momentan nur 13 von insgesamt 30 akkreditierten Kontrolllaboren der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) voll funktionsfähig. (ram/sda/dpa)

US-Sportfans wollen erst mit Impfstoff wieder ins Stadion

Eine Mehrheit der Sportfans in den USA möchte laut einer Umfrage erst wieder zu Live-Spielen gehen, wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Rund 72 Prozent der US-Bürger halten es demnach für unsicher, ohne einen solchen Schutz wieder in ein Stadion zu gehen. Unter den Menschen, die sich selbst als Sportfans bezeichnen, waren es immer noch 61 Prozent. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Seton Hall University aus New Jersey. (ram/sda/dpa)

Die 14 geilsten NFL-Stadien

Elfmonatige Doping-Sperre für Nicolas Jarry

Der chilenische Tennisprofi Nicolas Jarry ist wegen Doping-Verstössen für elf Monate gesperrt worden. Das gab der internationale Verband (ITF) bekannt. Jarry hat die Strafe akzeptiert, wie er auf Twitter verlauten liess.

Der 89. der Weltrangliste hatte letzten November während des Davis-Cup-Finalturniers in Madrid eine Urinprobe abgegeben, die Spuren der verbotenen Substanzen Ligandrol und Stanozolol enthielt. Deshalb war er seit Januar provisorisch gesperrt. Die Sperre wurde nun rückwirkend ausgesprochen, Jarry kann ab 15. November auf den Platz zurückkehren. (dab/sda/apa/reu)

Bild: AP/AP

Arsenals Spieler verzichten auf 12,5 Prozent Lohn

Die Spieler und der Trainerstab von Arsenal haben einer 12,5-prozentigen Reduktion ihrer Löhne wegen der Coronakrise zugestimmt. Arsenal ist der erste Premier-League-Klub, der diesen Schritt offiziell bekanntgab.

Die Londoner verlauteten zudem, dass die Fussballer, unter ihnen Granit Xhaka, erfolgsabhängig in den kommenden Saisons Beträge eventuell wieder zurückbezahlt bekommen könnten. Die Saison ist aufgrund der Pandemie ausgesetzt. (dab/sda/apa/reuters)

Bild: AP

Politiker geben deutschem Fussball Hoffnung

Die deutsche Fussball-Bundesliga könnte in knapp drei Wochen den Spielbetrieb wieder aufnehmen. «Der 9. Mai sei ein denkbarer Termin», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Montag. Voraussetzung seien ein «durchdachtes Konzept», wie es die Deutsche Fussballliga (DFL) bereits vorgelegt habe, und ein Konsens der Länder.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält den 9. Mai als Datum der Wiederaufnahme der Meisterschaft für realistisch. Beide Politiker betonten, dass es sich dann um Geisterspiele handeln werde. «Spiele mit Zuschauerbeteiligung sind völlig undenkbar», sagte Söder. «In dieser Saison wird es keine Spiele mehr mit Zuschauern geben können», bestätigte Laschet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, entscheidend sei bei der Frage der Bundesliga-Spiele, dass das Infektionsrisiko minimiert werde. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs wäre «für Millionen Fussballfans ab dem 9. Mai» wieder ein Stück Normalität, «wenn auch im leeren Stadion». Der Spielbetrieb ist seit Mitte März ausgesetzt. (dab/sda/afp)

Bild: dpa

Fussballer zeigen Symptome von Depressionen

Mehr als einer von zehn Fussballern gibt an, dass er in der Untätigkeit infolge des Coronavirus Symptome einer depressiven Verfassung zeigt. Dies geht aus einer Untersuchung der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro hervor. Die Fifpro führte zwischen dem 22. März und dem 14. April eine Umfrage bei rund 1600 Fussballern (1134 Männer, 468 Frauen) in der Schweiz, in England, Frankreich und Südafrika durch.

Die Resultate zeigen, das 22 Prozent der Spielerinnen und 13 Prozent der Spieler bei sich Symptome erkannten, wie sie auch bei diagnostizierten Depressionen auftreten. Ein generelles Gefühl der Angst wurden von 18 Prozent des Spielerinnen und 16 Prozent der Spieler angegeben.

Die Ergebnisse sollen gemäss der Gewerkschaft nicht bedeuten, dass der Fussballbetrieb so bald als möglich wieder aufgenommen werden muss. Laut Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann könnte dies für die gefährdeten Spieler sogar kontraproduktiv sein. Dann nämlich, wenn die Spieler in den unsicheren Bedingungen ihre Gesundheit gefährdet sehen. (dab/sda/afp)

Global survey: Player unions offer support amid sharp rise in footballers reporting symptoms of depression during football shutdown



👉🏽https://t.co/69mcG2frSc pic.twitter.com/GpBxKvbhSV — FIFPRO (@FIFPro) April 20, 2020

Son absolviert Militärausbildung

Der südkoreanische Stürmerstar Heung-Min Son hat sich in seiner Heimat zu einer dreiwöchigen militärischen Grundausbildung gemeldet. Son fand sich am Montag zum Dienstantritt in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Ferieninsel Jeju ein, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Der 27-jährige Stürmer von Tottenham Hotspur nutzt die wegen der Coronavirus-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen.

Weil er mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde Son vom regulären Militärdienst freigestellt, der in Südkorea je nach Waffengattung 21 bis 24 Monate dauert. (sda/dpa)

bild: twitter

Infektionsexperte pessimistisch für Olympia 2021 in Japan

Olympische Spiele in Tokio im Sommer 2021 sind nach Ansicht eines japanischen Gesundheitsexperten unrealistisch. «Um ehrlich zu sein, ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass die Olympischen Spiele nächstes Jahr ausgetragen werden», sagte Kentaro Iwata, Fachmann für Infektionskrankheiten von der Universität Kobe, in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Für die Durchführung von Olympia müssen Iwata zufolge zwei Voraussetzungen gegeben sein: «Covid-19 in Japan unter Kontrolle zu haben und Covid-19 überall unter Kontrolle zu haben.» Laut Iwata könnte es Japan bis zum Sommer 2021 schaffen, die Coronavirus-Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Aber er glaube nicht, dass dies allen Ländern der Welt bis dahin gelinge, sagte er.

Olympische Spiele seien daher nur unter völlig anderen Bedingungen vorstellbar. «Etwa ohne Zuschauer oder mit einer nur sehr begrenzten Anzahl Teilnehmern», sagte der Professor. «Man muss so viele Athleten aus vielen, vielen Orten einladen, das ist nicht sehr kompatibel mit dieser Covid-19-Infektion, die eine Pandemie ausgelöst hat». (pre/sda)

Cantona spielt Hauptrolle in Dramaserie

Millionen Fussballfans kennen Eric Cantona noch aus den 1990er-Jahren als Superstar von Manchester United. Der 53-jährige Franzose ist heute ein renommierter Schauspieler. In der neuen TV-Serie «Aus der Spur» habe er eine Rolle gefunden, die zu ihm passe wie keine andere, sagte Cantona der Nachrichtenagentur dpa.

In der neuen Serie, die am Donnerstag auf Arte anläuft, spielt er einen seit Jahren arbeitslosen ehemaligen Personalchef, dessen Aggressivität und Gewaltpotenzial gegen die Strukturen von Tag zu Tag wachsen. Er habe viele intensive, emotionale Phasen durchlaufen müssen. Das sei seine beste Rolle gewesen, so Cantona. Sie habe ihm auch deshalb gut gefallen, weil der Hauptdarsteller allein gegen das unmenschliche System ankämpfe, von dem man sage, dass es nicht zu ändern sei. Die Arte-Serie ist bis zum 16. Mai auch online abrufbar. (pre/sda)

Auf @ARTEde gibt es bis 13. Mai eine, finde ich, sehr spannende Serie zum gratis Streamen. "Aus der Spur" ("Derapages") mit Eric Cantona als Langzeitarbeitslosem, der von einem Konzern manipuliert wird - und sich rächt. Link: https://t.co/1mgl3Kj5Ig — Oliver Grimm (@grimmse) April 20, 2020

Auch Silverstone hofft auf Geisterrennen im Juli

Neben dem GP von Österreich in Spielberg hoffen auch die Formel-1-Veranstalter in Silverstone, Geisterrennen ohne Fans im Juli durchführen zu können. Das bestätigte Stuart Pringle, der Chef der englischen Rennstrecke, der Zeitung «Guardian». So habe man zuletzt darüber diskutiert, dass gleich zwei Rennen an einem Wochenende in Silverstone stattfinden könnten. «Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben viel Erfahrung, viel Wissen, wir können das definitiv stemmen», betonte Pringle.

Vor Silverstone hatte bereits Spielberg versichert, dass man bereit für Geisterrennen sei. Aktuell ist der Grosse Preis von Österreich noch zum ursprünglichen Termin am 5. Juli angesetzt, also zwei Wochen vor dem Rennen in Grossbritannien. Bisher ist bis zum Grand Prix von Frankreich am 28. Juni in Le Castellet alles abgesagt oder verschoben worden.

«Ich glaube, die Formel 1 wird Anfang Mai einen Entscheid bezüglich des Kalenders treffen», sagte Pringle, dessen Rennstrecke einen Vorteil im Vergleich zu allen anderen hat: Gleich sieben der insgesamt zehn Königsklassen-Teams haben ihren Sitz in der Nähe von Silverstone, wo 1950 auch der erste WM-Lauf der Formel-1-Geschichte stattfand. (pre/sda)

Bild: AP

Bencic startet in Madrid an der PlayStation

Das Masters-1000- und Premier-Turnier in Madrid veranstaltet vom 27. bis 30. April das bislang grösste virtuelle Tennisturnier der Profiszene. Beim «Virtual Pro» treten je 16 Männer und Frauen auf der PlayStation 4 gegeneinander an. 24 Teilnehmer stehen bereits fest, unter ihnen Belinda Bencic, Rafael Nadal und Andy Murray.

«Ich freue mich auf das Kräftemessen mit den anderen», teilte die 23-jährige Ostschweizerin mit. «Egal, ob auf dem Court oder in der virtuellen Welt: Ich liebe alles, das mit Tennis und Wettkampf zu tun hat.» Dies sei eine aufregende Möglichkeit, etwas Neues zu auszuprobieren, erklärte die Nummer 8 der Welt. Die Profitour der Männer und Frauen ruht wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März und mindestens bis 8. Juli. (pre/sda)

DFB-Präsident: Fussball beansprucht keine Sonderrolle

DFB-Präsident Fritz Keller hat einen «Anpfiff mit Augenmass» im deutschen Fussball angekündigt. Der 63 Jahre alte Chef des grössten Fachsportverbandes der Welt schrieb in einem Beitrag für den «Kicker» unter anderem, dass der Fussball in der Krise durch die Coronavirus-Pandemie keine Sonderrolle beanspruche, «auch wenn einige mit dem Blick von aussen zu diesem Schluss kommen».

Keller ging dabei vor allem darauf ein, dass mögliche Tests für Sportler auf keinen Fall zu Lasten anderer Bereiche gehen würden. «Das stellt unser Team aus internen und externen medizinischen Experten, die derzeit unermüdlich für den Fussball kämpfen, sicher.» Der DFB-Boss bekräftigte: «Der Profifussball wird bereit sein, sobald die Behörden grünes Licht geben, um auf den Platz und zunächst erst mal in die Wohnzimmer zurückzukehren.»

Die 36 Profi-Klubs der Deutschen Fussball Liga beraten am kommenden Donnerstag das weitere Vorgehen. Derzeit ruht der Spielbetrieb bis mindestens am 30. April. Nachdem Bund und Länder Grossveranstaltungen bis 31. August untersagt haben, richten sich Verband und Vereine auf eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen ein. (pre/sda)

Bild: EPA

Casillas über Herzinfarkt: «Begonnen, Momente zu schätzen»

Der einstige Weltklasse-Torhüter Iker Casillas sprach im Klub-TV seines portugiesischen Klubs FC Porto über seinen Herzinfarkt vor einem Jahr. «Nach dem Herzinfarkt war ich ungefähr einen Monat lang traurig», sagte der spanische Weltmeister und zweifache Europameister. «Ich hatte Angst zu gehen, zu schlafen und mich körperlich anzustrengen. Es war unmöglich.» Mittlerweile fühle er sich gut. Er nehme aber auch viele Medikamente, damit er sich so fühle. «Ich denke, nur Ärzte können sagen, was ich kann oder nicht», sagte der 38-Jährige.

Casillas hatte am 1. Mai 2019 im Training beim FC Porto eine Herzattacke erlitten. «Einige Dinge haben sich seitdem geändert, hauptsächlich in meinem Kopf», sagte Casillas. Er habe «begonnen, Momente mehr zu schätzen». Manchmal schätzten die Spieler nicht, was sie hätten. Eine Rückkehr auf dem Platz hält er für unwahrscheinlich. «Man muss realistisch sein: Das Wichtigste ist meine Gesundheit.» Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Unlängst hatte Casillas seine Kandidatur für den Vorsitz des spanischen Verbandes RFEF angekündigt. (pre/sda)

LIVE: "FC Porto em casa" com Iker Casillas https://t.co/YxZnqkZDZv — FC Porto (@FCPorto) April 18, 2020

Leclerc doppelt nach

Charles Leclerc mischt auch die virtuelle Formel 1 auf. Der 22-jährige Ferrari-Pilot aus Monaco gewann am Sonntag sein zweites Rennen der neuen VR-Serie. Der Ferrari-Fahrer setzte sich im dritten Renneen der Serie auf dem virtuellen Shanghai International Circuit nach 28 Runden überlegen gegen Red-Bull-Fahrer Alexander Albon durch. Leclerc hatte vor zwei Wochen auch schon auf dem virtuellen Albert Park Circuit von Melbourne gesiegt.

Die VR-Serie wurde durch die Motorsport-Königsklasse nach der Absage einer Vielzahl von Grand Prix wegen der Coronavirus-Pandemie für die Fans ins Leben gerufen hat. Die Rennen der virtuellen Serie finden immer an den Sonntagen statt, an denen eigentlich real gefahren worden wäre. Die Formel 1 hat wegen der Coronavirus-Pandemie alle Rennen bis in den Juni abgesagt. Offen ist, ob in diesem Jahr überhaupt noch gefahren werden kann. Insgesamt waren beim virtuellen Shanghai-Rennen 19 Fahrer dabei, darunter auch der belgische Fussball-Nationalgoalie Thibaut Courtois von Real Madrid. Er wurde im Red Bull 15. (sda/dpa)

Rubbin' is racin'! 👀



The moment @Charles_Leclerc stormed past @alex_albon, for what would turn out to be the lead of the race 💪#F1Esports #VirtualGP pic.twitter.com/9tfXdDWD5z — Formula 1 (@F1) April 19, 2020

Roma-Spieler verzichten auf vier Monatsgehälter

Die Spieler und der Trainerstab der AS Roma beschliessen, aufgrund der Coronakrise auf vier Monatsgehälter zu verzichten. Der Spielbetrieb in der Serie A ist seit 9. März unterbrochen. Die Verantwortlichen hoffen darauf, dass ab Anfang Juni der Ball im vom Coronavirus besonders stark betroffenen Italien eventuell wieder rollen könnte. (pre/sda)

Bild: EPA

Italiens Fussballverband will Serie A bald wieder aufnehmen

Der italienische Fussballverband (FIGC) drängt auf eine baldige Wiederaufnahme der Serie A. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni könnte ein Neustart möglich sein, sagte FIGC-Präsident Gabriele Gravina dem Sender Rai 1. Zunächst sei aber ein strenges Gesundheitsprotokoll einzuhalten. Er hoffe, dass alle Teams im eigenen Stadion spielen könnten, auch im besonders betroffenen Norden.

Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Partien stehen noch aus. In Italien gelten noch bis zum 3. Mai die landesweiten Ausgangssperren. Nach dem Plan sollen die Fussballer ab dem 4. Mai zunächst isoliert werden, das heisst unter anderem auf das Coronavirus getestet und in Camps streng kontrolliert werden. Nach drei Wochen könnten dann möglicherweise Partien – ohne Fans – gespielt werden. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Regionalverbände für Saisonabbruch

Die Amateur Liga und die 13 Regionalverbände des Schweizerischen Fussballverbands beantragen einstimmig, die laufende Saison abzubrechen und nicht zu werten. Das teilt der SFV mit. Sämtliche Meisterschafts- und Cup-Wettbewerbe der Männer (ab 2. Liga Inter und tiefer), der Frauen, der Senioren und Junioren sollen annulliert werden. Es soll keine Meister, keine Aufsteiger und keine Absteiger geben.

Der Zentralvorstand des SFV werde den Antrag prüfen und bis Mitte nächster Woche darüber entscheiden, heisst es weiter. Nicht davon betroffen sind die Super League, die Challenge League, NLA und NLB der Frauen, der Schweizer Cup beider Geschlechter, die Promotion League und die 1. Liga. (ram)

Bild: EPA

