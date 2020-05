Sport

FIS plant Änderungen bei Parallelrennen

Das Alpin-Komitee der FIS beschloss an einer Online-Konferenz eine Modus-Anpassung bei den Parallelrennen. Vorausgesetzt, der Antrag wird vom Council abgesegnet, gibt es künftig keine Duelle mit nur einem Lauf mehr. Damit sich das Format nicht in die Länge zieht, qualifizieren sich nur noch 16 statt 32 Fahrer für die K.o.-Läufe. Hintergrund der Anpassung ist die Erkenntnis, dass sich Abweichungen zwischen den Kursen aufgrund der Topografie nicht vermeiden lassen, auch wenn die Tore identisch ausgesteckt sind.

Beim Parallel-Riesenslalom der Frauen in Sestriere, wo ab den Achtelfinals nur ein Lauf stattfand, setzten sich in 17 von 20 Fällen die Athletinnen auf dem augenscheinlich schnelleren blauen Kurs durch. Mit der französischen Siegerin Clara Direz und der Österreicherin Elisa Mörzinger erreichten zwei krasse Aussenseiterinnen den Final. An ihrem ursprünglichen Kalender will die FIS trotz Coronavirus festhalten. Um eine Strategie für die möglicherweise länger anhaltenden Reise- und Zuschauer-Einschränkungen zu entwickeln und faire Bedingungen für alle Athleten zu gewährleisten, richtete der Weltverband eine Taskforce ein. (ram/sda)

UEFA will Nations League durchboxen

Die UEFA will die Nations League, in welcher die Schweiz auf Deutschland, Spanien und die Ukraine trifft, im Herbst durchboxen. «Das sind die Signale, die wir von der UEFA haben», sagte Nati-Direktor Pierluigi Tami im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Es gibt verschiedene Optionen. Zum Beispiel, dass die vorgesehenen Zeitfenster im September, Oktober und November beibehalten werden, mit je zwei Spielen in der Nations League und mit je einem Testspiel im Oktober und im November», so Tami. Beim SFV tendieren sie eher auf eine andere Variante: Drei Nations-League-Spiele im September und Oktober und zwei Testspiele im November. «So hätten die Testspiele mehr Bedeutung», urteilte Tami.

Der Schweizer Verband ist einer Durchführung von Geister-Länderspielen nicht abgeneigt. Tami: «Wir wären froh, wenn wir in der Schweiz spielen könnten - auch wenn es Geisterspiele wären. Aber man muss dann ganz genau schauen, mit welchen Verbänden man Spiele vereinbart.» (dab/sda)

Serie A legt den 20. August als Deadline fest

Die Meisterschaft in der Serie A soll bis zum 20. August beendet werden. Diese Frist legte das zuständige Gremium des italienischen Fussballverbandes FIGC fest. Der vorgesehene Starttermin für die Saison 2020/21 ist demnach der 1. September 2020.

Die aktuelle Saison ist wegen der Corona-Pandemie seit dem 9. März unterbrochen. Der Spielbetrieb soll frühestens Mitte Juni wieder aufgenommen werden. In der Serie A sind noch zwölf Runden ausstehend.

Im Falle einer erneuten Unterbrechung der Saison schlägt der Verband alternative Formate wie Playoffs vor, um zum Beispiel Auf- und Absteiger zu ermitteln, die es in jedem Fall geben soll. Die höchsten drei Ligen in Italien sollen dem Entscheid zufolge definitiv fortgesetzt werden, Amateurligen und die Wettbewerbe der Frauen unterhalb der Serie A dagegen sollen abgebrochen werden. (sda/dpa)

Frauen-Bundesliga geht am 29. Mai weiter

Nach dreimonatigem Unterbruch wegen der Corona-Pandemie wird die Saison der Frauen-Bundesliga ab dem 29. Mai unter strengen Hygienevorschriften und mit Geisterspielen fortgesetzt. Bis zum Saisonende sind noch sechs Runden ausstehend.

An der Tabellenspitze steht der noch ungeschlagene VfL Wolfsburg mit den Schweizerinnen Lara Dickenmann und Noëlle Maritz. (dab/sda)

Schweigeminute und Trauerflor für Corona-Opfer

Die Teams der 1. und 2. Bundesliga in Deutschland werden in den nächsten beiden Runden mit einer Schweigeminute an die Opfer der Corona-Pandemie erinnern. Die Mannschaften werden an diesem Wochenende und in der kommenden Woche ausserdem mit einem Trauerflor spielen.

«Die Ausbreitung des Coronavirus hat weltweit bereits viele Menschenleben gefordert. Der deutsche Profifussball möchte an den nächsten beiden Spieltagen geschlossen seine Anteilnahme zum Ausdruck bringen», sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. (dab/sda/dpa)

Früherer IAM-Profi wegen EPO-Dopings vier Jahre gesperrt

Der Kolumbianer Jarlinson Pantano wurde vom Radsport-Weltverband UCI wegen Dopings für vier Jahre gesperrt. Der 31-Jährige, der 2015 und 2016 für die Schweizer Equipe IAM Cycling fuhr, war im Februar 2019 bei einer Trainingskontrolle positiv auf EPO getestet worden und daraufhin von seinem damaligen Arbeitgeber Trek-Segafredo suspendiert worden.

Seine grössten Erfolge feierte Pantano im Dress von IAM Cycling. Er gewann vor vier Jahren das bergige 15. Teilstück der Tour de France, nachdem er in der gleichen Saison auch die Schlussetappe der Tour de Suisse für sich entschieden hatte.

Mittlerweile ist Pantano vom Spitzensport zurückgetreten und betreibt in seiner Heimat ein Velogeschäft. Seine Sperre läuft bis April 2023. (sda)

FC Seoul für Sexpuppen auf Tribünen gebüsst

Der südkoreanische Erstligist FC Seoul muss für die Platzierung von Sexpuppen als Zuschauerattrappen während eines Heimspiels vor leeren Rängen eine hohe Busse zahlen. Der Verband hat gegen den Verein eine Disziplinarstrafe in Höhe von 100 Millionen Won (rund 79'000 Franken) verhängt, teilte ein Sprecher der K-League in Seoul mit. Der FC Seoul habe kurz nach dem Beschluss erklärt, der Verein wolle die Busse «bescheiden akzeptieren», berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

Die Aktion des Hauptstadtvereins hatte zahlreiche Fans verärgert. Die menschenähnlichen Figuren, die der Verein am vergangenen Sonntag beim Geisterspiel gegen den Gwangju FC (1:0) auf Sitzen im Seouler WM-Stadion installiert hatte, stellten sich als weibliche Sexpuppen heraus. Der Verein war nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass es sich um Schaufensterpuppen gehandelt habe. Wegen des Coronavirus-Ausbruchs finden die Meisterschaftsspiele der K-League derzeit ohne Zuschauer statt. (abu/sda)

Parlament entscheidet im Juni über Millionenpaket für den Sport

Das Parlament wird in der Sommersession über eine erste Tranche des Sport-Hilfspakets befinden. Der Bundesrat sieht für den Profi- und Breitensport insgesamt Kredite von 500 Millionen Franken vor. Nun hat er die rechtlichen Grundlagen für das Paket verabschiedet.

Das Stabilisierungspaket erfordert Anpassungen der Sportförderverordnung, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Über die erste Finanztranche für das laufende Jahr in Höhe von 225 Millionen Franken kann das Parlament im Juni befinden.

Die Kredite für die zweite Tranche, mit denen der Bundesrat den Sport auch im Jahr 2021 unterstützen will, werden Bestandteil der parlamentarischen Beratung des Budgets 2021 sein, das in der Wintersession diskutiert wird. (abu/sda)

Freiwillige Lohnstundung beim EVZ

Die Spieler, Trainer und die Geschäftsleitung des EV Zug werden aufgrund der Corona-Krise für die Monate Juni, Juli und August vorerst nicht auf ihre vollen Löhne beharren. Wie der Klub in einem Communiqué bekannt gab, gewähren sie dem EVZ Aufschub, «um die Liquidität des Klubs zu sichern». «Die Stundung wird abgestuft umgesetzt und beträgt im Schnitt rund 30 Prozent», schrieben die Zuger.

Gemäss CEO Patrick Lengwiler beläuft sich der Ertragsausfall aufgrund der Coronavirus-Pandemie gegenüber dem Budget für das vergangen Geschäftsjahr auf rund 1,6 Millionen Franken. Wie gross der Schaden für das kommende Geschäftsjahr wird, kann Lengwiler aufgrund der nach wie vor unklaren Situation noch nicht abschätzen. (abu/sda)

La Liga setzt bei positiven Tests auf Videoanalyse

In der höchsten spanischen Spielklasse wird man im Fall eines positiven Coronavirus-Tests auf Videoanalysen zurückgreifen. Anhand der Aufnahmen will die Liga feststellen, ob der erkrankte Spieler einen Mitspieler oder einen Kicker der gegnerischen Mannschaft angesteckt haben könnte, wie einem Konzept von La Liga zu entnehmen ist.

Liga-Präsident Javier Tebas hält an der Hoffnung fest, die obersten beiden Ligen in Spanien am 12. Juni wieder starten zu lassen. Die Chance, sich zu infizieren, liege mit den neuen Sicherheitsmassnahmen «praktisch bei Null», glaubt Tebas. Jeder Spieler, der mit einem infizierten Fussballer länger als fünf Minuten in Kontakt war, soll demnach ebenfalls getestet werden.

Im Protokoll wird unter anderem festgehalten, dass Spieler und Offizielle 24 Stunden vor jedem Match getestet werden und ihre Temperatur bei Ankunft im Stadion gemessen wird. Die Bälle werden analog der Bundesliga desinfiziert, Spieler müssen vor und nach dem Aufwärmen ihre Hände desinfizieren und bei der Ankunft im Stadion Masken und Handschuhe tragen. (abu/sda/apa/reu)

Schweizer Nati trifft auf Russland, Schweden und Tschechien

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet die Vorrunde an der WM 2021 in Minsk. Dort trifft das Team von Patrick Fischer neben dem Co-Gastgeber unter anderen auch auf Russland und Schweden.

Die weiteren Gegner der Schweiz in der Gruppe A sind Tschechien, die Slowakei, Dänemark und Grossbritannien. Spielort für das Team von Nationalcoach Patrick Fischer wird demnach die 15'086 Zuschauer fassende «Minsk Arena» sein. 2014, als die WM letztmals in Minsk stattfand, verpasste die Schweizer Auswahl als Gruppenfünfter die K.o.-Runde knapp. (abu/sda)

Xhaka: «Super Signal» aus Deutschland

Granit Xhaka sieht den Meisterschafts-Neustart in Deutschland als Mutmacher für andere Ligen in Europa. «Wenn das Hygiene-Konzept der DFL in Deutschland trägt, ist das ein Super-Signal an die anderen Ligen und macht uns allen Mut, dass wir bald wieder spielen können», sagte der 27-jährige Arsenal-Profi in einem Interview der «Sport Bild». «Das ist ein positives Hoffnungszeichen für den Sport.»

Der Schweizer Internationale, der von 2012 bis 2016 in Deutschland bei Borussia Mönchengladbach spielte, hat sich am vergangenen Wochenende alle Bundesliga-Spiele im Fernsehen angeschaut. Geisterspiele, räumte er ein, seien nicht optimal und können ohne Fans die Atmosphäre und Emotionen nicht vermitteln. «Aber die Bedingungen sind nun mal so, und wir können froh sein, dass wir überhaupt wieder unserer Leidenschaft nachgehen können», meinte der Mittelfeldspieler. (abu/sda)

UEFA-Präsident Ceferin sieht EM 2021 nicht in Gefahr

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist sicher, dass 2021 eine Fussball-EM stattfinden wird. «Ich wüsste nicht, warum sie nicht stattfinden sollte», sagte er im Interview mit dem «Blick». Die Corona-Krise werde nicht für immer andauern, weshalb der 52-Jährige glaubt, «dass der gute alte Fussball mit Fans sehr bald wiederkommen wird».

Die Europacup-Wettbewerbe Champions League und Europa League will der Präsident des europäischen Fussballverbandes bis Ende August zu einem Ende gebracht haben. «Fakt ist, dass die Bundesliga gestartet ist. Dass die Spanier bald beginnen, davor auch noch die Portugiesen und bald 80 Prozent der europäischen Ligen», so Ceferin. Also sehe er keinen Grund, die europäischen Wettbewerbe nicht zu spielen.

Mit dem FC Basel ist auch ein Team aus der Super League europäisch noch vertreten, nach einem 3:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel wurde die Europacup-Saison unterbrochen. Mit Frankreich und Schottland haben unterdessen zwei Verbände die nationalen Meisterschaften abgebrochen, die in den Europacup-Wettbewerben noch mit Teams vertreten sind. Wie mit diesen Klubs verfahren werden soll, sagte der UEFA-Präsident nicht. (abu/sda)

Major League Soccer streicht All-Star-Game

Die Major League Soccer (MLS) wird in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie kein All-Star-Game durchführen. Das Freundschaftsspiel, in dem sich die besten Spieler der MLS mit einem Team aus den besten Athleten der mexikanischen Liga gemessen hätten, soll 2021 in gleichem Format über die Bühne gehen. Der Entscheid sei gefällt worden, um für die seit dem 12. März ausgesetzte Meisterschaft möglichst viele Daten freizuschaffen, schrieb die MLS in einem Communiqué.

In den letzten 15 Jahren hatten sich die Vertreter der nordamerikanischen Profiliga anlässlich des All-Star-Games jeweils mit einem europäischen Topteam gemessen. (abu/sda)

Sechs Corona-Fälle in der Premier League

In England sind sechs Personen aus drei Vereinen der Premier League positiv auf das Coronavirus getestet worden. Untersucht wurden insgesamt 748 Spieler, Trainer und Betreuer. Die Namen der positiv Getesteten, die sich für sieben Tage in Quarantäne begeben müssen, nannten die Zuständigen der Premier League nicht.

Seit dieser Woche dürfen die 20 Teams der Premier League wieder trainieren – in Kleingruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln. Ob nach den sechs Fällen der Neustart in Englands höchster Liga wie vorgesehen am 12. Juni erfolgt, ist noch nicht entschieden. Laut Medienberichten könnte sich der Wiederbeginn um eine weitere Woche verzögern. Die Zeitung «Daily Mail» hatte berichtet, dass die Saison daher bis zum 22. August verlängert werden soll.

Die britische Regierung hatte in der vergangenen Woche den Weg für eine Fortsetzung des Spielbetriebs freigemacht. Bedingung dafür sind strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zudem darf die Anzahl der Infizierten im Land nicht wieder steigen. (abu/sda/dpa)

DFB-Präsident Keller für Gehaltsobergrenze

Die neueste Forderung nach einer Gehaltsobergrenze im deutschen Profi-Fussball kommt von oberster Stelle. DFB-Präsident Fritz Keller schliesst sich der weitverbreiteten Meinung an.

«Wir müssen auch den Profifussball wieder näher zu den Menschen bringen», sagte Keller am Dienstag in einem Video-Pressegespräch. «Provisionen für Spielerberater und immense Transfersummen irritieren die Gesellschaft zunehmend und entfremden sie von unserem geliebten Sport.»

Unter anderen unterstützt Karl-Heinz-Rummenigge den Vorstoss. Mit dem Vorstandschef von Bayern München hat Keller am Dienstag telefoniert hat. «Er ist meiner Meinung», sagte der Präsident des Deutschen Fussball-Bundes. «Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn Karl-Heinz Rummenigge hat viel für den Fussball getan und auch international Gewicht in der Branche. Damit haben wir eine ganz, ganz grosse Chance, in der Angelegenheit einen Schritt weiterzukommen.» (abu/sda/dpa)

Bayerisches Kabinett erlaubt Cup-Halbfinal in München

Nach dem Neustart in der Bundesliga steht auch dem Halbfinal im deutschen Cup zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt aus politischer Sicht nichts mehr im Weg. Das Kabinett von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beschloss an einer Sitzung am Dienstag, die Austragung der Partie am 9. oder 10. Juni in München zu erlauben.

Für den zweiten Halbfinal, in dem sich Regionalligist Saarbrücken und Bayer Leverkusen gegenüberstehen und der ebenfalls am 9. oder 10. Juni vorgesehen ist, ist der Termin noch nicht bestätigt worden. Der ursprünglich für den 23. Mai geplante Final in Berlin ist auf den 4. Juli angesetzt. (dab/sda/dpa)

Thibaut Monnet wechselt zum HC Sierre

Routinier Thibaut Monnet schliesst sich für die kommende Saison dem HC Sierre an. Der 38-jährige Schweizer unterschrieb beim Klub aus der zweithöchsten Schweizer Spielklasse einen Vertrag über eine Saison, nachdem er zuletzt beim EHC Winterthur unter Vertrag gestanden war. Monnet, der im Wallis aufgewachsen und die Karriere bei Martigny lancierte, kehrt damit in seinen Heimatkanton zurück.

Der Routinier absolvierte 932 Spiele in der höchsten Schweizer Liga und wurde mit den ZSC Lions zwei Mal Schweizer Meister (2008 und 2012). Mit dem Schweizer Nationalteam sicherte sich Monnet 2013 zudem die Silbermedaille an den Weltmeisterschaften in Schweden und Finnland. (dab/sda)

Felix Hollenstein seit Januar krank

Der EHC Kloten konnte zuletzt nur teilweise auf die Dienste vom Sportchef Felix Hollenstein zählen. Wie der «Blick» berichtet, ist die Vereinslegende seit Januar krank und konnte seither nur einen Teil der Spiele besuchen.

Über die Details der Krankheit wollen Kloten und Hollenstein keine Auskunft geben. Man sei aber sicher, dass Hollenstein bald wieder normal weiterarbeiten könne. (dab)

Gonzalez erlitt Kreuzbandriss im Training

Der FC St. Gallen muss mindestens ein halbes Jahr auf seinen Angreifer Lorenzo Gonzalez verzichten. Der 20-jährige Youngster, bis letztes Jahr im Nachwuchs von Manchester City tätig, zog sich am letzten Freitag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Der Schweizer Nachwuchsinternationale verletzte sich bei einem normalen Zweikampf und soll gemäss einem Communiqué des FC St. Gallen in den nächsten Tagen operiert werden.

Der FCSG hat damit in diesem Jahr schon den zweiten Angreifer aufgrund eines Kreuzbandrisses verloren. Im Februar hatte sich Boris Babic das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Gonzalez, der im Januar vom FC Malaga nach St. Gallen wechselte, kam bei den Ostschweizern bislang nie zum Einsatz. (dab/sda)

Spieler und Staff der Young Boys verzichten auf Lohn

Um die Klubkasse zu entlasten, haben die Spieler, der Trainerstaff sowie die Geschäftsleitung der Young Boys entschieden, auch bei einer Saison-Fortsetzung mit Geisterspielen auf Teile ihres Lohns zu verzichten. Mit dem Teilverzicht sollen zudem «die Lohneinbussen der übrigen rund 140 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter» in den Monaten Mai und Juni kompensiert werden. «Die Mitarbeitenden werden somit trotz Kurzarbeit ihren ganzen Lohn erhalten», schrieb YB in einem Communiqué.

«Bereits zu Beginn der Corona-Krise haben alle signalisiert, dass sie sich der Ausnahmesituation bewusst sind und sich solidarisch zeigen wollen», sagte Sportchef Christoph Spycher. Um keinen Schnellschuss zu riskieren habe man sich dazu entschieden dieses Thema nicht via Telefon- oder Videokonferenz zu diskutieren, sondern im persönlichen Austausch. Mit der Mannschaft sei man sich über die «YB-Lösung» sehr schnell einig geworden, wie Spycher und Captain Fabian Lustenberger sagen. (dab/dab/sda)

Meisterschafts-Neustart in Italien verschoben

Die Serie A wird nicht wie von den Klubs erhofft den Betrieb am 13. Juni wieder aufnehmen. Wie der italienische Fussballverband FIGC mitteilte, wird die Spielpause wegen der Corona-Pandemie bis mindestens am 14. Juni dauern. Die Verhandlungen mit der Politik über Gesundheitsregeln beim Mannschaftstraining und über einen möglichen Starttermin ziehen sich hin.

«In der Hoffnung auf weitere und positive Entscheide von den zuständigen Autoritäten» habe der Verband die Wettbewerbspause verlängert, hiess es in der Erklärung. Zwölf Spieltage stehen im Kampf um die italienische Meisterschaft noch aus. Die Spiele waren am 9. März unterbrochen worden.

Die italienischen Profiklubs haben das Einzeltraining bereits wieder aufgenommen, in der Hoffnung, dass ab dieser Woche auch Mannschaftstrainings wieder erlaubt seien. Doch Sportminister Vincenzo Spadafora bremst mit Blick auf Vorgaben der wissenschaftlichen Berater der Regierung die Lockerungen diesbezüglich weiter. (dab/sda/dpa)

Urs Fischer bei Union zurück

Der Zürcher Urs Fischer kann wie erwartet mit Bundesligist Union Berlin in die Vorbereitung auf das Derby gegen Hertha BSC starten. Wie der Aufsteiger vor dem brisanten Duell am Freitag (20.30 Uhr) mitteilte, waren die beiden notwendigen Coronavirus-Tests bei dem 54-jährigen Trainer negativ, weshalb er die Mannschaft ab sofort wieder ohne Einschränkungen betreuen kann. Das erste Training in Köpenick leitete Fischer am Dienstag.

Der Coach hatte das Union-Heimspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag (0:2) wegen eines Todesfalls in der Familie verpasst. In der Vorwoche war Fischer in die Schweiz gereist, da sein Schwiegervater gestorben war und er seiner Familie vor Ort beistehen wollte. (dab/sda/dpa)

