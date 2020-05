Sport

Sport-News

Sportnews: Erling Haaland droht beim BVB verletzt auszufallen



Sport-News

Haaland droht auszufallen +++ Albasini verschiebt seinen Rücktritt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dortmund am Sonntag wohl ohne Haaland

Borussia Dortmund muss vorerst auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Der 19-jährige Norweger hat sich laut Medienberichten am Dienstag im Spitzenspiel gegen gegen Bayern München (0:1) eine Knieverletzung zugezogen und fällt fürs Auswärtsspiel am Sonntag in Paderborn aus.

Die Verletzung soll Haaland bei einem Zusammenstoss mit Schiedsrichter Tobias Stieler erlitten haben. Danach wurde er in der 72. Minute ausgewechselt. Seit seinem Wechsel in der Winterpause von Salzburg zu Dortmund hat Haaland in 14 Pflichtspielen für den BVB 13 Tore geschossen, zehn davon in der Bundesliga. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Albasini verschiebt seinen Rücktritt

Michael Albasini, der seine Karriere eigentlich im Juni mit der Tour de Suisse hatte beenden wollen, verlängert den Vertrag mit seinem australischen Team Mitchelton-Scott um ein halbes Jahr. «Ich möchte meine Karriere mit einer Nummer auf dem Rücken beenden. Also werde ich nach dem Sommer weitermachen, wenn die Saison wieder beginnt», lässt sich der 39-Jährige in einer Mitteilung seiner Mannschaft zitieren.

Nach dem Unterbruch soll die Saison der Radprofis am 1. August neu beginnen. Bis im November stehen alle wichtigen Rennen, inklusive der WM im Wallis sowie der drei dreiwöchigen Rundfahrten, im Programm. Unter anderen dürfte Albasini im Oktober noch einmal die Klassiker in den Ardennen bestreiten. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Lucien Favre: «Ich denke nicht ans Aufgeben»

Nach der Niederlage gegen Bayern München hatte Dortmund-Trainer Lucien Favre mit kryptischen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Einige Medien deuteten Favres Worte als Zeichen eines Abschieds zum Ende dieser Saison. Dies war allerdings nicht so gemeint, wie Lucien Favre am Mittwoch gegenüber der «WAZ» klarstellte.

Er sei missverstanden worden, so der Romand: «An Aufgeben denke ich überhaupt nicht. Was ich nur auf entsprechende Fragen hatte antworten wollen, war: Jetzt ist nicht die Zeit, um die Saison zu bilanzieren. Wir haben noch sechs Spiele, in denen wir unser Bestes geben müssen - und die wir am liebsten alle gewinnen wollen.»

Auch Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellte klar, dass eine Trennung von Favre kein Thema sei: «Aktuell gibt es überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion», erklärte Watzke. Favres Vertrag in Dortmund ist bis im Sommer 2021 gültig. (dab)

Bild: EPA

Besitzerwechsel bei Lausanne bestätigt

Der HC Lausanne hat den Besitzerwechsel hin zum tschechischen Multimillionär Zdenek Bakala, dem früheren tschechischen NHL-Spieler Petr Svoboda sowie dem russisch-amerikanisch Financier Gregory Finger an der Medienkonferenz bestätigt.

Bereits vor zehn Tagen war durchgesickert, dass der Amerikaner Ken Stickney, der seit 2016 Mehrheits-Aktionär bei den Waadtländern war, die Mehrheits-Anteile abgeben wird.

Personell ändert sich beim HC Lausanne derzeit nichts. Craig McTavish bleibt Trainer. Patrick de Preux, Vorsitzender des Verwaltungsrates, und Sacha Weibel als CEO führen ihre Funktionen weiter. (zap/sda)

🔴 De nouveaux investisseurs pour le Lausanne Hockey Club ⚪️



Infos 👉 https://t.co/BEizY9NLhE pic.twitter.com/fPQJyIRMFg — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) May 27, 2020

NHL bestätigt direkten Playoff-Start bei Wiederaufnahme

Die NHL will bei einer Fortsetzung der wegen Corona unterbrochenen Saison direkt in die Playoffs einsteigen, dafür aber 24 statt 16 Teams als üblich zulassen. Diesen Plan bestätigte Liga-Chef Gary Bettman nun in einer Videostellungnahme. Bettman betonte, dass weder die Orte noch der Zeitpunkt für die Playoffs schon feststünden und von der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie abhängig seien.

Klar sei nur, dass es zwei Standorte geben wird und zehn Städte zur Auswahl stehen. Frühestens am 1. Juli sollen die Teams in Trainingslager gehen können.

In den Playoffs sollen die besten vier Teams der beiden Conferencen, die aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Partien anhand eines Punktequotienten bestimmt werden, in der ersten Playoff-Runde ein Freilos geniessen. Die übrigen acht Achtelfinalisten sollen in Best-of-5-Serien ermittelt werden. (dab/sda/dpa/reu)

Bild: AP

Japanische Fans jubeln per App

Auch in Japan stehen Geisterspiele an - jedoch mit möglicher lautstarker Unterstützung von aussen. Eine App macht es möglich.

Der Elektronikkonzern Yamaha entwickelte eine App, mit der Fans ihre Anfeuerungsrufe oder Jubelschreie live von ihrem Handy ins leere Stadion schicken können. Lautsprecher in den Zuschauerreihen lassen sie dann durchs Stadion hallen.

Bei einem kürzlichen Testdurchlauf des «Remote Cheerer» genannten Systems konnten Nutzer an verschiedenen Standorten aus einer ganzen Reihe von Optionen auf ihren Bildschirmen wählen: darunter Applaus, Anfeuerungsrufe und Gesänge, die sie in das Stadion Ecopa in der Provinz Shizuoka mit 50'000 Sitzplätzen schickten. Die Benutzer durften auch auswählen, aus welchen Lautsprechern der eigene Jubel kommen soll, zum Beispiel hinter dem gegnerischen Tor. (dab/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Bournemouth-Goalie positiv auf Corona getestet

Goalie Aaron Ramsdale vom englischen Premier-League-Club AFC Bournemouth ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Es ist definitiv ein Schock», sagte der 22-jährige Keeper der Zeitung «Sun».

Er werde sich nun sieben Tage in Selbst-Isolation begeben, zeige jedoch keine Symptome. Bereits am Wochenende hatte Bournemouth einen positiven Befund im Team bestätigt. Bislang war der Name des Betroffenen jedoch nicht kommuniziert worden. Insgesamt wurden bisher acht Personen aus den 20 Vereinen der englischen Top-Liga positiv auf das Virus getestet. 1744 Spieler und Mitglieder der Trainer- und Betreuerstäbe wurden in zwei Testreihen untersucht. (sda/dpa)

Bild: EPA

McLaren streicht 1200 Stellen

Der Sportwagenbauer und Formel-1-Rennstall-Betreiber McLaren muss 1200 von rund 4000 Stellen streichen. Wegen der Corona-Pandemie seien Rennen gestrichen worden, der Verkauf von Sportwagen an Privatleute sei zum Erliegen gekommen, teilte das britische Unternehmen mit. Das Unternehmen mit Sitz in Woking setzt dabei auch in der höchsten Rennsportklasse den Rotstift an.

Nach Angaben seines Chefs Paul Walsh werden die Streichungen eine «erhebliche Auswirkung auf Form und Grösse» des Formel-1-Teams haben. Britischen Medienberichten zufolge will Mclaren etwa 70 der insgesamt 800 Arbeitsplätze in der Formel 1 streichen. Die Saison ist derzeit unterbrochen, eine Wiederaufnahme soll nicht vor Anfang Juli erfolgen. (ram/sda/afp)

So stellt sich McLaren die Formel 1 im Jahr 2050 vor

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter