Sportnews: GC setzt auf Kartonfans bei Geisterspielen



Sport-News

GC setzt auf Kartonfans bei Geisterspielen +++ Kein Sport in Belgien bis Ende Juli

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Athleten von Swiss-Ski ab 11. Mai zurück im Training

Swiss-Ski, der Dachverband des Schweizer Schneesports, darf den Trainingsbetrieb ab dem 11. Mai unter Einhaltung verschiedener Massnahmen wieder aufnehmen. Das Bundesamt für Sport hat das vorgeschlagene Covid-19-Schutzkonzept abgesegnet.

Das unter der Leitung der drei Sportdirektoren Walter b (Ski alpin), Hippolyt Kempf (Ski nordisch) und Sacha Giger (Ski Freestyle, Snowboard und Telemark) erarbeitete Konzept berücksichtigt sämtliche elf Sportarten des Verbandes und alle Stufen. Man halte sich strikt an die Vorgaben des Bundes, schreibt Swiss-Ski in seiner Mitteilung.

Ab dem 11. Mai soll der Trainingsbetrieb «sukzessive und in stets sinnvollem Mass» hochgefahren werden. Im Bereich Ski alpin ist geplant, das Schneetraining im Juli auf Schweizer Gletschern aufzunehmen. Bereits vor einigen Wochen wurde beschlossen, auf Trainingslager in der südlichen Hemisphäre zu verzichten. (abu/sda)

Bild: AP

GC setzt auf Kartonfans bei Geisterspielen

Die Grasshoppers haben für den Fall einer Wiederaufnahme der Saison in der Challenge League schon eine Fanaktion parat: Unter dem Motto «GC glaubt nicht an Geister!» können Anhänger beim Klub ihre eigene «fast lebensgrosse» Karton-Figur bestellen, die bei den Heimspielen auf den Tribünen platziert wird. Für Saisonabonnenten ist die Figur gratis, für die anderen kostet sie 20 Franken. (abu/sda)

Bild: zvg

Türkei nimmt Saison Mitte Juni wieder auf

In der Türkei wird die Fussball-Meisterschaft ab dem 12. Juni fortgesetzt. Mit Geisterspielen soll die seit Mitte März unterbrochene Saison bis am 26. Juli beendet werden. Im August ist zudem in Istanbul der Final der Champions League geplant. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Belgien verbietet Sportveranstaltungen bis Ende Juli

Die belgische Regierung hat am Mittwoch angekündigt, dass bis Ende Juli im Land keine Sportveranstaltungen stattfinden. Damit dürfte der Saisonabbruch im Fussball kurz bevorstehen. Die Vertreter der höchsten Liga werden am 15. Mai zusammenkommen und das weitere Vorgehen besprechen. Bereits zuvor hatten sich die meisten Klubs in Belgien für einen Abbruch der Meisterschaft ausgesprochen. (abu/sda/afp)

Bild: AP

Federer Foundation stellt eine Million Dollar zur Verfügung

Die Roger Federer Foundation unterstützt in der Corona-Krise Familien in Afrika. Sie gab bekannt, eine Million Dollar für Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. Über Partnerorganisationen wird das Essen an 64'000 Kinder und deren Familien verteilt. Roger Federer und seine Ehefrau Mirka hatten ihrerseits schon Ende März eine Million Franken gespendet, die den am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz zukam. (pre/sda)

Covid-19 is a global health and economic crisis. As a humanitarian response, the Roger Federer Foundation has granted one million USD to provide nutritious meals for 64,000 vulnerable young children and their families through our partners in Africa while schools are closed. pic.twitter.com/gkKvoWzVBB — Roger Federer Fdn (@rogerfedererfdn) May 6, 2020

LaLiga-Profis unterziehen sich Corona-Tests

Ende des Hausarrests für die Fussballer der LaLiga: Hunderte von Profis, unter ihnen auch die meisten Spieler von Titelverteidiger FC Barcelona und von Rekordmeister Real Madrid, fuhren am Mittwoch zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Vereine. Im Laufe des Tages sollten die Fussballer – wie auch die Trainer und die wichtigsten Mitarbeiter – auf das Coronavirus getestet werden. Auch allgemeinmedizinische Untersuchungen standen auf dem Programm, wie verschiedene Klubs mitteilten.

Einen Termin für die Wiederaufnahme des Trainings gab es am Mittwoch noch nicht. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine «neue Normalität» sollen nächste Woche je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können. Nach den Plänen von La Liga soll der seit dem 12. März unterbrochene Spielbetrieb der aktuellen Saison zwischen dem 14. und dem 28. Juni fortgesetzt werden. (pre/sda)

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

👍 Today, the players returned to the Club’s facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 6, 2020

Super-League-Spieler befürworten Saisonabbruch

Die Swiss Football League (SFL) sucht nach einem Weg, die Meisterschaften der beiden Schweizer Fussball-Profiligen zu beenden. Die Spieler haben sich derweil mehrheitlich für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Gemäss einer am Dienstag publizierten Umfrage der Gewerkschaft der Schweizer Profifussballer SAFP plädieren fast zwei Drittel von 140 befragten Schweizer Spielern «bei der aktuellen Informationslage» für einen Saisonabbruch.

Auch den vom SFL konzipierten Schutzkonzepten gegenüber haben die Spieler offenbar Vorbehalte. 80 Prozent von ihnen will, dass das Trainings- und Spielkonzept der SAFP vorgelegt und durch deren Experten geprüft wird, ehe der Trainingsbetrieb aufgenommen wird. Gemäss dem Bundesrat dürfen die Fussballklubs der Super League und Challenge League ab Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Streit und Seger im Schweizer Allzeit-Team der IIHF

Der Weltverband IIHF veröffentlichte auf der Homepage, welche Schweizer Spieler aus seiner Sicht zum Allzeit-Team gehören. Als Torhüter wählte die IIHF Hans Bänninger, der in der zweiten «Ära» spielte. Er gewann viermal Bronze an Grossanlässen - an den Olympischen Spielen 1948 sowie den Weltmeisterschaften 1950, 1951 und 1953. Die Verteidigung bilden Mark Streit und Mathias Seger. Streit setzte sich als erster Schweizer Feldspieler in der NHL durch und öffnete damit die Türen für die heutige Generation. Seger nahm an 16 Weltmeisterschaften teil, was ein Rekord ist. Ausserdem ist er ein Sinnbild für Leadership.

Als bester Stürmer wurde Bibi Torriani auserkoren, der bei sieben WM-Teilnahmen von 1930 bis 1939 in 49 Partien 55 Tore erzielte. Er führte die Schweiz an Weltmeisterschaften zu einer Silber- (1935) und drei Bronzemedaillen (1930, 1937 und 1939). Ausserdem gewann er 1928 und 1948 Olympia-Bronze. Mit diesen sechs Medaillen ist er Schweizer Rekordhalter. Bibi Torriani bildete mit den Brüdern Ferdinand «Pic» und Hans Cattini den berüchtigten «ni-Sturm». Pic Cattini verzeichnete in 49 WM-Partien 51 Treffer und wurde ebenfalls ins Schweizer Allzeit-Team berufen. Hans-Martin Trepp komplettiert das Sturmtrio. (pre/sda)

Old meets new when it comes to putting together our ultimate #IIHFWorlds lineup for @SwissIceHockey.



Which players top your lineup?



Read more https://t.co/I5POeejnqf pic.twitter.com/2vsaJdqEBi — IIHF (@IIHFHockey) May 5, 2020

Premier-League-Ärzte äussern Bedenken

Einige Vereinsärzte hegen englischen Medienberichten zufolge erhebliche Zweifel am Sicherheitskonzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Premier League. Laut eines Berichts des «Guardian» äusserten mindestens vier Klubärzte ihre «ernsthafte Besorgnis» und haben dies dem Chefarzt der Premier League, Mark Gillett, auch mitgeteilt.

In dem Schreiben wiesen sie demzufolge auf mögliche Risiken bei der Fortsetzung der Saison während der Coronavirus-Pandemie hin. Zudem hätten die Vereinsärzte den Verantwortlichen der Liga einige Fragen zum vorgesehenen Verfahren für eine sichere Rückkehr ins Training sowie – vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Regierung – in den vollständigen Wettbewerb gestellt.

Laut «Guardian» wurden die geplanten Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen bei einem ausserordentlichen Treffen der 20 Erstligisten am vergangenen Freitag erstmals erörtert. Genehmigt wurde das Konzept noch nicht. Dies soll erst nach einer endgültigen Ausarbeitung geschehen. Zunächst will die Liga erste Empfehlungen der Regierung für eine Lockerung der allgemeinen Corona-Massnahmen am kommenden Sonntag abwarten. Voraussichtlich am Montag soll es dann weitere Beratungen in der Premier League geben. (pre/sda)

Bild: EPA

WTA-Chef befürwortet Zusammenschluss der Touren

In der von Roger Federer ausgelösten Debatte um einen möglichen Zusammenschluss der Tour-Organisationen ATP (Männer) und WTA (Frauen) gibt es einen weiteren Befürworter. «Ich habe keine Angst vor einem Zusammenschluss und hatte nie welche», sagte WTA-Chef Steve Simon der «New York Times». «Ich bin sicherlich der Erste, der das unterstützt. Denn ich denke, dann hat man das Geschäft und die Strategie wirklich aufeinander abgestimmt, und das müssen wir machen. Das ist natürlich ein langer und kurvenreicher Weg, aber ich denke es macht allen Sinn der Welt.»

Neben der ATP und der WTA gibt es den Weltverband ITF und die Veranstalter der vier Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open). (zap/sda/apa/dpa)

Bild: AP

Kredit mit Staatsgarantie für die französischen Klubs

Nach dem Saisonabbruch der französischen Fussball-Meisterschaften erhalten die Klubs der höchsten beiden Ligen einen Ausgleich für die entgangenen TV-Einnahmen. Die Liga werde dafür einen staatlich garantierten Kredit in Höhe von knapp 225 Millionen Euro aufnehmen, berichteten französische Medien. Dieser Betrag soll nach dem zu Saisonbeginn beschlossenen Verteilschlüssel für die TV-Einnahmen den einzelnen Klubs zukommen.

Der französische Ligaverband hatte letzte Woche den Abbruch der Meisterschaften beschlossen, nachdem die Regierung auch eine Fortsetzung der Saison ohne Zuschauer untersagt hatte. (dab/sda)

Bild: EPA

Zwei Corona-Fälle bei Borussia Mönchengladbach

Unter den zehn bislang positiv getesteten Personen in der Bundesliga sind auch zwei von Borussia Mönchengladbach. Nach Informationen der «Rheinischen Post» aus Vereinskreisen sind ein Spieler und ein Physiotherapeut betroffen.

Der Verein, bei dem die Schweizer Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo unter Vertrag stehen, wollte sich am Dienstag auf dpa-Anfrage dazu nicht äussern und verwies auf eine Erklärung nach den Ergebnissen des zweiten Tests. Die beiden positiven Fälle sind nach der ersten Testreihe bekannt geworden. Die beiden Personen seien in Quarantäne, der übrige Teil des Teams nimmt am Trainingsbetrieb teil. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

UCI bestätigt Tour de France und WM-Start

Der Radsport-Weltverband UCI hat den wegen der Corona-Pandemie überarbeiteten Rennkalender für die zweite Saisonhälfte veröffentlicht. Dabei wurde sowohl der Beginn der verschobenen Tour de France (ab 29. August) wie auch die Strassen-Weltmeisterschaften in Aigle/Martigny (20. bis 27. September) bestätigt.

Bei den beiden anderen Grand Tours kommt es zu einer Überschneidung. Der Giro d'Italia soll vom 3. bis 25. Oktober stattfinden, die auf 18 Etappen gekürzte Spanien-Rundfahrt vom 20. Oktober bis zum 8. November. In diesem Zeitraum sind auch die Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich (4. Oktober), Flandern-Rundfahrt (18. Oktober) sowie Paris-Roubaix (25. Oktober) angesetzt. (sda)

Bild: EPA

Yverdons Gemeinde beschwert sich über Saison-Abbruch

Die Gemeinde Yverdon gelangte nach dem Abbruch der Amateur-Ligen mit einem Beschwerdebrief an den SFV. Im Schreiben wird der Entscheid des Verbandes als «unverständlich» und «unfair» bezeichnet. Der Saisonabbruch trifft Yverdon-Sport als Leader der Promotion League hart. Die Waadtländer hatten sieben Punkte Vorsprung und können nun nicht in die Challenge League aufsteigen. Der Abbruch der Amateur-Ligen hat zur Folge, dass es keine Auf- und Absteiger gibt.

Yverdon verweist im Brief unter anderem auf die getätigten Investitionen in die Infrastruktur. So habe die Gemeinde acht Millionen Franken zum Bau eines neuen Stadions beigetragen, zusätzlich seien zwei Millionen Franken aus privaten Geldern eingeflossen. Dies sei auch mit Blick auf den Junioren- und Breitensport des Vereins geschehen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Alain Sutter: «Nicht der Zeitpunkt, um wieder Fussball zu spielen»

St. Gallens Sportchef Alain Sutter hält die Wiederaufnahme der Meisterschaft nicht mit den aktuell geltenden Hygiene-Massnahmen vereinbar. «Draussen müssen die Leute mit Mundschutz zwei Meter Distanz voneinander haben und im Stadion gehen 22 Spieler aufeinander los», sagte Sutter im Live-Talk «Espenrunde». Dies passe für ihn nicht zusammen, meinte Sutter, der die Gesundheit des Menschen als wichtigsten Punkt erachtet.

Für Matthias Hüppi, den Präsidenten des derzeitigen Leaders der Super League, wurde in der Diskussion um Geisterspiele eine wichtige Meinung bislang weitgehend ignoriert. «Was mir bisher zu kurz kam: Wie beurteilen es eigentlich die Spieler?», fragte Präsident er. Ähnlich sieht es Sportchef Sutter. «Unter den gegebenen Umständen frage ich mich: Können wir eine Rückkehr in den Spielbetrieb gegenüber den Spielern verantworten?»

Für Hüppi gibt es viele Faktoren, welche den Entscheid, ob ab dem 8. Juni die Meisterschaft in der Schweiz fortgesetzt werden könne, beeinflussen sollten. «Man redet sehr schnell vom Geld. Aber es gibt andere Facetten. Es gibt gesellschaftliche Fragen, organisatorische oder gesundheitliche», sagte Hüppi. Für ihn sei eine gründliche Prüfung sämtlicher Fragen unabdingbar, ehe ein Entscheid gefällt werden könne, so der ehemalige TV-Journalist. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Nadal glaubt nicht an Turniertennis vor 2021

Der Spanier Rafael Nadal ist angesichts der Coronavirus-Pandemie hinsichtlich eines Neustarts der Tennisturniere in diesem Jahr pessimistisch. «Ich hoffe, dass es vor dem Jahresende losgeht, aber leider, ich glaube es nicht», sagte der Weltranglisten-Zweite der Tageszeitung «El Pais».

Er habe den Rest des Jahres praktisch abgeschrieben und blicke auf die Australian Open 2021 als das nächste Turnier, das er spielen werde, sagte der Mallorquiner. Doch auch um dieses Event mache er sich Sorgen. «Ich glaube, 2020 ist praktisch verloren. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder starten können, ich hoffe wirklich, dass das der Fall ist», erklärte Nadal. (abu/sda)

Bild: EPA

Entscheid über Serie-A-Comeback erst Ende Mai

Die Situation um die Wiederaufnahme der Serie A bleibt ungewiss. «Bis Ende Mai kann man sagen, ob wir die Serie A wieder aufnehmen oder nicht. Ein wenig Geduld ist notwendig», sagte der Sportminister Vincenzo Spadafora gegenüber der Tageszeitung «Corriere della Sera».

Er wolle nicht, dass die Meisterschaft wie in Frankreich abgebrochen werden müsse, so der Süditaliener. «Aber wie kann ich heute sagen, dass die Liga am 14. Juni wieder aufgenommen wird? Ich weiss es nicht, weil mir die wissenschaftlichen Elemente fehlen, und nicht, weil ich dagegen bin.»

Spadafora musste sich in den letzten Tagen viel Kritik von Seiten der mächtigen Fussball-Lobby anhören. Er hatte sich zwar durchgerungen, Individualtrainings ab dieser Woche und Mannschaftstrainings ab 18. Mai zuzulassen, doch hatte er stets gebremst, wenn es um den Start der Serie A ging. (dab/sda)

Bild: EPA

Norweger Romören nach Krebserkrankung geheilt

Vor fast genau einem Jahr hatte frühere Skispringer Björn Einar Romören die erschütternde Diagnose erhalten: Bei dem Norweger wurde ein bösartiger Tumor am Rücken festgestellt. Nach 13 Chemotherapien im Januar sowie 36 Strahlenbehandlungen gilt der 39-Jährige nun als geheilt.

Er beginne, sich besser zu fühlen, sagte Romören jüngst im norwegischen Fernsehen. Romören war in den sozialen Medien offen mit der Krankheit umgegangen. Er sei sich immer sicher gewesen, dass er diese «Scheisse» besiegen würde, sagte der frühere Skiflug-Weltrekordhalter und -Teamweltmeister. Romören ist sich aber bewusst, «dass es in den nächsten zehn Jahren Folgemassnahmen geben wird». (dab/sda/apa)

Bild: EPA

Der Weg für Geisterspiele in Deutschland wird wohl frei

In Deutschland wird am Mittwoch mit grosser Wahrscheinlichkeit der Weg für Geisterspiele in der Bundesliga frei. Darauf haben sich die Vertreter von Bund und Ländern nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen vom Montagabend in der Vorbereitung auf die Chefrunde verständigt.

Höchstwahrscheinlich werde ein Start der Bundesliga zum 15. Mai möglich, erfuhr Reuters von mehreren mit den Verhandlungen vertrauten Personen. (abu/sda/apa/reu)

Bild: AP

Cristiano Ronaldo zurück in Turin

Cristiano Ronaldo ist nach einem zweimonatigen Aufenthalt in seinem Heimatland Portugal nach Italien zurückgekehrt. Der 35-Jährige traf im Privatjet in Turin ein, wie italienische Medien berichteten. Ronaldo, der bei Juventus Turin unter Vertrag steht, muss nun wegen der Corona-Pandemie zwei Wochen unter Quarantäne bleiben.

Ronaldo hatte sich auf der portugiesischen Atlantik-Insel Madeira aufgehalten, von der er stammt. Er war dorthin gereist, um an der Seite seiner Mutter zu sein, die einen Schlaganfall erlitten hatte.

Zuletzt hatten die Klubs der Serie A die Erlaubnis erhalten, wieder mit dem Einzeltraining zu beginnen. Juventus rief daraufhin seine im Ausland weilenden Spieler zurück. Der Neubeginn des Einzeltrainings hat Hoffnungen geschürt, dass die aktuelle Saison möglicherweise doch noch zu Ende gespielt werden kann. Juventus ist Leader und hat damit gute Chancen, zum neunten Mal in Folge die Meisterschaft zu gewinnen. (abu/sda/afp)

Bild: EPA

Früherer Sprinter Stefan Burkart gestorben

Der frühere Schweizer Sprinter Stefan Burkart ist gemäss mehreren Medienberichten im Alter von 62 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Er nahm an zwei Olympischen Spielen (1992, 1996), einer Welt- und drei Europameisterschaften teil und hielt die nationalen Rekorde über 100 (10,32) sowie 60 m (6,61). Noch im Jahr 2002 im Alter von 44 Jahren gewann er über 60 m als Dritter eine SM-Medaille.

Burkart war auch als Bob-Anschieber sowie als Trainer in der Leichtathletik und in der Eiskanal-Szene erfolgreich. Er förderte Olympiamedaillengewinner wie Martin Annen, Gregor Stähli oder Alex Baumann. Burkarts Frau Helen (geborene Barnett) erreichte 1984 an den Olympischen Spielen in Los Angeles mit der britischen 4x400-m-Staffel den 4. Platz. Der gemeinsame Sohn Nishan ist ein talentierter Fussballer.(abu/sda)

Traurige Nachricht für die Schweizer Leichtathletikfamilie: Stefan Burkart, der frühere Schweizer Rekordhalter über 100 m und 60 m in der Halle, ist im Alter von 62 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. #srfLA https://t.co/TrscdjqUgd — Swiss Athletics (@SwissAthletics) May 4, 2020

In Ungarn wird ab dem 23. Mai wieder gespielt

In Ungarn wird ab dem 23. Mai wieder Fussball gespielt, wie der nationale Verband bekannt gab. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind allerdings keine Zuschauer erlaubt. Zunächst fänden die Halbfinals im Cup statt, die Meisterschaft könnte am 30. Mai wieder aufgenommen werden.

Die Spieler und all diejenigen, welche mit ihnen in Kontakt standen, werden zweimal pro Woche oder vor jeder Partie getestet. (sda/afp)

Bild: EPA

Formel 1 senkt Budgetgrenze für 2021

Die Formel 1 dürfte sich auf eine neue Budgetgrenze für die kommende Saison geeinigt haben. Sportchef Ross Brawn sprach am Montag im britischen TV-Sender Sky Sports von 145 Millionen Dollar, die jedem Team in der kommenden Saison zur Verfügung stehen sollen. Man befinde sich bei den diesbezüglichen Gesprächen auf den letzten Metern.

«Die Details erhalten die Teams in den kommenden Tagen», sagte Brawn. «Es wird alles sehr bald klar sein.» Die Formel-1-Teams hatten sich für 2021 ursprünglich auf eine Kostengrenze von 175 Millionen Dollar geeinigt. Viele Teams, vor allem die kleineren, forderten jedoch aufgrund der Corona-Krise eine weitere Senkung auf rund 100 Millionen.

Ferrari hatte sich in den vergangenen Wochen heftig gegen eine zu drastische Reduktion gewehrt. 145 Millionen Dollar scheinen so etwas wie die Schmerzgrenze für die Italiener dazustellen. Dabei sind die Löhne der Fahrer und Spitzenfunktionäre sowie unter anderem auch die Kosten für Motorenlieferungen von der Budgetgrenze ausgenommen.(zap/sda/apa/reuters)

Bild: EPA

NFL-Trainerlegende Shula gestorben

Der nach Siegen erfolgreichste Headcoach der National Football League (NFL) ist tot. Wie die NFL und die Miami Dolphins bekannt gaben, starb Don Shula am Montagmorgen im Alter von 90 Jahren zu Hause in Miami. Shula feierte als Headcoach 347 Siege in der NFL. 1972 gelang ihm mit den Dolphins eine perfekte Saison – 17 Siege in 17 Spielen. Ein Jahr später gewann er mit Miami erneut den Super Bowl. (zap/sda/dpa)

“Coach Shula really set the standard for all of us.”



Bill Belichick remembers a fellow coaching legend. 🙏 pic.twitter.com/NRYwXpjW7U — NFL (@NFL) May 4, 2020

