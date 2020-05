Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Keine Meisterfeier auf Münchens Marienplatz

Eine Meisterfeier von Bayern München auf dem Rathausbalkon am Marienplatz würde im Falle eines Titelgewinns in diesem Jahr ausfallen. «Die liebgewonnene Tradition der alljährlichen Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz ist heuer leider unvorstellbar – nicht wegen mangelnder sportlicher Erfolge des Rekordmeisters, sondern natürlich wegen der coronabedingten Einschränkungen», sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Nach dem 1:0 am Dienstag auswärts gegen Verfolger Borussia Dortmund gilt der achte Titel der Bayern in Folge in der Bundesliga als wahrscheinlich. Sechs Runden vor dem Saisonende haben die Münchner sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Premier League stimmt Mannschaftstrainings zu

Der englische Profifussball hat wie erwartet den nächsten Schritt in Richtung eines Neustarts gemacht. Die Klubs sprachen sich einstimmig für eine Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings aus.

Bereits am 19. Mai hatten alle 20 Premier-League-Vereine das Training in Kleingruppen aufgenommen, nachdem aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus der Meisterschaftsbetrieb Mitte März eingestellt worden war. Die Premier League ist zuversichtlich, die Saison 2019/20 im Juni mit 92 verbleibenden Spielen wieder aufzunehmen. Die britische Regierung hatte angekündigt, dass Sportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden können.

Alle Spieler und Mitarbeiter der Premier League werden weiterhin zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet. Seit dem 17. Mai gab es dazu drei Untersuchungsreihen. Bis zum 26. Mai wurden insgesamt zwölf Spieler und Mitarbeiter der 20 Premier-League-Klubs positiv auf das Coronavirus getestet. Fällt ein Test positiv aus, muss sich diese Person laut Corona-Verordnungen sieben Tage in Selbst-Isolation begeben. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

FIA beschliesst neue Budget-Obergrenze

Die Formel 1 bekommt ihre verschärfte Budget-Obergrenze. Der Internationale Automobil-Verband FIA segnet im Kampf gegen eine Kostenexplosion das Limit ab kommendem Jahr ab.

Für 2021 liegt die Grenze pro Rennstall bei 145 Millionen Dollar (140 Millionen Franken) basierend auf 21 Grands Prix. 2022 sinkt das Limit auf 140 Millionen Dollar (136 Millionen Franken). Für die Jahre 2023 bis 2025 dürfen die Teams jeweils 135 Millionen Dollar (131 Millionen Franken) ausgeben. Nicht eingerechnet werden unter anderem die Fahrerlöhne. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Dortmund am Sonntag wohl ohne Haaland

Borussia Dortmund muss vorerst auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Der 19-jährige Norweger hat sich laut Medienberichten am Dienstag im Spitzenspiel gegen gegen Bayern München (0:1) eine Knieverletzung zugezogen und fällt fürs Auswärtsspiel am Sonntag in Paderborn aus.

Die Verletzung soll Haaland bei einem Zusammenstoss mit Schiedsrichter Tobias Stieler erlitten haben. Danach wurde er in der 72. Minute ausgewechselt. Seit seinem Wechsel in der Winterpause von Salzburg zu Dortmund hat Haaland in 14 Pflichtspielen für den BVB 13 Tore geschossen, zehn davon in der Bundesliga. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Albasini verschiebt seinen Rücktritt

Michael Albasini, der seine Karriere eigentlich im Juni mit der Tour de Suisse hatte beenden wollen, verlängert den Vertrag mit seinem australischen Team Mitchelton-Scott um ein halbes Jahr. «Ich möchte meine Karriere mit einer Nummer auf dem Rücken beenden. Also werde ich nach dem Sommer weitermachen, wenn die Saison wieder beginnt», lässt sich der 39-Jährige in einer Mitteilung seiner Mannschaft zitieren.

Nach dem Unterbruch soll die Saison der Radprofis am 1. August neu beginnen. Bis im November stehen alle wichtigen Rennen, inklusive der WM im Wallis sowie der drei dreiwöchigen Rundfahrten, im Programm. Unter anderen dürfte Albasini im Oktober noch einmal die Klassiker in den Ardennen bestreiten. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Lucien Favre: «Ich denke nicht ans Aufgeben»

Nach der Niederlage gegen Bayern München hatte Dortmund-Trainer Lucien Favre mit kryptischen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Einige Medien deuteten Favres Worte als Zeichen eines Abschieds zum Ende dieser Saison. Dies war allerdings nicht so gemeint, wie Lucien Favre am Mittwoch gegenüber der «WAZ» klarstellte.

Er sei missverstanden worden, so der Romand: «An Aufgeben denke ich überhaupt nicht. Was ich nur auf entsprechende Fragen hatte antworten wollen, war: Jetzt ist nicht die Zeit, um die Saison zu bilanzieren. Wir haben noch sechs Spiele, in denen wir unser Bestes geben müssen - und die wir am liebsten alle gewinnen wollen.»

Auch Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellte klar, dass eine Trennung von Favre kein Thema sei: «Aktuell gibt es überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion», erklärte Watzke. Favres Vertrag in Dortmund ist bis im Sommer 2021 gültig. (dab)

Bild: EPA

