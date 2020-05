Sport

Sportnews: Serie A will Saison ab dem 13. Juni fortsetzen



Serie A will am 13. Juni weiterspielen +++ Tritt Anna Veith zurück?

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Italiens Klubs wollen am 13. Juni loslegen

Die Klubs der Serie A wollen die Meisterschaft ab dem 13. Juni fortsetzen. 16 von 20 Vereinen haben sich dafür ausgesprochen. Ob in Italien allerdings tatsächlich ab Mitte Juni wieder gespielt wird, entscheidet letztlich die Regierung um Premierminister Giuseppe Conte.

Die Vereine dürfen am kommenden Montag, 18. Mai, mit dem Mannschaftstraining beginnen. Über den Re-Start der Meisterschaft hat sich die Politik zuletzt stets zurückhaltend gezeigt. Erst am Dienstag hatte Sportminister Vincenzo Spadafora erklärt: «Man muss noch mindestens eine Woche warten mit dem Entscheid und vorher die Kurve der Neuerkrankungen genau analysieren.»

In Italien wird – im Gegensatz etwa zu Deutschland oder England – die ganze Mannschaft unter Quarantäne gestellt, wenn ein einzelner Spieler an Covid-19 erkrankt. Damit steht, wenn nicht die Wiederaufnahme, so zumindest die Chance zur Beendigung der Saison auf wackligen Beinen. Wenn nur zwei oder drei Mannschaften 14 Tage lang nicht trainieren und spielen können, dürfte es schwierig werden, die Serie A bis Anfang August zu beenden. (abu/sda)

Bild: EPA

Veith tritt angeblich zurück

Die österreichische Top-Skifahrerin Anna Veith steht offenbar vor dem Rücktritt. Wie die «Kronenzeitung» auf ihrer Homepage berichtete, soll die 30-jährige Salzburgerin noch im Mai das Ende ihrer erfolgreichen Karriere bekanntgeben.

Rund acht Monate nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher verlässt damit der nächste österreichische Top-Name bei den Alpinen die Bühne. Eine Bestätigung gab es vorerst aber nicht.

Veith, geborene Fenninger und seit April 2016 mit Manuel Veith verheiratet, ist eine der erfolgreichsten Fahrerinnen der vergangenen Jahre. Die Salzburgerin ist Olympiasiegerin (Super-G 2014), dreifache Weltmeisterin (Super-Kombination 2011, Super-G und Riesenslalom 2015), zweimal Gesamtweltcupsiegerin (2013/14 und 2014/15) und dreimal Österreichs Sportlerin des Jahres (2013, 2014, 2015). (abu/sda/apa)

Bild: AP/AP

Union-Trainer Fischer aus Trainingslager abgereist

Union Berlin muss in der Vorbereitung auf den Wiederbeginn der deutschen Bundesliga gegen Bayern München auf seinen Schweizer Trainer Urs Fischer verzichten. «Der Trainer musste kurzfristig aus privaten Gründen das Trainingslager verlassen», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport, auf einer Videokonferenz.

Ob der Schweizer bis zum Heimspiel am Sonntagabend (18.00 Uhr) gegen Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München zurückkommt, ist noch unklar. Die Gründe stünden in keinem Zusammenhang mit einer Corona-Infektion oder den Quarantäne-Vorschriften für die Aufnahme des Spielbetriebes der Bundesliga, erklärte der Aufsteiger auf seiner Homepage. Die Vorbereitung auf das Spiel haben die beiden Co-Trainer Markus Hoffmann und Sebastian Bönig übernommen und auch schon das erste interne Trainingsspiel geleitet.

Während Fischer das Trainingslager in Barsinghausen verliess, konnte Yunus Malli am Mittwoch zum ersten Mal mittrainieren. Der Mittelfeldspieler hatte bisher noch keine Trainingseinheit wegen positiver Ergebnisse beim Corona-Test sowie der Erkrankung am Virus absolvieren können. (pre/sda)

Scott Sutter hat genug

Scott Sutter hat an seinem 34. Geburtstag den Rücktritt erklärt. Der Schweizer mit Wurzeln in London spielte zuletzt in der Major League Soccer für die Vancouver Whitecaps. Dort war sein Vertrag Ende 2019 ausgelaufen. «Es ist Zeit, zurückzulehnen, eine Flasche Rotwein zu öffnen, oder drei, und darüber nachzudenken, was ich alles erlebt habe dank diesem wunderschönen Spiel», verkündete Sutter über Twitter.

Sutter absolvierte in seiner Karriere über 250 Spiele (8 Tore) in der Super League für GC, YB und den FC Zürich – die meisten als rechter Aussenverteidiger. Im Frühling 2017 wechselte er in die nordamerikanische Profi-Liga zu Orlando City und zog von dort Anfang 2019 weiter zu den Vancouver Whitecaps. Das nunmehr letzte offizielle Spiel seiner Karriere bestritt Sutter am 30. September 2019 beim 4:3-Auswärtssieg gegen Los Angeles Galaxy und Superstar Zlatan Ibrahimovic. Für die Schweiz kam Sutter 2010 in zwei Länderspielen zum Einsatz. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

GC trainiert Zweikämpfe mit Social Distancing

Die Grasshoppers sind in der Schweiz derzeit eine Ausnahmeerscheinung. Neben St.Gallen ist GC der einzige Klub, der seit Montag wieder ein Mannschaftstraining unterhält. Dabei machen die Zürcher mit speziellem Training auf sich aufmerksam. Sie testen ein Modell, welches den Körperkontakt simuliert, ohne dass sich die Spieler tatsächlich direkt berühren.

Zweikämpfe «auf dem Trainings-/Spielfeld» erlaubt die Swiss Football League in den Trainingseinheiten der Profifussballer zwar generell. Auf mehreren in den sozialen Medien geteilten Bildern ist nun aber zu sehen, wie die GC-Spieler von den Coaches bedrängt werden, während ein Gymnastikball für eine gewisse Distanz sorgt. Dazu schreiben die Zürcher: «Körperkontakt mit Social Distancing.» (sda)

Ambris Incir ein halbes Jahr out

Ambri-Piotta muss bei einem allfälligen Saisonstart in der National League auf Patrick Incir verzichten. Der 25-jährige Stürmer wurde am vergangenen Freitag am linken Knöchel operiert und fällt fünf bis sechs Monate aus. Incir hatte bereits in der vergangenen Meisterschaft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Die neue Saison soll im September starten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Portugals Liga startet am 4. Juni

Die Primeira Liga in Portugal nimmt am 4. Juni wieder den Spielbetrieb auf. Die Regierung hatte den 30. Mai als möglichen Termin für den Re-Start genannt, die Liga wollte aber mehr Zeit, um die Spieler auf das Coronavirus zu testen und die Stadien zu inspizieren. Mit den notwendigen Schutzmassnahmen soll das Infektions-Risiko eines Wiederbeginns verringert werden. Die Saison war am 8. März nach 24 von 34 Spieltagen unterbrochen worden. (ram/sda)

Bild: EPA

Tschechiens Ligen starten am 23. Mai wieder

In Tschechien wird bald wieder Profi-Fussball gespielt. Die erste Begegnung nach mehr als zweimonatiger Corona-Pause soll am 23. Mai zwischen den beiden Erstligisten FK Teplice und Slovan Liberec stattfinden. Sowohl die Saison der ersten als auch der zweiten Liga soll zu Ende gespielt werden. Dafür sprach sich eine deutliche Mehrheit der Vereine bei ihrer Sitzung in Prag aus, wie der Ligaverband mitteilte.

Es gelten strenge Hygienevorschriften, Zuschauer sind nicht zugelassen. Der Meister der ersten Liga soll nach den Plänen Mitte Juli feststehen. Auf der Sitzung wurde zudem Liga-Präsident Dusan Svoboda für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Bereits seit Montag dürfen in Tschechien wieder Sportveranstaltungen mit bis zu hundert Personen stattfinden. Bis Dienstagnachmittag gab es in dem EU-Mitgliedstaat nach Angaben des Gesundheitsministeriums 8198 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Es wurden 282 Todesfälle mit der Erkrankung in Verbindung gebracht. (pre/sda)

Ligové grémium dnes dalo souhlas se znovuzahájením obou soutěží 👍 Restart proběhne v sobotu 23. 5. dohrávkou @FK_Teplice 🆚 @FCSlovanLiberec 📅



ℹ️ Upřesněné termíny utkání zveřejní LFA v nejbližších dnech. pic.twitter.com/t521h6echg — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 12, 2020

Schwedische Ligen legen Konzept vor

Regelmässiges Temperaturmessen, aber keine Corona-Tests für die Profis und Begegnungen vorerst ohne Publikum: Die Fussballligen in Schweden haben der nationalen Gesundheitsbehörde einen umfassenden Plan zum Neustart des Spielbetriebs Mitte Juni vorgelegt. Der schwedische Profifussball habe den Wunsch, den Betrieb in den obersten beiden Ligen Allsvenskan und Superettan am 14. Juni wieder aufzunehmen, teilte die Interessenvereinigung der beiden Ligen (SEF) am Dienstag mit. Um das möglich zu machen, brauche man aber die Genehmigung der Gesundheitsbehörde.

Die Ligen in Schweden starten normalerweise im April in ihre neue Saison – daraus wurde aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr aber nichts. Die Schweden haben zwar mit weitaus freizügigeren Massnahmen als die meisten anderen Länder Europas auf die Pandemie reagiert. Dennoch gilt auch bei ihnen die zentrale Massgabe des Abstandhaltens, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Derzeit gilt in Schweden deshalb unter anderem ein Verbot öffentlicher Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern. (pre/sda)

Bild: AP

Ukrainischer Nationalspieler wegen Dopings gesperrt

Der ukrainische Internationale Artem Biesiedin ist wegen einer positiven Dopingprobe für ein Jahr gesperrt worden. Der 24-Jährige war nach dem Europa-League-Spiel zwischen Dynamo Kiew und Malmö FF Ende November positiv auf die verbotene Substanz Fonturacetam getestet worden. Daraufhin war Biesiedin zuerst suspendiert und später gesperrt worden.

Die UEFA machte den Fall diese Woche öffentlich, nachdem der Ukrainer die Berufungsfrist verstreichen lies. Die Sperre gilt nun bis zum 19. Dezember 2020. (dab/sda)

Bild: AP

Hirscher wird TV-Moderator

Ex-Skistar Marcel Hirscher feiert am 21. Mai mit «Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot Weiss Rot» sein Debüt als ORF-Moderator. Der 31-jährige Salzburger, der mit insgesamt acht Triumphen im Gesamtweltcup für neue Massstäbe gesorgt hat und seine Karriere vor einem Jahr beendete, will in Zeiten der weltweiten Corona-Beschränkungen mit dieser TV-Sendung Lust auf Ferien in der Heimat machen.

«Die Idee, die Bildschirmpräsenz und Authentizität des Marcel Hirscher auch nach Beendigung seiner aktiven Karriere für den ORF zu nutzen, das aber abseits des Spitzensports, reifte bei mir bereits im letzten Jahr», betonte ORF2-Manager Alexander Hofer in einer Medienmitteilung. «Dass es nun wirklich geklappt hat und Marcel sich mit derart grosser Begeisterung in dieses Projekt stürzt, freut mich persönlich sehr und macht viel Freude auf die Sendung, die sich bestimmt auf das Publikum übertragen wird.» (ram/sda/apa)

Bild: AP/Pool, Vail 2015

Kein Diamond-League-Final in Zürich in diesem Jahr

Das Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich» wird in diesem Jahr wie erwartet den Diamond-League-Final nicht durchführen können. Zwar dauert das bundesrätliche Verbot von Grossveranstaltungen derzeit nur bis Ende August, so dass die Durchführung vom 9. bis 11. September theoretisch möglich wäre.

Angesichts der weltweiten Situation mit der Coronavirus-Pandemie sei dies aber nicht realistisch, so dass sich die Veranstalter zur Absage entschieden, um Sicherheit zu schaffen. Man evaluiere aber alternative Plattformen für dieses Jahr. Dafür steht bereits fest, dass Zürich die Diamond-League-Finals 2021 und neu auch 2022 durchführen wird. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Premier-League-Klubs drohen hohe Verluste von TV-Geldern

Den Premier-League-Teams droht selbst bei einer Saisonfortsetzung die Rückzahlung von TV-Geldern. Laut dem Sender BBC würden die Vereine bei einer Fortsetzung mit Geisterspielen umgerechnet 340 bis 400 Millionen Euro verlieren. Auch die Zeitung «Guardian» schrieb, die Klubs müssten sich darauf einstellen, knapp 390 Millionen Euro an britische und internationale TV-Rechteinhaber zurückzahlen zu müssen.

Hintergrund sei demnach, dass die Premier-League-Klubs bestimmte Vereinbarungen der TV-Verträge nicht mehr erfüllen könnten. Dazu gehört laut dem Bericht unter anderem der vorgesehene Zeitplan. Auch die leeren Stadien widersprechen demnach den Vereinbarungen. Sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden, wäre der Verlust laut dem Interims-Boss der Premier League deutlich höher. Laut Richard Masters würde dann ein Verlust von mehr als einer Milliarde Euro drohen. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

Nach Ausschreitungen in Bern: 14 Fans angezeigt

Für neun Fans des holländischen Fussballklubs Feyenoord Rotterdam und fünf Anhänger des BSC Young Boys hat die Europa League ein Nachspiel: Wegen Ausschreitungen letzten Herbst in Bern sind sie angezeigt worden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Männer sind zwischen 21 und 50 Jahre alt. Zur Last gelegt wurden ihnen unter anderem die Beteiligung an einem Raufhandel sowie Widerhandlungen gegen das Waffengesetz.

Feyenoord war im Oktober zu Gast in Bern. Mehr als 2000 holländische Fans nahmen damals die Stadt für einen Tag in Beschlag. Die Polizei zog schon tagsüber einige Hooligans aus dem Verkehr, weil sie mit Sand gefüllte Handschuhe auf sich trugen. Kurz vor Anpfiff gingen zudem Holländer vor dem Stadion mit Stühlen auf Berner Fans los. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Österreichs Bundesliga geht mit Geisterspielen weiter

Die österreichische Bundesliga setzt den Spielbetrieb mit Geisterspielen fort. «Ja, es geht wieder los», teilte der Vorsitzende des Österreichischen Fussball-Bunds, Leo Windtner, mit. Es sei wichtig, dass jetzt dieser Start komme. «Wenn wir jetzt nicht starten, dann würden wir in einem Jahr die Fussball-Landschaft in Österreich nicht mehr wiedererkennen.»

Der Neustart soll voraussichtlich in der ersten Juni-Woche erfolgen. Im Spitzensport sei ein Mannschaftsarzt dafür verantwortlich, dass ein Präventionskonzept umgesetzt werde, mit dem das Infektionsrisiko minimiert werde, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Fussball-Bundesliga sei das Modell für diese Vorgehensweise. (ram/sda/dpa)

Grünes Licht! Die Bundesregierung, der @oefb1904 & die @oefbl haben sich auf die grundsätzlichen Rahmenbedingungen zu einer Fortsetzung des Bundesliga-Spielbetriebs verständigt. Die Regelung gilt für alle Outdoor-Mannschaftssportarten im Bereich Spitzensport #GemeinsamÖsterreich — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 12, 2020

Cagliari-Spieler verzichten auf April-Löhne

Die Spieler des Serie-A-Klubs Cagliari haben auf ihre April-Löhne verzichtet, wie der Verein aus Sardinien meldet. Präsident Tommaso Giulini bedankte sich bei den Spielern für ihre «Hilfe und Sensibilität in diesen schwierigen Zeiten».

Die italienische Meisterschaft ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 9. März unterbrochen, ein Datum für die Fortsetzung gibt es nicht. (dab/sda/afp)

Bild: EPA

MLB-Klubbesitzer wollen im Juni wieder spielen lassen

Die Klubbesitzer im nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) haben sich darauf geeinigt, dass die Saison Anfang Juli beginnen soll. Vorerst soll in leeren Arenen gespielt werden.

Die Besitzer wollen ihren Beschluss am Dienstag der Spielergewerkschaft unterbreiten und entsprechende Verhandlungen aufnehmen. Vorgesehen ist eine Regular Season über 82 statt 162 Spiele pro Mannschaft. (dab/sda/afp)

Bild: AP

FC Lugano beginnt nicht vor dem 30. Mai

Der FC Lugano wird das Training nicht vor dem 30. Mai wieder aufnehmen, wie der Super-League-Klub auf seiner Homepage schreibt.

Meisterschaftsspiele vor dem Wochenende 20./21. Juni schliesst der FCL zudem aus. Bevor sie irgendwie auf dem Rasen aktiv werden, wollen die Tessiner die Versammlung der Swiss Football League am 29. Mai abwarten. (dab/sda)

Bild: TI-PRESS

Di Gregorio vier Jahre gesperrt

Der Internationale Radsportverband UIC hat den Franzosen Remy Di Gregorio wegen Dopings mit der EPO-Substanz Darbepoetin für vier Jahre gesperrt. Der 34-Jährige hatte bereits im März 2018 während der Fernfahrt Paris-Nizza eine positive Probe abgegeben und war seither vorläufig suspendiert gewesen. Nun erhielt der frühere Profi der Gruppen FDJ, Cofidis, Astana und Delko Marseille eine Sperre, die bis zum 7. März 2022.

Dopage : Rémy Di Gregorio suspendu quatre ans. Cette suspension court donc jusqu'au 7 mars 2022 https://t.co/MVI6IkrLHA pic.twitter.com/ZWt61nS7WL — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 11, 2020

(sar/sda/apa)

Deutscher Pokalfinal am 4. Juli

Der Final des DFB-Pokals in Berlin hätte nächste Woche stattfinden sollen. Nach der Wiederaufnahme des Fussballbetriebs in Deutschland soll der Final nun am 4. Juli steigen.

Ausstehend sind auch noch die Halbfinals Bayern München – Eintracht Frankfurt und Saarbrücken – Bayer Leverkusen. Diese sollen, vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Politik, am 9. und 10. Juni ausgetragen werden. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Premier League im Juni zurück?

Die Fortsetzung der Fussballsaison in der englischen Premier League wird wahrscheinlicher. Die britische Regierung wies am Montag nationale Sportverbände an, sich auf die Wiederaufnahme von Sportereignissen vorzubereiten. Premierminister Boris Johnson hatte am Sonntag kleine Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Aus einem Papier, das die Regierung am Montag vorlegte, geht hervor, dass im zweiten Schritt – nicht vor dem 1. Juni – für eine TV-Ausstrahlung kulturelle und sportliche Veranstaltungen hinter verschlossenen Türen stattfinden dürfen.

Zuvor hatte der «Telegraph» unter Berufung auf britische Regierungskreise von entsprechenden Plänen berichtet. Voraussetzung seien strenge Sicherheitsvorkehrungen und dass die Zahl der Corona-Infizierten nicht wieder steige. In dem nun veröffentlichten Papier heisst es, dass grosse Menschenmengen in Sportstadien voraussichtlich erst «deutlich später» möglich seien. Dazu müsse die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus zurückgehen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Yverdon will vor Gericht klagen

Yverdon Sport, der Leader der Promotion League, wird wegen der fehlenden Aufstiegsmöglichkeit juristisch aktiv. Der Klub aus dem Waadtland klagt vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne (CAS), wie die Zeitung «La Région» meldet. Yverdons Präsident Mario Di Pietrantonio sagte: «Wir werden den ganzen Weg gehen.» Der Klub wird in seinen Bemühungen von der Stadt Yverdon-les-Bains unterstützt.

Die Saison in der Promotion League wurde wegen der Coronavirus-Krise nach 17 von 30 Runden abgebrochen. Yverdon war zum Zeitpunkt des Abbruchs Leader mit sieben Punkten Vorsprung auf Rapperswil-Jona. (pre/sda)

Tschechien trägt nationales Tennis-Turnier aus

Der tschechische Tennisverband kündigt die Organisation eines nationalen Turniers vom 26. bis 28. Mai in Prag an. Der Event wird fast alle Top-Spielerinnen des Landes zusammenbringen, unter ihnen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova und wahrscheinlich die Nummer 3 der Welt, Karolina Pliskova.

Bei den Männern ist die gesamte Davis-Cup-Mannschaft Tschechiens dabei. Die Spiele werden im Fernsehen übertragen und im Internet gestreamt. Zuschauer sind nicht zugelassen. (pre/sda)

«Shaq» für Abbruch der NBA-Saison

Der ehemalige Basketball-Superstar Shaquille O'Neal hat sich angesichts der Coronavirus-Krise für einen Abbruch der NBA-Saison ausgesprochen. «Jeder sollte nach Hause gehen, gesund werden und nächstes Jahr wiederkommen. Verschrottet die Saison», sagte der 48-Jährige der Tageszeitung «USA Today».

Nun mit aller Gewalt irgendwie Playoffs hinzubekommen und mit einem womöglich angepassten Format einen Meister zu ermitteln findet O'Neal nicht gut. Dem Champion werde seiner Meinung nach dann ohnehin nicht der übliche Respekt entgegengebracht. Die NBA hatte als erste der grossen Sportligen ihre Saison am 11. März unterbrochen. Einen Zeitplan für einen Wiederaufnahme gibt es nicht. Experten rechnen frühestens im Juli damit. Diskutiert wird über ein angepasstes Format und möglicherweise wenige Spielorte. (sda/dpa)

Bild: AP

Formel-1-Notplan wackelt

Die Formel 1 sorgt sich wegen der neuen Corona-Massnahmen des britischen Premierministers Boris Johnson um ihren Not-Kalender. Weil alle Flugreisenden nach ihrer Ankunft auf der Insel bald in eine zweiwöchige Quarantäne gehen sollen, wackelt der Plan für die Geisterrennen in Silverstone Mitte Juli.

Eigentlich will die Formel 1 nach ihrem Neustart mit zwei Grands Prix vor leeren Rängen in Österreich am 5. und 12. Juli nach England weiterziehen. Sollte aber eine Quarantäne nach der Einreise nötig sein, wären die Termine vom 19. und 26. Juli nicht zu halten.

Britische Medien berichteten nach Johnsons Ankündigung vom Sonntag, diese Quarantäne «bald» umzusetzen, von detaillierten Gesprächen der Formel-1-Bosse mit Regierungsbehörden über mögliche Ausnahmen. So will die Rennserie alle Teams und Mitarbeiter intensiven Corona-Tests unterziehen und so womöglich dem Zwang zu einer Quarantäne entgehen. (pre/sda)

Bild: AP

Gross will nicht mehr als Trainer arbeiten

Christian Gross will nicht mehr als Trainer arbeiten. Im «Sportpanorama» des Schweizer Fernsehens SRF gab der 65-jährige Zürcher seinen Rücktritt als Coach auf dem Platz bekannt. Er liess allerdings eine Hintertür offen. «Sag niemals nie», meinte er. In erster Linie wolle er sich aber auf eine Zusammenarbeit mit der Firma des ehemaligen Schweizer Internationalen Philipp Degen, der Spieler berät und beim FC Basel einst unter Gross agierte, konzentrieren.

Seine grössten Erfolge feierte er mit den Grasshoppers (2 Meistertitel, 1 Cupsieg) und vor allem mit dem FC Basel (je 4 Meistertitel und Cupsiege). Mit beiden sorgte er auch in der Champions League für Furore. Gestartet hatte Gross, der als Aktiver zu einem Länderspiel-Einsatz kam, seine Trainerkarriere als Spielertrainer beim FC Wil. Er war zudem bei Tottenham Hotspur der erste Schweizer Coach in der englischen Premier League, wurde jedoch wie später auch beim VfB Stuttgart und den Young Boys nach weniger als einem Jahr entlassen.

In den letzten sechs Jahren war er mit einigem Erfolg in Saudi-Arabien und Ägypten engagiert. Im Februar wurde er aber nach einem Besitzer- und Managementwechsel beim saudischen Klub Al-Ahli verabschiedet. Wenn, dann könnte er sich eine Rückkehr auf die Trainerbank in ähnlichen geografischen Gefilden vorstellen. Ein Angebot als kuwaitischer Nationalcoach habe er abgelehnt, erklärte der im Engadin wohnhafte Gross im Fernsehen, der gleiche Posten in den Vereinigten Arabischen Emiraten könnte ihn aber reizen. (sda)

Bild: EPA

French Open offen für Turnier ohne Zuschauer

Die Organisatoren des French Open erwägen, das Grand-Slam-Turnier im Zuge der Corona-Krise ohne Zuschauer zu veranstalten.

«Wir schliessen keine Option aus», sagte der französische Tennisverbands-Präsident Bernard Giudicelli dem «Journal du Dimanche». Bei einer Austragung ohne Publikum könne ein Teil der Einnahmen, wie TV- und Sponsorengelder, noch generiert werden. Dies solle nicht ausser Acht gelassen werden.

Die Organisatoren hatten das wichtigste Sandplatz-Turnier, das eigentlich Ende Mai beginnen sollte, aufgrund der Pandemie eigenmächtig verschoben. Bislang war das French Open für den 20. September bis 4. Oktober terminiert. Möglicherweise soll das Turnier aber noch eine Woche später beginnen. Der Spielbetrieb im internationalen Profitennis ist noch mindestens bis zum 13. Juli unterbrochen. (sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Williams-Fahrer Russell gewinnt virtuelles Formel-1-Rennen

Williams-Pilot George Russell hat zum ersten Mal ein Rennen in der virtuellen Formel-1-Serie gewonnen. Der 22-jährige Brite siegte auf dem simulierten Kurs von Barcelona nach einem engen Duell mit Charles Leclerc. Bis kurz vor Schluss hatte es nach einem weiteren Sieg für Ferrari-Fahrer Leclerc ausgesehen, nachdem Russell eine Zeitstrafe wegen verbotener Fahrweise kassiert hatte. Doch in der letzten der 33 Runden auf dem virtuellen Circuit de Catalunya erhielt auch der Monegasse Leclerc eine Drei-Sekunden-Strafe und musste sich mit Rang zwei begnügen.

«Ich bin dieses Gewinnen nicht gewohnt», sagte Russell in einer Einschaltung per Telefon direkt nach dem Rennen lachend. In der vergangenen Formel-1-Saison war er im unterlegenen Williams meist chancenlos. Aus Freude über seinen virtuellen Sieg habe er sich «fast in die Hose gemacht», sagte Russell.

Die virtuelle Rennserie soll den Formel-1-Fans in der Corona-Pause etwas Unterhaltung bieten. Gefahren wird immer an den Sonntagen, an denen laut Rennplan ein Grand Prix stattgefunden hätte. Mehrere der aktuellen Piloten sind dabei, aber auch prominente Fussballprofis als Gaststarter. Der Belgier Thibaut Courtois, Goalie von Real Madrid, belegte Rang zwölf, Manchester-City-Stürmer Sergio Agüero kam als 14. ins Ziel. (sda/dpa)

Bild: AP

Bayern beziehen Hotel für Geisterspiel-Vorbereitung

Bayern München hat am Sonntagnachmittag sein Mannschaftshotel für die Quarantäne-Massnahme vor dem beschlossenen Bundesliga-Neustart bezogen. Das Team von Trainer Hansi Flick wird dort bis zur Abreise für das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei Union Berlin logieren. Trainiert wird in der Regel auf dem FC Bayern Campus im Münchner Norden, aber auch in der Allianz Arena ist Training möglich.

Die Münchner führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. (sda/dpa)

Bild: EPA

Jens Lehmann folgt auf Klinsmann in Hertha-Aufsichtsrat

Der ehemalige deutsche Nationalgoalie Jens Lehmann übernimmt den vakanten Platz von Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat von Bundesligist Hertha Berlin. Der 50-Jährige soll sich um sportliche Belange kümmern. Ebenso neu in den Aufsichtsrat zieht der Berater Marc Kosicke, zu dessen Klienten die Trainer Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann gehören.

Klinsmann war nach seinem spektakulären Rückzug als Hertha-Trainer im Februar von den Aufgaben als Aufsichtsrat entbunden worden. Diese hatte er übernommen, bevor er im Dezember als Chefcoach bei den Berlinern eingesprungen war. (sda/dpa)

Bild: AP

US-Frauen wehren sich weiter

Der Kampf der Frauen-Fussballnationalmannschaft der USA um ihre Entlohnung geht in die nächste Runde. Man habe gegen das Urteil der Vorwoche Berufung eingelegt, erklärte eine Teamsprecherin am Samstag. Ein Bundesgericht in Kalifornien hatte die Klage der amerikanischen Spielerinnen abgewiesen.

In der Urteilsbegründung hiess es unter anderem, das Frauen-Team habe in der Vergangenheit das Angebot abgelehnt, gleich wie die Männer entlohnt zu werden. Die Sprecherin der Spielerinnen meinte dazu: «Es ist keine gerechte Entlohnung, wenn die Frauen in etwa gleich viel verdienen wie die Männer, obwohl sie doppelt soviele Matches gewinnen.» (abu/sda/apa/afp)

Bild: AP

Gesichtsfrakturen bei Wolfsburgs Gerhardt

Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg hat sich am Wochenende beim Training schwer verletzt. «Er hat sich bei einem Kopfball-Zusammenprall Gesichtsfrakturen zugezogen», bestätigte Trainer Oliver Glasner. Gerhardt liegt aktuell im Spital. Ob der 26-Jährige operiert werden muss, was genau gebrochen ist und wie lange er möglicherweise ausfällt, soll am Montag bei weiteren Untersuchungen festgestellt werden.

Die Wolfsburger mit den Schweizern Kevin Mbabu und Renato Steffen müssen beim Wiederbeginn der Bundesliga am nächsten Samstag beim FC Augsburg (mit Stephan Lichtsteiner und Ruben Vargas) antreten. (sda/dpa)

Ausfall bei den Wölfen: Yannick Gerhardt muss wegen einer Gesichtsverletzung vorerst pausieren. Gute Besserung, Yannick! 🙏➡️ https://t.co/yoE7plz28W#VfLWolfsburg pic.twitter.com/5RJIu3d51Y — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 10, 2020

Wegen Olympia-Verschiebung: Keine Pferdesport-EM 2021

Die Europameisterschaften 2021 in den olympischen Pferdesport-Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit sind abgesagt. Als Grund nannte der Weltreiter-Verband FEI die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr.

Die Spring- und die Dressurreiter sollten vom 23. August bis 5. September 2021 in Budapest um die EM-Titel antreten. Die kontinentale Meisterschaft in der Vielseitigkeit war vom 11. bis 15 August in Haras du Pin in Frankreich geplant.

Wegen der Verbreitung des Coronavirus waren die Olympischen Spiele in diesem Sommer um zwölf Monate verlegt worden. Sie sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden. (bal/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Real-Star Jovic verletzte sich während der Corona-Pause

Stürmer Luka Jovic von Real Madrid hat sich während des Corona-Lockdowns verletzt. Der frühere Profi von Eintracht Frankfurt habe sich eine Fraktur am rechten Fersenbein zugezogen, teilte der Klub mit. Details wurden nicht bekannt gegeben. Nach Berichten spanischer Medien verletzte sich der 22-Jährige beim Training zu Hause. Er müsse mindestens zwei Monate pausieren, schrieben das Fachblatt «AS» und andere Medien.

Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart der Saison zwischen dem 14. und 28. Juni erfolgen. Einen festen Termin gibt es noch nicht. Die oberste Sportbehörde CSD teilte jüngst mit, es sei derzeit noch unmöglich, einen Termin festzulegen. (bal/sda)

Bild: AP

SCB erst 2021 gegen Nashville und Josi

Das im November geplante Spiel der «NHL Global Series» zwischen dem SC Bern und den Nashville Predators kann nicht in diesem Jahr stattfinden. Wegen der Coronavirus-Krise sagte die NHL sämtliche in diesem Herbst in Europa und China vorgesehenen Vorbereitungs- und Saisoneröffnungsspiele ab.

Der Auftritt von Nashville mit den beiden Schweizer Verteidigern Roman Josi und Yannick Weber in der PostFinance Arena soll nun ein Jahr später stattfinden. Das Datum steht aber noch nicht fest. (dab/sda)

Regelboard erlaubt fünf Auswechslungen

Das International Football Association Board (IFAB) hat einen Antrag des Weltverbandes FIFA zum Schutz der Spieler gutgeheissen, vorübergehend bis Ende Jahr in Wettbewerbsspielen fünf anstatt drei Auswechslungen zuzulassen.

Um den Spielfluss nicht stärker zu beeinträchtigen, sind während eines laufenden Spiels nur drei Auswechslungen pro Team erlaubt. Zusätzlich darf aber auch in der Halbzeitpause gewechselt werden. Wenn in der Verlängerung gemäss Wettbewerbsreglement eine zusätzliche Auswechslung zulässig ist, bleibt diese Möglichkeit für beide Teams erhalten.

Bei der Wiederaufnahme von Wettbewerben, bei denen der Videobeweis eingesetzt wurde, kann auf den VAR verzichtet werden. Die vorübergehenden Änderungen gelten auch für das überarbeitete und am 1. Juni 2020 in Kraft tretende Regelwerk und für diejenigen Wettbewerbe, die im Kalenderjahr 2020 beendet werden. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

In Südkorea rollt der Ball wieder

In Südkorea wird nach wochenlanger Verschiebung wegen der Corona-Krise wieder Fussball gespielt. Zur Saisoneröffnung der K-League wurde im WM-Stadion von Jeonju vor leeren Tribünen das Duell zwischen dem Titelverteidiger Jeonbuk Hyundai Motors und den Suwon Samsung Bluewings angepfiffen. Am Wochenende folgen weitere Spiele. Zum Schutz vor Infektionen sollen zumindest die ersten Runden ohne Fans im Stadion stattfinden, die Saison wurde von 38 auf 27 Spieltage verkürzt. (pre/sda)

Back under way in the second half with changes expected should neither team find a breakthrough goal. Both managers on the touchline wearing masks.#KLeague | #K리그 | #JEOvSSB pic.twitter.com/U9X4S3UPXz — K League United (@KLeagueUnited) May 8, 2020

