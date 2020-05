Sport

Sportnews: Sion schlägt Aufstockung der Super League auf 12 Teams vor



Sion schlägt Super-League-Saison mit 12 Teams vor +++ Leclerc nach zwei Siegen bezwungen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Constantin schlägt eine Zwölferliga vor

Der FC Sion publiziert in den sozialen Medien einen Brief publiziert, den er der Swiss Football League schickt. Er schlägt vor, die Super League für nächste Saison auf zwölf Mannschaften zu erweitern.

Nach den Vorstellungen von Sions Präsident Christian Constantin würde die SFL die Bedingungen der TV-Rechteinhaber erfüllen, wenn die laufende Saison annulliert und die Liga um zwei Mannschaften ausgebaut würde.

Der laufende Vertrag umfasst noch 65 Super-League-Spiele für die unterbrochene sowie 180 Spiele für die kommende Saison. Sollte tatsächlich eine Doppelrunde mit zwölf Mannschaften absolviert werden, ergäbe dies 44 Spieltage mit 264 Partien - «also 19 Spiele mehr, mit denen wir den aktuellen Vertrag erfüllen würden», so Constantin. Die Challenge League würde nach Constantins Idee mit acht Mannschaften über 34 Runden und Playoffs gespielt werden. (dab/sda)

Le FC Sion a fait part de son point de vue à la SFL. pic.twitter.com/fKeeVs1Ig5 — FC Sion (Stay at 🏠) (@FCSion) May 3, 2020

Charles Leclerc nach zwei Siegen bezwungen

Der britisch-thailändische Red-Bull-Fahrer Alex Albon setzte sich auf dem simulierten Kurs von Interlagos bei Sao Paulo vor Williams-Fahrer George Russell durch. Dritter wurde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, dessen Siegeszug nach zwei Triumphen in Folge ein Ende nahm.

«Ich habe gezittert, ich hatte soviel Adrenalin in mir», kommentierte Albon. Der 24-Jährige leistete sich mit Leclerc über 36 Runden einen packenden Zweikampf mit zahlreichen Überholmanövern. Durch eine Drei-Sekunden-Strafe verpasste Leclerc beim Unterhaltungsersatz für die Formel-1-Fans wegen der Grand-Prix-Absagen durch die Coronavirus-Pandemie am Ende noch den 2. Rang.

Die Grand Prix der virtuellen Serie finden immer an den Sonntagen statt, an denen nach ursprünglicher Planung auch real ein Rennsonntag gewesen wäre. Sechsfach-Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) oder auch Leclercs deutscher Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel machten bisher noch nicht mit. (bal/sda/dpa)

Holland-Trainer Koeman wegen Herzproblemen behandelt

Der niederländische Fussball-Nationalcoach Ronald Koeman ist am Sonntag laut einem Bericht der Zeitung «De Telegraaf» wegen Herzproblemen im Spital behandelt worden.

Der 57-jährige ehemalige Defensivspieler von Ajax Amsterdam und Barcelona sei nach einem operativen Eingriff in einem stabilen Zustand, teilte Koemans Ehefrau dem Blatt mit. Koeman ist seit Februar 2018 Coach der «Oranjes». (bal/sda/apa/reu)

Scheiber soll Österreichs Speed-Frauen schnell machen

Österreichs Skiverband ist auf der Suche nach einem neuen Gruppentrainer für seine Speed-Frauen rasch und in den eigenen Reihen fündig geworden. Der 32-jährige Tiroler Florian Scheiber folgt auf Roland Assinger, dessen Vertrag nach sechs Jahren nicht mehr verlängert wird. Scheiber arbeitete in den vergangenen zwei Jahren als Co-Trainer der Speed-Frauen. Das Schneetraining soll bereits am 9. Mai in Österreich beginnen.

Scheiber ist ein ehemaliger Weltcup-Fahrer, der den Durchbruch auch wegen vieler schweren Verletzungen nie ganz schaffte. (zap/sda/apa)

Strassen-EM ins Jahr 2021 verschoben

Europas Radsportverband verschob die Strassen-Europameisterschaften wegen der Coronavirus-Krise ins Jahr 2021. Heuer hätten die Titelkämpfe, die erst vor wenigen Jahren wieder lanciert wurden und in der Regel ein gehaltvolles Feld anlocken, vom 9. bis 13. September in Trient stattfinden sollen.

Für 2021 wird Trient Gastgeber bleiben, das Datum muss aber noch mit dem internationalen Radsportkalender abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen die erste oder zweite September-Woche. (zap/sda)

Drei positive Corona-Tests bei Köln

Beim Bundesligisten 1. FC Köln sind drei positive Corona-Tests aufgetreten. Ein Trio sei in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt worden, teilte der Klub auf seiner Homepage mit. Die namentlich nicht benannten Spieler und der betroffene Physiotherapeut seien alle symptomfrei. Mannschaft, Trainer und Betreuer sind am Donnerstag getestet worden. Der Rest des Teams muss nicht in Quarantäne; das Team kann in Kleingruppen weiter trainieren. (bal/sda)

Nach positiven Tests auf #Corona sind drei Personen beim #effzeh in Quarantäne. Das Gruppentraining kann wie geplant fortgesetzt werden. Alle Infos 👇 https://t.co/0as7sB4Z0e — 1. FC Köln (@fckoeln) May 1, 2020

Primera Division muss auf Neustart warten

Der spanische Profi-Fussball muss noch etwas länger auf ein Datum für den Neustart der aktuellen Saison warten. «Zur Zeit ist es unmöglich, einen Termin für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe festzulegen», sagte die Leiterin der Obersten Sportbehörde (CSD), Irene Lozano, im spanischen Fernsehen. Man müsse abwarten, «wie sich alles weiter entwickelt.» Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart unter strengen Sicherheitsauflagen zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen.

Im von der Pandemie besonders hart getroffenen Spanien dürfen Profisportler am Montag das Training individuell wieder aufnehmen. Nächste Woche wollen die Vereine ihre Spieler auch auf das neue Coronavirus testen. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine «neue Normalität» sollen zwischen dem 11. und 18. Mai je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können.

Fest steht, dass alle Partien bis auf weiteres vor leeren Rängen stattfinden werden. «So lange wir keinen Impfstoff haben, ist es undenkbar, dass wir Spiele mit Zuschauern haben», so Lozano. Der Ligabetrieb in Spanien ist seit dem 12. März unterbrochen. (pre/sda)

Auch GP von Ungarn nur ohne Zuschauer möglich

Die Formel 1 muss auch am 2. August beim Grossen Preis von Ungarn vor den Toren der Hauptstadt Budapest auf Zuschauer verzichten, wie die Veranstalter bekannt gaben. Zuvor hatte der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas erklärt, dass im Land bis zum 15. August keine Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern stattfinden dürfen.

Die Formel 1 strebt derzeit trotz der Schwierigkeiten durch die Coronavirus-Krise einen Saisonstart am 5. Juli im österreichischen Spielberg an. Die ersten zehn Saisonrennen hatten verschoben oder abgesagt werden müssen. Die Wunschvorstellung der Verantwortlichen ist ein Kalender mit 15 bis 18 Grands Prix. Auch die Rennen in Österreich und im englischen Silverstone (19. Juli) müssten vor leeren Rängen gefahren werden. (pre/sda)

Devos und Hazen bleiben bei Ajoie

Aller Spekulationen zum Trotz spielen Philip-Michaël Devos und Jonathan Hazen auch in der kommenden Saison für den HC Ajoie in der Swiss League. Die beiden Kanadier sicherten den Verantwortlichen der Jurassier den Verbleib zu.

Das kongeniale Duo dominiert die zweithöchste Schweizer Liga seit 2015 quasi nach Belieben und brachte es zusammen in 546 Partien auf 354 Tore und 553 Assists. Das Meisterstück lieferten Devos und Hazen jedoch in der abgelaufenen Saison ab, in der sie Ajoie mit total 32 Skorerpunkten (12 Treffer) in fünf Spielen zum Cupsieg führten. Dennoch schlug kein Klub aus der National League zu. (sda)

Streit und Josi werden Aktionäre beim SCB

Mark Streit und Roman Josi werden Aktionäre beim SC Bern. Ersterer nimmt auch Einsitz im Verwaltungsrat der SCB Group AG, der Dachgesellschaft des SCB. In diesen wird auch Roman Josis Vater Peter einziehen. Zur Beteiligung bei den Bernern sagte Josi junior: «So kann ich dem SCB und dem Schweizer Eishockey etwas zurückgeben.» Streit wird die Berner des Weiteren mit einem Teilpensum in Sportfragen und vor allem bei der Nachwuchsförderung unterstützen.

Neben Streit und Peter Josi nehmen neu Pascal Dietrich und Carlo Bommes als Unabhängiger Einsitz in den Verwaltungsrat. Das Quartett ersetzt die langjährigen Mitglieder Hans Dietrich (Vizepräsident), Rudolf Schnorf, Urs Schweizer und Jürg Bucher, die per Generalversammlung vom 1. Mai 2020 aus dem Gremium zurückgetreten sind.

Der neue Verwaltungsrat will die Nachwuchsförderung verstärken, weshalb die Tochtergesellschaft «SCB Hockey Lab & Career Planning GmbH» gegründet wurde. Unter der Mitwirkung von Mark Streit und Peter Josi werden jungen Sportlern und deren Familien Beratungen im Zusammenhang mit der Karriereplanung während, aber auch nach der Aktivzeit angeboten. (pre/sda)

Neue NHL-Saison könnte erst im Dezember starten

NHL-Boss Gary Bettman würde die kommende Saison bis zu zwei Monate später starten lassen, um die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit beenden zu können.«Wenn wir im November oder Dezember starten müssen, ist das etwas, was in Erwägung gezogen wird», sagte Bettman in einem Interview.

Die Saison ist seit dem 13. März unterbrochen. Am Mittwoch hatte die Liga in einer gemeinsamen Erklärung mit der Spielergewerkschaft davon gesprochen, demnächst in eine sogenannte Phase zwei eintreten zu können und die Trainingszentren für Kleingruppen wieder zu öffnen. Als erhofften Zeitpunkt dafür war von Mitte oder Ende Mai die Rede. (pre/sda)

Lyon droht mit Einspruch gegen Saisonabbruch

Der frühere Serienmeister Olympique Lyon prüft einen Einspruch gegen den Abbruch der Ligue 1. Zudem behalte sich der Verein vor, Schadenersatz für erwartete Verluste in Höhe von «mehreren zehn Millionen Euro» zu fordern, teilte der Klub mit. Lyon ist als Tabellen-7. einer der grossen Verlierer des Saisonabbruchs, wäre erstmals seit über 20 Jahren nicht im Europacup vertreten. Die damit verbundenen finanziellen Einbussen will der Klub nicht hinnehmen und verwies auf «fehlende Chancengleichheit».

Die Ligue 1 ist die erste der grossen europäischen Fussball-Ligen, die ihre Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen hat. Hintergrund des Entscheids war die Verfügung von Premierminister Édouard Philippe, der eine Wiederaufnahme des seit Mitte März ruhenden Spielbetriebs in dieser Saison für unmöglich erklärt hatte. Paris Saint-Germain wurde zum Meister erklärt. (pre/sda)

Olympique Lyonnais has taken note of the decision proposed by @LFPfr.



Press release ⤵️https://t.co/rd6s0Emh7N — OL English 🇬🇧 (@OL_English) April 30, 2020

Portugals Liga darf am 30. Mai wieder starten

Die portugiesische Fussball-Liga darf ab dem 30. Mai nach der Coronavirus-Pause den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das teilte Ministerpräsident Antonio Costa am Donnerstag mit. Die Gesundheitsministerien müssten aber ihre Zustimmung zu den Hygienestandards in den Stadien geben.

Die portugiesische Liga war wegen der Pandemie im März nach der 24. von 34 Runden unterbrochen worden. Der FC Porto führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor Benfica Lissabon mit Haris Seferovic an. (sda/dpa)

Sorgen bei Liverpools Stadtpräsident

Liverpools Stadtpräsident Joe Anderson hat Pläne für eine Wiederaufnahme der Premier League kritisiert. Beim Sender BBC äusserte Anderson die Sorge, dass sich die Fans des FC Liverpool in Massen vor dem Stadion Anfield versammeln könnten, wenn die Mannschaft den Meistertitel gewinnt. «Es gibt nicht viele Leute, die sich daran halten würden, was wir sagen, und sich vom Stadion fernhalten würden», warnte Anderson. «Viele Leute würden kommen, um zu feiern.»

Das wäre laut Anderson auch dann der Fall, wenn die Spiele hinter verschlossenen Türen und an einem neutralen Ort stattfinden. «Auch dann würden Tausende von Menschen rund um Anfield auftauchen», sagte er und sprach von einer «lächerlichen» Situation. Dem Leader FC Liverpool fehlen nur noch zwei Siege, um erstmals nach 30 Jahren wieder Meister zu werden. (ram/sda/dpa)

Kaum Bundesliga-Restart am 9. Mai

Ein möglicher Neustart der deutschen Bundesliga am 9. Mai dürfte vom Tisch sein. Das von der Deutschen Fussball Liga (DFL) erhoffte klare Signal der Politik gab es auch am Donnerstag nicht. Ein Entscheid über eine Wiederaufnahme der seit Mitte März ausgesetzten Spiele in der 1. und 2. Bundesliga soll frühestens am 6. Mai fallen. Denkbar ist somit bei einem positiven Signal der Politik nun ein Start am 16. oder 23. Mai.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten haben nach Informationen aus Teilnehmerkreisen einen Beschluss über die Fortsetzung der gestoppten Bundesliga und des Vereinssports am Donnerstag vertagt. Die Fortsetzung der Saison soll eine wirtschaftliche Schieflage in der Milliarden-Branche verhindern. Bei einem Abbruch der Spielzeit 2019/20 wären nach Informationen des «Kicker» 13 der 36 Proficlubs von einer Insolvenz bedroht. (ram/sda/dpa)

PSG zum Meister deklariert

Nach den neuen Vorschriften der Pariser Regierung in der Corona-Krise hat der französische Fussballverband das Saisonende auch für die zwei höchsten Ligen beschlossen. Paris Saint-Germain wurde zum Meister erklärt, Toulouse und Amiens steigen ab.

Premierminister Edouard Philippe hatte am Dienstag angekündigt, dass die Saison 2019/20 der Profisportarten nicht wieder aufgenommen werden könne, auch nicht im Fussball. Laut Sportministerium sind bis Ende Juli keine Spiele – auch nicht unter Ausschluss von Fans – erlaubt. (ram/sda)

Boxchamp Sturm muss ins Gefängnis

Der frühere deutsche Box-Weltmeister Felix Sturm ist wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Das hat am Donnerstag das Landgericht Köln entschieden. Der 41-Jährige wurde schuldig gesprochen, dem Fiskus in den Jahren 2008 bis 2010 sowie 2013 insgesamt rund eine Million Euro vorenthalten zu haben.

Sturm wurde zudem wegen eines Verstosses gegen das Anti-Dopinggesetz verurteilt. Demnach war Sturm im WM-Kampf gegen den Russen Fjodor Tschudinow im Februar 2016 mit dem Mittel Stanozolol gedopt. Da der Kampf somit regelwidrig geführt wurde, wurde Sturm auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Sturm hatte rund acht Monate in Untersuchungshaft gesessen, nachdem er im April 2019 festgenommen worden war. Vor Heiligabend kam er gegen eine Kaution von 300'000 Euro unter Auflagen auf freien Fuss. (ram/sda/dpa)

Paterlini neuer Trainer von La Chaux-de-Fonds

Thierry Paterlini (45) ist neuer Trainer des Swiss-League-Klubs La Chaux-de-Fonds. Der langjährige Schweizer Internationale, der zuletzt die U20-Nationalmannschaft betreut hat, erhält einen Einjahresvertrag.

Paterlini wird unter anderen von Loïc Burkhalter unterstützt, der als Sportchef auch einige Zeit als Interimstrainer gewirkt hatte und fortan als Assistenzcoach weiterwirkt. Burkhalter hatte zeitweise auch auf Berater-Dienste von Arno Del Curto fürs Coaching beziehungsweise in der Trainingsgestaltung gesetzt. (dab/sda)

THIERRY PATERLINI, NOUVEL ENTRAÎNEUR DU HCC 💥



Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée du Zürichois de 45 ans qui a signé un contrat d’une saison avec le HCC. https://t.co/FzKZeqjrsN — HCC La Chaux-de-Fonds (@HCClachx_fds) April 30, 2020

Saisonabbruch im Amateurfussball

Alle Fussballmeisterschaften in der Schweiz werden abgebrochen – mit Ausnahme der Super League, Challenge League sowie des Schweizer Cups. Das hat der Zentralverband des Schweizerischen Fussballverbands in einer Telefonkonferenz beschlossen. Die abgebrochenen Bewerbe werden annulliert, es wird somit weder Meister noch Auf- oder Absteiger geben. Die Teilnehmer am Schweizer Cup 2020/21 werden ausgelost.

Gemäss einer SFV-Mitteilung sei der Abbruch der laufenden Saison nach den jüngsten Entscheiden des Bundesrates «alternativlos». Der Entscheid des Zentralvorstands wurde einstimmig gefasst. «Abgesehen von gesundheitlichen Risiken hätte es einer logistisch unlösbaren Grossaufgabe entsprochen, für die zehntausenden ausgefallenen Meisterschaftsspiele Nachholtermine nach Mitte Juni oder noch später zu finden», wird SFV-Präsident Dominique Blanc zitiert. «Eine Verlängerung der Saison über den Sommer hinaus wiederum hätte die nächste Saison zu stark beeinträchtigt. Damit haben nun alle Planungssicherheit.» (ram)

NHL hofft auf ersten Schritt in Richtung Normalität

Die NHL macht sich in der Corona-Krise Hoffnung auf einen Schritt in Richtung Spielbetrieb. In einer gemeinsamen Mitteilung der besten Eishockey-Liga der Welt und der Spielergewerkschaft NHLPA war am Mittwoch (Ortszeit) die Rede davon, dass man sich mit Blick auf die Entwicklung in einigen Regionen der Teams «jetzt auf eine Phase zwei der Übergangszeit» freue. Wann genau man in diese Phase zwei eintreten könne, in der Spieler in Kleingruppen in den Trainingszentren arbeiten dürften, sei unklar.

Die NHL geht von einem Zeitpunkt Mitte oder Ende Mai aus. Allerdings schränkte die Liga sinngemäss auch ein, dass der Trend dafür gut sein müsse und es keine Bedenken einer möglichen Wettbewerbsverzerrung geben dürfe, sollte sich die Situation in den verschiedenen Gegenden der USA und Kanada unterschiedlich entwickeln.

Die Hoffnungen der Liga stehen im Widerspruch zu jüngsten Aussagen vom Gesundheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci. Dieser hatte der «New York Times» gesagt, er würde gerne alle Sportarten zurück haben. «Aber als ein Gesundheitsbeamter, Arzt und Wissenschaftler muss ich jetzt sagen, wenn man sich das Land anschaut, sind wir dazu noch nicht bereit.» (sda/dpa)

Bundesliga beginnt mit Corona-Tests

In der deutschen Bundesliga und der zweiten Liga sollen nach Informationen des Fachmagazins «Kicker» an diesem Donnerstag die flächendeckenden Tests auf das Coronavirus beginnen. Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die Deutsche Fussball Liga (DFL) für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs erstellt hat. Vor der Aufnahme des Mannschaftstrainings sollen nach jüngsten Angaben der DFL mindestens zwei getrennte Tests erfolgen, damit eine Ansteckung im Training verhindert werden soll, schrieb der «Kicker» weiter.

Noch nicht abschliessend geklärt sei die Frage, wie mit den Risikogruppen im Kader oder Betreuerstab beziehungsweise in deren Umfeld umzugehen sei. In der Bundesliga gebe es mehrere Spieler, die durch Asthma, Diabetes oder Lungenvorerkrankungen vorbelastet seien, schrieb das Magazin. (pre/sda)

Maradona entgeht Abstieg dank «Hand Gottes»

Die Corona-Krise hat den argentinischen Klub Gimnasia y Esgrima La Plata und sein Trainer Diego Maradona vor dem drohenden Abstieg gerettet. Dafür hat Argentiniens Fussball-Legende eine abenteuerliche Erklärung. «Das ist nicht das Finale, das wir uns gewünscht haben. Wir hätten es lieber auf dem Platz entschieden», sagte Maradona gegenüber der Zeitung «Clarin». «Aber jetzt ist es so gekommen, und viele sagen, dass es wieder die Hand Gottes war. Jetzt bitte ich diese Hand, dass sie die Pandemie beendet, damit das Volk wieder gesund und glücklich sein Leben führen kann.»

Der argentinische Verband AFA gab am Dienstag bekannt, dass die Saison vorzeitig abgebrochen wird und es bis 2020 keine Auf- und Absteiger gebe. Davon profitiert unter anderem Maradonas Klub Gimnasia y Esgrima La Plata, der zuletzt abstiegsgefährdet war.

Mit der «Hand Gottes» hatte Maradona 1986 auf dem Weg zum WM-Titel im Viertelfinalspiel gegen England für Schlagzeilen gesorgt. Nach einem absichtlichen Hands-Tor hatte der Argentinier als Erklärung für das 1:0 angeführt, die «Hand Gottes» sei im Spiel gewesen. (sda/dpa)

Verschiebung der Sommerspiele kostet viel Geld

Die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio ins Jahr 2021 wird das IOC «mehrere hundert Millionen US-Dollar» kosten. Diese Summe nannte IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an die olympische Bewegung. Noch sei es aber zu früh, eine genau Zahl anzugeben.

Das IOC werde seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber Gastgeber Tokio erfüllen. Gleichzeitig könne man Einschnitte nicht ausschliessen. «Wir müssen alle Leistungen überprüfen, die wir für die verschobenen Spiele anbieten», so Bach. Das IOC verfügt über Reserven in Höhe von rund einer Milliarde Franken. Experten rechnen durch die Verschiebung mit Zusatzkosten von rund 2,7 Milliarden Franken. Noch ist unklar, wer welche Kosten übernimmt. (sda/afp/dpa)

Keine Kranzfeste bis Ende August

Der Schwingsport als beliebter Publikumssport bleibt von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffen. Kranzfeste könnten allenfalls noch ab September stattfinden. Sämtliche Kranzfeste sowie das Jubiläumsfest «125 Jahre ESV» in Appenzell, ein Anlass eidgenössischer Prägung, können in der vorgesehenen Zeit bis zum 30. August nicht durchgeführt werden, weil bis Ende August das bundesrätliche Verbot von Grossveranstaltungen gilt.

Wie der eidgenössische Verband ESV schreibt, wird der Zentralvorstand zusammen mit den fünf Teilverbänden nun nach Lösungen suchen, um den Festkalender 2021 zur Befriedigung aller Beteiligten auszugestalten. Es sei in der Verantwortung der Teilverbände, ob und wann diesen Herbst – falls per 1. September das Versammlungsverbot von 1000 Personen gelockert würde – Schwingfeste stattfinden werden.

Der Aktivenrat des ESV hat dem Zentralvorstand mitgeteilt, dass vor einem Schwingfest eine Schwing-Trainingsphase von rund sechs Wochen notwendig sei, damit die Automatismen für die Athleten gegeben seien und die Verletzungsgefahr auf ein Minimum beschränkt werden könne. (pre/sda)

Simek wechselt zum EHC Kloten

Juraj Simek setzt seine Karriere in der Swiss League fort und wechselt für eine Saison zum EHC Kloten. Der 32-jährige Flügelstürmer stand zuletzt rund neun Jahre bei Genève-Servette unter Vertrag. Letzte Saison wurde er von den Genfern nach zwölf Spielen an die Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen.

Simek ist in Kloten kein Unbekannter: Der slowakisch-schweizerische Doppelbürger, der 23 Mal für die Schweizer Nationalmannschaft auflief, debütierte in der Saison 2004/05 mit den Zürcher Unterländern in der NLA. Danach hatte er während fünf Jahren erfolglos versucht, sich in Nordamerika durchzusetzen. Von den Vancouver Canucks war er 2006 gedraftet worden, er kam jedoch in der NHL zu keinem einzigen Einsatz.

Insgesamt absolvierte Simek 477 Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse und sammelte dabei 198 Skorerpunkte. (dab/sda)

Premier League soll am 13. Juni weitergehen

In der englischen Premier League ist das Ende der Corona-Pause in Sicht. Wie der englische «Mirror» berichtet, soll der Fussball-Betrieb am Wochenende des 13. Juni mit Geisterspielen wiederaufgenommen werden.

Um das Projekt Reustart wirklich durchzuführen, braucht es allerdings noch die Bestätigung der britischen Regierung. Am Freitag findet die nächste Konferenz der Klubs statt. Dann sollen weitere Informationen über die Saisonfortsetzung folgen. (dab)

800'000 Dollar für Bradys erstes Spiel in Tampa

Allein Tom Bradys Beitrag für eine Wohltätigkeits-Auktion für von der Corona-Krise betroffene Menschen bringt 800'000 Dollar ein. Der NFL-Superstar spendete ein Erlebnis-Paket rund um sein erstes Heimspiel bei seinem neuen Klub. Der Footballer versprach als Teil der «#allinchallenge» eine Reise zu seiner ersten Partie im Raymond James Stadion für die Tampa Bay Buccaneers. Im Paket inbegriffen sind auch Bradys Trikot und Schuhe des Spiels sowie ein gemeinsames Abendessen oder Workout.

Der sechsfache Super-Bowl-Gewinner Brady hatte im März nach 20 Saisons für die New England Patriots bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben. Der 42-jährige Quarterback unterzeichnete einen Zweijahresvertrag, der ihm ein Einkommen von 50 Millionen Dollar sichert. (pre/sda)

I accept the #ALLINCHALLENGE. Watch the video & go to https://t.co/bRtYgf65MS to get involved. I challenge my wife @giseleofficial, my buddy @drake & YOU @nflcommish to go ALL IN! pic.twitter.com/QDeBNEM0rf — Tom Brady (@TomBrady) April 15, 2020

