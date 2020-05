Sport

Sportnews: Union Berlin gegen Bayern München ohne Trainer Urs Fischer



Union ohne Fischer gegen Bayern +++ Keine Maskenpflicht für Bundesliga-Trainer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Union ohne Fischer gegen Bayern

Union Berlin muss das Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München ohne seinen Schweizer Trainer Urs Fischer bestreiten. Der 54-jährige Zürcher kehrt nach dem Tod seines Schwiegervaters am Samstag aus der Schweiz nach Berlin zurück, wird die Mannschaft aber erst nach zwei negativen Coronavirus-Tests wieder betreuen. Der Entscheid sei in Absprache mit der DFL Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden, teilte der Bundesligist mit.

Auf das Spiel gegen Bayern München wird der Aufsteiger von den Co-Trainern Markus Hoffmann und Sebastian Bönig vorbereitet. Hoffmann wird beim Re-Start nach der Coronavirus-Pause am Sonntag als Verantwortlicher an der Linie stehen. Fischer hatte das Quarantäne-Trainingslager verlassen und sich in die Heimat begeben, um seiner Familie beistehen zu können. (ram/sda)

Bild: EPA

Keine Maskenpflicht für Bundesliga-Trainer

Die deutsche Fussball-Liga (DFL) hat einen Tag vor den ersten Geisterspielen in der 1. und 2. Bundesliga die Maskenpflicht für Trainer aufgehoben. Im DFL-Konzept der Taskforce stand bisher, dass auch die Coaches Masken während des Spiels benutzen müssen und diese nur für Anweisungen absetzen dürfen – wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zur nächsten Person gewährleistet ist. Dieser Abstand soll in der Coaching-Zone auch weiter gelten. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

LASK entschuldigt sich

Der österreichische Bundesligist Linzer ASK hat eingeräumt, viermal unrechtmässig Mannschaftstrainings abgehalten zu haben. Sowohl Trainer Valérien Ismaël als auch Vizepräsident Jürgen Werner entschuldigten sich bei einer Medienkonferenz dafür. «Im Nachhinein können wir sagen: Das war ein Blödsinn, das war ein grosser Fehler unsererseits», sagte Werner.

Man habe sich keinen Vorteile verschaffen sondern die Spieler optimal auf die anstehenden Herausforderungen vorbereiten wollen. «Dieser Spielplan ist extrem gefährlich für die Gesundheit unserer Spieler und auch anderer Spieler», sagte Ismaël. Werner betonte, dass für die Sportler bis Dezember permanente englische Wochen auf dem Programm stehen könnten. Darauf müssten sie gut vorbereitet werden. (ram/sda/apa)

ATP und WTA sagen alle Juli-Turniere ab

Kein Tennis bis mindestens am 31. Juli: Im besten Fall startet der Circuit danach in Washington und San Jose. Damit wird von der Tennis-Tour offiziell bestätigt, dass das Frauenturnier in Lausanne (WTA) und das Swiss Open in Gstaad (ATP) im Juli nicht stattfinden. Dass die Turniere ins Wasser fallen, stand schon seit dem Bundesrats-Beschluss vom 29. April fest, wonach bis Ende August keine Grossveranstaltungen in der Schweiz stattfinden dürfen. Nur durfte Jeff Collet, der Direktor beider Turniere, ohne das Okay der Spielergewerkschaften die Events nicht eigenmächtig absagen.

Weitere Events werden dazukommen. Auch für die Swiss Indoors in Basel (24. Oktober bis 1. November) sieht es nicht gut aus, obwohl der Ticket-Vorverkauf selbst während der Coronavirus-Krise gut angelaufen ist. «Social distancing» kann in der St.Jakobshalle nicht umgesetzt werden. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Augsburg am Samstag ohne Trainer Herrlich

Augsburgs neuer Trainer Heiko Herrlich wird am Samstag bei der Wiederaufnahme der Bundesliga sein Team im Spiel gegen Wolfsburg nicht im Stadion betreuen, weil er gegen die Isolationsbestimmungen verstossen hat.

Er bedauere, dass er während der Hotel-Quarantäne seiner Mannschaft einkaufen war und damit gegen die strengen Auflagen der Deutschen Fussball Liga verstossen hat. «Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemassnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen», wird der 48-Jährige in einer Mitteilung des FC Augsburg zitiert. «Ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden.»

Er werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training am Freitag nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen, erklärte der Coach der beiden Schweizer Stephan Lichtsteiner und Ruben Vargas. In den nächsten Tagen werden weitere Corona-Tests durchgeführt, teilte der FCA dazu weiter mit. «Nach zwei negativen Testergebnissen wird Heiko Herrlich die Trainingsarbeit beim FC Augsburg wieder aufnehmen.» (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Weg frei für Neustart der Premier League im Juni

Die britische Regierung hat den Weg für eine Fortführung der englischen Premier League im Juni frei gemacht. Das ging aus einem Treffen zwischen Vertretern des nationalen Verbandes FA, der Premier League und der English Football League mit dem britischen Kulturminister Oliver Dowden hervor. Die bisherigen Pläne zur Fortsetzung der Liga seien Dowden zufolge «überzeugend». Vor einem Neustart muss sich die Premier League aber noch auf ein finales Konzept einigen.

Bisher ist eine Wiederaufnahme des Ligabetriebs am 12. oder 19. Juni im Gespräch, die Spiele sollen dann wie in der Bundesliga vor leeren Rängen stattfinden. Die Liga ist seit dem 13. März wegen der Corona-Krise unterbrochen, bisher wurden 29 von 38 Spieltagen absolviert. Die Premier League will am Montag erneut über die Pläne beraten. (sda/dpa)

Bild: EPA

Olympia-Verlegung kostet IOC bis zu 800 Millionen Dollar

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stellt bis zu 800 Millionen Dollar zur Bewältigung der Folgen der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio bereit. Die Corona-Krise habe auch «erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Olympischen Spiele, die olympische Bewegung und das IOC», erklärte IOC-Präsident Thomas Bach. Auf seiner Sitzung habe das Exekutivkomitee daher diese Summe bewilligt.

150 Millionen Dollar sollen unter anderem an die internationalen Sportverbände und nationalen Olympischen Komitees fliessen. «Damit sollen diese in die Lage versetzt werden, ihren Sport weiter zu betreiben und ihre Athleten zu unterstützen», sagte Bach. Der Löwen-Anteil von umgerechnet 650 Millionen Dollar soll die Zusatzkosten des IOC für die Organisation der ins nächste Jahr verlegten Tokio-Spiele decken. (dab/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

LASK im Zentrum eines Krimis

Die österreichische Bundesliga hat beim zuständigen Senat 1 ein Verfahren gegen LASK Linz eingeleitet. Laut einer Medienmitteilung wurden der Liga Videos übermittelt, welche die Abwicklung eines regulären Mannschaftstrainings zeigen. Derzeit sind aber aufgrund der Corona-Vorgaben nur Einheiten in Kleingruppen und in vorgegebenen Abständen erlaubt. Wenige Minuten nach der Liga-Mitteilung äusserten sich die übrigen Klubs der obersten Liga empört über das Verhalten des LASK.

Die Linzer wiederum hatten ihrerseits etwa eine Stunde zuvor «Wirtschaftsspionage» beklagt und von zwei vermummten Verdächtigen berichtet, die in der Nacht auf Mittwoch in die Raiffeisen-Arena eingebrochen waren und dort eine Überwachungskamera angebracht hatten. Der Strafrahmen wegen eines möglichen Verstosses gegen den Grundgedanken des Fairplay reicht von einer Ermahnung über eine Busse und Punkteabzüge bis zu einem Zwangsabstieg und einem Ausschluss aus dem ÖFB. (ram/sda/apa)

Der @LASK_Official informiert soeben darüber, dass am Mittwoch (noch) Unbekannte in die Raiffeisen Arena eingebrochen sind und rechtswidrig Überwachungskameras installiert haben. Die Täter wurden via LASK-Kamera abgelichtet. Liest sich wie ein Krimi... @SkySportAustria pic.twitter.com/TdROQnsg0g — Roland Streinz (@Sky_RolandS) May 14, 2020

Gelson Fernandes beendet seine Karriere

Der Schweizer Gelson Fernandes gab zwei Tage vor dem Wiederbeginn der Bundesliga seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt. Der 33-jährige Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt verkündete dies auf Twitter. Vor seinem Engagement in Frankfurt spielte Fernandes nach seinem Wegzug vom FC Sion (2007) für Manchester City, Saint-Etienne, Chievo Verona, Leicester City, Udinese, Sporting Lissabon, nochmals für Sion, für Freiburg und bei Stade Rennes.

Er habe immer selber entscheiden wollen «wann, wo und warum» er zurücktrete, so Fernandes. Er wolle nicht, dass «andere Leute oder meine Leistungen» dies bestimmen. In Frankfurt erlebte Fernandes auf Klubebene seit 2017 seine vielleicht erfolgreichste Zeit: Cupsieger in der ersten Saison, Stammspieler unter Adi Hütter im zweiten Jahr sowie spektakuläre Spiele in dieser Saison gegen Borussia Dortmund (2:2), Bayer Leverkusen (3:0) und Bayern München (5:1).

Doch das «Highlight», wie er es nennt, gab es schon viel früher. An der WM 2010 in Südafrika erzielte Fernandes im Startspiel den Treffer zum sensationellen 1:0-Sieg der SFV-Auswahl in Durban gegen den Europameister Spanien. Es war eines von nur zwei Toren von Fernandes in 67 Länderspielen für die Schweiz. Insgesamt nahm er an fünf WM- oder EM-Endrunden teil (2008, 2010, 2014, 2016, 2018). (abu/sda)

Acht positive Corona-Tests bei Besiktas Istanbul

Acht Angestellte von Besiktas Istanbul sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das habe sich am Mittwoch bei weiteren Untersuchungen aller Spieler und Mitarbeiter ergeben, teilte der Klub am Donnerstag mit. Zur Identität der Infizierten gab es zunächst keine Informationen. Besiktas hatte bereits am 9. Mai bekanntgegeben, dass ein Spieler und ein Mitarbeiter positiv getestet worden seien.

Die Türkei hatte die Meisterschaften wegen der Corona-Krise am 19. März bis auf Weiteres unterbrochen. Sie sollen ab dem 12. Juni ohne Zuschauer wieder aufgenommen werden. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Premier-League-Fortsetzung voraussichtlich erst ab 19. Juni

Die geplante Fortsetzung der englischen Premier League könnte sich laut Medienberichten um eine weitere Woche auf den 19. Juni verzögern. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz mit Spielern und Trainern am Mittwoch, bei dem mehrere Spieler deutliche Sicherheitsbedenken geäussert haben sollen. Bisher galt ein Neustart der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich.

Laut Berichten der Zeitungen «Guardian» und «Telegraph» kritisierten mehrere Spieler, die vorgesehenen Regeln für den Re-Start enthielten keine ausreichenden Anweisungen für das Training. Ausserdem sei nicht geklärt, was zu tun ist, wenn ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet wird. Offen ist demnach, ob sich dann die ganze Mannschaft oder nur der betroffene Spieler isolieren muss. Ebenfalls noch fraglich ist, ob die Spiele an neutralen Orten oder in den Heimstadien ausgetragen werden. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Sainz wird Vettel-Nachfolger bei Ferrari

Nur einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe, dass Sebastian Vettel Ferrari Ende 2020 verlassen wird, steht sein Nachfolger bei der« Scuderia» bereits fest: Carlos Sainz erhält das zweite Cockpit, der Spanier hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 25-Jährige fährt damit künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc, der einen Vertrag bis Ende 2024 besitzt.

Sainz ist seit 2015 in der Formel 1, in 102 Starts in der Königsklasse fuhr er bislang einmal aufs Podest – 2019 beim GP von Brasilien. Begonnen hatte seine Karriere bei Toro Rosso, über Renault wechselte er auf die letzte Saison hin dann zu McLaren, wo Daniel Ricciardo jetzt sein Nachfolger wird. (pre)

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

Ricciardo von Renault zu McLaren

Daniel Ricciardo wechselt auf die nächste Saison hin von Renault zu McLaren. Der 30-jährige Australier unterschrieb einen über mehrere Jahre gültigen Vertrag und ersetzt den Spanier Carlos Sainz. Bei McLaren steht für 2021 neben Ricciardo den 20-jährige Engländer Lando Norris unter Vertrag.

«Daniel hat sich als Rennsieger bewährt. Seine Erfahrung, sein Engagement und seine Energie werden eine wertvolle Ergänzung für McLaren und unserer Mission sein, wieder an die Spitze des Feldes zurückzukehren», sagte McLarens Teamchef Andreas Seidl. Auch Vettel galt als Kandidat auf das Cockpit bei McLaren.

Ricciardo konnte bislang sieben Grands Prix gewinnen, letztmals 2018 in Monaco. Seit dem vergangenen Jahr fährt er für Renault, schaffte es mit den Franzosen aber noch nicht zu einem Triumph und wird nach zwei Jahren wieder gehen. «Mein nächstes Kapitel hat noch nicht begonnen, also lasst uns dieses stark beenden», twitterte Ricciardo. (pre/sda)

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝



Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

Dele Alli mit Messer bedroht und ausgeraubt

Englands Nationalspieler Dele Alli ist laut britischen Medienberichten in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Männer seien in das Haus des 24-jährigen Tottenham-Spielers in London eingedrungen und hätten ihn und seinen Bruder mit einem Messer bedroht. Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Pfund wurden gestohlen.

Die Polizei bestätigte gegenüber den Medien den Vorfall und erklärte, dass dabei zwei männliche Bewohner leichte Verletzungen im Gesicht davongetragen hätten. Eine Versorgung im Spital sei aber nicht notwendig gewesen. Zum Tatzeitpunkt sollen sich auch die Freundinnen von Alli und dessen Bruder im Haus aufgehalten haben. (sda/apa)

Bild: EPA

Pelletier bleibt Trainer von Lugano

Serge Pelletier ist auch in der kommenden Saison Trainer vom HC Lugano. Der 55-jährige Kanadier hatte im letzten Dezember den Posten übernommen und die Tessiner noch in die Playoff-Ränge geführt. Zusammen mit Pelletier verlängerten auch dessen Assistenten Rob Cookson und Paul DiPietro die Verträge.

Unter Pelletier, der die Mannschaft vom Finnen Sami Kapanen übernommen hatte, machte der HC Lugano dank 33 Punkten in 18 Partien in der Tabelle einen Sprung vom vorletzten auf den 8. Platz. In den Playoffs wären die Luganesi auf die ZSC Lions getroffen. Der Klub gab zudem bekannt, dass der finnische Stürmer Jani Lajunen an der Hüfte operiert werden muss. Er fällt vier bis sechs Wochen aus. (pre/sda)

✍️ Lo staff tecnico della prima squadra dell’Hockey Club Lugano per il campionato 2020/21 sarà composto dall’head coach Serge Pelletier e dagli assistant coaches Rob Cookson e Paul Di Pietro.



👉 https://t.co/TgAiVoPE7J#LVGA pic.twitter.com/9aXSNYECO7 — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) May 14, 2020

Italiens Klubs wollen am 13. Juni loslegen

Die Klubs der Serie A wollen die Meisterschaft ab dem 13. Juni fortsetzen. 16 von 20 Vereinen haben sich dafür ausgesprochen. Ob in Italien allerdings tatsächlich ab Mitte Juni wieder gespielt wird, entscheidet letztlich die Regierung um Premierminister Giuseppe Conte.

Die Vereine dürfen am kommenden Montag, 18. Mai, mit dem Mannschaftstraining beginnen. Über den Re-Start der Meisterschaft hat sich die Politik zuletzt stets zurückhaltend gezeigt. Erst am Dienstag hatte Sportminister Vincenzo Spadafora erklärt: «Man muss noch mindestens eine Woche warten mit dem Entscheid und vorher die Kurve der Neuerkrankungen genau analysieren.»

In Italien wird – im Gegensatz etwa zu Deutschland oder England – die ganze Mannschaft unter Quarantäne gestellt, wenn ein einzelner Spieler an Covid-19 erkrankt. Damit steht, wenn nicht die Wiederaufnahme, so zumindest die Chance zur Beendigung der Saison auf wackligen Beinen. Wenn nur zwei oder drei Mannschaften 14 Tage lang nicht trainieren und spielen können, dürfte es schwierig werden, die Serie A bis Anfang August zu beenden. (abu/sda)

Bild: EPA

Veith tritt angeblich zurück

Die österreichische Top-Skifahrerin Anna Veith steht offenbar vor dem Rücktritt. Wie die «Kronenzeitung» auf ihrer Homepage berichtete, soll die 30-jährige Salzburgerin noch im Mai das Ende ihrer erfolgreichen Karriere bekanntgeben. Rund acht Monate nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher verlässt damit der nächste österreichische Top-Name bei den Alpinen die Bühne. Eine Bestätigung gab es vorerst aber nicht.

Veith, geborene Fenninger und seit April 2016 mit Manuel Veith verheiratet, ist eine der erfolgreichsten Fahrerinnen der vergangenen Jahre. Die Salzburgerin ist Olympiasiegerin (Super-G 2014), dreifache Weltmeisterin (Super-Kombination 2011, Super-G und Riesenslalom 2015), zweimal Gesamtweltcupsiegerin (2013/14 und 2014/15) und dreimal Österreichs Sportlerin des Jahres (2013, 2014, 2015). (abu/sda/apa)

Bild: AP/AP

