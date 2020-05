Sport

US-Frauen legen gegen Lohn-Urteil Berufung ein ++ Real-Stürmer Jovic verletzt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der Kampf der Frauen-Fussballnationalmannschaft der USA um ihre Entlohnung geht in die nächste Runde. Man habe gegen das Urteil der Vorwoche Berufung eingelegt, erklärte eine Teamsprecherin am Samstag. Ein Bundesgericht in Kalifornien hatte die Klage der amerikanischen Spielerinnen abgewiesen.

In der Urteilsbegründung hiess es unter anderem, das Frauen-Team habe in der Vergangenheit das Angebot abgelehnt, gleich wie die Männer entlohnt zu werden. Die Sprecherin der Spielerinnen meinte dazu: «Es ist keine gerechte Entlohnung, wenn die Frauen in etwa gleich viel verdienen wie die Männer, obwohl sie doppelt soviele Matches gewinnen.» (abu/sda/apa/afp)

Bild: AP

Wegen Olympia-Verschiebung: Keine Pferdesport-EM 2021

Die Europameisterschaften 2021 in den olympischen Pferdesport-Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit sind abgesagt. Als Grund nannte der Weltreiter-Verband FEI die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr.

Die Spring- und die Dressurreiter sollten vom 23. August bis 5. September 2021 in Budapest um die EM-Titel antreten. Die kontinentale Meisterschaft in der Vielseitigkeit war vom 11. bis 15 August in Haras du Pin in Frankreich geplant.

Wegen der Verbreitung des Coronavirus waren die Olympischen Spiele in diesem Sommer um zwölf Monate verlegt worden. Sie sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden. (bal/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Real-Star Jovic verletzte sich während der Corona-Pause

Stürmer Luka Jovic von Real Madrid hat sich während des Corona-Lockdowns verletzt. Der frühere Profi von Eintracht Frankfurt habe sich eine Fraktur am rechten Fersenbein zugezogen, teilte der Klub mit. Details wurden nicht bekannt gegeben. Nach Berichten spanischer Medien verletzte sich der 22-Jährige beim Training zu Hause. Er müsse mindestens zwei Monate pausieren, schrieben das Fachblatt «AS» und andere Medien.

Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart der Saison zwischen dem 14. und 28. Juni erfolgen. Einen festen Termin gibt es noch nicht. Die oberste Sportbehörde CSD teilte jüngst mit, es sei derzeit noch unmöglich, einen Termin festzulegen. (bal/sda)

Bild: AP

SCB erst 2021 gegen Nashville und Josi

Das im November geplante Spiel der «NHL Global Series» zwischen dem SC Bern und den Nashville Predators kann nicht in diesem Jahr stattfinden. Wegen der Coronavirus-Krise sagte die NHL sämtliche in diesem Herbst in Europa und China vorgesehenen Vorbereitungs- und Saisoneröffnungsspiele ab.

Der Auftritt von Nashville mit den beiden Schweizer Verteidigern Roman Josi und Yannick Weber in der PostFinance Arena soll nun ein Jahr später stattfinden. Das Datum steht aber noch nicht fest. (dab/sda)

Regelboard erlaubt fünf Auswechslungen

Das International Football Association Board (IFAB) hat einen Antrag des Weltverbandes FIFA zum Schutz der Spieler gutgeheissen, vorübergehend bis Ende Jahr in Wettbewerbsspielen fünf anstatt drei Auswechslungen zuzulassen.

Um den Spielfluss nicht stärker zu beeinträchtigen, sind während eines laufenden Spiels nur drei Auswechslungen pro Team erlaubt. Zusätzlich darf aber auch in der Halbzeitpause gewechselt werden. Wenn in der Verlängerung gemäss Wettbewerbsreglement eine zusätzliche Auswechslung zulässig ist, bleibt diese Möglichkeit für beide Teams erhalten.

Bei der Wiederaufnahme von Wettbewerben, bei denen der Videobeweis eingesetzt wurde, kann auf den VAR verzichtet werden. Die vorübergehenden Änderungen gelten auch für das überarbeitete und am 1. Juni 2020 in Kraft tretende Regelwerk und für diejenigen Wettbewerbe, die im Kalenderjahr 2020 beendet werden. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

In Südkorea rollt der Ball wieder

In Südkorea wird nach wochenlanger Verschiebung wegen der Corona-Krise wieder Fussball gespielt. Zur Saisoneröffnung der K-League wurde im WM-Stadion von Jeonju vor leeren Tribünen das Duell zwischen dem Titelverteidiger Jeonbuk Hyundai Motors und den Suwon Samsung Bluewings angepfiffen. Am Wochenende folgen weitere Spiele. Zum Schutz vor Infektionen sollen zumindest die ersten Runden ohne Fans im Stadion stattfinden, die Saison wurde von 38 auf 27 Spieltage verkürzt. (pre/sda)

Back under way in the second half with changes expected should neither team find a breakthrough goal. Both managers on the touchline wearing masks.#KLeague | #K리그 | #JEOvSSB pic.twitter.com/U9X4S3UPXz — K League United (@KLeagueUnited) May 8, 2020

Mehrere Super-League-Teams verschieben Trainingsstart

Weil die Swiss Football League erst am 29. Mai über die Weiterführung der Meisterschaften entscheiden wird, verzichten viele Schweizer Teams auf einen schnellstmöglichen Trainingsstart. Eigentlich ist es den Klubs aus der Super League und Challenge League ab Montag erlaubt, das Mannschaftstraining wieder aufzunehmen. Allerdings machen nur wenige davon Gebrauch.

Der FC Thun beispielsweise nimmt das Training voraussichtlich erst am 25. Mai wieder auf. Auch der FC Basel (am 18. Mai) oder der FC Zürich (28. Mai) fahren den regulären Trainingsbetrieb mit Verspätung hoch.

Die Zurückhaltung dürfte in den meisten Fällen damit zu tun haben, dass die Klubs ab dem Zeitpunkt des Trainingsstarts beim Bund kein Anspruch auf Kurzarbeit mehr anmelden können. Zudem gehen die ersten Partien erst frühestens am Wochenende vom 19./20./21. Juni über die Bühne. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Kehren Tyson und Holyfield in den Boxring zurück?

In den amerikanischen Medien mehren sich die Aussagen und Spekulationen über einen möglichen dritten Boxkampf der ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson (53)und Evander Holyfield (57). Beide haben in den vergangenen Tagen ihr Comeback im Ring angekündigt und wollen in Showkämpfen auch für einen guten Zweck antreten.

Dabei scheint ein Duell der beiden Amerikaner denkbar. «Das hängt davon ab, wie viel Geld sie mir versprechen», sagte Holyfield dem Magazin «Forbes». Ein Kampf müsste seiner Meinung nach im Ausland stattfinden, weil dann mehr zu verdienen sei. Von Tyson gibt es Fotos und Videos, die ihn durchtrainiert und mit grosser Schlaggeschwindigkeit zeigen. «Ich will ins Fitnessstudio und in Form kommen, um in der Lage zu sein, drei oder vier Runden bei Schaukämpfen für den guten Zweck zu boxen», sagte Tyson im vergangenen Monat.

Die beiden Boxer sind vor allem wegen ihres zweiten WM-Kampfes im Sommer 1997 bekannt, als Tyson dem überlegenen Holyfield ein Teil des Ohrs abbiss und auf den Boden spuckte. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

Tottenham-Star Son beendet Militärausbildung in Südkorea

Der südkoreanische Stürmer Heung-Min Son hat in seiner Heimat die dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet. Für seine Schiessfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Son sei unter den fünf besten der 157 Teilnehmer der Ausbildung gelandet.

Der 27-jährige Stürmer von Tottenham Hotspur nutzte die wegen der Corona-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen. Weil er mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde Son vom regulären Militärdienst freigestellt, der in Südkorea je nach Waffengattung 21 bis 24 Monate dauert. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

Lohnverzicht in den Niederlanden

Die Niederlande haben vor zweieinhalb Wochen als erste Liga in Europa ihre Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Nun haben sich die Sozialpartner des niederländischen Profi-Fussballs auf ein Rettungspaket mit Lohnkürzungen für Spieler und Trainer in Höhe von insgesamt 35 Millionen geeinigt.

Für die Kürzung wird eine progressive Staffelung angewendet, bis zu maximal 20 Prozent für die höchsten Lohnstufen. Die niederländischen Profiklubs schätzen den finanziellen Schaden der vorzeitig beendeten Saison auf 300 Millionen Euro. (sda)

Bild: EPA

La Liga plant Neustart am 20. Juni

Die spanische Fussball-Liga plant, am 20. Juni die Meisterschaft wiederaufzunehmen. Dies hat Leganés-Trainer Javier Aguirre gegenüber der «Marca» bestätigt. «Am 20. soll der Spielbetrieb wiederaufgenommen werden. Der Rest der Saison soll dann fünf Wochen dauern. Gespielt wird jeweils am Wochenende und am Mittwoch oder Donnerstag», so Aguirre. Die Liga hatte zuvor gesagt, es gebe noch kein konkretes Datum.

In der spanischen Meisterschaft sind noch elf Spieltage zu absolvieren. Nach 27 Runden führt der FC Barcelona die Tabelle vor Real Madrid an. (dab)

Bild: EPA/EPA

Bundesliga-Restart kommt im Free-TV

Bezahlsender «Sky» zeigt die ersten beiden Konferenzen der 1. und 2. Liga im Free-TV. Wenn am 16. Mai die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnimmt und eine Woche später, können Fussball-Fans auf dem frei empfangbaren Sender «Sky Sport News HD» fünf Spiele live mitverfolgen.

Sky-Sportchef Jacques Raynaud: «Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für Fussballfans. Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag für die bestmögliche Unterhaltung leisten können. Sky wird das Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten.» (pre)

Die Konferenz am 16. Mai:

15.30 Uhr: Düsseldorf – Paderborn

15.30 Uhr: Dortmund – Schalke

15.30 Uhr: Hoffenheim – Hertha

15.30 Uhr: Leipzig – Freiburg

15.30 Uhr: Augsburg – Wolfsburg

Weitere Spiele der Runde:

16. Mai: 18.30 Uhr: Frankfurt – Gladbach

17. Mai: 15.30 Uhr: Köln – Mainz

17. Mai: 18.00 Uhr: Union – Bayern

18. Mai: 20.30 Uhr: Werder – Leverkusen



Klose wird Co-Trainer von Bayern München

Miroslav Klose wird beim FC Bayern München Assistent von Trainer Hansi Flick. Der WM-Rekordtorschütze steigt im Sommer mit einem Einjahresvertrag von der U17 zu den Profis des deutschen Serienmeisters auf.

Flick und Klose kennen sich schon vom Nationalteam. Als Co-Trainer und Stürmer errangen sie 2014 in Brasilien gemeinsam den WM-Titel mit dem DFB-Team. Mit 71 Treffern in 137 Partien ist Klose der erfolgreichste Torschütze der deutschen Länderspielgeschichte. In den letzten zwei Jahren tastete sich der 41-Jährige in Bayerns Nachwuchsabteilungen erfolgreich ans Trainermetier heran. (pre/sda)

Franzén zum Tigers-Headcoach befördert

Rikard Franzén rückt bei den SCL Tigers wie erwartet vom Assistenten zum Nachfolger von Heinz Ehlers als Headcoach auf. Der frühere schwedische Top-Verteidiger besass bei den Emmentalern bereits einen Vertrag bis in den Frühling 2021.

Franzén stiess im Sommer 2018 als Assistent von Ehlers zu den SCL Tigers. Der National-League-Klub setzt mit der Beförderung des 52-Jährigen auf einen erfahrenen Mann. Franzén hatte in der schwedischen Eishockeyliga unter anderem junge Spieler ausgebildet und war ebenfalls vier Jahre Assistent von Ehlers bei Lausanne gewesen. Zuletzt betreute er die dänische Nationalmannschaft in der Funktion eines Assistenten.

Heinz Ehlers hatte die SCL Tigers Ende Saison auf eigenen Wunsch verlassen. Der Däne kehrte in seine Heimat zurück. (pre/sda)

SFL vertagt Entscheidung über Meisterschafts-Fortsetzung

Das Komitee der Swiss Football League beschliesst, dass am Freitag, 29. Mai, an einer ausserordentlichen Generalversammlung über die Weiterführung der Meisterschaften entschieden wird.

Der Bundesrat stellte letzte Woche in Aussicht, den Spielbetrieb in den beiden Profi-Meisterschaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab dem 8. Juni 2020 wieder zuzulassen. Über diese dritte Etappe der Lockerung der Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus wird der Bundesrat voraussichtlich an seiner Sitzung vom 27. Mai 2020 definitiv entscheiden. Zwei Tage später tagen dann die Fussballer.

Damit den Klubs bei einem Entscheid zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs genügend Zeit zur Vorbereitung bliebe, wären die ersten Partien am Wochenende vom 19./20./21. Juni 2020 vorgesehen. (dab/sda)

⚠️ℹ️ Entscheid über Weiterführung der Meisterschaften am 29. Mai 2020.

Mehr Infos ➡️ https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

⚠️ℹ️ Décision sur la poursuite des championnats le 29 mai 2020.

Plus d'informations ➡️ https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/4sazYknMAf — SwissFootballLeague (Stay at 🏡) (@News_SFL) May 7, 2020

Kein Meister in der KHL

In der KHL wird in dieser Saison kein Meister gekürt. Es gebe keine objektiven und fairen Kriterien, um einen solchen zu bestimmen, begründete die Liga auf der Homepage. Die Saison wurde am 25. März aufgrund der Coronavirus-Pandemie mitten in den Playoffs abgebrochen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Thurgau löst Vertrag mit Goalie Schwendener auf

Der in der Swiss League engagierte HC Thurgau hat den bis 2021 laufenden Vertrag mit Goalie Janick Schwendener in gegenseitigem Einvernehmen per sofort aufgelöst, da unterschiedliche sportliche Auffassungen betreffend der weiteren Zusammenarbeit gegeben waren.

Der 27-Jährige war im Januar 2017, zunächst auf Leihbasis, zu den Ostschweizern zurückgekehrt. In der National League war Schwendener für den HC Davos, Genève-Servette, die Kloten Flyers und den SC Bern tätig. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Bundesliga-Start am 16. Mai

Die deutsche Fussball Liga DFL hat die Wiederaufnahme der Bundesliga um einen Tag nach hinten verschoben. Entgegen einer ersten Planung vom Mittwoch werden die ersten Spiele am Samstag, 16. Mai, ausgetragen. Ein Freitagsspiel entfällt. Der Entscheid, auf ein Spiel am Freitag, 15. Mai, zu verzichten, ist der exakten Umsetzung der Anordnung von Seiten der Politik geschuldet, wie nach der (Video-)Versammlung der 36 Profi-Vereine bekannt wurde.

Die 26. Runde findet nun am 16./17. Mai statt - mit dem Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke. Titelverteidiger und Leader Bayern München trifft auswärts auf Aufsteiger Union Berlin, das vom Schweizer Urs Fischer trainiert wird. Die 26. Runde wird am Montag, 18. Mai, mit der Partie Werder Bremen - Bayer Leverkusen abgeschlossen.

Die neun ausstehenden Runden werden bis zum Wochenende vom 27./28. Juni gespielt. Das macht zwei Wochentagsrunden nötig. Der Cupfinal findet wohl Anfang Juli statt. (dab/sda)

Bild: EPA

Re-Start der Premier League womöglich am 12. Juni

Nach dem Beschluss zur Fortsetzung der Bundesliga rückt auch in der Premier League eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs näher. Nach Informationen der Zeitung «The Times» unterstützt die britische Regierung Pläne für eine Fortsetzung der Saison ab 12. Juni hinter verschlossenen Türen und unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Laut dem Bericht ist geplant, bis Ende Juli täglich drei bis vier Spiele der Premier League und auch der zweitklassigen Championship zu unterschiedlichen Zeiten anzusetzen.

Fast alle verbleibenden Partien sollen laut «The Times» im Fernsehen gezeigt werden, ein Grossteil voraussichtlich sogar im Free-TV. Normalerweise wird in England nur ein kleiner Teil der Spiele live übertragen. In der Premier League stehen noch 92 Spiele aus. Die Liga-Verantwortlichen wollen am Montag über das weitere Vorgehen entscheiden. (dab/sda)

Bild: AP

Mönchengladbach nimmt ohne Zakaria Mannschaftstraining auf

Borussia Mönchengladbach, das Team der Schweizer Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo, hat das Mannschaftstraining wieder aufgenommen, nachdem bei allen Spielern zwei Tests negativ ausgefallen waren. Allerdings ist Zakaria vorerst nicht dabei. Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterzog sich am Mittwochabend einer Arthroskopie am Knie, die laut Mitteilung des Vereins erfolgreich war. Dennoch muss Zakaria noch einige Zeit pausieren.

Ein Mitarbeiter der Borussia, bei dem zunächst ein sehr schwach positives Testergebnis festgestellt wurde, befindet sich nach einem zweiten negativen Test vorsorglich in Quarantäne. (dab/sda/dpa)

Drei NBA-Teams erlauben Spielern Rückkehr in die Halle

Gemäss US-Medienberichten dürfen die NBA-Profis der Portland Trail Blazers, der Denver Nuggets und der Cleveland Cavaliers die Einrichtungen ihrer Teams ab Freitag wieder nutzen. Voraussetzung ist die Einhaltung von strengen Regeln wie etwa der Maximalzahl von vier Spielern, die sich gleichzeitig in den Gebäuden aufhalten dürfen. Auch ist es den Basketballern untersagt, miteinander zu trainieren oder gegeneinander zu spielen.

Mark Cuban, der Eigentümer der Dallas Mavericks, warnte indes vor der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus aufgrund der nicht vorhandenen Testmöglichkeiten. Deshalb könne man nicht für die Sicherheit der Spieler garantieren. «Wir können zwar diverse Vorsichtsmassnahmen treffen, aber das ist es nichts wert - vor allem, wenn sich unsere Burschen anders fit halten und irgendwo im Freien auf Körbe werfen können», betonte Cuban im The-Athletic-Podcast «77 Minutes in Heaven». (dab/sda/apa/dpa/reu)

Bild: AP

Olympia-Qualifikationsturniere um ein Jahr verschoben

Die vom 27. bis 30. August geplanten Qualifikationsturniere der Männer für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wurden aufgrund der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben. Das gab der Weltverband IIHF bekannt. Neu sind sie vom 26. bis 29. August 2021 terminiert.

Die Schweiz hatte sich den Platz an Winterspielen in der chinesischen Hauptstadt bereits an der WM 2019 gesichert. Das Team von Trainer Patrick Fischer trifft dort in der Vorrunde auf Olympiasieger Russland, Tschechien und einen Qualifikanten. (dab/sda/afp)

The Men's Final Olympic Qualification will be moved to August 2021 due to #COVID19, the next congress is proposed to be held virtually in June. #Beijing2022 #hockey #icehockey @Beijing2022



Read more: https://t.co/exSGjX9zU1 pic.twitter.com/UP77yaby5G — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2020

Paulo Dybala vom Coronavirus geheilt

Paulo Dybala von Juventus Turin ist nach seiner Erkrankung an Covid-19 wieder gesund. Dies teilte der Verein am Mittwoch in einem Communiqué mit. Sechs Wochen nach der Diagnose ist der Test erstmals wieder negativ ausgefallen. Somit muss Dybala nicht mehr bei sich zuhause in Isolation bleiben.

Neben Dybala waren bei Juventus mit Daniele Rugani und Blaise Matuidi zwei weitere Spieler am Coronavirus erkrankt. Mittlerweile hat es im Team keine positiven Fälle mehr. (dab)

Bild: EPA

Athleten von Swiss-Ski ab 11. Mai zurück im Training

Swiss-Ski, der Dachverband des Schweizer Schneesports, darf den Trainingsbetrieb ab dem 11. Mai unter Einhaltung verschiedener Massnahmen wieder aufnehmen. Das Bundesamt für Sport hat das vorgeschlagene Covid-19-Schutzkonzept abgesegnet.

Das unter der Leitung der drei Sportdirektoren Walter b (Ski alpin), Hippolyt Kempf (Ski nordisch) und Sacha Giger (Ski Freestyle, Snowboard und Telemark) erarbeitete Konzept berücksichtigt sämtliche elf Sportarten des Verbandes und alle Stufen. Man halte sich strikt an die Vorgaben des Bundes, schreibt Swiss-Ski in seiner Mitteilung.

Ab dem 11. Mai soll der Trainingsbetrieb «sukzessive und in stets sinnvollem Mass» hochgefahren werden. Im Bereich Ski alpin ist geplant, das Schneetraining im Juli auf Schweizer Gletschern aufzunehmen. Bereits vor einigen Wochen wurde beschlossen, auf Trainingslager in der südlichen Hemisphäre zu verzichten. (abu/sda)

Bild: AP

GC setzt auf Kartonfans bei Geisterspielen

Die Grasshoppers haben für den Fall einer Wiederaufnahme der Saison in der Challenge League schon eine Fanaktion parat: Unter dem Motto «GC glaubt nicht an Geister!» können Anhänger beim Klub ihre eigene «fast lebensgrosse» Karton-Figur bestellen, die bei den Heimspielen auf den Tribünen platziert wird. Für Saisonabonnenten ist die Figur gratis, für die anderen kostet sie 20 Franken. (abu/sda)

Bild: zvg

Türkei nimmt Saison Mitte Juni wieder auf

In der Türkei wird die Fussball-Meisterschaft ab dem 12. Juni fortgesetzt. Mit Geisterspielen soll die seit Mitte März unterbrochene Saison bis am 26. Juli beendet werden. Im August ist zudem in Istanbul der Final der Champions League geplant. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Belgien verbietet Sportveranstaltungen bis Ende Juli

Die belgische Regierung hat am Mittwoch angekündigt, dass bis Ende Juli im Land keine Sportveranstaltungen stattfinden. Damit dürfte der Saisonabbruch im Fussball kurz bevorstehen. Die Vertreter der höchsten Liga werden am 15. Mai zusammenkommen und das weitere Vorgehen besprechen. Bereits zuvor hatten sich die meisten Klubs in Belgien für einen Abbruch der Meisterschaft ausgesprochen. (abu/sda/afp)

Bild: AP

Federer Foundation stellt eine Million Dollar zur Verfügung

Die Roger Federer Foundation unterstützt in der Corona-Krise Familien in Afrika. Sie gab bekannt, eine Million Dollar für Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. Über Partnerorganisationen wird das Essen an 64'000 Kinder und deren Familien verteilt. Roger Federer und seine Ehefrau Mirka hatten ihrerseits schon Ende März eine Million Franken gespendet, die den am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz zukam. (pre/sda)

Covid-19 is a global health and economic crisis. As a humanitarian response, the Roger Federer Foundation has granted one million USD to provide nutritious meals for 64,000 vulnerable young children and their families through our partners in Africa while schools are closed. pic.twitter.com/gkKvoWzVBB — Roger Federer Fdn (@rogerfedererfdn) May 6, 2020

