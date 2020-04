Sport

Wegen Corona: Die Ligue 1 in Frankreich wird abgebrochen



Ligue 1 wird endgültig abgebrochen +++ UEFA setzt Deadline für Neustart-Pläne

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Die Ligue 1 wird endgültig abgebrochen

Die französische Ligue 1 ist als erste der fünf europäischen Topligen endgültig dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Die unterbrochene Meisterschaft wird nicht zu Ende gespielt werden. Dies hat Premierminister Édouard Philippe am Dienstag bekanntgegeben.

«Die Saison 19/20 im Profisport, also vor allem im Fussball, wird nicht weitergehen», so Philippe. Ob es einen Meister geben wird, wurde noch nicht bestimmt. Nach 28 von 38 Spieltagen führt Paris Saint-Germain vor Olympique Marseille und Stade Rennes. (dab)

Bild: EPA

UEFA setzte Deadline für Neustart-Pläne

Die UEFA will von den nationalen Ligen bis am 25. Mai Informationen über deren Pläne zu einem Neustart der durch die Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison erhalten. Weil bei der UEFA die Planung für die Europacup-Wettbewerbe der kommenden Saison 2020/21 ansteht, setzte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einem Brief an die 55 Mitgliedsverbände eine Deadline.

Ceferin will von den Verbänden ein Datum des geplanten Neustarts und das Format wissen. Sollte eine nationale Meisterschaft abgebrochen werden, so müssten ebenfalls bis 25. Mai die Teilnehmer an den Klub-Bewerben an die UEFA übermittelt werden, schrieb der Slowene. Zudem müssten bei einem Abbruch der Saison die Gründe mitgeteilt werden, die das rechtfertigen würden.

Die UEFA hat klargemacht, dass sie für ein Weiterspielen der nationalen Ligen plädiert. Sie hofft auch, die Champions League und die Europa League, bei denen die Viertelfinalisten noch nicht ermittelt sind, noch abschliessen zu können. In der Europa League gewann Basel das Achtelfinal-Hinspiel bei Eintracht Frankfurt 3:0. (pre/sda)

Bild: AP

Adolf Ogi fordert Sportgipfel

Der frühere Bundesrat, Sportminister und Swiss-Ski-Direktor Adolf Ogi (78), fordert angesichts der Auswirkungen der Coronakrise einen Sportgipfel. Das Worst-Case-Szenario sei akut, «man müsste es antizipieren», sagte Ogi in einem Interview mit dem «Walliser Bote». «Ich finde, der Sport-Gipfel ist dringend.» Der Tourismus und die Gastronomie hätten am letzten Sonntag auch ein Treffen mit drei Bundesräten erhalten.

Ogi bemängelt die aktuell mangelhafte Lobby des Sports bei der Regierung in Bern. Sport sei nicht die wichtigste Sache, aber die wichtigste Nebensache. «Ich stelle einfach fest: In der parlamentarischen Gruppe Sport sind 120 Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wo sind die jetzt? Ich habe das Gefühl, da wird zu wenig gemacht.» (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Champions Hockey League verschiebt Saisonstart

Die Gruppenphase in der Champions Hockey League wurde wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie gestrichen. Stattdessen soll nun am 6. Oktober direkt mit der K.o.-Phase und den Sechzehntelfinals begonnen werden.

Folglich werden die 32 Teams in Paarungen gelost, wobei bis zu den Halbfinals Hin-und Rückspiele ausgetragen werden. Der Final steht am 9. Februar im Programm. Für die Schweiz sind in der Champions League heuer die ZSC Lions (1. der Qualifikation), der EV Zug (2.), Davos (3.), Genève-Servette (4.) und Biel (5.) am Start. Die nun gestrichene Gruppenphase hätte ab dem 3. September im Programm gestanden. (abu/sda)

Bild: AP

OK von Tokio 2021 kompromisslos

Sollte die Coronavirus-Pandemie bis 2021 nicht unter Kontrolle sein, würden die Olympischen Spiele im kommenden Jahr nicht durchgeführt. Dies stellten die Organisatoren der Sommerspiele von Tokio am Mittwoch in einer Stellungnahme klar. Zuvor hatte der Chef der japanischen Ärztekammer die Durchführung der Olympischen Spiele in 2021 ohne Impfstoff infrage gestellt.

Es werde für Tokio eine Herausforderung darstellen, die Olympischen Spiele im kommenden Jahr auszurichten, wenn es keinen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, sagte Yoshitake Yokokura.«Ich sage nicht, dass Japan die Olympischen Spiele ausrichten sollte oder nicht, aber dass es schwierig wäre, dies zu tun», so Yokokura. Wegen der Coronavirus-Epidemie hatte Japan die ursprünglich für diesen Sommer geplanten Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. (pre/sda)

Bild: EPA

NFL verschenkt Super-Bowl-Tickets an Corona-Arzt

NFL-Chef Roger Goodell hat am Rande des erstmals im Homeoffice ausgeführten Drafts einem Arzt und Fan der Baltimore Ravens zwei Tickets für die Super Bowl der kommenden Saison geschenkt. Die «Washington Post» veröffentlichte eine Aufzeichnung des Videoanrufs. Goodell bedankte sich darin für die Arbeit von Hazim El-Haddad in der Coronakrise und schenkte ihm die Eintrittskarten für das Finalspiel der NFL vom 7. Februar 2021 in Tampa. (pre/sda)

NBA erlaubt Öffnung von Trainingsgeländen ab 8. Mai

Die NBA erlaubt ihren Teams einen ersten Schritt zurück zur Normalität in der Corona-Krise. Einhergehend mit den Lockerungen der Vorschriften in einigen US-Bundesstaaten dürfen Spieler frühestens ab dem 8. Mai die Einrichtungen ihrer Klubs wieder zum Trainieren nutzen – allerdings auf freiwilliger Basis und ohne die Anwesenheit von Trainern.

Zudem dürfen nie mehr als vier Spieler gleichzeitig da sein, denen eine Zusammenarbeit aber untersagt ist. Voraussetzung ist, dass die lokalen Behörden diese Form der Einzeltrainings erlauben. Die NBA-Saison ist seit dem 11. März unterbrochen. NBA-Boss Adam Silver betonte zuletzt, frühestens im Mai könne man einen Termin nennen, wann, ob und wie die Saison fortgesetzt werden kann. (pre/sda)

Bild: AP

Wegen Corona: Anfield-Ausbau um ein Jahr verschoben

Die Coronavirus-Pandemie bremst auch die Ausbauarbeiten am Stadion des englischen Spitzenklubs Liverpool aus. Die Aufstockung der Anfield Road, der Heimstätte des aktuellen Leaders der Premier League, wird gemäss einer Klubmitteilung um ein Jahr verschoben.

Frühestens im Sommer 2023 werden die Bauarbeiten demnach abgeschlossen sein. Aktuell bietet die Anfield Road 54'000 Personen Platz, durch den Ausbau soll die Kapazität auf 61'000 Zuschauer erhöht werden. (sda)

Bild: EPA

UEFA gibt Programmgelder als Corona-Hilfe frei

Das Exekutivkomitee der UEFA hat grünes Licht für ein millionenschweres Hilfspaket zur Unterstützung ihrer 55 Mitgliedsverbände gegeben. Die vom europäischen Fussball-Dachverband bereit gestellten 236,5 Millionen Euro sollen die Verbände bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützen.

Ausgezahlt wird das Geld im Rahmen des HatTrick-Programms, mit dem die Verbände in der Regel bei laufenden Kosten und der Entwicklung spezifischer Programme unterstützt werden. Über die Verwendung können die Verbände angesichts der Pandemie nun freier entscheiden.

«Unser Sport steht vor einer beispiellosen Herausforderung, die durch die COVID-19-Krise hervorgerufen wurde», liess sich UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einer Mitteilung zitieren. Pro Verband will die UEFA bis zu 4,3 Millionen Euro für «den Wiederaufbau der Fussballgemeinschaft» ausschütten. Darüber hinaus könnten weitere Hilfsgelder nach Ermessen der Mitglieder gesprochen werden. (dab/sda)

Bild: AP

Sportminister: Bundesliga-Neustart ab Mitte Mai denkbar

Die Sportministerkonferenz (SMK) hat sich erneut für eine Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison ab frühestens Mitte Mai und vor leeren Zuschauerrängen ausgesprochen. «Die Deutsche Fussball-Liga muss dabei strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen schaffen, durchsetzen und mit geeigneten Massnahmen überprüfen», sagte die Bremer Sportsenatorin und SMK-Vorsitzende Anja Stahmann.

Zu einer abschliessenden Einigung sei es bei der Telefonkonferenz der Sportministerinnen und -minister der Bundesländer am Montag nicht gekommen, heisst es in einer Mitteilung. Eine solche soll im Bundeskanzleramt bis Dienstagabend vorgelegt werden. Sie soll als Grundlage für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über die weitere Öffnung der Gesellschaft in der Corona-Pandemie ab dem 4. Mai dienen.

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hatte am vergangenen Donnerstag ein umfassendes Konzept zur möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgestellt. Dieses Konzept sieht unter anderem zahlreiche Corona-Tests für Fussballprofis vor. (dab/sda/dpa)

Bild: EPA

Russische Fussball-Liga könnte im Juni wieder beginnen

Nach einer Unterbrechung wegen der Corona-Krise könnte in Russland die Fussball-Saison noch im Juni fortgesetzt werden. Zwei Varianten seien im Gespräch, teilte die russische Premier-Liga nach einem Treffen mit dem Fussball-Verband am Montag mit. Die Spiele könnten demnach am 21. oder am 28. Juni wieder aufgenommen werden. In beiden Fällen könnte die Empfehlung der UEFA für ein Saisonende am 2. August erreicht werden. Den Entscheid werde die Liga bald bekanntgeben. Möglich sind auch Spiele ohne Zuschauer.

Bei dem Treffen sollen auch die Trainingsoptionen für die Vereine und die Rückkehr zahlreicher ausländischer Spieler nach Russland diskutiert worden sein. Wegen der Pandemie wurden die Grenzen dicht gemacht. Wann die Einreise wieder möglich wird, ist bislang offen. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Bencic mit überzeugendem Einstand an der Spielkonsole

Belinda Bencic ist der Auftakt ins virtuelle Tennisturnier «Virtual Pro» geglückt. Die 23-jährige Ostschweizerin entschied das Kräftemessen auf der PlayStation gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro mit 3:1 für sich. Die beiden Spielerinnen, beide via Webcam zugeschaltet, lieferten sich einige nervenaufreibende Ballwechsel. «Das ist so anstrengend», empfand Bencic, aktuell die Nummer 8 der Welt.

Im Rahmen des «Mutua Madrid Open Virtual Pro» messen sich vom 27. bis 30. April zahlreiche Topspielerinnen und -spieler an der Spielkonsole. Unter den je 16 teilnehmenden Männern und Frauen befinden sich auch die mehrfachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal und Andy Murray. Das virtuelle Turnier ist auf Initiative der Veranstalter des Masters-1000- und Premier-Turnier in Madrid entstanden, da die Profitour der Männer und Frauen wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März und noch bis mindestens 8. Juli ruht.

F1 ohne Fans in Silverstone

Das Formel-1-Rennen im französischen Le Castellet fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Die gesetzlichen Regelungen in Frankreich machen die Durchführung des Grand Prix unmöglich, erklärten die Veranstalter. Das Rennen war bislang für den 28. Juni geplant. Einen konkreten Rennkalender gibt es bislang noch nicht.

Klar ist auch, dass das aktuell für den 19. Juli geplante Heimspiel von Weltmeister Lewis Hamilton in Silverstone nur als Geisterrennen stattfinden kann. Darüber informierten die Veranstalter des GP von Grossbritannien. «Ich bin extrem enttäuscht, dass ich sagen muss, dass es für uns unmöglich ist, den diesjährigen Grand Prix vor Fans durchzuführen», so der Streckenchef. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

FIFA schlägt fünf Auswechslungen vor

Der Fussball-Weltverband FIFA soll während der Corona-Krise eine vorübergehende Erhöhung der Zahl der Auswechslungen pro Team auf fünf vorgeschlagen haben. Die FIFA habe die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) gebeten, darüber als dringliche Angelegenheit zu entscheiden, schrieb «The Sun».

Gemäss des Vorschlags soll ein Team bis zum Ende der derzeit noch unterbrochenen Saison die Möglichkeit haben, in der regulären Spielzeit fünf statt bislang drei Spieler auszuwechseln. Dafür soll es insgesamt drei Fenster für Auswechslungen pro Mannschaft geben. Dies geschehe mit Blick auf die Auswirkungen für die Spieler aufgrund des zu erwartenden engen Zeitplans, sollte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Vereine der Serie A starten am 18. Mai mit dem Training

Die Vereine der Serie A können am 18. Mai das Training wieder aufnehmen. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte verkündete am Sonntagabend, dass im professionellen Mannschaftssport von diesem Datum an das Training wieder erlaubt sei.

In der Serie A, die seit dem 9. März pausiert, stehen noch zwölf Runden aus. Somit wäre ein Neustart der Liga im Juni möglich. Im Individualsport könnten Athletinnen und Athleten bereits vom 4. Mai an wieder mit dem Training beginnen.

Italien ist besonders hart von der Pandemie betroffen. Seit Februar wurden mehr als 26'600 Corona-Tote registriert. Insgesamt haben sich fast 200'000 Menschen infiziert. (bal/sda/dpa)

Bild: EPA

