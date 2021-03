Sport

Sport-News

Sport-News: Dario Cologna macht bis Olympia 2022 in Peking weiter



Sport-News

Cologna bestätigt Teilnahme an Olympia 2022 +++ Teichmann neu in den WTA-Top-50

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Teichmann entert die Top 50

Jil Teichmann gehört nach ihrem Halbfinal-Vorstoss am WTA-1000-Turnier in Dubai erstmals zu den 50 besten Tennisspielerinnen der Welt. Die 23-jährige Wahl-Bielerin macht im Ranking einen Sprung vom 54. auf den 41. Platz.

Für die Weltranglisten-Zwölfte Belinda Bencic blieb das frühe Aus in Dubai ohne Auswirkungen auf die Platzierung. Bei den Männern verdrängte Daniil Medwedew, Australian-Open-Finalist und Sieger von Marseille in der letzten Woche, Rafael Nadal vom 2. Platz hinter Novak Djokovic. Federer bleibt nach seinem Comeback in Doha auf Platz 6. (abu/sda)

Bild: keystone

Colognas Bekenntnis zu den Olympischen Spielen 2022

Nach dem letzten Weltcuprennen im Engadin gab Dario Cologna ein klares Bekenntnis ab, in einem knappen Jahr in Peking seine vierten Olympischen Spiele bestreiten zu wollen. Eine Überraschung ist diese Ankündigung zwar nicht, doch während der Saison hatte der 35-jährige Bündner die Möglichkeit nie explizit ausgeschlossen, dass für ihn nach diesem Winter als Spitzen-Langläufer auch Schluss sein könnte.

Zwar schliesst Cologna eine Fortsetzung der Karriere nach Peking nicht komplett aus, er lässt aber doch klar durchblicken, dass 2021/22 sein letzter Winter als Spitzensportler sein dürfte. (abu/sda)

Bild: keystone

Team New Zealand geht in Führung

Das Team New Zealand holt am 36. America's Cup im Duell mit Herausforderer Luna Rossa zwei wichtige Punkte. Die favorisierten Neuseeländer gewinnen vor der Küste vor Auckland die beiden Regatten des vierten Wettkampftages und gehen in der Best-of-13-Serie 5:3 in Führung. Zwei Punkte fehlen dem Team New Zealand somit noch zur erfolgreichen Titelverteidigung. Am Dienstag könnte die Entscheidung fallen.

Vor allem das zweite Duell des Tages hatte es in sich. Nach anfänglichen Problemen lag das Team New Zealand mit Skipper Peter Burling zwischenzeitlich fast viereinhalb Minuten zurück. Weil in der Folge auch Luna Rossa Probleme mit dem nachlassenden Wind bekundete und sich die Italiener zudem eine Strafe für das Überschreiten einer Grenze einhandelten, ging der Punkt schliesslich doch klar an das Team New Zealand. Der anfängliche Rückstand verwandelte sich einen Vorsprung von 3:55 Minuten.

Atlanta gewinnt ohne Capela

Die Atlanta Hawks bauen ihre Serie in der NBA aus. Das 100:82 gegen die Cleveland Cavaliers ist der fünfte Sieg im fünften Spiel unter Coach Nate McMillan. Clint Capela fehlt wegen einer Fussverletzung.

Entscheidend beim Heimsieg gegen die Cavaliers war das Schlussviertel, das die Hawks angeführt von Capelas Stellvertreter Danilo Gallinari mit 30:16 für sich entschieden. Bester Werfer der Partie war John Collins mit 22 Punkten. (abu/sda)

Red Bull hievt sich in die Favoritenrolle

Nach den dreitägigen Formel-1-Testfahren in Bahrain schob sich das Red-Bull-Team mit beeindruckenden Leistungen in die Favoritenrolle. Max Verstappen fuhr am letzten Tag die Bestzeit. Der RB16B war sehr schnell und über weite Strecken auch zuverlässig. Aber: Mercedes legte bei diesen Tests die Karten noch nicht auf den Tisch. Weltmeister Lewis Hamilton verlor am dritten Tag als Fünfter mehr als eine Sekunde auf seiner besten Runde auf Verstappen. (pre/sda)

The @Aramco Pre-Season Test in Bahrain has officially come to an end 🇧🇭@Max33Verstappen was the fastest overall, with a lap time of 1:28.960 🚀#F1 #F1Testing @redbullracing pic.twitter.com/wwcDMCYYoZ — Formula 1 (@F1) March 14, 2021

Sturz vermiest Roglic den Sieg bei Paris-Nizza

Der Deutsche Maximilian Schachmann gewinnt wie im Vorjahr das Etappenrennen Paris-Nizza, wobei er in der Schlussetappe von einem Sturz von Primoz Roglic profitiert. Der dominante Slowene vergab den sicher scheinenden Sieg, als er nach einem Sturz und anschliessenden Problemen den Anschluss ans Feld verlor.

Schachmann hatte vor der letzten Etappe nach drei Etappensiegen von Roglic fast eine Minute Rückstand auf den Slowenen gehabt. Dessen Sturz, der ihm Abschürfungen an der Hüfte einbrachte, machte aber unverhofft die Wende möglich. Der 27-jährige Schachmann triumphierte schon vor einem Jahr unmittelbar vor Beginn der monatelangen Corona-Pause bei Paris-Nizza. Die letzte Etappe gewann der Däne Magnus Cort Nielsen. Der Schweizer Gino Mäder beendete die Fernfahrt auf Platz 10 des Gesamtklassements. (pre/sda)

💛 Incroyable retournement de situation lors de la dernière étape ! c'est 🇩🇪@MaxSchachmann qui remporte #ParisNice 2021 et endosse le @MaillotjauneLCL. 💛



💛 An incredible turn of events as 🇩🇪@MaxSchachmann wins #ParisNice 2021 and takes the @MaillotjauneLCL. 💛 pic.twitter.com/CXVMNHvilF — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021

Goggia plant Rückkehr in Lenzerheide

Sofia Goggia plant die Rückkehr auf die Rennpiste nach ihrer verletzungsbedingten Pause früher als erwartet. Die Italienerin wird möglicherweise beim Weltcup-Final in Lenzerheide die Abfahrt bestreiten. Die überraschende Meldung haben die Verantwortlichen des italienischen Ski-Verbandes verkündet. Goggia wird am Montag und am Dienstag an den Trainings für die Abfahrt vom Mittwoch teilnehmen. Dann werde sie sehen, ob ein Start im Rennen Sinn mache. Von der medizinischen Abteilung habe sie grünes Licht erhalten.

Die ersten Trainingseinheiten seit dem folgeschweren Zwischenfall in Garmisch hat Goggia schon hinter sich. Während drei Tagen hat sie sich in Livigno auf die Rückkehr vorbereitet. «Schmerzen habe ich keine verspürt», wird die Bergamaskin in der Aussendung des Verbandes zitiert. Trotz einer mehrwöchigen Zwangspause führt Goggia die Abfahrts-Wertung nach wie vor an. Vor dem Rennen in Lenzerheide hat sie 70 Punkte Vorsprung auf Corinne Suter. Lara Gut-Behrami liegt als Dritte 97 Punkte zurück. (pre/sda)

Bild: keystone

Schweizer Handballer zittern sich zum Sieg

Drei Tage nach dem problemlosen 32:19 werden die Schweizer Handballer in der EM-Qualifikation im Heimspiel gegen Finnland hart gefordert. Sie ziehen aber den Kopf aus der Schlinge und gewinnen 32:30. Die Finnen traten ganz anders auf wie noch drei Tage zuvor in Vaanta, deutlich aggressiver und entschlossener. Das Problem der Schweizer war nicht die Offensive, vielmehr funktionierte die normalerweise solide Verteidigung nicht wie gewünscht.

Die Einheimischen zitterten sich über die Ziellinie. In der 51. Minute lagen sie noch 27:28 hinten, ehe sie dank vier Toren in Serie 31:28 (56.) in Führung gingen. Die Gäste steckten aber nicht auf, in der 58. Minute hatte Filip Söderlund gar die Chance zum 31:31, doch parierte der Schweizer Keeper Leonardo Grazioli bravourös. Es war seine vierte Parade in den letzten zwölf Minuten, womit er grossen Anteil am Sieg hatte. Im Angriff war einmal mehr auf Andy Schmid Verlass; der fünffache MVP der Bundesliga erzielte 14 Treffer. (pre/sda)

Bild: keystone

Cologna läuft über 50km in die Top 10

Simen Hegstad Krüger macht sich im Engadin ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Einen Tag nach seinem 28. Geburtstag gewinnt der Norweger in S-chanf den Weltcup-Abschluss über 50 km Skating. Hegstad Krüger, der dreifache Medaillengewinner der WM in Oberstdorf, setzte sich in einem Dreier-Sprint gegen seinen Landsmann Hans Christer Holund und den Schweden Jens Burman durch.

Dario Cologna läuft auf der leicht modifizierten Strecke des Engadin Skimarathon lange Zeit in einer grossen Spitzengruppe mit, muss aber am letzten, giftigen Anstieg zwei Kilometer vor dem Ziel abreissen lassen. Der je vierfache Olympia- und «Engadiner»-Sieger lief mit 24,9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Cologna war der einzige Schweizer in den Punkterängen. Zu den Geschlagenen gehörte der Weltcup-Gesamtsieger Alexander Bolschunow, der Sechster wurde. (pre/sda)

Bild: keystone

Selina Gasparin mit 7 Schiessfehlern

Die Schweizer Mixed-Staffel lief beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto nur auf den enttäuschenden 15. Platz. Erneut vergaben sie sämtliche Chancen auf eine bessere Rangierung im Schiessstand. Nach einem guten Start von Irene Cadurisch leistete sich Selina Gasparin sieben Schiessfehler und musste trotz Nachladepatronen zweimal in die Strafrunde. Martin Jäger leistete sich fünf Fehler, ehe Jeremy Finello am Ende auch nochmal in die Zusatzrunde musste. Den Sieg holten sich die favorisierten Norweger über eine Minute vor Italien.

Elisa Gasparin und Niklas Hartweg sorgten mit dem 7. Platz in der (nicht-olympischen) Einzel-Mixed-Staffel für einen kleinen Lichtblick. Vor allem der eben erst 21-jährig gewordene Hartweg, Junioren-Weltmeister von 2019, hatte mit nur drei Nachladern einen starken Auftritt und brachte die Schweiz auf der letzten Ablösung vom 11. Platz noch vier Positionen nach vorne. (pre/sda)

Bild: keystone

Fähndrich läuft auf den 10. Rang

Nadine Fähndrich beendet die Weltcup-Saison der Langläufer mit einem Hoch. Über 30 km in der Skating-Technik von St. Moritz nach S-chanf läuft die WM-Silbermedaillengewinnerin im Teamsprint auf den starken 10. Platz. Die 25-jährige Luzernerin hielt sich in der ersten Verfolgergruppe eines Spitzen-Quartetts und lieferte ihr bestes Resultat auf einer so langen Strecke ab.

Den Sieg holte sich die Norwegerin Heidi Weng, die beim letzten, steilen Anstieg zwei Kilometer vor dem Ziel ihre letzten Begleiterinnen abgeschüttelte. Dahinter folgen die Schwedin Ebba Andersson, die Russin Julia Stupak, die Siegerin am Samstag in Silvaplana, und die Amerikanerin Jessie Diggins, die bereits als Gewinnerin des Gesamtweltcups festgestanden hatte. Die vier hatten bei starkem Gegenwind und leichtem Schneefall das gesamte Rennen an der Spitze absolviert. (pre/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter