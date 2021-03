Sport

Sport-News: Karim Benzema schiesst Real Madrid zum Sieg gegen Celta Vigo



Benzema führt Real zum Sieg +++ Stuyven gewinnt überraschend Mailand-Sanremo

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Benzema schiesst Real Madrid zum Sieg

Erneut konnte sich Real Madrid auf Karim Benzema verlassen. Der 33-jährige Franzose schoss zwei Tore beim 3:1 auswärts gegen Celta Vigo und ermöglichte damit dem Meister seinen Rückstand gegenüber Leader Atlético Madrid auf drei Punkte zu reduzieren.

In sechs Spielen hintereinander hat Benzema nun getroffen. Auch die kurze Pause wegen Adduktorenproblemen hat seinen Lauf nicht gestoppt. Seit seiner Rückkehr vor zwei Wochen war er in der Meisterschaft an jedem Tor von Real beteiligt. In drei Partien traf er fünfmal selber, das 3:1 von Marco Asensio in Vigo bereitete er vor.

Celta Vigo - Real Madrid 1:3 (1:2)

Tore: 20. Benzema 0:1. 30. Benzema 0:2. 40. Mina 1:2. 93. Asensio 1:3. (abu/sda)

Jasper Stuyven düpiert die Favoriten in Sanremo

Der erste Klassiker des Jahres von Mailand nach Sanremo endet mit einer faustdicken Überraschung. Jasper Stuyven düpiert die Favoriten und feiert den grössten Sieg seiner Karriere.

Vorjahressieger Wout van Aert, Mathieu van der Poel und Julian Alaphilippe waren zwar vorne dabei, hatten aber alle das Nachsehen. Stuyven, ein 28-jähriger Belgier vom Team Trek-Segafredo, siegte im Sprint einer Spitzengruppe vor dem Australier Caleb Ewan und Wout van Aert. (abu/sda)

Zogg feiert beim Finale den zweiten Saisonsieg

Julie Zogg kommt am Saisonfinale der Alpin-Snowboarder im Parallel-Slalom zum zweiten Saisonsieg. Dank ihrem Triumph in Berchtesgaden gewinnt die 28-jährige Ostschweizerin zum dritten Mal in Folge die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin.

Zogg profitierte vom frühen Ausscheiden der russischen Weltmeisterin Sofia Nadyrschina, die in der ersten K.o.-Runde hängen blieb. Im grossen Final setzte sich Zogg auch gegen Selina Jörg, die Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom, durch. Patrizia Kummer (15.) und Ladina Jenny (13.), die beiden anderen Swiss-Ski-Athletinnen, die sich einen Finalplatz gesichert hatten, blieben in der ersten K.o.-Runde hängen. (abu/sda)

Bild: keystone

Chinesin Yang Jiayu mit Weltrekord über 20 km Gehen

Die Chinesin Yang Jiayu hat einen Weltrekord über 20 km Gehen aufgestellt. Die Weltmeisterin von 2017 unterbot an den nationalen Meisterschaften in Huangshan mit einer Zeit von 1:23:49 Stunden die fast sechs Jahre alte Bestmarke ihrer Landsfrau Liu Hong um 49 Sekunden. Auch die Olympiasiegerin von 2016 blieb mit einer Zeit von 1:24:27 unter dem bisherigen Weltrekord. (abu/sda)

Lena Häcki verpasst die Top Ten nur knapp

Lena Häcki nutzte in der Verfolgung von Östersund ihre tolle Ausgangslage nach dem Sprint für ein erneut gutes Resultat. Als Nummer 7 gestartet, lief die Frau aus Engelberg im 11. Rang ins Ziel.

Eine Leistung nahe der Top Ten liegt mit sieben Strafrunden in der Regel nicht drin. Der Wind im schwedischen Östersund war am Samstag allerdings nur sehr schwer zu beherrschen. Selbst die Siegerin Marte Olsbu Röiseland verfehlte 4 der 20 Scheiben.

Die Böen machten nicht nur den Athletinnen zu schaffen. Sie wirbelten auch nach jedem Schiessen das Zwischenklassement durcheinander. Nach dem dritten Anschlag tauchte Aita Gasparin mit der Startnummer 39 im 5. Zwischenrang auf. Die jüngste der Gasparin-Schwestern wurde nach drei Strafrunden beim letzten Schiessen noch auf Platz 31 durchgereicht. Irene Cadurisch (52.) und Elisa Gasparin (57.) verpassten die Weltcup-Punkteränge. (bal/sda)

Bild: keystone

Keine ausländischen Zuschauer in Tokio

Bei den Olympischen Spielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie im kommenden Sommer keine ausländischen Fans vor Ort dabei sein. Diesen Entscheid teilten die japanischen Organisatoren dem IOC und den Organisatoren der Paralympics mit. Grund für den Beschluss ist die Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus.

Für das geplante Budget der Organisatoren ist der Ausfall bei den Ticket-Einnahmen ein harter Schlag. Bislang wurden rund eine Million Eintrittskarten an Zuschauer aus dem Ausland verkauft. Diese Kosten sollen nun rückerstattet werden. Hinzu kommen erhebliche Folgen für die Tourismus-Branche, die auf viel Geld von Olympia-Gästen und einen entsprechenden Werbeeffekt gehofft hatte.

4,5 Millionen Eintrittskarten gingen bislang an japanische Käufer. Ob Einheimische bei den Olympischen Spielen und den einen Monat später stattfindenden Paralympics in die Stadien dürfen, soll erst bis Ende April entschieden werden. (bal/sda/dpa)

Bild: keystone

Tsitsipas und Zverev im Final

Am mit 1,2 Millionen Dollar dotierten ATP-Turnier in Acapulco kommt es im Final zum Duell zwischen den Nummern 1 und 2. Der topgesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 5) duelliert sich in der Nacht auf Sonntag mit dem Deutschen Alexander Zverev (ATP 7) um den Turniersieg.

Tsitsipas setzte sich im mexikanischen Badeort im Halbfinal gegen den Italiener Lorenzo Musetti ebenso in zwei Sätzen durch, wie Zverev gegen seinen Landsmann Dominik Köpfer. Das deutsche Duell wurde zu Beginn des zweiten Durchgangs von einem leichten Erdbeben begleitet.

«Ich wusste nicht, was passiert war. Und Dominik auch nicht», schilderte Zverev eine Szene, als mitten im Ballwechsel die Fernsehkameras zu wackeln begannen. «Ich glaube, die Lichter haben angefangen zu flackern und die Zuschauer haben es mehr gespürt als wir. Wir sind auf dem Platz herumgerannt und mussten einen Punkt ausspielen.» (sda/dpa)

Bild: AP

Golubic ohne Satzverlust im Halbfinal

Viktorija Golubic setzt ihren Höhenflug fort. Die Zürcherin steht im WTA-Turnier in Monterrey nach einem 6:2, 6:4-Sieg gegen die Russin Anna Kalinskaja in den Halbfinals.

Für Golubic war es in Mexiko bereits der fünfte Sieg in Folge, und der fünfte ohne Satzverlust. Im Duell zweier Qualifikantinnen liess sich die Weltnummer 102 gegen die 28 Plätze schlechter klassierte Kalinskaja zwar viermal den Aufschlag abnehmen, schaffte ihrerseits aber gleich sieben Breaks.

In der Nacht auf Sonntag erhält Golubic die Chance, sich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen für einen Final auf der WTA-Tour zu qualifizieren. Die Gegnerin im Halbfinal ist die Amerikanerin Ann Li. Gegen die Nummer 72 der Weltrangliste hat die Schweizerin noch nie gespielt. (bal/sda)

Bild: keystone

Leipzig bleibt an den Bayern dran

Leipzig rückt dank einem 1:0-Sieg bei Aufsteiger Arminia Bielefeld bis auf einen Punkt an Leader Bayern München heran. Die Bayern können am Samstag gegen Stuttgart allerdings wieder vorlegen.

Marcel Sabitzer sorgte direkt nach dem Wiederanpfiff dafür, dass die drückende Überlegenheit Leipzigs nicht unbelohnt blieb. Über 75 Prozent Ballbesitz wies der Tabellenzweite bei der abstiegsgefährdeten Arminia nach Spielschluss aus, im ersten Durchgang waren es zeitweise sogar über 90 Prozent gewesen. Aber das Team von Julian Nagelsmann tat sich lange Zeit schwer, gegen den defensiv eingestellten Aufsteiger mit dem Zürcher Cédric Brunner Chancen zu kreieren.

Nach der Länderspielpause steht in Leipzig das Gipfeltreffen mit Leader und Meister Bayern auf dem Programm. (sda)

Bild: keystone

Willkommensgeschenk für GC-Präsident Sky Sun

Die 26. Runde der Challenge League verläuft ganz nach dem Plan von Leader GC. Während die Zürcher gegen Aarau 4:1 gewinnen, nimmt sich die Konkurrenz an der Spitze gegenseitig Punkte ab.

Während Thun bei Schlusslicht Chiasso einem frühen Rückstand nachjagen musste und nicht über ein 1:1 hinaus kam, teilten sich Schaffhausen und Winterthur beim 3:3 weit spektakulärer die Punkte. Nach 13 Minuten hatten die Schaffhauser im eigenen Stadion 2:0 vorgelegt, bis zur Stundenmarke drehte der Gast aus Winterthur das Spiel zum 3:2, ehe das Heimteam durch einen Foulpenalty in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch zum Ausgleich kam.

GC hielt sich derweil zwei Tage nach der Ankunft von Präsident Sky Sun in der Schweiz gegen Aarau schadlos und entrückte der Konkurrenz im Kampf um den direkten Aufstieg weiter. Zehn Minuten vor der Pause lag der Absteiger dank einer Doublette von Petar Pusic (6./35.) sowie einem Tor von Allan Arigoni (17.) drei Längen voraus und lief nie Gefahr, weitere Punkte zu verlieren. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Thun beläuft sich deshalb auf sieben Zähler. (sda)

Bild: keystone

