Sport

Sport-News

Sport-News: Keine ausländischen Zuschauer an Olympia in Tokyo



Sport-News

Keine ausländischen Zuschauer an Olympia +++ Tsitsipas und Zverev im Final von Acapulco

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Keine ausländischen Zuschauer in Tokio

Bei den Olympischen Spielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie im kommenden Sommer keine ausländischen Fans vor Ort dabei sein. Diesen Entscheid teilten die japanischen Organisatoren dem IOC und den Organisatoren der Paralympics mit. Grund für den Beschluss ist die Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus.

Für das geplante Budget der Organisatoren ist der Ausfall bei den Ticket-Einnahmen ein harter Schlag. Bislang wurden rund eine Million Eintrittskarten an Zuschauer aus dem Ausland verkauft. Diese Kosten sollen nun rückerstattet werden. Hinzu kommen erhebliche Folgen für die Tourismus-Branche, die auf viel Geld von Olympia-Gästen und einen entsprechenden Werbeeffekt gehofft hatte.

4,5 Millionen Eintrittskarten gingen bislang an japanische Käufer. Ob Einheimische bei den Olympischen Spielen und den einen Monat später stattfindenden Paralympics in die Stadien dürfen, soll erst bis Ende April entschieden werden. (bal/sda/dpa)

Bild: keystone

Tsitsipas und Zverev im Final

Am mit 1,2 Millionen Dollar dotierten ATP-Turnier in Acapulco kommt es im Final zum Duell zwischen den Nummern 1 und 2. Der topgesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 5) duelliert sich in der Nacht auf Sonntag mit dem Deutschen Alexander Zverev (ATP 7) um den Turniersieg.

Tsitsipas setzte sich im mexikanischen Badeort im Halbfinal gegen den Italiener Lorenzo Musetti ebenso in zwei Sätzen durch, wie Zverev gegen seinen Landsmann Dominik Köpfer. Das deutsche Duell wurde zu Beginn des zweiten Durchgangs von einem leichten Erdbeben begleitet.

«Ich wusste nicht, was passiert war. Und Dominik auch nicht», schilderte Zverev eine Szene, als mitten im Ballwechsel die Fernsehkameras zu wackeln begannen. «Ich glaube, die Lichter haben angefangen zu flackern und die Zuschauer haben es mehr gespürt als wir. Wir sind auf dem Platz herumgerannt und mussten einen Punkt ausspielen.» (sda/dpa)

Bild: AP

Golubic ohne Satzverlust im Halbfinal

Viktorija Golubic setzt ihren Höhenflug fort. Die Zürcherin steht im WTA-Turnier in Monterrey nach einem 6:2, 6:4-Sieg gegen die Russin Anna Kalinskaja in den Halbfinals.

Für Golubic war es in Mexiko bereits der fünfte Sieg in Folge, und der fünfte ohne Satzverlust. Im Duell zweier Qualifikantinnen liess sich die Weltnummer 102 gegen die 28 Plätze schlechter klassierte Kalinskaja zwar viermal den Aufschlag abnehmen, schaffte ihrerseits aber gleich sieben Breaks.

In der Nacht auf Sonntag erhält Golubic die Chance, sich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen für einen Final auf der WTA-Tour zu qualifizieren. Die Gegnerin im Halbfinal ist die Amerikanerin Ann Li. Gegen die Nummer 72 der Weltrangliste hat die Schweizerin noch nie gespielt. (bal/sda)

Bild: keystone

Leipzig bleibt an den Bayern dran

Leipzig rückt dank einem 1:0-Sieg bei Aufsteiger Arminia Bielefeld bis auf einen Punkt an Leader Bayern München heran. Die Bayern können am Samstag gegen Stuttgart allerdings wieder vorlegen.

Marcel Sabitzer sorgte direkt nach dem Wiederanpfiff dafür, dass die drückende Überlegenheit Leipzigs nicht unbelohnt blieb. Über 75 Prozent Ballbesitz wies der Tabellenzweite bei der abstiegsgefährdeten Arminia nach Spielschluss aus, im ersten Durchgang waren es zeitweise sogar über 90 Prozent gewesen. Aber das Team von Julian Nagelsmann tat sich lange Zeit schwer, gegen den defensiv eingestellten Aufsteiger mit dem Zürcher Cédric Brunner Chancen zu kreieren.

Nach der Länderspielpause steht in Leipzig das Gipfeltreffen mit Leader und Meister Bayern auf dem Programm. (sda)

Bild: keystone

Willkommensgeschenk für GC-Präsident Sky Sun

Die 26. Runde der Challenge League verläuft ganz nach dem Plan von Leader GC. Während die Zürcher gegen Aarau 4:1 gewinnen, nimmt sich die Konkurrenz an der Spitze gegenseitig Punkte ab.

Während Thun bei Schlusslicht Chiasso einem frühen Rückstand nachjagen musste und nicht über ein 1:1 hinaus kam, teilten sich Schaffhausen und Winterthur beim 3:3 weit spektakulärer die Punkte. Nach 13 Minuten hatten die Schaffhauser im eigenen Stadion 2:0 vorgelegt, bis zur Stundenmarke drehte der Gast aus Winterthur das Spiel zum 3:2, ehe das Heimteam durch einen Foulpenalty in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch zum Ausgleich kam.

GC hielt sich derweil zwei Tage nach der Ankunft von Präsident Sky Sun in der Schweiz gegen Aarau schadlos und entrückte der Konkurrenz im Kampf um den direkten Aufstieg weiter. Zehn Minuten vor der Pause lag der Absteiger dank einer Doublette von Petar Pusic (6./35.) sowie einem Tor von Allan Arigoni (17.) drei Längen voraus und lief nie Gefahr, weitere Punkte zu verlieren. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Thun beläuft sich deshalb auf sieben Zähler. (sda)

Bild: keystone

Zug meldet sich mit Niederlage gegen Ambri aus Quarantäne zurück

In der Eishockey-Meisterschaft meldet sich der EV Zug geschwächt aus der Quarantäne zurück. Die Innerschweizer unterliegen Ambri-Piotta mit 2:3.

Die überraschende Heimniederlage des Leaders nach neun Siegen hintereinander sorgt für Spannung am Playoff-Strich. Ambri-Piotta (11.) nähert sich bis auf einen Punkt an den SC Bern (10.) an. Die Rapperswil-Jona Lakers (9.) rangieren noch drei Zähler vor Ambri. Zug verzeichnete erst den zweiten «Nuller» aus den letzten 33 Partien. Ambri profitierte dabei definitiv von der dritten Zuger Quarantäne in dieser Saison. Die Zuger konnten sich nach dem erzwungenen Marschhalt erst am Spieltag erstmals seit einer Woche wieder treffen.

Als Vorbereitung stand Coach Dan Tangnes nur das Einlaufen am Freitagvormittag zur Verfügung. Ausserdem fehlten den Zugern elf Stammspieler, unter ihnen Gregory Hofmann, Raphael Diaz, Sven Senteler und Justin Abdelkader. Ambri schaffte so im fünften Anlauf, was zuvor in dieser Saison nie gelungen war: Ein Sieg über den EV Zug. Zum dritten Mal stiegen die Leventiner mit einer Führung in den Schlussabschnitt, erstmals verspielten sie den Vorsprung nicht. Santeri Alatalo verkürzte 58 Sekunden vor Schluss für Zug noch auf 2:3; zum Ausgleich reichte es den Zugern nicht mehr.

Für Ambri erzielten Brendan Perlini (1:0) und Giacomo Dal Pian (erste zwei Saisontore zum 2:1 und 3:1) die Goals. Zum Matchwinner avancierte hingegen eine Woche nach dem Comeback (Verletzung) Goalie Benjamin Conz mit 32 Paraden.Der erste Treffer des EV Zug ging auf das Konto von Dario Allenspach, einem von vier Teenagern in den Reihen Zugs. Allenspach traf in seinem sechsten National-League-Spiel erstmals.

Zug – Ambri-Piotta 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0 Zuschauer – SR Stricker/Mollard, Cattaneo/Duarte.

Tore: 8. Perlini (Zwerger) 0:1. 29. Allenspach (Bachofner) 1:1. 38. Dal Pian (Incir) 1:2. 57. Dal Pian (Kneubuehler, Incir) 1:3 (ins leere Tor). 60. (59:02) Alatalo 2:3 (ohne Torhüter).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 plus 10 Minuten (Zaccheo Dotti) gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Kovar; Zwerger.Zug: Genoni; Nussbaumer, Geisser; Stadler, Alatalo; Zgraggen, Gross; Sidler; Klingberg, Kovar, Simion; Allenspach, Albrecht, Bachofner; Martschini, Shore, Thorell; Langenegger, Leuenberger, Hofer.Ambri-Piotta: Conz; Fora, Isacco Dotti; Hächler, Fischer; Fohrler, Zaccheo Dotti; Pezzullo; Zwerger, Flynn, Perlini; Grassi, Novotny, Müller; Trisconi, Kostner, Mazzolini; Incir, Dal Pian, Kneubuehler; Rohrbach.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Bianchi, D'Agostini, Goi und Nättinen (alle verletzt). Zug von 56:09 bis 59:02 und ab 59:09 ohne Torhüter. (sda)

Bild: keystone

Biathletin Häcki beim Sprint Siebte

Lena Häcki hat am Weltcup-Finale der Biathleten im schwedischen Östersund ihr bestes Ergebnis in dieser Saison egalisiert. Im Sprint-Wettkampf über 7,5 km klassierte sie sich im 7. Rang.

Siebte war Häcki auch im Sprintrennen an der WM in Pokljuka geworden. Die anderen Schweizerinnen reihten sich im drittletzten Rennen der Saison weit hinten ein. Aita Gasparin (39.), Irene Cadurisch (47.) und Elisa Gasparin (60.) sicherten sich immerhin die Startberechtigung für die Einzelverfolgung vom Samstag. Selina Gasparin verpasste die Top 60 als 61. ganz knapp.

Die zweifache Junioren-Weltmeisterin Amy Baserga bezahlte bei ihrem Weltcup-Debüt Lehrgeld. Die 20-jährige Schwyzerin klassierte sich in ihrem ersten Rennen auf höchstem Niveau auf Platz 83. Der Sieg ging an die Norwegerin Tiril Eckhoff.

In Östersund, das für Oslo eingesprungen ist, findet nach der Verfolgung vom Samstag noch ein Einzelwettkampf der besten 30 (am Sonntag) statt. (nih/sda)

Bild: keystone

Dario Cologna erhält Holmenkollen-Medaille

Dario Cologna erhält die prestigeträchtige Holmenkollen-Medaille, mit der Norwegen herausragende Leistungen im Skisport, besonders in den nordischen Disziplinen, auszeichnet. Seit der Preis 1895 erstmals vergeben wurde, ist der 35-jährige Bündner der 46. Langläufer, der ihn erhält, jedoch erst der sechste von ausserhalb Skandinaviens und Finnlands.

Mit der Medaille werden nicht nur sportliche Leistungen ausgezeichnet, sondern auch die Persönlichkeit gewürdigt. «Cologna hat viel zur Popularität des Langlaufs beigetragen, vor allem in Mitteleuropa», schreibt der norwegische Verband zur Förderung des Skisports. «Mit seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten hat er vielen die Augen für den Langlauf-Sport geöffnet.» Ein nicht unwesentlicher Faktor war auch, dass der vierfache Olympiasieger 2018 den traditionsreichen 50-km-Lauf am Holmenkollen gewann.

Cologna ist der dritte Schweizer, der die Medaille erhält. Zuvor waren bereits die Skispringer Walter Steiner (1977) und Simon Ammann (2007) ausgezeichnet worden. (nih/sda)

Bild: keystone

CAS bestätigt Schweizer Forfait-Sieg gegen die Ukraine

Der 3:0-Forfaitsieg der Schweiz gegen die Ukraine in der letztjährigen Nations League ist endgültig bestätigt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den Einspruch der Osteuropäer abgewiesen.

Auch der CAS sah es als erwiesen an, dass die Ukrainer für den Ausfall des am 17. November in Luzern geplanten Spiels verantwortlich waren. Das Gremium stützt damit den Entscheid der UEFA-Disziplinarkommission.

Die Partie war kurzfristig abgesagt worden, nachdem drei Spieler und ein Betreuer des ukrainischen Teams bei der Ankunft in der Schweiz positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne hatte begeben müssen.

Dank dem Forfait-Sieg verhinderte die Schweiz den Abstieg in die Liga B der Nations League. (nih/sda)

Bild: keystone

Verletzter Okafor fällt für EM-Gruppenspiele aus

Noah Okafor steht dem Schweizer U21-Nationalteam für die EM-Gruppenspiele von Ende Monat in Slowenien nicht zur Verfügung. Der beim österreichischen Serienmeister Salzburg tätige Stürmer hat im Training mit dem Klub eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten.

Ob der Schweizer U21-Coach Mauro Lustrinelli für den 20-jährigen Okafor, der vor gut einem Jahr vom FC Basel nach Salzburg gewechselt hat, einen Spieler nachnominieren wird, steht noch nicht fest.

Die Schweiz trifft in ihren Gruppenspielen auf England, Kroatien und Portugal. Die U21-EM in Slowenien und Ungarn wird zweigeteilt durchgeführt. Die Vorrunde findet vom 24. bis 31. März statt. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals. Die entscheidende Phase des Turniers steht vom 31. Mai bis am 6. Juni im Programm. (zap/sda)

Bild: imago images/Jan Huebner

Hawks setzen mit Rückkehrer Capela Siegesserie fort

Die Atlanta Hawks setzten in der NBA ihre Erfolgsserie fort. Das Team mit Clint Capela kam mit dem 116:93 gegen die Oklahoma City Thunder zum siebten Sieg in Folge.

Capela kehrte nach einer (weiteren) kurzen Verletzungspause in die Mannschaft zurück. Der Genfer hatte die letzten zwei Spiele wegen neuerlicher Probleme mit der linken Ferse verpasst. Zum klaren Sieg gegen Oklahoma steuerte er je acht Punkte und Rebounds bei. (nih/sda)

Bild: keystone

Count it up ‼️



SEVEN. STRAIGHT. WINS. pic.twitter.com/89ZQVOVaZb — Atlanta HaWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2021

Viktorija Golubic siegt weiter

Viktorija Golubic überzeugt weiter. Die Zürcherin steht im WTA-Turnier in Monterrey in Mexiko nach einem 6:3, 6:1-Sieg gegen die Amerikanerin Lauren Davis im Viertelfinale.

Der deutliche Erfolg gegen Davis, die als Nummer 79 im Ranking 23 Plätze vor ihr liegt, war bereits wieder der vierte Sieg von Golubic. In Mexiko knüpft sie an ihre Leistungen in Lyon an, wo sie in der vorletzten Woche nach ebenfalls überstandener Qualifikation den Final erreicht hat.

In Monterrey standen die Chancen für Golubic zumindest für einen Halbfinal-Vorstoss gut. Gegnerin im Viertelfinal wird in der Nacht auf Samstag die Russin Anna Kalinskaja, die Nummer 130 der Weltrangliste, auch sie eine Qualifikantin. Gegen die Moskauerin hat die Schweizerin das bisher einzige Duell in der Qualifikation fürs French Open 2018 gewonnen. (nih/sda)

Your final8⃣lineup in Monterrey 👀



🇨🇦 L. Fernandez vs. 🇸🇰V. Kuzmova

🇸🇰A. Schmiedlova vs. 🇪🇸S. Sorribes Tormo

🇺🇸A. Li vs 🇨🇳S. Zheng

🇨🇭V. Golubic vs. 🇷🇺A. Kalinskaya@Abierto_GNP | #AbiertoGNPSeguros2021 pic.twitter.com/vRHd3pBpLc — wta (@WTA) March 19, 2021

Holdener positiv auf Corona getestet

Für Wendy Holdener ist die Saison vorzeitig beendet. Die Schwyzerin verpasst das Weltcup-Finale in Lenzerheide wegen eines positiven Corona-Befunds. Neben Holdener fiel der Test auch beim Swiss-Ski-Trainer Klaus Mayrhofer positiv aus. Wie der Verband schreibt, befinden sie beide in Isolation. Bei Holdener und Mayrhofer wurde auch noch ein PCR-Test vorgenommen, dessen Resultat am Freitagmorgen vorliegen soll. Ansonsten wurden am Donnerstag keine weiteren Mitglieder des Schweizer Teams positiv getestet.

Der Ausfall ist insofern verschmerzbar, dass Holdener nicht mehr in den Kampf um die Kristallkugeln hätte eingreifen können. In ihrer Paradedisziplin Slalom liegt die 27-Jährige im Weltcup knapp 200 Punkte hinter der Führenden Petra Vlhova. Nach einer Verletzung am Wadenbein im September resultierten im Winter 2020/21 für ihre Verhältnisse bescheidene drei 3. Plätze. An der WM in Cortina d’Ampezzo ging sie leer aus. (pre/sda)

Bild: keystone

England-Legionäre dürfen in Deutschland einreisen

Zehn Tage nach seiner Rücktrittsankündigung für die Zeit nach der EM im Sommer nominiert Joachim Löw das Kader für den Länderspielauftakt der deutschen Nationalmannschaft. Nach einer Genehmigung durch das Gesundheitsamt Duisburg kann der Bundestrainer nun auch auf seine in England aktiven Profis Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und möglicherweise auch Ersatz-Goalie Bernd Leno bauen.

Dem Quintett drohte zwischenzeitlich wegen der Corona-Bestimmungen nach der Einreise nach Deutschland die Quarantäne. Dann wäre ein Einsatz in den Partien der WM-Qualifikation gegen Island am 25. März und Nordmazedonien am 31. März in Duisburg nicht möglich gewesen. Ein weiteres Spiel bestreitet die DFB-Auswahl am 28. März in Rumänien. (pre/sda)

Nationalspieler aus der Premier League dürfen einreisen!



ℹ️ Das Gesundheitsamt Duisburg teilte mit, dass im Einklang mit der aktuell gültigen Corona-Einreiseverordnung Nordrhein-Westfalen die Zustimmung für die Einreise erteilt werden kann.

➡️ https://t.co/OZBl7Ibt6B — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 18, 2021

Wimbledon rechnet mit reduzierter Zuschauerzahl

Die Organisatoren von Wimbledon planen für das Grand-Slam-Turnier (28. Juni bis 11. Juli) mit einer reduzierten Zuschauerzahl.

Das sei aufgrund der Coronavirus-Pandemie die wahrscheinlichste Lösung, teilten die Veranstalter mit, die im letzten Jahr das Turnier abgesagt hatten. Über die Zuschauer-Kapazität soll so spät wie möglich entschieden werden, um eine möglichst hohe Zahl an Besuchern zuzulassen. (abu/sda)

Bild: keystone

Spiel- und Trainingsverbot für Inter Mailand

Inter Mailand muss einen viertägigen Trainingsstopp einlegen und darf nicht zum Meisterschaftsspiel am Samstag gegen Sassuolo antreten. Die lokalen Behörden reagierten mit der Anordnung auf weitere positive Corona-Fälle beim Leader der Serie A. Nach Danilo D'Ambrosio und Samir Handanovic wurden auch Stefan de Vrij und Matias Vecino positiv getestet, teilte der Klub mit.

Bis auf Weiteres müssen auch die aufgebotenen Internationalen, die am Sonntag zu ihren Nationalteams hätten stossen sollen, beim Klub bleiben. Am Montag soll die gesamte Mannschaft erneut getestet werden. (abu/sda/afp)

📑 | COMUNICATO@Stefandevrij e @vecino sono risultati positivi al Covid-19: l'ATS di Milano ha predisposto il divieto di disputa di #InterSassuolo in programma sabato 20 marzo 2021 👇 https://t.co/jlPRsFzXkL — Inter (@Inter) March 18, 2021

À-fonds-perdu-Beiträge auch ohne Lohnreduktion

Die Schweizer Profi-Klubs erhalten erleichterten Zugang zu den À-fonds-perdu-Beiträgen. Das Parlament sprach sich dafür aus, auch jenen Vereinen Unterstützung zukommen zu lassen, die die Regeln der Lohnkürzungen nicht einhalten. Ihnen wird die Hälfte der Ausfälle der Zuschauereinnahmen vergütet. Vereinen, die Lohnkürzungen von 20 Prozent auf Jahreslöhne von mehr als 148'200 Franken vornehmen, soll der Ertragsausfall bei den Zuschauern zu zwei Dritteln ersetzt werden.

Vor der Einigung der beiden Räte hatte sich der Ständerat knapp dafür und der Nationalrat deutlich dagegen ausgesprochen, die bedürftigen Klubs nicht mehr zu einer Reduktion der Spitzenlöhne um 20 Prozent zu zwingen.

Insgesamt haben bis jetzt 41 Profi- und semiprofessionelle Klub À-fonds-perdu-Beiträge beantragt. In der Fussball-Super-League allerdings waren es zumindest vor dem Entscheid des Parlaments vom Donnerstag nur drei von zwölf Vereinen; in der Eishockey-National-League waren es elf von zwölf. (abu/sda)

Bild: keystone

Neuer Barça-Präsident will Messi halten und Finanzen regeln

In seiner Antrittsrede im Stadion Camp Nou umwarb Joan Laporta den sechsmaligen Weltfussballer offensiv: «Ich werde versuchen, Leo Messi vom Bleiben zu überzeugen. Er ist der beste Spieler der Fussball-Geschichte.» Der Vertrag des 33-jährigen Argentiniers, der bereits im vergangenen Sommer den Verein verlassen wollte, läuft nach dieser Saison aus.

Laporta versprach zudem, dass er den mit 1,17 Milliarden Euro verschuldeten FC Barcelona finanziell auf Vordermann bringen wolle. «Das hat Priorität», betonte er. Man habe ein professionelles Team, das das Ruder herumreissen werde. «Wir werden versuchen, neue Einkommensquellen zu erschliessen und die richtigen Entscheide zu treffen», sagte Laporta.

In dieser schwierigen Zeit wolle er eine beruhigende Botschaft aussenden. «Wenn die Fans wieder ins Camp Nou zurückkehren können, wird auch das Vor-Corona-Einkommen zurückkehren.» (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Kloten und Ajoie siegen knapp

Qualifikationssieger Kloten startet erfolgreich in die Playoff-Viertelfinals der Swiss League. Die Zürcher Unterländer bezwingen La Chaux-de-Fonds 5:4. Auch Ajoie, Langenthal und Olten gewinnen.

Die Klotener gingen bis zur 7. Minute 2:0 in Führung - beide Tore erzielte Andri Spiller. Ein einfacher Abend wurde es für den Favoriten dennoch nicht. Die Gäste leisteten hartnäckigen Widerstand und kamen viermal bis auf einen Treffer heran, das 4:5 erzielte Daniel Carbis in der 52. Minute. Spiller hatte auch beim letztendlich entscheidenden 5:3 von Dario Meyer (39.) den Stock im Spiel und kann als Matchwinner bezeichnet werden.

Ajoie, das in der Qualifikation gleich viele Punkte geholt hatte wie Kloten, wendete gegen Visp ein 0:1 (22.) in ein2:1 (51.). Den Siegtreffer der Jurassier schoss Thibault Frossard im Powerplay. Auch Langenthal bekundete beim 2:0 gegen Thurgau einige Mühen. Das Schussverhältnis lautete 32:25 zugunsten der Gäste, der Langenthaler Goalie Pascal Caminada liess sich jedoch nicht bezwingen. Das 1:0 erzielte Fabio Kläy in Überzahl (6.), das 2:0 von Vincenzo Küng war ein Shorthander.

Für den einzigen Auswärtssieg am Mittwochabend zeichnete der Qualifikations-Fünfte Olten verantwortlich, der bei Sierre 4:0 gewann. Bis zur 48. Minute führten die Solothurner bloss 1:0, ehe ihnen drei Treffer innert 8:15 Minuten gelangen. Der Kanadier Gary Nunn schoss den ersten und den letzten Treffer. Goalie Silas Matthys musste für den Shutout 21 Schüsse parieren. (zap/sda)

Ragettli fällt wohl lange aus

Am Samstag gewann Andri Ragettli in Aspen den Weltmeistertitel im Slopestyle, nun ist die Saison für den 22-jährigen Bündner zu Ende.

Erste Untersuchungen ergaben, dass er sich am Dienstag beim Sturz im dritten und letzten Sprung im Big-Air-Final im linken Knie am Kreuzband, Innenband und Meniskus verletzt hat. Nach der Rückkehr in die Schweiz wird er weitere Abklärungen vornehmen. (zap/sda)

Bild: keystone

PSG gewinnt das Gipfelduell im Cup

Im französischen Fussballcup hat das Los die stärksten Mannschaften der Meisterschaft schon in den Achtelfinals zusammengeführt. Paris Saint-Germain siegte am Mittwoch daheim gegen den Ligue-1-Leader Lille 3:0.

Mauro Icardi und Kylian Mbappé auf Foulpenalty erzielten die ersten beiden Tore in der ersten Halbzeit. Mbappé setzte in der Nachspielzeit mit dem 3:0 den Schlusspunkt. In der Meisterschaft liegt Lille nach 29 von 38 Runden drei Punkte vor PSG. (nih/sda)

Bild: keystone

Neue Anspielzeiten in der Super League ab nächster Saison

Auf die Saison 2021/22 erfahren die Anspielzeiten der Swiss Football League (SFL) Änderungen. Unter anderem wird das öffentliche ausgestrahlte SRG-Spiel neu am Samstagabend zu sehen sein. Dies teilt die SFL in einem Communiqué mit.

Der grundsätzliche Spielplan der Super League sieht für das Wochenende neu vier verschiedene Anspielzeiten vor. Am Samstag wird künftig je ein Spiel um 18.00 Uhr und um 20.30 Uhr angepfiffen. Sonntags setzt die SFL eine Partie auf 14.15 Uhr an, die restlichen zwei Begegnungen des Spieltags auf 16.30 Uhr.

Der TV-Partner blue wird sämtliche 180 Super-League-Spiele sowie die beiden Barrage-Partien im Abo und im Einzelabruf («Pay per View») als Live-Übertragungen anbieten. Wie gemäss dem bisherigen Vertrag wird die SRG auch in den kommenden vier Saisons jeweils ein Spiel pro Runde der Super League live in allen Landesteilen ausstrahlen. Die 36 Partien im Free-TV erhalten mit dem Samstagabend um 20.30 Uhr einen neuen Sendeplatz - als Ersatz für den bisherigen Livespiel-Termin am Sonntagnachmittag um 16.00 Uhr.

In der Challenge League wird das Topspiel weiterhin grundsätzlich am Freitagabend im Free-TV live zu sehen sein, neu voraussichtlich um 20.30 Uhr statt um 20.00 Uhr. Für die übrigen vier Spiele der Runde sind verschiedene Zeitfenster am Freitag, Samstag und Sonntag vorgesehen, die den Klubs eine gewisse Flexibilität bei der Ansetzung erlauben sollen. (nih/sda)

Bild: keystone

Marc Ablanalp hört Ende Saison auf

Fribourgs Marc Abplanalp hört nach dem Ende der laufenden Saison auf. Der 36-jährige Verteidiger bestritt bislang 707 Partien in der National League - alle für Gottéron - und erzielte 30 Tore sowie 83 Assists. (nih/sda)

🇫🇷 Marc Abplanalp (36 ans) prendra congé de la scène professionnelle du hockey sur glace à la fin de la saison en cours.

-

🇩🇪 Marc Abplanalp (36) wird sich per Ende der laufenden Saison von der professionellen Eishockeybühne verabschieden.

-https://t.co/Z7QxdosBy1 pic.twitter.com/qP0BU7vmP6 — Fribourg-Gottéron (@FrGotteron) March 17, 2021

Forster bis 2022 beim EHC Biel

Der EHC Biel und Beat Forster verlängerten den Vertrag um eine weitere Saison bis 30. April 2022. Der 38-jährige Verteidiger hatte 2017 vom HC Davos zu den Seeländern gewechselt. Mit dem HCD gewann er fünfmal den Meistertitel, mit den ZSC Lions einmal. 2006 gehörte er zum Schweizer Team an den Olympischen Spielen 2006 in Turin. Zudem nahm er an sechs Weltmeisterschaften teil, letztmals 2008. (nih/sda)

Der Vertrag mit Verteidiger Beat Forster wurde um eine weitere Saison bis 30. April 2022 verlängert. Le joueur qui a été champion suisse à six reprises joue avec le HC Bienne depuis la saison 2017/2018.#ehcb #icicestbienne #biennoisbis2022 pic.twitter.com/rOasoMjox2 — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) March 17, 2021

Hannes Reichelt tritt zurück

Der ehemalige Super-G-Weltmeister Hannes Reichelt beendet nach fast 20 Jahren seine Weltcup-Karriere. Der 40-jährige Österreicher gewann unter anderem 2008 die Disziplinenwertung im Super-G mit einem Punkt Vorsprung auf Didier Cuche.

Reichelt vermochte nach einem Kreuzbandriss im Dezember 2019 nicht mehr an seine besten Zeiten anzuknüpfen. Diese Saison musste er wegen Knieproblemen vorzeitig beenden. Am Donnerstag wird er als «Vorläufer» beim Weltcup-Finale auf der Lenzerheide verabschiedet. «Ich habe das Gefühl, dass nach 20 Jahren im Ski-Weltcup der Zeitpunkt gekommen ist, mich zu verabschieden. Bei den Rennen fiel es mir zunehmend schwer, mich zu überwinden und an das Limit zu gehen», sagte der Salzburger.

Seit dem Debüt im Weltcup im Dezember 2001 bestritt Reichelt 305 Rennen und feierte 13 Siege. WM-Gold im Super-G sicherte er sich 2015 in Beaver Creek. (nih/sda/apa)

Bild: AP

Krueger in Buffalo entlassen

Der ehemalige Schweizer Nationalcoach Ralph Krueger wurde als Headcoach der Buffalo Sabres abgesetzt. Der 61-Jährige kassierte am Dienstag in der NHL mit dem 2:3 bei den New Jersey Devils die zwölfte Niederlage in Folge.

Krueger, der von 1998 bis 2010 Schweizer Nationalcoach war, übernahm den Posten in Buffalo im Frühjahr 2019. In seiner ersten Saison in der zweitgrössten Stadt des Bundesstaates New York verpasste er die Qualifikation für die Playoffs nur knapp. Den gestiegenen Erwartungen, zum ersten Mal seit 2011 in die Playoffs einzuziehen, konnte Kruegers Team in der laufenden Spielzeit nicht gerecht werden. Mit nur sechs Siegen in 28 Partien sind die Sabres das schwächste Team der Liga.

Krueger war zum zweiten Mal Cheftrainer in der NHL. Seinen ersten Posten hielt er bei den Edmonton Oilers 2012/2013 während einem Jahr, bevor er von 2014 bis 2019 als Präsident des Premier-League-Klubs Southampton tätig war. Krueger wird bei den Sabres vorerst durch den bisherigen Assistenten Don Granato ersetzt. (pre/sda)

Head coach Ralph Krueger has been relieved of his duties. pic.twitter.com/IymNcxg7B3 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) March 17, 2021

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter