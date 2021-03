Sport

Sport-News

Sport-News: Kim Gubser holt in Aspen WM-Bronze im Big Air



Sport-News

Kim Gubser holt WM-Bronze im Big Air +++ Nadal verzichtet auf Start in Miami

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kim Gubser gewinnt WM-Bronze im Big Air

Der Davoser Kim Gubser sorgt an der Freestyle-WM in Aspen im Big Air für den Coup aus Schweizer Sicht. Der 20-jährige Bündner gewinnt Bronze.

Slopestyle-Weltmeister Andri Ragettli rundete das tolle Schweizer Ergebnis als Fünfter ab, verletzte sich allerdings bei seinem dritten und letzten Versuch am Knie. Bei den Frauen bleibt die Schweiz im Big Air an Weltmeisterschaften glücklos. Auch zwei Jahre nach der WM-Premiere des Formats galt das nach Aspen gereiste Swiss-Ski-Duo Sarah Höfflin (8.) und Mathilde Gremaud (24.) zu den grössten Medaillenanwärterinnen, ging aber leer aus. (abu/sda)

Video: SRF

Nadal fehlt auch in Miami

Rafael Nadal fehlt auch beim Hartplatz-Turnier in Miami vom 24. März bis 4. April, wie der 34-jährige Spanier mitteilte. «Ich muss mich vollständig erholen und bereit für die Sandplatz-Saison in Europa werden», schrieb Nadal bei Twitter.

Aufgrund seiner Rückenprobleme hatte der 20-fache Grand-Slam-Champion Anfang März seine Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam abgesagt und auch auf die Veranstaltung in Dubai in dieser Woche verzichtet. (abu/sda/dpa)

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021

Test in Amsterdam: Bis zu 5000 Fans dürfen ins Stadion

Bis zu 5000 Zuschauer dürfen am 27. März das WM-Qualifikationsspiel zwischen den Niederlanden und Lettland live in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam verfolgen. Hintergrund ist ein Test, durch verschiedene Massnahmen Grossereignisse wieder sicher zu öffnen. Wie der niederländische Fussball-Verband KNVB mitteilte, sollen dabei Schnelltests und eine Smartphone-App zum Einsatz kommen.

«Günstige Ergebnisse könnten den Prozess auf dem Weg zu gut gefüllten Stadien in der Schlussphase der Saison 2020/21 und bei der EM beschleunigen», schrieb der KNVB auf seiner Homepage. Die Fans werden im Stadion in sogenannte Forschungsblasen aufgeteilt. In einer Blase soll auch die Ausbreitung der Aerosole beim Husten, Niesen, Atmen oder Schreien untersucht werden. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Rücktritt von Olympiasieger Peiffer

Der deutsche Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer beendet nur ein Jahr vor den Winterspielen in Peking seine Karriere. Der 33-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung zurück und reist diese Woche aus familiären Gründen schon nicht mehr mit zum Weltcup-Final nach Schweden, wie der Deutsche Skiverband bekannt gab.

Peiffer hatte im Februar mit Silber im Einzel in Pokljuka seine 17. WM-Medaille gewonnen. Fünfmal wurde er Weltmeister, die sportliche Krönung war der Gewinn von Olympia-Gold 2018 im Sprint von Pyeongchang. Er hatte bereits mehrfach betont, dass der Ausblick auf die Winterspiele 2022 in China kein Grund sei, unbedingt weiterzumachen. (abu/sda/dpa)

🙏 DANKE, ARND 🙏 @skiverband legend Arnd Peiffer has announced his retirement from the sport today - congratulations on an outstanding career and thanks for having been a fantastic competitor and person to have around for such a long time. 😢🤗🇩🇪#biathlon | #biathlonfamily pic.twitter.com/HEOrYy7G3C — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2021

Stefan Küng Zweiter beim Zeitfahren am Tirreno-Adriatico

Der Schweizer Radprofi Stefan Küng verpasst beim Zeitfahren zum Abschluss des Tirreno-Adriatico seinen ersten Saisonsieg nur knapp. Der 27-jährige Thurgauer belegt auf den 11,1 km in San Benedetto del Tronto den zweiten Platz und verliert dabei sechs Sekunden auf den Belgier Wout van Aert.

Den Gesamtsieg sichert sich der slowenische Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar. (abu/sda)

Ibrahimovic zurück in Schwedens Nationalmannschaft

Fast fünf Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam steht Zlatan Ibrahimovic erstmals wieder im Kader der schwedischen Auswahl. Nationaltrainer Janne Andersson nominierte Milans 39-jährigen Stürmerstar für die Ende März anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Kosovo sowie für ein Testspiel gegen Estland.

Über eine Rückkehr von Ibrahimovic war zuvor monatelang spekuliert worden. Andersson hatte sich im November mit ihm in Mailand getroffen, um Möglichkeiten für ein Comeback auszuloten. Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 116 Länderspielen Rekordtorschütze der «Tre Kronor». Zuletzt hat Ibrahimovic bei Milan seit Ende Februar wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. (zap/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA FILE

Gavranovic-Trainer tritt nach Verurteilung zurück

Zoran Mamic, Trainer von Dinamo Zagreb, ist nach der rechtskräftigen Verurteilung zu einer fast fünfjährigen Haftstrafe wegen Korruption zurückgetreten. Das oberste Gericht in Zagreb hatte am Vortag ein entsprechendes Urteil von 2018 weitgehend bestätigt.

Im Klub mit dem Schweizer Internationalen Mario Gavranovic war Mamic Cheftrainer wie auch Sportdirektor. Die Gerichte sahen es als erwiesen an, dass Mamic bei der Vermittlung von Spielertransfers rund 16 Millionen Euro veruntreut hatte. Zoran Mamics ebenfalls angeklagter Bruder Zdravko, der frühere Klubbesitzer, flüchtete nach Bosnien-Herzegowina, sodass die kroatische Justiz seiner nicht habhaft werden kann. (pre/sda)

Bild: keystone

Marco Walker übernimmt den FC Sion

Marco Walker ist der neue Trainer des FC Sion. Das gibt der Verein auf Twitter bekannt. Der 50-jährige Solothurner, der die Nachfolge des entlassenen Fabio Grosso antritt, war seit Sommer 2019 Chefcoach beim FC Naters Oberwallis, davor war er seit 2009 neun Jahre lang unter verschiedenen Chefs als Co-Trainer beim FC Basel tätig.

«Wir mussten jemanden finden, der die Meisterschaft und die Mentalität des Wallis kennt. Seine erste Aufgabe wird es sein, uns in der Super League zu halten», erklärte Präsident Christian Constantin bei «Radio Rottu». Unterstützt wird Walker bei seiner schwierigen Aufgabe von Co-Trainer Amar Boumilat, der diese Position bei Sion bereits von 2013 bis 2017 inne hatte. (pre)

ℹ️ 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗪𝗮𝗹𝗸𝗲𝗿 est nommé entraîneur de la première équipe. Il sera assisté d’𝗔𝗺𝗮𝗿 𝗕𝗼𝘂𝗺𝗶𝗹𝗮𝘁 !



Le communiqué 👉https://t.co/Tnu88gRV1j#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/c3OpXD3RhP — FC Sion (@FCSion) March 16, 2021

Rekord und zwei Tore von Messi

Lionel Messi erreicht eine weitere Bestmarke und krönt sie mit zwei Toren. Der Argentinier bestritt am Montagabend gegen Huesca (4:1) seinen 767. Match für den FC Barcelona und zog mit Rekordhalter Xavi gleich.

Keine 13 Minuten benötigte Messi, um in seinem Rekordmatch ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Der 33-Jährige erzielte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze via Latte das 1:0 und in der Schlussminute mit einem weiteren Weitschuss das 4:1. Damit steht er nun bei 661 Toren im Trikot des FC Barcelona, für dessen 1. Mannschaft er im Oktober 2004 erstmals aufgelaufen war. Der Torrekord des Klubs ist bereits seit 2011 in Messis Besitz.

Dank dem Sieg, zu dem Antoine Griezmann und Oscar Mingueza (nach Pass von Messi) die weiteren Treffer beisteuerten, liegt Barcelona nur noch vier Punkte hinter Leader Atlético Madrid. Den nächsten Einsatz haben die Katalanen am Sonntag in San Sebastian. Dann dürfte Messi an seinem früheren Teamkollegen Xavi vorbeiziehen.

Barcelona - Huesca 4:1 (2:1)

Tore: 13. Messi 1:0. 35. Griezmann 2:0. 45. Mir (Foulpenalty) 2:1. 53. Mingueza 3:1. 90. Messi 4:1. (jaw/sda)

Liverpool gewinnt dank Jota

Liverpool findet nach zwei Niederlagen in der Meisterschaft zum Siegen zurück. Der Meister gewann in der 28. Runde in Wolverhampton dank einem Tor von Diogo Jota mit 1:0 und nähert sich wieder etwas den Champions-League-Plätzen.

Den grössten Teil des Liverpooler Absturzes vom Leaderthron in die tieferen Tabellenregionen hatte Jota in den letzten Wochen wegen einer Knieverletzung aus der Distanz verfolgt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte er seinen sechsten Saisontreffer. Xherdan Shaqiri blieb 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Der Match war in der Schlussphase mehr als zehn Minuten lang unterbrochen, weil Wolverhamptons Goalie Rui Patricio nach einem Zusammenstoss gepflegt wurde. Der portugiesische Internationale musste vom Feld getragen werden.

Wolverhampton - Liverpool 0:1 (0:1)

Tor: 45. Jota 0:1.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). (jaw/sda)

Biel gewinnt zuhause gegen Bern

Der EHC Biel ist in der National League das Team der Runde. Das muss auch der zuletzt ebenfalls formstarke SC Bern erfahren, der im Seeland 3:5 unterliegt. Ausser dem Leader Zug war in den letzten zehn Runden kein anderes Team erfolgreicher.

Nach drei Heimniederlagen und vier Auswärtssiegen in den letzten vier Wochen gewann das Team von Coach Lars Leuenberger nun sogar in der heimischen Arena und festigte damit den 6. Platz, der zur direkten Playoff-Qualifikation berechtigt.Die entscheidenden Tore vom 2:2 zum 4:2 erzielte Mike Künzle in den letzten zwölf Minuten, Doppel-Torschütze Calle Andersson konnte nur noch verkürzen.

Im Mitteldrittel hatte der SCB den frühen 0:2-Rückstand durch Tristan Scherwey und Andersson ausgeglichen. Nach acht Minuten hatten Samuel Kreis und Yannick Rathgeb innerhalb von 31 Sekunden zweimal getroffen.

Bern musste nach zuletzt zwei Siegen einen kleinen Rückschlag hinnehmen und blieb im vierten Duell mit Biel in dieser Saison erstmals ohne mindestens einen Punkt. Bereits in 24 Stunden erhalten die Stadtberner am Dienstag aber die Chance zur Revanche. (adi/sda)

Bild: keystone

Teichmann entert die Top 50

Jil Teichmann gehört nach ihrem Halbfinal-Vorstoss am WTA-1000-Turnier in Dubai erstmals zu den 50 besten Tennisspielerinnen der Welt. Die 23-jährige Wahl-Bielerin macht im Ranking einen Sprung vom 54. auf den 41. Platz.

Für die Weltranglisten-Zwölfte Belinda Bencic blieb das frühe Aus in Dubai ohne Auswirkungen auf die Platzierung. Bei den Männern verdrängte Daniil Medwedew, Australian-Open-Finalist und Sieger von Marseille in der letzten Woche, Rafael Nadal vom 2. Platz hinter Novak Djokovic. Federer bleibt nach seinem Comeback in Doha auf Platz 6. (abu/sda)

Bild: keystone

Colognas Bekenntnis zu den Olympischen Spielen 2022

Nach dem letzten Weltcuprennen im Engadin gab Dario Cologna ein klares Bekenntnis ab, in einem knappen Jahr in Peking seine vierten Olympischen Spiele bestreiten zu wollen. Eine Überraschung ist diese Ankündigung zwar nicht, doch während der Saison hatte der 35-jährige Bündner die Möglichkeit nie explizit ausgeschlossen, dass für ihn nach diesem Winter als Spitzen-Langläufer auch Schluss sein könnte.

Zwar schliesst Cologna eine Fortsetzung der Karriere nach Peking nicht komplett aus, er lässt aber doch klar durchblicken, dass 2021/22 sein letzter Winter als Spitzensportler sein dürfte. (abu/sda)

Bild: keystone

Team New Zealand geht in Führung

Das Team New Zealand holt am 36. America's Cup im Duell mit Herausforderer Luna Rossa zwei wichtige Punkte. Die favorisierten Neuseeländer gewinnen vor der Küste vor Auckland die beiden Regatten des vierten Wettkampftages und gehen in der Best-of-13-Serie 5:3 in Führung. Zwei Punkte fehlen dem Team New Zealand somit noch zur erfolgreichen Titelverteidigung. Am Dienstag könnte die Entscheidung fallen.

Vor allem das zweite Duell des Tages hatte es in sich. Nach anfänglichen Problemen lag das Team New Zealand mit Skipper Peter Burling zwischenzeitlich fast viereinhalb Minuten zurück. Weil in der Folge auch Luna Rossa Probleme mit dem nachlassenden Wind bekundete und sich die Italiener zudem eine Strafe für das Überschreiten einer Grenze einhandelten, ging der Punkt schliesslich doch klar an das Team New Zealand. Der anfängliche Rückstand verwandelte sich einen Vorsprung von 3:55 Minuten.

Atlanta gewinnt ohne Capela

Die Atlanta Hawks bauen ihre Serie in der NBA aus. Das 100:82 gegen die Cleveland Cavaliers ist der fünfte Sieg im fünften Spiel unter Coach Nate McMillan. Clint Capela fehlt wegen einer Fussverletzung.

Entscheidend beim Heimsieg gegen die Cavaliers war das Schlussviertel, das die Hawks angeführt von Capelas Stellvertreter Danilo Gallinari mit 30:16 für sich entschieden. Bester Werfer der Partie war John Collins mit 22 Punkten. (abu/sda)

Red Bull hievt sich in die Favoritenrolle

Nach den dreitägigen Formel-1-Testfahren in Bahrain schob sich das Red-Bull-Team mit beeindruckenden Leistungen in die Favoritenrolle. Max Verstappen fuhr am letzten Tag die Bestzeit. Der RB16B war sehr schnell und über weite Strecken auch zuverlässig. Aber: Mercedes legte bei diesen Tests die Karten noch nicht auf den Tisch. Weltmeister Lewis Hamilton verlor am dritten Tag als Fünfter mehr als eine Sekunde auf seiner besten Runde auf Verstappen. (pre/sda)

The @Aramco Pre-Season Test in Bahrain has officially come to an end 🇧🇭@Max33Verstappen was the fastest overall, with a lap time of 1:28.960 🚀#F1 #F1Testing @redbullracing pic.twitter.com/wwcDMCYYoZ — Formula 1 (@F1) March 14, 2021

Sturz vermiest Roglic den Sieg bei Paris-Nizza

Der Deutsche Maximilian Schachmann gewinnt wie im Vorjahr das Etappenrennen Paris-Nizza, wobei er in der Schlussetappe von einem Sturz von Primoz Roglic profitiert. Der dominante Slowene vergab den sicher scheinenden Sieg, als er nach einem Sturz und anschliessenden Problemen den Anschluss ans Feld verlor.

Schachmann hatte vor der letzten Etappe nach drei Etappensiegen von Roglic fast eine Minute Rückstand auf den Slowenen gehabt. Dessen Sturz, der ihm Abschürfungen an der Hüfte einbrachte, machte aber unverhofft die Wende möglich. Der 27-jährige Schachmann triumphierte schon vor einem Jahr unmittelbar vor Beginn der monatelangen Corona-Pause bei Paris-Nizza. Die letzte Etappe gewann der Däne Magnus Cort Nielsen. Der Schweizer Gino Mäder beendete die Fernfahrt auf Platz 10 des Gesamtklassements. (pre/sda)

💛 Incroyable retournement de situation lors de la dernière étape ! c'est 🇩🇪@MaxSchachmann qui remporte #ParisNice 2021 et endosse le @MaillotjauneLCL. 💛



💛 An incredible turn of events as 🇩🇪@MaxSchachmann wins #ParisNice 2021 and takes the @MaillotjauneLCL. 💛 pic.twitter.com/CXVMNHvilF — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2021

Goggia plant Rückkehr in Lenzerheide

Sofia Goggia plant die Rückkehr auf die Rennpiste nach ihrer verletzungsbedingten Pause früher als erwartet. Die Italienerin wird möglicherweise beim Weltcup-Final in Lenzerheide die Abfahrt bestreiten. Die überraschende Meldung haben die Verantwortlichen des italienischen Ski-Verbandes verkündet. Goggia wird am Montag und am Dienstag an den Trainings für die Abfahrt vom Mittwoch teilnehmen. Dann werde sie sehen, ob ein Start im Rennen Sinn mache. Von der medizinischen Abteilung habe sie grünes Licht erhalten.

Die ersten Trainingseinheiten seit dem folgeschweren Zwischenfall in Garmisch hat Goggia schon hinter sich. Während drei Tagen hat sie sich in Livigno auf die Rückkehr vorbereitet. «Schmerzen habe ich keine verspürt», wird die Bergamaskin in der Aussendung des Verbandes zitiert. Trotz einer mehrwöchigen Zwangspause führt Goggia die Abfahrts-Wertung nach wie vor an. Vor dem Rennen in Lenzerheide hat sie 70 Punkte Vorsprung auf Corinne Suter. Lara Gut-Behrami liegt als Dritte 97 Punkte zurück. (pre/sda)

Bild: keystone

