Sport-News: Neue Anspielzeiten in der Super League



Neue Anspielzeiten in der Super League +++ Ralph Krueger bei den Buffalo Sabres entlassen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Neue Anspielzeiten in der Super League ab nächster Saison

Auf die Saison 2021/22 erfahren die Anspielzeiten der Swiss Football League (SFL) Änderungen. Unter anderem wird das öffentliche ausgestrahlte SRG-Spiel neu am Samstagabend zu sehen sein. Dies teilt die SFL in einem Communiqué mit.

Der grundsätzliche Spielplan der Super League sieht für das Wochenende neu vier verschiedene Anspielzeiten vor. Am Samstag wird künftig je ein Spiel um 18.00 Uhr und um 20.30 Uhr angepfiffen. Sonntags setzt die SFL eine Partie auf 14.15 Uhr an, die restlichen zwei Begegnungen des Spieltags auf 16.30 Uhr.

Der TV-Partner blue wird sämtliche 180 Super-League-Spiele sowie die beiden Barrage-Partien im Abo und im Einzelabruf («Pay per View») als Live-Übertragungen anbieten. Wie gemäss dem bisherigen Vertrag wird die SRG auch in den kommenden vier Saisons jeweils ein Spiel pro Runde der Super League live in allen Landesteilen ausstrahlen. Die 36 Partien im Free-TV erhalten mit dem Samstagabend um 20.30 Uhr einen neuen Sendeplatz - als Ersatz für den bisherigen Livespiel-Termin am Sonntagnachmittag um 16.00 Uhr.

In der Challenge League wird das Topspiel weiterhin grundsätzlich am Freitagabend im Free-TV live zu sehen sein, neu voraussichtlich um 20.30 Uhr statt um 20.00 Uhr. Für die übrigen vier Spiele der Runde sind verschiedene Zeitfenster am Freitag, Samstag und Sonntag vorgesehen, die den Klubs eine gewisse Flexibilität bei der Ansetzung erlauben sollen. (nih/sda)

Bild: keystone

Marc Ablanalp hört Ende Saison auf

Fribourgs Marc Abplanalp hört nach dem Ende der laufenden Saison auf. Der 36-jährige Verteidiger bestritt bislang 707 Partien in der National League - alle für Gottéron - und erzielte 30 Tore sowie 83 Assists. (nih/sda)

🇫🇷 Marc Abplanalp (36 ans) prendra congé de la scène professionnelle du hockey sur glace à la fin de la saison en cours.

-

🇩🇪 Marc Abplanalp (36) wird sich per Ende der laufenden Saison von der professionellen Eishockeybühne verabschieden.

-https://t.co/Z7QxdosBy1 pic.twitter.com/qP0BU7vmP6 — Fribourg-Gottéron (@FrGotteron) March 17, 2021

Forster bis 2022 beim EHC Biel

Der EHC Biel und Beat Forster verlängerten den Vertrag um eine weitere Saison bis 30. April 2022. Der 38-jährige Verteidiger hatte 2017 vom HC Davos zu den Seeländern gewechselt. Mit dem HCD gewann er fünfmal den Meistertitel, mit den ZSC Lions einmal. 2006 gehörte er zum Schweizer Team an den Olympischen Spielen 2006 in Turin. Zudem nahm er an sechs Weltmeisterschaften teil, letztmals 2008. (nih/sda)

Der Vertrag mit Verteidiger Beat Forster wurde um eine weitere Saison bis 30. April 2022 verlängert. Le joueur qui a été champion suisse à six reprises joue avec le HC Bienne depuis la saison 2017/2018.#ehcb #icicestbienne #biennoisbis2022 pic.twitter.com/rOasoMjox2 — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) March 17, 2021

Hannes Reichelt tritt zurück

Der ehemalige Super-G-Weltmeister Hannes Reichelt beendet nach fast 20 Jahren seine Weltcup-Karriere. Der 40-jährige Österreicher gewann unter anderem 2008 die Disziplinenwertung im Super-G mit einem Punkt Vorsprung auf Didier Cuche.

Reichelt vermochte nach einem Kreuzbandriss im Dezember 2019 nicht mehr an seine besten Zeiten anzuknüpfen. Diese Saison musste er wegen Knieproblemen vorzeitig beenden. Am Donnerstag wird er als «Vorläufer» beim Weltcup-Finale auf der Lenzerheide verabschiedet. «Ich habe das Gefühl, dass nach 20 Jahren im Ski-Weltcup der Zeitpunkt gekommen ist, mich zu verabschieden. Bei den Rennen fiel es mir zunehmend schwer, mich zu überwinden und an das Limit zu gehen», sagte der Salzburger.

Seit dem Debüt im Weltcup im Dezember 2001 bestritt Reichelt 305 Rennen und feierte 13 Siege. WM-Gold im Super-G sicherte er sich 2015 in Beaver Creek. (nih/sda/apa)

Bild: AP

Krueger in Buffalo entlassen

Der ehemalige Schweizer Nationalcoach Ralph Krueger wurde als Headcoach der Buffalo Sabres abgesetzt. Der 61-Jährige kassierte am Dienstag in der NHL mit dem 2:3 bei den New Jersey Devils die zwölfte Niederlage in Folge.

Krueger, der von 1998 bis 2010 Schweizer Nationalcoach war, übernahm den Posten in Buffalo im Frühjahr 2019. In seiner ersten Saison in der zweitgrössten Stadt des Bundesstaates New York verpasste er die Qualifikation für die Playoffs nur knapp. Den gestiegenen Erwartungen, zum ersten Mal seit 2011 in die Playoffs einzuziehen, konnte Kruegers Team in der laufenden Spielzeit nicht gerecht werden. Mit nur sechs Siegen in 28 Partien sind die Sabres das schwächste Team der Liga.

Krueger war zum zweiten Mal Cheftrainer in der NHL. Seinen ersten Posten hielt er bei den Edmonton Oilers 2012/2013 während einem Jahr, bevor er von 2014 bis 2019 als Präsident des Premier-League-Klubs Southampton tätig war. (pre/sda)

Head coach Ralph Krueger has been relieved of his duties. pic.twitter.com/IymNcxg7B3 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) March 17, 2021

Marcel Fässler tritt zurück

Die Karriere eines der erfolgreichsten Schweizer Automobilrennfahrer ist zu Ende. Der im Mai 45 Jahre alt werdende Schwyzer Marcel Fässler tritt zurück. Zu den Höhepunkten in seiner Bilanz gehören die drei Siege beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Den Klassiker an der Sarthe gewann er 2011, 2012 und 2014 als Werkfahrer von Audi an der Seite des Deutschen André Lotterer und des Franzosen Benoît Tréluyer. 2012 sicherte sich das Trio auch den Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. In der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft siegte er in Diensten von Mercedes zwischen 2001 und 2003 fünfmal.

Fässler bleibt dem Rennsport auch nach dem Ende seiner Aktiv-Zeit erhalten. Beim Schweizer Rennstall Sportec, der im Langstreckenbereich Fuss fassen will, leitet er die Motorsportabteilung. Dazu ist der Innerschweizer in die Entwicklung des neuen Simulators des Formel-1-Teams Alfa Romeo in Hinwil eingebunden. (pre/sda)

bild: twitter/audisport

Tiger Woods aus dem Spital entlassen

Tiger Woods konnte rund drei Wochen nach seinem schweren Autounfall das Spital verlassen. Der Amerikaner erklärte auf Twitter, er sei nach Hause zurückgekehrt. Zugleich dankte er den Ärzten und dem weiteren Personal für die Behandlung. Woods hatte Ende Februar bei seinem Unfall Verletzungen an den Beinen erlitten. Sein Auto hatte sich südlich von Los Angeles auf einer stark abschüssigen Strecke mehrfach überschlagen. (pre/sda)

Team New Zealand gewinnt den America's Cup

Die Segler aus Neuseeland gewannen den America’s Cup erneut. Die Titelverteidiger holten in der zehnten Runde des Duells gegen den italienischen Herausforderer Luna Rossa den entscheidenden Sieg und setzten sich mit 7:3 durch. Nach 1995, 2000 und 2017 ist es der vierte Cup-Triumph für das Team New Zealand. Im zehnten Vergleich überquerten die Neuseeländer mit Skipper Peter Burling die Ziellinie im heimischen Gewässer vor Auckland 46 Sekunden vor den Italienern mit Steuermann Jimmy Spithill. (pre/sda)

Capela bei Sieg gegen Ex-Team nur Zuschauer

Die Atlanta Hawks gewinnen in der NBA ohne den verletzten Clint Capela bei den Houston Rockets 119:107. Das Team aus Georgia setzt seine Erfolgsserie fort. Gegen sein früheres Team musste Capela erneut wegen seiner Fersenverletzung passen. Aus dem gleichen Grund hatte der Romand am Sonntag schon die (gewonnene) Partie gegen die Cleveland Cavaliers verpasst.

Die Hawks wahrten mit dem Erfolg in Houston ihre Ungeschlagenheit seit dem Trainerwechsel. Seit der vorherige Assistent Nate McMillan nach der Entlassung von Lloyd Pierce die Verantwortung trägt, hat Atlanta sechs Mal hintereinander gewonnen. (pre/sda)

Bild: keystone

Golubic in Monterrey in der 2. Runde

Viktorija Golubic steht im WTA-Turnier in Monterrey in Mexiko in der 2. Runde. Die Zürcherin bezwingt nach überstandener Qualifikation die Russin Anna Blinkowa 6:4, 6:4. ie Entscheidung führte Golubic mit vier Spielgewinnen in Folge herbei, dank denen sie im zweiten Satz vom 1:1 auf 5:1 davonzog. Gegen Blinkowa, die als Nummer 71 im Ranking 31 Plätze vor ihr liegt, entschied die Schweizerin auch das dritte Duell für sich. Im Oktober 2018 und im Juni 2019 hatte sie die Moskauerin in den ITF-Turnieren in Poitiers in Frankreich beziehungsweise in Surbiton in England bezwungen.

In der 2. Runde trifft Golubic auf Lauren Davis, die Nummer 79 der Welt. Gegen die Amerikanerin, die im Australian Open in der 1. Runde Belinda Bencic unterlag, steht es nach zwei Begegnungen nach Siegen 1:1. (pre/sda)

Bild: keystone

Belgische Klubs für gemeinsame Liga mit den Niederlanden

Die belgischen Fussball-Klubs haben sich für eine BeNeLeague mit den Niederlanden ausgesprochen, wie die ProLeague mitteilte. Im Gespräch ist eine gemeinsame Liga mit den zehn besten niederländischen Vereinen und den acht Topklubs aus Belgien. Hintergrund der Überlegungen ist, für mehr wirtschaftliche Stabilität zu sorgen. So wäre eine Liga mit Klubs wie Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam sowie Anderlecht, FC Brügge und Standard Lüttich auch international attraktiver. (abu/sda)

Décisions de l’Assemblée Générale

-Accord de principe sur l’avenir du football professionnel BE

-Le dernier club professionnel de 1B ne descendra pas cette saison

-Le contrat du CEO Pierre François est prolongé d’un an à l’unanimité



▶️ https://t.co/qNdcD6Bwqw pic.twitter.com/0uQX40sRpL — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) March 16, 2021

Kim Gubser gewinnt WM-Bronze im Big Air

Der Davoser Kim Gubser sorgt an der Freestyle-WM in Aspen im Big Air für den Coup aus Schweizer Sicht. Der 20-jährige Bündner gewinnt Bronze.

Slopestyle-Weltmeister Andri Ragettli rundete das tolle Schweizer Ergebnis als Fünfter ab, verletzte sich allerdings bei seinem dritten und letzten Versuch am Knie. Bei den Frauen bleibt die Schweiz im Big Air an Weltmeisterschaften glücklos. Auch zwei Jahre nach der WM-Premiere des Formats galt das nach Aspen gereiste Swiss-Ski-Duo Sarah Höfflin (8.) und Mathilde Gremaud (24.) zu den grössten Medaillenanwärterinnen, ging aber leer aus. (abu/sda)

Video: SRF

Nadal fehlt auch in Miami

Rafael Nadal fehlt auch beim Hartplatz-Turnier in Miami vom 24. März bis 4. April, wie der 34-jährige Spanier mitteilte. «Ich muss mich vollständig erholen und bereit für die Sandplatz-Saison in Europa werden», schrieb Nadal bei Twitter.

Aufgrund seiner Rückenprobleme hatte der 20-fache Grand-Slam-Champion Anfang März seine Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam abgesagt und auch auf die Veranstaltung in Dubai in dieser Woche verzichtet. (abu/sda/dpa)

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021

Test in Amsterdam: Bis zu 5000 Fans dürfen ins Stadion

Bis zu 5000 Zuschauer dürfen am 27. März das WM-Qualifikationsspiel zwischen den Niederlanden und Lettland live in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam verfolgen. Hintergrund ist ein Test, durch verschiedene Massnahmen Grossereignisse wieder sicher zu öffnen. Wie der niederländische Fussball-Verband KNVB mitteilte, sollen dabei Schnelltests und eine Smartphone-App zum Einsatz kommen.

«Günstige Ergebnisse könnten den Prozess auf dem Weg zu gut gefüllten Stadien in der Schlussphase der Saison 2020/21 und bei der EM beschleunigen», schrieb der KNVB auf seiner Homepage. Die Fans werden im Stadion in sogenannte Forschungsblasen aufgeteilt. In einer Blase soll auch die Ausbreitung der Aerosole beim Husten, Niesen, Atmen oder Schreien untersucht werden. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Rücktritt von Olympiasieger Peiffer

Der deutsche Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer beendet nur ein Jahr vor den Winterspielen in Peking seine Karriere. Der 33-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung zurück und reist diese Woche aus familiären Gründen schon nicht mehr mit zum Weltcup-Final nach Schweden, wie der Deutsche Skiverband bekannt gab.

Peiffer hatte im Februar mit Silber im Einzel in Pokljuka seine 17. WM-Medaille gewonnen. Fünfmal wurde er Weltmeister, die sportliche Krönung war der Gewinn von Olympia-Gold 2018 im Sprint von Pyeongchang. Er hatte bereits mehrfach betont, dass der Ausblick auf die Winterspiele 2022 in China kein Grund sei, unbedingt weiterzumachen. (abu/sda/dpa)

🙏 DANKE, ARND 🙏 @skiverband legend Arnd Peiffer has announced his retirement from the sport today - congratulations on an outstanding career and thanks for having been a fantastic competitor and person to have around for such a long time. 😢🤗🇩🇪#biathlon | #biathlonfamily pic.twitter.com/HEOrYy7G3C — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2021

Stefan Küng Zweiter beim Zeitfahren am Tirreno-Adriatico

Der Schweizer Radprofi Stefan Küng verpasst beim Zeitfahren zum Abschluss des Tirreno-Adriatico seinen ersten Saisonsieg nur knapp. Der 27-jährige Thurgauer belegt auf den 11,1 km in San Benedetto del Tronto den zweiten Platz und verliert dabei sechs Sekunden auf den Belgier Wout van Aert.

Den Gesamtsieg sichert sich der slowenische Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar. (abu/sda)

Ibrahimovic zurück in Schwedens Nationalmannschaft

Fast fünf Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam steht Zlatan Ibrahimovic erstmals wieder im Kader der schwedischen Auswahl. Nationaltrainer Janne Andersson nominierte Milans 39-jährigen Stürmerstar für die Ende März anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Kosovo sowie für ein Testspiel gegen Estland.

Über eine Rückkehr von Ibrahimovic war zuvor monatelang spekuliert worden. Andersson hatte sich im November mit ihm in Mailand getroffen, um Möglichkeiten für ein Comeback auszuloten. Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 116 Länderspielen Rekordtorschütze der «Tre Kronor». Zuletzt hat Ibrahimovic bei Milan seit Ende Februar wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. (zap/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA FILE

Gavranovic-Trainer tritt nach Verurteilung zurück

Zoran Mamic, Trainer von Dinamo Zagreb, ist nach der rechtskräftigen Verurteilung zu einer fast fünfjährigen Haftstrafe wegen Korruption zurückgetreten. Das oberste Gericht in Zagreb hatte am Vortag ein entsprechendes Urteil von 2018 weitgehend bestätigt.

Im Klub mit dem Schweizer Internationalen Mario Gavranovic war Mamic Cheftrainer wie auch Sportdirektor. Die Gerichte sahen es als erwiesen an, dass Mamic bei der Vermittlung von Spielertransfers rund 16 Millionen Euro veruntreut hatte. Zoran Mamics ebenfalls angeklagter Bruder Zdravko, der frühere Klubbesitzer, flüchtete nach Bosnien-Herzegowina, sodass die kroatische Justiz seiner nicht habhaft werden kann. (pre/sda)

Bild: keystone

Marco Walker übernimmt den FC Sion

Marco Walker ist der neue Trainer des FC Sion. Das gibt der Verein auf Twitter bekannt. Der 50-jährige Solothurner, der die Nachfolge des entlassenen Fabio Grosso antritt, war seit Sommer 2019 Chefcoach beim FC Naters Oberwallis, davor war er seit 2009 neun Jahre lang unter verschiedenen Chefs als Co-Trainer beim FC Basel tätig.

«Wir mussten jemanden finden, der die Meisterschaft und die Mentalität des Wallis kennt. Seine erste Aufgabe wird es sein, uns in der Super League zu halten», erklärte Präsident Christian Constantin bei «Radio Rottu». Unterstützt wird Walker bei seiner schwierigen Aufgabe von Co-Trainer Amar Boumilat, der diese Position bei Sion bereits von 2013 bis 2017 inne hatte. (pre)

ℹ️ 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗪𝗮𝗹𝗸𝗲𝗿 est nommé entraîneur de la première équipe. Il sera assisté d’𝗔𝗺𝗮𝗿 𝗕𝗼𝘂𝗺𝗶𝗹𝗮𝘁 !



Le communiqué 👉https://t.co/Tnu88gRV1j#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/c3OpXD3RhP — FC Sion (@FCSion) March 16, 2021

