Golubic als Qualifikantin ohne Satzverlust im Final +++ Capelas Hawks siegen weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Achter Sieg am Stück der Atlanta Hawks

Die Atlanta Hawks und ihr Genfer Center Clint Capela kommen in der NBA weiterhin sehr gut voran. Sie machten auch vor den Los Angeles Lakers nicht Halt und siegten 99:94.

In der Eastern Conference konsolidierten die Hawks mit dem achten Sieg in Serie ihren Platz in den Playoff-Rängen. Clint Capela trug einiges zum Auswärtssieg gegen den NBA-Titelverteidiger bei. Er warf acht Punkte und fing die meisten Rebounds der Partie, nämlich 16. (abu/sda)

Bild: keystone

Golubic in kurzer Zeit zum zweiten Mal im Final

Ohne in sechs Partien inklusive Qualifikation einen Satz abzugeben, erreicht Viktorija Golubic den Final des WTA-Hartplatzturniers im mexikanischen Monterrey.

Die 28-jährige Zürcherin, Nummer 102 der Weltrangliste, setzte sich in den Halbfinals 6:2, 6:4 gegen die um 30 Positionen besser eingestufte Amerikanerin Ann Li durch. Golubic gestand der 20-Jährigen in beiden Sätzen ein Break zu, nahm ihr jedoch insgesamt fünfmal den Aufschlag ab. Im Final vom Sonntag trifft Golubic auf die erst 18-jährige Kanadierin Leylah Fernandez, die Nummer 88 der Weltrangliste. Die beiden sind noch nie gegeneinander angetreten. (abu/sda)

From qualifiers ➡️ to the finals in Monterrey.



Viktorija Golubic of 🇨🇭Switzerland is into her second final of the year 👏@Abierto_GNP | #AbiertoGNPSeguros2021 pic.twitter.com/IMR0czem7h — wta (@WTA) March 20, 2021

Kriens beendet Negativserie

Im letzten Spiel der 26. Runde kommt Kriens im Abstiegskampf zu einem wichtigen Sieg. Die Innerschweizer setzen sich in Wil 2:0 durch und liegen nun vier Punkte vor dem Tabellenletzten Chiasso.

Izer Aliu (8.) und Mark Marleku (92.) schossen die Tore für das Team von Trainer Bruno Berner, das zuletzt drei Mal am Stück verloren hatte. Der beruhigende Treffer in der Nachspielzeit erzielte Kriens sogar in Unterzahl.

Wil - Kriens 0:2 (0:1)

SR Hänni.

Tore: 8. Aliu 0:1. 92. Marleku 0:2. - Bemerkung: 80. Gelb-Rote Karte gegen Luan (Kriens). (abu/sda)

Peter Lorimer 74-jährig gestorben

Der legendäre schottische Internationale Peter Lorimer ist im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Die meiste Zeit seiner Karriere spielte Lorimer für Leeds United, dessen bester Torschütze er mit 238 Treffern heute noch ist. Die ungeheure Schusskraft ermöglichte ihm zahllose Tore per Weitschuss.

Peter Lorimer war zu Leeds' besten Zeiten, zwischen 1965 und 1975, ein Stützpfeiler. Er trug unter Trainer Don Reavie zu zwei englischen Meistertiteln (1969, 1974), einem Cupsieg (1972) und zwei Siegen im seinerzeitigen Messestädte-Cup (1968, 1971) bei. (abu/sda)

Kevin Rüegg für U21-EM nachnominiert

Das Schweizer U21-Nationalteam wird in den anstehenden Gruppenspielen der Europameisterschaft in Slowenien auf Verteidiger Kevin Rüegg zählen können. Der 22-jährige Söldner von Hellas Verona wurde von Nationalcoach Mauro Lustrinelli nachnominiert.

Rüegg war Anfang Woche verletzungsbedingt nicht ins Schweizer Kader berufen worden. Durch die unerwartet frühe Genesung wird er Teil des 23-Mann-Kaders sein, das die EM-Gruppenphase bestreiten wird. Der Aussenverteidiger wird für Noah Okafor nachnominiert, der seinerseits Wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel ausfällt. (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de

Benzema schiesst Real Madrid zum Sieg

Erneut konnte sich Real Madrid auf Karim Benzema verlassen. Der 33-jährige Franzose schoss zwei Tore beim 3:1 auswärts gegen Celta Vigo und ermöglichte damit dem Meister seinen Rückstand gegenüber Leader Atlético Madrid auf drei Punkte zu reduzieren.

In sechs Spielen hintereinander hat Benzema nun getroffen. Auch die kurze Pause wegen Adduktorenproblemen hat seinen Lauf nicht gestoppt. Seit seiner Rückkehr vor zwei Wochen war er in der Meisterschaft an jedem Tor von Real beteiligt. In drei Partien traf er fünfmal selber, das 3:1 von Marco Asensio in Vigo bereitete er vor.

Celta Vigo - Real Madrid 1:3 (1:2)

Tore: 20. Benzema 0:1. 30. Benzema 0:2. 40. Mina 1:2. 93. Asensio 1:3. (abu/sda)

Jasper Stuyven düpiert die Favoriten in Sanremo

Der erste Klassiker des Jahres von Mailand nach Sanremo endet mit einer faustdicken Überraschung. Jasper Stuyven düpiert die Favoriten und feiert den grössten Sieg seiner Karriere.

Vorjahressieger Wout van Aert, Mathieu van der Poel und Julian Alaphilippe waren zwar vorne dabei, hatten aber alle das Nachsehen. Stuyven, ein 28-jähriger Belgier vom Team Trek-Segafredo, siegte im Sprint einer Spitzengruppe vor dem Australier Caleb Ewan und Wout van Aert. (abu/sda)

Zogg feiert beim Finale den zweiten Saisonsieg

Julie Zogg kommt am Saisonfinale der Alpin-Snowboarder im Parallel-Slalom zum zweiten Saisonsieg. Dank ihrem Triumph in Berchtesgaden gewinnt die 28-jährige Ostschweizerin zum dritten Mal in Folge die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin.

Zogg profitierte vom frühen Ausscheiden der russischen Weltmeisterin Sofia Nadyrschina, die in der ersten K.o.-Runde hängen blieb. Im grossen Final setzte sich Zogg auch gegen Selina Jörg, die Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom, durch. Patrizia Kummer (15.) und Ladina Jenny (13.), die beiden anderen Swiss-Ski-Athletinnen, die sich einen Finalplatz gesichert hatten, blieben in der ersten K.o.-Runde hängen. (abu/sda)

Bild: keystone

Chinesin Yang Jiayu mit Weltrekord über 20 km Gehen

Die Chinesin Yang Jiayu hat einen Weltrekord über 20 km Gehen aufgestellt. Die Weltmeisterin von 2017 unterbot an den nationalen Meisterschaften in Huangshan mit einer Zeit von 1:23:49 Stunden die fast sechs Jahre alte Bestmarke ihrer Landsfrau Liu Hong um 49 Sekunden. Auch die Olympiasiegerin von 2016 blieb mit einer Zeit von 1:24:27 unter dem bisherigen Weltrekord. (abu/sda)

#YangJiayu



Yang Jiayu breaks women's 20km race walk world record



Read: https://t.co/26VVRmZxIc pic.twitter.com/2IpS5RIvPi — The Times Of India (@timesofindia) March 20, 2021

Lena Häcki verpasst die Top Ten nur knapp

Lena Häcki nutzte in der Verfolgung von Östersund ihre tolle Ausgangslage nach dem Sprint für ein erneut gutes Resultat. Als Nummer 7 gestartet, lief die Frau aus Engelberg im 11. Rang ins Ziel.

Eine Leistung nahe der Top Ten liegt mit sieben Strafrunden in der Regel nicht drin. Der Wind im schwedischen Östersund war am Samstag allerdings nur sehr schwer zu beherrschen. Selbst die Siegerin Marte Olsbu Röiseland verfehlte 4 der 20 Scheiben.

Die Böen machten nicht nur den Athletinnen zu schaffen. Sie wirbelten auch nach jedem Schiessen das Zwischenklassement durcheinander. Nach dem dritten Anschlag tauchte Aita Gasparin mit der Startnummer 39 im 5. Zwischenrang auf. Die jüngste der Gasparin-Schwestern wurde nach drei Strafrunden beim letzten Schiessen noch auf Platz 31 durchgereicht. Irene Cadurisch (52.) und Elisa Gasparin (57.) verpassten die Weltcup-Punkteränge. (bal/sda)

Bild: keystone

Keine ausländischen Zuschauer in Tokio

Bei den Olympischen Spielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie im kommenden Sommer keine ausländischen Fans vor Ort dabei sein. Diesen Entscheid teilten die japanischen Organisatoren dem IOC und den Organisatoren der Paralympics mit. Grund für den Beschluss ist die Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus.

Für das geplante Budget der Organisatoren ist der Ausfall bei den Ticket-Einnahmen ein harter Schlag. Bislang wurden rund eine Million Eintrittskarten an Zuschauer aus dem Ausland verkauft. Diese Kosten sollen nun rückerstattet werden. Hinzu kommen erhebliche Folgen für die Tourismus-Branche, die auf viel Geld von Olympia-Gästen und einen entsprechenden Werbeeffekt gehofft hatte.

4,5 Millionen Eintrittskarten gingen bislang an japanische Käufer. Ob Einheimische bei den Olympischen Spielen und den einen Monat später stattfindenden Paralympics in die Stadien dürfen, soll erst bis Ende April entschieden werden. (bal/sda/dpa)

Bild: keystone

