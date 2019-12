Sport

Sport-News: Bleibt Flick? Bayern wollen Trainerfrage vor Weihnachten klären



Bayern wollen Trainerfrage vor Weihnachten klären +++ Napoli entlässt Trainer Ancelotti

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bayern klärt Trainerfrage vor Weihnachten

Bei Bayern München soll noch vor Weihnachten ein Entscheid in der Trainerfrage fallen. «Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber «Sport-Bild» zur Zukunft von Interimstrainer Hansi Flick.

Der 54-Jährige sitzt seit der Trennung von Niko Kovac Anfang November beim Rekordmeister auf der Bank. Flick gewann gleich die ersten vier Spiele, zuletzt gab es aber zwei Niederlagen in der Bundesliga, wodurch die Münchner auf den siebten Platz abrutschten. (abu/sda)

Bild: EPA

Trainer Ancelotti bei Napoli entlassen

Beim Serie-A-Klub Napoli wurde Trainer Carlo Ancelotti nach dem 4:0-Sieg über Genk und dem Achtelfinal-Vorstoss in der Champions League entlassen.

Die Ablösung erfolgt wegen den enttäuschenden Leistungen in der Serie A. Der Zweite der letzten Saison liegt als Siebter 17 Punkte hinter Leader Inter Mailand zurück. Zuletzt gab es nur ein 1:1 bei Udine. Der letzte Sieg in der Serie A datierte vom 19. Oktober.

Milans Legende Gennaro Gattuso (ex-Sion) soll laut Medienberichten als Nachfolger präsentiert werden. Der 41-Jährige, der mit Ancelotti 2003 und 2007 mit Milan die Champions League gewann, soll einen Vertrag bis Sommer 2021 erhalten. So lange wäre auch der Kontrakt von Ancelotti gültig gewesen. (abu/sda)

SSC Napoli has taken the decision to part ways with first-team coach Carlo Ancelotti.

The friendship and mutual respect between the club, President Aurelio De Laurentiis and Carlo Ancelotti remain intact. — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 10, 2019

Schalke neu am Rudi-Assauer-Platz 1

Das Heimstadion des FC Schalke 04 hat eine neue Adresse. Die Stadt Gelsenkirchen hat bestätigt, dass sich die Arena ab sofort am Rudi-Assauer-Platz 1 befindet. Damit werde das Lebenswerk des langjährigen Managers gewürdigt, teilt Schalke mit. Assauer war im Februar 74-jährig gestorben. (ram)

Zinnbauer zu den Orlando Pirates

Joe Zinnbauer hat mehr als zweieinhalb Jahre nach seiner Entlassung beim FC St.Gallen einen neuen Trainerjob gefunden. Der 49-jährige Deutsche unterschrieb in Südafrika bei den Orlando Pirates aus Johannesburg einen Dreijahresvertrag. Zinnbauer war zwischen September 2015 und Mai 2017 für den FCSG tätig gewesen, ehe er durch Giorgio Contini ersetzt wurde. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

ZSC Lions für drei Spiele ohne Noreau

Maxim Noreau wird mit den ZSC Lions vor Weihnachten höchstens noch im Auswärtsspiel am 23. Dezember in Biel zum Einsatz kommen. Der kanadische Verteidiger wurde von der Liga für drei Spiele gesperrt und mit 5300 Franken gebüsst. Grund dafür ist ein Check gegen den Kopf von Lugano Stürmer Mauro Jörg am letzten Samstag im Meisterschaftsspiel im Tessin. (ram/sda)

#Disciplinary



Maxim Noreau von den @zsclions wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Mauro Jörg vom @OfficialHCL in der 43. Minute des Meisterschaftsspiels der #NationalLeague vom 7. Dezember 2019 für drei Spiele gesperrt und mit CHF 5’300.- gebüsst. pic.twitter.com/iATRhjR7BQ — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) December 10, 2019

Ambri-Goalie Conz drei bis vier Wochen out

Ambris Stammgoalie Benjamin Conz muss erneut pausieren. Der 27-jährige Romand, der nach einer Hüftoperation im Sommer erst vor Monatsfrist sein Comeback gegeben hat, verletzte sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Zug (3:2 n.V.) an den Adduktoren. Conz fällt drei bis vier Wochen aus und wird dem Schlusslicht der National League somit auch am Spengler Cup in der Altjahrswoche nicht zur Verfügung stehen. (pre/sda)

❌🤕 Benji Conz out 3-4 settimane!



I dettagli dell'infortunio ➡️ https://t.co/DKfJcemF5D



Forza Benji, buon recupero💪🏻⚪️🔵 pic.twitter.com/RiAyTQDfgW — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) December 10, 2019

Weber gewinnt im Europacup

Ralph Weber hat im italienischen Santa Caterina den Europacup-Super-G mit drei Hundertsteln Vorsprung vor dem Österreicher Niklas Köck gewonnen. Für den 26-jährigen St.Galler ist es der fünfte Triumph auf dieser Stufe. Sein bisheriges Bestergebnis im Weltcup hatte der einstige Junioren-Weltmeister im Super-G ebenfalls in Santa Caterina herausgefahren. Vor fast fünf Jahren war Weber dort in der Abfahrt Zehnter geworden.

Im Super-G der Frauen in St.Moritz klassierte sich Wendy Holdener als Dritte. Die Schwyzerin, die das Rennen als Vorbereitung für den Weltcup-Super-G vom Samstag auf gleicher Piste bestritt, büsste 0,33 Sekunden auf die schwedische Siegerin Ida Dannewitz ein. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Lemm kündigt Rücktritt an

Ex-Nationalspieler Romano Lemm beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. «Ich finde, ich habe meinen Körper genug geschunden», sagte der 35-jährige Stürmer im «Tages Anzeiger». Lemm debütierte 2002 mit Kloten in der NLA und hielt seinem Stammklub mit Ausnahme eines zweijährigen Abstechers nach Lugano stets die Treue. In dieser Saison führt der Zürcher den derzeitigen Leader der Swiss League als Captain an.

In 699 Partien in der höchsten Schweizer Spielklasse sammelte Lemm, der 2011/12 wegen eines gutartigen Hirnnerventumors eine längere Pause einlegen musste, 289 Skorerpunkte. Mit der Schweizer Nationalmannschaft bestritt er 138 Länderspiele und nahm siebenmal an Weltmeisterschaften und zweimal an Olympischen Spielen teil. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Houston verliert in letzter Sekunde

Die Houston Rockets haben zuhause gegen die Sacramento Kings ein packendes NBA-Spiel verloren. Sie mussten sich in letzter Sekunde 118:119 geschlagen geben. Eine Sekunde blieb auf der Matchuhr, nachdem Russell Westbrook Houston mit zwei Punkten in Führung gebracht hatte. Doch die Gäste aus Sacramento gaben sich nicht geschlagen, warfen ein und verliessen sich auf ihre grosse Stärke, den Distanzwurf. Und tatsächlich bescherte der Serbe Nemanja Bjelica mit einem perfekten Wurf von weit hinter der Dreierlinie den Kings den Sieg.

Die Rockets haben damit nach zwei siegreichen Spielen wieder verloren. Dies, obwohl Westbrook mit 34 Punkten einen Saisonbestwert aufstellte. Houstons Superstar James Harden steuerte 27 Punkte und 10 Assists bei. Clint Capela war mit 13 Punkten drittbester Skorer seines Teams, dank 17 Rebounds gelang dem Genfer Center im 23. Saisonspiel zum 14. Mal ein Double-Double. Sein Waadtländer Teamkollege Thabo Sefolosha wurde nicht eingesetzt. (ram/sda)

