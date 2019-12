Sport

Sport-News: Dario Cologna läuft in Davos über 15 km Skating aufs Podest



Cologna in Davos auf dem Podest +++ Juve siegt dank Ronaldo-Doppietta

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Juve siegt dank Ronaldo-Doppelpack

Nach zwei Meisterschaftsspielen ohne Sieg hat Juventus Turin daheim gegen Udinese sicher mit 3:1 gewonnen. Cristiano Ronaldo schoss die ersten beiden Tore. Der 34-jährige Portugiese scheint langsam in Fahrt zu kommen: In der ersten Dezember-Hälfte erzielte er nun fünf Treffer.

Noch vor der Pause erhöhte Abwehrchef Leonardo Bonucci auf 3:0. Zumindest bis heute Abend setzt sich Juventus dank dem Sieg an die Tabellenspitze. Der bisherige Leader Inter Mailand spielt um 20.45 Uhr bei der Fiorentina. (ram/sda)

Cologna läuft aufs Podest

Langläufer Dario Cologna steht erstmals in dieser Weltcupsaison auf dem Podest. Auf seiner Heimstrecke in Davos wurde der Bündner Dritter auf seiner Paradestrecke 15 Kilometer Skating.

Den Sieg holte sich der Norweger Simen Hegstad Krüger. Der Olympiasieger im Skiathlon gewann mit 19 Sekunden Vorsprung auf den Russen Sergei Ustjugow, der eine Sekunde schneller im Ziel war als Cologna. (ram)

Bild: KEYSTONE

Premiere für Hollands Handballerinnen

Mit dem erstmaligen Gewinn von WM-Gold durch Holland ist die Handball-WM der Frauen in Japan zu Ende gegangen. Die Holländerinnen setzten sich im Final in Kumamoto 30:29 gegen Spanien durch. Lois Abbingh sorgte in letzter Sekunde mit einem verwandelten Siebenmeter für die Entscheidung und krönte sich mit 71 Treffern zur Torschützenkönigin der WM.

Holland hatte vor vier Jahren mit Silber seine erste WM-Medaille gewonnen, vor zwei Jahre errangen die Holländerinnen Bronze. Dieses Mal ging die Auszeichnung für Rang 3 dank einen 33:28-Erfolg über Norwegen an Russland. (ram)

Bild: EPA

Holdener verliert Stock und schafft Quali nur knapp

Wendy Holdener hat die Qualifikation für den Weltcup-Parallelslalom der Frauen in St.Moritz mit etwas Mühe geschafft. Die Schwyzerin, die nach dem Startverzicht von Mikaela Shiffrin favorisiert ist, schaffte den Einzug in die um 13.30 Uhr beginnenden K.o.-Läufe der besten 32 als 26. Ihre erste Gegnerin ist die Italienerin Marta Bassino.

Holdener lag nach dem ersten von zwei Läufen an 19. Stelle. Vor ihrem zweiten Durchgang blieb ihr kaum Zeit, sich vorzubereiten. Prompt verlor sie unterwegs einen Stock. Dennoch blieb die negative Überraschung aus. Ebenfalls vertreten in den Finals sind Charlotte Chable (17. in der Qualifikation), Elena Stoffel (28.) und Aline Danioth (30.). Schnellste in der Qualifikation war die Slowakin Petra Vlhova. Die Russin Jekaterina Tkatschenko überraschte als Zweite. (amü/sda)

Bild: EPA

Karriere von «Barney» ist zu Ende

Die glorreiche Darts-Karriere von Raymond van Barneveld ist beendet. Der 52-jährige Niederländer schied gleich zum Auftakt seiner letzten WM in London gegen den amerikanischen Aussenseiter Darin Young mit 1:3 aus.

Für den fünfmaligen Weltmeister ist das überraschende Erstrunden-Aus der Tiefpunkt einer negativen Entwicklung über die vergangenen Jahre. «Dieses desaströse Jahr 2019 werde ich mir niemals verzeihen. Nie im Leben», sagte der Niederländer im «Sky»-Interview. Young trifft in Runde 2 auf «Barneys» Landsmann Jeffrey de Zwaan.

Sensationell ausgeschieden ist Rob Cross. Der Weltmeister von 2018 scheiterte glatt mit 0:3 am Belgier Kim Huybrechts. (ram/sda/dpa)

A distraught Raymond van Barneveld reflects on a painful last night of his career at Alexandra Palace... pic.twitter.com/FomoEycFR4 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 15, 2019

Gattuso-Debüt als Napoli-Trainer endet im Fiasko

Auch unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso setzte sich die Negativserie von Napoli fort. Der Champions-League-Achtelfinalist, der Mitte der Woche Carlo Ancelotti durch den früheren Sittener Coach ersetzt hatte, unterlag daheim Parma mit 1:2. Der Siegtreffer der Gäste gelang dem Ivorer Gervinho in der 93. Minute nach Vorlage des 19-jährigen Schweden Dejan Kulusevski, der Parma in der 4. Minute erstmals in Front geschossen hatte.

Napoli wartet seit Mitte Oktober und acht Partien in der Serie A auf einen Sieg. Der Rückstand auf den 4. Platz beträgt nunmehr elf Verlustpunkte.

Napoli - Parma 1:2 (0:1)

25'000 Zuschauer. -

Tore: 4. Kulusevski 0:1. 64. Milik 1:1. 93. Gervinho 1:2. (zap/sda)

Barcelona gibt Punkte ab

Dem FC Barcelona droht der Verlust der Tabellenführung. Die Katalanen kommen in der 17. Runde in San Sebastian nur zu einem 2:2.

Vier Tage vor dem Clasico gegen Real Madrid musste der FC Barcelona die ersten Punkteverluste in der Meisterschaft nach vier Siegen in Folge hinnehmen. Beim stark in die Saison gestarteten San Sebastian machten Antoine Griezmann und Luis Suarez mit ihren Toren aus dem 0:1 bis kurz nach der Pause ein 2:1. Doch der im Sommer von Dortmund ins Baskenland gewechselte Schwede Alexander Isak traf nach einer guten Stunde noch zum 2:2. (zap/sda)

Schweizer Frauen-Staffel erneut auf dem Podest

Die Schweizer Frauen-Staffel im Biathlon surft weiter auf einer Erfolgswelle. Eine Woche nach dem überragenden 2. Platz im Weltcup von Östersund schaffte es das Quartett mit den drei Gasparin-Schwestern und Lena Häcki auch in Hochfilzen aufs Podest.

Obschon Häcki im abschliessenden Stehendschiessen Nerven zeigte, rettete sie den 3. Rang vor der Ukraine und Kanada ins Ziel. Den Sieg sicherte sich Norwegen im Duell vor Russland. (cbe/sda)

Bild: EPA

Regez feiert zweiten Weltcup-Sieg

Ryan Regez (Bild) sicherte sich im österreichischen Montafon seinen zweiten Weltcup-Sieg. Der 26-jährige Wengener liess im Final die Kanadier Kristofor Mahler und Brady Leman hinter sich. Regez bestätigte mit seinem Sieg den starken Eindruck, den er vor Wochenfrist als Dritter des Weltcup-Rennens in Val Thorens hinterlassen hatte. Als zweitbester Schweizer klassierte sich Armin Niederer als Letzter des kleinen Finals im 8. Rang.

Bei den Frauen reichte es Fanny Smith, der einzigen Schweizerin die sich für die K.o.-Phase qualifiziert hatte, nicht zu einem weiteren Podestplatz. Die 27-jährige Waadtländerin, die letzten Sonntag in Val Thorens ihren 20. Weltcup-Sieg hatte feiern können, beendete das als Dritte des kleinen Finals im 7. Rang. Den Sieg sicherte sich Olympiasiegerin und Weltmeisterin Marielle Thompson. (cbe/sda)

Bild: dpa

