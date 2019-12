Sport

Doping-Skandal: Russland vier Jahre ausgeschlossen +++ Joaquin bricht uralten Liga-Rekord

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Doping: Russland für vier Jahre von allen wichtigen Sportevents ausgeschlossen

Gegen Russland wurde von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) ein vierjähriges Verbot für alle wichtigen Sportveranstaltungen verhängt. Das bedeutet, dass die russische Flagge und Hymne bei Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen in Tokio 2020 und der Fussball-WM 2022 in Katar nicht erlaubt sein wird.

Athleten, die beweisen können, dass sie vom Doping-Skandal nicht betroffen sind, werden unter neutraler Flagge antreten können. Der Vorstand von Wada traf den einstimmigen Beschluss in einer Sitzung in Lausanne. (mlu)

Bild: EPA

Fussballfans randalieren nach historischem Abstieg von Cruzeiro

Der erste Abstieg in der 98-jährigen Vereinsgeschichte hat massive Fan-Ausschreitungen im Stadion des brasilianischen Traditionsklubs Cruzeiro Belo Horizonte ausgelöst. Das letzte Saisonspiel gegen Palmeiras Sao Paulo am Sonntag wurde kurz vor Schluss vom Schiedsrichter abgebrochen, nachdem die Gäste ihre Führung in der 84. Minute auf 2:0 erhöht hatten.

Nach dem Treffer hallten explosionsartige Geräusche durchs Stadion, wütende Zuschauer rissen auf den Tribünen Sitze aus ihrer Verankerung und warfen sie auf die unteren Ränge. Der Schiedsrichter schickte beide Teams in die Garderobe und musste selbst von Militärpolizisten mit Schutzschilden ins Stadioninnere eskortiert werden. (sda/dpa)

Cenas lamentáveis no Mineirão! Muitas bombas e correria nas arquibancadas após o rebaixamento do Cruzeiro. pic.twitter.com/eopKHY79fJ — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 8, 2019

Hattrick-Torschütze Joaquin bricht uralten Liga-Rekord

Mit drei Toren innert 18 Minuten hat der frühere spanische Internationale Joaquin Sanchez am Sonntag einen jahrzehntealten Rekord in der höchsten spanischen Spielklasse gebrochen. Beim 3:2-Heimsieg seines Teams gegen Athletic Bilbao gelang dem 38-jährigen Offensivspieler von Betis Sevilla als bislang ältestem Profi ein Hattrick in der obersten Liga. Den bisherigen Rekord hatte 1964 Alfredo di Stefano von Real Madrid im Alter von 37 Jahren aufgestellt. (zap/sda)

Zwerger schiesst Ambri ins Glück

Nachdem es schon am Samstag in der National League fünf Heimsiege gegeben hat, setzen sich auch im einzigen Spiel vom Sonntag die Gastgeber durch. Der Tabellenletzte Ambri-Piotta bezwingt Zug 3:2 n.V.

Den entscheidenden Treffer erzielte Dominic Zwerger in der 62. Minute. In der regulären Spielzeit hatten die Leventiner eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben.

Der zuletzt zweimal überzählig gewesene Slowene Robert Sabolic brachte Ambri bereits in der 5. Minute in Führung, in der 26. Minute erhöhte Matt D'Agostini nach einem Puckverlust des Zuger Verteidigers Miro Zryd auf 2:0. Die Gäste, die im Gegensatz zu den Tessinern schon am Dienstag und Samstag gespielt hatten, reagierten mit Toren von Yannick Zehnder (32.) und Verteidiger Raphael Diaz (51.). Letzterer war im Powerplay mit einem Schuss von der blauen Linie erfolgreich. Der Zuger Captain traf in der siebenten Partie hintereinander, etwas das zuletzt Teamkollege Gregory Hofmann, damals noch beim HC Lugano tätig, zwischen dem 8. September und dem 7. Oktober 2017 geschafft hatte. (bal/sda)

Union Berlin setzt sich von den Abstiegsplätzen ab

Aufsteiger Union Berlin gewinnt gegen den 1. FC Köln 2:0 und setzt sich weiter von den Abstiegsplätzen ab. Die Reserve auf den 16. Platz beträgt nun schon sieben Punkte.

Die beiden Tore zum Heimsieg gegen den Mit-Aufsteiger erzielte der Schwede Sebastian Andersson. Der Skandinavier war in den letzten vier Bundesliga-Spiele fünf Mal erfolgreich. Das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer hat von den letzten fünf Meisterschaftsspielen vier gewonnen. (bal/sda)

Lausanne stolpert über Vaduz – auch Winti verliert

Eine Woche vor dem Spitzenspiel auswärts gegen Verfolger Grasshoppers ist Lausanne-Sport in der 17. Runde der Challenge League überraschend gestolpert. Der Leader verlor sein Heimspiel gegen Vaduz 0:2 und tritt die Reise nach Zürich somit mit einer Reserve von nur drei Punkten an. Es war die erste Niederlage der Waadtländer in dieser Saison auf der Pontaise, auf der sie zuvor in acht Spielen 22 Punkte geholt und 29 Tore erzielt hatten.

Für die seit nun sechs Spielen ungeschlagenen Vaduzer erzielte Gabriel Lüchinger in der 63. Minute mit einem Flachschuss via Innenpfosten das wegweisende Führungstor. Zuvor hatten die Lausanner am eigenen Strafraum den Ball verloren. Das Heimteam hatte seine gefährlichste Szene schon in der 3. Minute bei einem Pfostenschuss von Aldin Turkes.

Im zweiten Sonntagsspiel verlor der FC Winterthur gegen Stade Lausanne-Ouchy zu Hause mit 1:2. Den Führungstreffer von Luka Sliskovic konnten die Waadtländer mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit innert 3 Minuten korrigieren. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Leicester City nun die klare Nummer 2

Acht Punkte hinter dem souveränen Leader Liverpool hat sich Leicester City in diesem Spätherbst in der Premier League als Nummer 2 etabliert. Der Meister von 2016 gewann beim 4:1 auswärts gegen Aufsteiger Aston Villa zum achten Mal in Serie und hat nun eine Reserve von sechs Punkten auf das drittklassierte Manchester City.

Mit nun 38 Zählern ist Leicester City derzeit sogar erfolgreicher unterwegs als 2015/16, als es auf dem Weg zum Meistertitel in den ersten 16 Runden «nur» 35 Punkte holte. Mittelstürmer Jamie Vardy, einer der Meisterhelden von damals, erzielte gegen Aston Villa zwei Tore und ist mit 16 Saisontreffern der nun mit Abstand beste Skorer der Premier League.

Fabian Schär kam für Newcastle United erstmals seit dem 19. Oktober wieder zum Einsatz. Beim 2:1-Heimsieg gegen Southampton wurde der Schweizer Verteidiger beim Stande von 0:1 nach der Pause eingewechselt. Schär hatte zunächst wegen einer Knieverletzung gefehlt und sass danach in drei Spielen nur auf der Bank. Newcastle kam zum vierten Sieg in den letzten sechs Runden und ist nun als Zehnter in der vorderen Tabellenhälfte klassiert. (bal/sda)

Schweizer Frauen-Staffel steht auf dem Weltcup-Podest

Der Schweizer Frauen-Staffel im Biathlon gelang beim Weltcup in Östersund ein Coup. Das Quartett mit den drei Gasparin-Schwestern und Lena Häcki holte sich hinter Norwegen den 2. Rang.

Diesmal behielt Lena Häcki die Nerven im Griff, nachdem sie am Donnerstag im Einzel mit drei Fehlschüssen zum Schluss noch den Sieg vergeben hatte. An Marte Olsbu Röiseland gab es kein Vorbeikommen. Aber im Rücken der Norwegerin hielt die Engelbergerin die Schwedin Hanna Öberg auf der Zielgeraden in Schach. Die Deutsche Franziska Preuss hatte sie schon zuvor distanziert.

Vor einem Jahr war zum Saisonauftakt mit der Mixed-Staffel (2. Rang) erstmals ein Schweizer Team auf dem Weltcup-Podest gestanden. Nun feierte die Frauen-Staffel Premiere auf dem Podest. (bal/sda)

Bild: AP

Killian Peier wird Zweiter in Nischni Tagil

Der WM-Dritte Killian Peier erreichte im Weltcup seinen ersten Podestplatz. Der 24-jährige Waadtländer flog in Nischni Tagil in den 2. Rang. Der Schweizer musste sich einzig dem überragenden Stefan Kraft aus Österreich beugen.

Nach 138 m und Platz 5 in der Zwischenwertung gelang Peier mit einem Flug auf 137 m der Sprung aufs Podest. Dieses hatte er am Samstag mit derselben Ausgangslage noch verpasst. Peier wies zuvor den 7. Rang von Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee 2018/19 als Bestresultat aus. Auf der Schanze im Tirol hatte er auch knapp zwei Monate später WM-Bronze geholt. Peier weist im Weltcup sieben Top-Ten-Plätze aus.

Simon Ammann zeigte zwei ordentliche Sprünge. In der Endabrechnung resultierte Platz 21. (bal/sda)

Bild: AP/AP

