Jackson knackt Rushing-Rekord von Vick +++ Hockey-Nati mit Kantersieg gegen Norwegen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jackson knackt Rushing-Rekord von Vick

Die Baltimore Ravens haben zwei Spieltage vor Ende der Regular Season in der NFL den Titel in der AFC North perfekt gemacht. Die Ravens setzten sich im Thursday Night Game gegen die New York Jets locker mit 42:21 durch und können damit nicht mehr von Verfolger Pittsburgh Steelers vom ersten Platz verdrängt werden.

Mann des Spiels war einmal mehr Lamar Jackson. Der Star-Quarterback warf fünf Touchdown-Pässe und brach auch noch die bisherige Rekordmarke von Michael Vick für die meisten gelaufenen Yards eines Quarterbacks in einer Saison. Zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde steht der MVP-Kandidat nun bereits bei 1103 Rushing-Yards. Vick kam 2012 auf 1103 Rushing-Yards. (pre)

Schweiz schlägt Norwegen 5:0

Das Eishockey-Nationalteam bleibt in der Saison der Heim-WM auf der Erfolgsspur. Nach dem Turniersieg am Deutschland-Cup erreichte die Schweiz mit einem 5:0 über Norwegen am Vierländerturnier in Visp den Final.

Gegen Norwegen spielten die Schweizer gut bis sehr gut. Das Team von Patrick Fischer überrannte die Norweger schon im ersten Abschnitt. Wegen zu vieler Schweizer Scheibenverluste in der Vorwärtsbewegung kamen die Nordländer im ersten Abschnitt aber noch mit einem blauen Auge (nur ein Gegentor) davon. Im zweiten Abschnitt sorgten die Schweizer aber früh für klare Verhältnisse. Noah Rod erhöhte 16 Sekunden nach der ersten Pause auf 2:0. Und Simon Moser, der schon das 1:0 erzielt hatte, und Philippe Furrer in seinem 100. Länderspiel stellten in der 30. Minute innerhalb von 49 Sekunden auf 4:0. Im Schlussabschnitt traf auch noch Sven Andrighetto, der KHL-Legionär.

Video: SRF

Schweiz - Norwegen 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Visp. - 2740 Zuschauer. - SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Progin/Schlegel (SUI).

Tore: 8. Moser (Untersander, Corvi/Ausschluss Loken Pedersen) 1:0. 21. (20:16) Rod (Fora, Ambühl) 2:0. 30. (29:11) Moser (Corvi, Suter/Ausschluss Lindström) 3:0. 30. (30:00) Furrer (Untersander) 4:0. 46. Andrighetto (Corvi) 5:0. - Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Schweiz: Mayer; Untersander, Furrer; Karrer, Marti; Trutmann, Löffel; Egli, Fora; Andrighetto, Corvi, Simon Moser; Praplan, Suter, Hollenstein; Ruefenacht, Richard, Scherwey; Rod, Ambühl, Bertaggia.

Norwegen: Volden; Holös, Kaasatul; Krogdahl, Bull; Norstebö, Ostby; Loken Pedersen; Karterud, Lindström, Reichenberg; Valkvä Olsen, Trettenes, Salsten; Granholm, Forsberg, Hoff; Willman, Brekke, Solem; Ronnild, Knold.

Bemerkungen: Schweiz ohne Nyffeler (Ersatztorhüter) und Berra (abgereist wegen muskulärer Probleme). - Schüsse: Schweiz 25 (8-11-6); Norwegen 9 (5-1-3). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/4; Norwegen 0/4. (abu/sda)

Die Schweizer Unihockey-Frauen bezwingen auch Lettland

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft steht an der Heim-WM in Neuenburg erwartungsgemäss in den Halbfinals. Die Equipe von Nationaltrainer Rolf Kern setzt sich gegen Lettland 10:4 durch.

Wie im Viertelfinal werden die Schweizerinnen auch in der Vorschlussrunde vom Samstag (17.45 Uhr) favorisiert sein. Sie treffen auf den Sieger der Partie Tschechien gegen Polen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ribéry muss unters Messer

Franck Ribéry muss sich nun doch operieren lassen und wird der AC Fiorentina länger als erwartet fehlen. Der 36-jährige Franzose hatte sich Ende November am Knöchel verletzt. Der Verein rechnet damit, dass der Offensivspieler etwa zwei Monate pausiert. Ribéry hatte im Sommer nach über zehn Jahren bei Bayern München nach Italien gewechselt. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Niederlage für Wawrinka

Stan Wawrinka wird beim Diriyah-CUP in Saudi-Arabien die für den Sieger reservierte Prämie von einer Million Dollar nicht einstreichen. Der Waadtländer verlor zum Auftakt gegen den Franzosen Gaël Monfils 3:6, 3:6. Nach der Niederlage spielt der Schweizer am Freitag im Trostturnier gegen John Isner, der Fabio Fognini unterlag. (abu/sda)

Bild: AP

Eishockeyverband will Russland die WM 2023 nicht wegnehmen

Der Internationale Eishockeyverband (IIHF) will trotz Sperre und Austragungsverbot von grossen Sport-Events dem russischen Verband die WM 2023 nicht wegnehmen. Die WM soll in St. Petersburg stattfinden.

Präsident René Fasel äusserte gegenüber der russischen Agentur Tass. Es sei im Grunde genommen unmöglich, das Turnier zu verlegen. Russland organisiert in der Saison 2022/23 nicht nur die A-WM, sondern auch die U20-Weltmeisterschaft. Fasel: «Diese Turniere wurden zu einer Zeit vergeben, als das Verhältnis zwischen Russlands Dopingagentur (RUSADA) und der WADA in Ordnung war. In St. Petersburg, Nowosibirsk und Omsk befinden sich grosse neue Arenen bereits im Bau. Verträge sind unterzeichnet. Unsere Rechtsabteilung sieht nicht, wie Russland diese Turniere legal entzogen werden könnten. Ich denke nicht, dass verlegt wird.» (abu/sda)

Bild: AP

Zug und McIntyre gehen getrennte Wege

Der EV Zug hat den Vertrag mit dem kanadischen Stürmer David McIntyre im gegenseitigen Einvernehmen per sofort aufgelöst.

«Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert und die sofortige Trennung für beide Seiten das Beste ist», begründet Sportchef Reto Kläy den Entscheid aus EVZ Sicht. Ende Saison wäre McIntyres Vertrag mit dem EVZ ohnehin ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Gerüchten zufolge soll sich der Kanadier dem HC Lugano anschliessen. (abu)

EVZ und David McIntyre gehen getrennte Wege: Der #EVZ hat den Vertrag mit dem kanadischen Stürmer im gegenseitigen Einvernehmen per sofort aufgelöst. Zum Newsbeitrag: https://t.co/EnkledOx91 #nationalleague pic.twitter.com/ZUw5iT4jol — EVZ (@official_EVZ) December 12, 2019

Rohrbach fällt drei Monate aus

Ambri-Piotta muss rund drei Monate auf Dario Rohrbach (21) verzichten. Der Stürmer erlitt am Dienstag beim 2:1-Sieg der Leventiner bei Davos eine Knieverletzung an der Patellasehne sowie einen Knorpelschaden. Die Verletzung erfordert einen Eingriff.

Der EV Zug muss bis Ende Januar auf Verteidiger Jesse Zgraggen verzichten. Der 26-Jährige wurde am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Mountfield Hradec Kralove (0:4) von einem Puck am Hals getroffen und zog sich dabei eine Schildknorpelfraktur zu. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Sechs Wochen Pause für Sanna Lüdi

Skicrosserin Sanna Lüdi muss einen gesundheitlichen Rückschlag wegzustecken. Die 33-Jährige zog sich bei ihrem Sturz im Weltcup-Rennen in Val Thorens einen Teilabriss am Innenband des linken Knies zu. Lüdi wird aufgrund der Verletzung eine sechswöchige Rennpause einlegen müssen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Hardens 55-Punkte-Show

James Harden führte die Houston Rockets in der NBA mit 55 Punkten zu einem 116:110-Auswärtserfolg gegen die Cleveland Cavaliers. Für Harden war es schon das vierte 50-Punkte-Spiel der Saison. Er hat insgesamt schon gegen 15 Teams mindestens 50 Punkte erzielt – nur Kobe Bryant und Michael Jordan schafften dies gegen noch mehr Teams.

Der Genfer Clint Capela steuerte zehn Punkte und 13 Rebounds zum Erfolg von Houston in Cleveland bei. Einen Rebound, aber keinen Punkt verzeichnete Defensivspezialist Thabo Sefolosha. Der Routinier aus dem Waadtland stand allerdings auch nur elf Minuten auf dem Parkett stand. (ram/sda)

Al-Sadd schlägt Hienghene zum Auftakt

Die Klub-WM in Katar hat mit einem Sieg des Gastgebervereins begonnen. Der von dem früheren spanischen Weltstar Xavi trainierte Al-Sadd Sports Club gewann nach Verlängerung mit 3:1 gegen den Gewinner der ozeanischen Champions League, Hienghene Sport aus Neukaledonien. (pre/sda)

Gattuso als Ancelotti-Nachfolger bestätigt

Der SSC Neapel hat Gennaro Gattuso als neuen Trainer bestätigt. Der ehemalige Sion-Trainer übernimmt den Posten von Carlo Ancelotti, der gestern Abend nach Verpassen der K.o.-Phase der Champions League entlassen wurde. Der 41-Jährige Gattuso, der mit Ancelotti 2003 und 2007 mit Milan die Champions League gewann, hat einen Vertrag bis Sommer 2021 erhalten – sofern er die Champions-League-Plätze erreicht.

Die Ablösung erfolgte wegen den enttäuschenden Leistungen in der Serie A. Der Zweite der letzten Saison liegt als Siebter 17 Punkte hinter Leader Inter Mailand zurück. Zuletzt gab es nur ein 1:1 bei Udinese. Der letzte Sieg in der Serie A datiert vom 19. Oktober. (pre/sda)

Nyffeler vorsichtshalber nachnominiert

Der bei den Rapperswil-Jona Lakers tätige Torhüter Melvin Nyffeler ist vorsichtshalber für das Vierländerturnier in Visp nachnominiert worden. Dies deshalb, weil Fribourgs Reto Berra mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Weiter steht Robert Mayer von Genève-Servette als Goalie im Aufgebot.

Nyffeler bestritt im November anlässlich des Deutschland Cup in Krefeld seine ersten beiden Länderspiele. Die Schweiz trifft in Visp am Donnerstag auf Norwegen (19.45 Uhr) und am Freitag um die gleiche Zeit auf Russland oder die Slowakei. (pre/sda)

Da Reto Berra (@FrGotteron) seit heute an muskulären Problemen leidet, rückt mit Melvin Nyffeler (@lakers_1945) sicherheitshalber ein dritter Torhüter für das Heimturnier der 🇨🇭 Nati nach.



👉 News: https://t.co/pN6vrUD4tW

👉 Tickets: https://t.co/PLvjl5QGkh pic.twitter.com/uJ9Lflirzt — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) December 11, 2019

Bencic zur Comeback-Spielerin des Jahres gewählt

Die 22-jährige Belinda Bencic (WTA 8) wurde von der WTA zur Comeback-Spielerin des Jahres erkoren. Die Ostschweizerin, die im Februar 2016 schon einmal in die Top 10 vorgestossen war, rutschte nach einer Verletzung 2017 bis auf Position 318 des Rankings ab. Das Jahr 2019 nahm sie als Nummer 38 in Angriff. Auch dank der Turniersiege in Dubai und Moskau schaffte sie im November die erstmalige Qualifikation für die WTA-Finals. (pre/sda)

2019 Comeback Player of the Year! Thank you to everyone who voted and to my team that helped me to get back up after injuries and keep believing in me ♥️ pic.twitter.com/nJ02jYWHzY — Belinda Bencic (@BelindaBencic) December 11, 2019

Schweizerinnen treffen auf Lettland

Die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft der Frauen trifft an der Heim-WM in Neuenburg in den Viertelfinals am Donnerstag (19.00 Uhr) auf Lettland. Die Baltinnen setzten sich in ihrem Achtelfinal gegen Norwegen 6:4 durch. Die Schweiz hatte sich dank dem Gruppensieg direkt für die Viertelfinals qualifiziert. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Blatter und Platini droht Anklage durch die FIFA

Das Governance Komitee der FIFA empfiehlt dem Weltverband eine Klage gegen Joseph Blatter und Michel Platini zur Rückforderung von zwei Millionen Schweizer Franken. Der ehemalige FIFA-Präsident Blatter und UEFA-Präsident Platini waren 2015 von der FIFA-Ethikkommission für acht Jahre für alle Fussball-Aktivitäten gesperrt worden. Die Strafen wurden später auf sechs respektive vier Jahre reduziert.

Grund für den Ausschluss der beiden war eine dubiose Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken, die Platini 2011 von Blatter erhalten hatte. Laut den beiden handelte es sich um eine verspätete Honorarzahlung für Platinis Arbeit für die FIFA in den Jahren 1998 bis 2002. (abu/sda/dpa/afp)

Bild: KEYSTONE

Podladtchikov verschiebt Comeback

Snowboard-Olympiasieger Iouri Podladtchikov hat sich von seinem Achillessehnen-Riss vom Februar noch immer nicht ganz erholt und verzichtet deshalb laut der «NZZ» auf den Halfpipe-Weltcup-Auftakt in Copper Mountain im amerikanischen Bundesstaat Colorado.

Der 31-Jährige plant am Heim-Weltcup vom 18. Januar in Laax, wo er aktuell auch trainiert, wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Val d'Isère dreht wegen Wettervorhersage Programm

Wegen der Wettervorhersagen, dem erwarteten Neuschneezuwachs am Freitag und der notwendigen Präparierung an der Piste kommt es am Wochenende bei den alpinen Ski-Weltcuprennen der Männer in Val d'Isère zu einem Programmtausch. Der Slalom, der eine kürzere Piste benötigt, findet nun als erstes Rennen am Samstag statt (09.30/12.30), der Riesenslalom am Sonntag (09.30/13.00). (abu/sda/apa)

Val d'Isére 🇲🇫 is only a few days away and the technical racers are ready to fight on the legendary La Face! #fisalpine @criterium1neige

⛷💨

Saturday: Slalom 9.30 CET ✅

Sunday: Giant Slalom 9.30 CET ✅ pic.twitter.com/dxXnvoUvRu — FIS Alpine (@fisalpine) December 11, 2019

Bayern klärt Trainerfrage vor Weihnachten

Bei Bayern München soll noch vor Weihnachten ein Entscheid in der Trainerfrage fallen. «Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber «Sport-Bild» zur Zukunft von Interimstrainer Hansi Flick.

Der 54-Jährige sitzt seit der Trennung von Niko Kovac Anfang November beim Rekordmeister auf der Bank. Flick gewann gleich die ersten vier Spiele, zuletzt gab es aber zwei Niederlagen in der Bundesliga, wodurch die Münchner auf den siebten Platz abrutschten. (abu/sda)

Bild: EPA

