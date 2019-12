Sport

Wendy Holdener in Parallel-Quali in St.Moritz mit Glück



«Barney» und Cross out +++ Holdener schafft Quali nur knapp

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Holdener verliert Stock und schafft Quali nur knapp

Wendy Holdener hat die Qualifikation für den Weltcup-Parallelslalom der Frauen in St.Moritz mit etwas Mühe geschafft. Die Schwyzerin, die nach dem Startverzicht von Mikaela Shiffrin favorisiert ist, schaffte den Einzug in die um 13.30 Uhr beginnenden K.o.-Läufe der besten 32 als 26. Ihre erste Gegnerin ist die Italienerin Marta Bassino.

Holdener lag nach dem ersten von zwei Läufen an 19. Stelle. Vor ihrem zweiten Durchgang blieb ihr kaum Zeit, sich vorzubereiten. Prompt verlor sie unterwegs einen Stock. Dennoch blieb die negative Überraschung aus. Ebenfalls vertreten in den Finals sind Charlotte Chable (17. in der Qualifikation), Elena Stoffel (28.) und Aline Danioth (30.). Schnellste in der Qualifikation war die Slowakin Petra Vlhova. Die Russin Jekaterina Tkatschenko überraschte als Zweite. (amü/sda)

Bild: EPA

Karriere von «Barney» ist zu Ende

Die glorreiche Darts-Karriere von Raymond van Barneveld ist beendet. Der 52-jährige Niederländer schied gleich zum Auftakt seiner letzten WM in London gegen den amerikanischen Aussenseiter Darin Young mit 1:3 aus.

Für den fünfmaligen Weltmeister ist das überraschende Erstrunden-Aus der Tiefpunkt einer negativen Entwicklung über die vergangenen Jahre. «Dieses desaströse Jahr 2019 werde ich mir niemals verzeihen. Nie im Leben», sagte der Niederländer im «Sky»-Interview. Young trifft in Runde 2 auf «Barneys» Landsmann Jeffrey de Zwaan.

Sensationell ausgeschieden ist Rob Cross. Der Weltmeister von 2018 scheiterte glatt mit 0:3 am Belgier Kim Huybrechts. (ram/sda/dpa)

A distraught Raymond van Barneveld reflects on a painful last night of his career at Alexandra Palace... pic.twitter.com/FomoEycFR4 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 15, 2019

Gattuso-Debüt als Napoli-Trainer endet im Fiasko

Auch unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso setzte sich die Negativserie von Napoli fort. Der Champions-League-Achtelfinalist, der Mitte der Woche Carlo Ancelotti durch den früheren Sittener Coach ersetzt hatte, unterlag daheim Parma mit 1:2. Der Siegtreffer der Gäste gelang dem Ivorer Gervinho in der 93. Minute nach Vorlage des 19-jährigen Schweden Dejan Kulusevski, der Parma in der 4. Minute erstmals in Front geschossen hatte.

Napoli wartet seit Mitte Oktober und acht Partien in der Serie A auf einen Sieg. Der Rückstand auf den 4. Platz beträgt nunmehr elf Verlustpunkte.

Napoli - Parma 1:2 (0:1)

25'000 Zuschauer. -

Tore: 4. Kulusevski 0:1. 64. Milik 1:1. 93. Gervinho 1:2. (zap/sda)

Barcelona gibt Punkte ab

Dem FC Barcelona droht der Verlust der Tabellenführung. Die Katalanen kommen in der 17. Runde in San Sebastian nur zu einem 2:2.

Vier Tage vor dem Clasico gegen Real Madrid musste der FC Barcelona die ersten Punkteverluste in der Meisterschaft nach vier Siegen in Folge hinnehmen. Beim stark in die Saison gestarteten San Sebastian machten Antoine Griezmann und Luis Suarez mit ihren Toren aus dem 0:1 bis kurz nach der Pause ein 2:1. Doch der im Sommer von Dortmund ins Baskenland gewechselte Schwede Alexander Isak traf nach einer guten Stunde noch zum 2:2. (zap/sda)

Enttäuschung für Cologna in Davos

Mit Jovian Hediger bei den Männern sowie Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff erreichten beim Langlauf-Weltcup in Davos drei Schweizer die Viertelfinals des Sprints. Fähndrich war als Vierte des Prologs wie gewohnt eine der Schnellsten in dieser Disziplin, ihre grössere Herausforderung sind jeweils die K.o.-Läufe. Auch van der Graaff (11.) und Hediger (23.) schafften die Qualifikation ohne zu zittern.

Eine Enttäuschung gab es für Dario Cologna (Bild). Zwar durfte er nicht ernsthaft mit dem Überstehen des Prologs rechnen, etwas mehr als Platz 58 hatte sich der vierfache Olympiasieger aber schon ausgerechnet. Er lief nach seinem Rennen wortlos an den TV-Kameras und Medienvertretern vorbei. (cbe/sda)

Bild: EPA

Schweizer Frauen-Staffel steht erneut auf dem Weltcup-Podest

Die Schweizer Frauen-Staffel im Biathlon surft weiter auf einer Erfolgswelle. Eine Woche nach dem überragenden 2. Platz im Weltcup von Östersund schaffte es das Quartett mit den drei Gasparin-Schwestern und Lena Häcki auch in Hochfilzen aufs Podest.

Obschon Häcki im abschliessenden Stehendschiessen Nerven zeigte, rettete sie den 3. Rang vor der Ukraine und Kanada ins Ziel. Den Sieg sicherte sich Norwegen im Duell vor Russland. (cbe/sda)

Bild: EPA

Regez feiert zweiten Weltcup-Sieg

Ryan Regez (Bild) sicherte sich im österreichischen Montafon seinen zweiten Weltcup-Sieg. Der 26-jährige Wengener liess im Final die Kanadier Kristofor Mahler und Brady Leman hinter sich. Regez bestätigte mit seinem Sieg den starken Eindruck, den er vor Wochenfrist als Dritter des Weltcup-Rennens in Val Thorens hinterlassen hatte. Als zweitbester Schweizer klassierte sich Armin Niederer als Letzter des kleinen Finals im 8. Rang.

Bei den Frauen reichte es Fanny Smith, der einzigen Schweizerin die sich für die K.o.-Phase qualifiziert hatte, nicht zu einem weiteren Podestplatz. Die 27-jährige Waadtländerin, die letzten Sonntag in Val Thorens ihren 20. Weltcup-Sieg hatte feiern können, beendete das als Dritte des kleinen Finals im 7. Rang. Den Sieg sicherte sich Olympiasiegerin und Weltmeisterin Marielle Thompson. (cbe/sda)

Bild: dpa

Houston Rockets gewinnen in Orlando klar

Die Houston Rockets kommen auswärts bei Orlando Magic zu einem klaren Sieg. Dank 54 Punkten von Superstar James Harden (Bild) gewinnt das Team der Schweizer Clint Capela und Thabo Sefolosha 130:107.

James Harden befindet sich aktuell in einer vorzüglichen Verfassung. Diese belegte der 30-jährige Point Guard der Houston Rockets mit seinem zweiten Spiel in Folge, in dem er über 50 Punkte erzielte. Nachdem Harden am Mittwoch gegen die Cleveland Cavaliers mit 55 Punkten überzeugte, kam er bei Orlando Magic auf 54 Zähler. Harden erreichte zum fünften Mal in dieser Saison in einem Spiel über 50 Punkte, zum vierten Mal in den letzten sieben Spielen. Der Genfer Center Clint Capela kam für Houston noch immerhin auf zehn Punkte und elf Rebounds, Defensivspieler Thabo Sefolosha blieb in seinen rund viereinhalb Minuten auf dem Parkett ohne Zähler.(cbe/sda)

Bild: AP

Augsburg setzt Siegesserie fort

Mit dem vierten Sieg in den letzten fünf Spielen hat sich das schlecht in die Saison gestartete Augsburg weiter von der Abstiegszone der Bundesliga gelöst. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Martin Schmidt siegte bei Hoffenheim 4:2. Stürmer Philipp Max erzielte die ersten beiden Augsburger Tore, das zweite nach 51 Minuten auf Foulpenalty zum 2:1. Augsburg musste ohne den wegen Gelber Karten gesperrten Ruben Vargas auskommen. Stephan Lichtsteiner spielte auf der rechten Abwehrseite und wurde für die letzten zehn Minuten ausgewechselt.

Die weiterhin ohne den verletzten Steven Zuber antretenden Hoffenheimer, die nach 80 Minuten zeitweilig auf 2:3 verkürzten, gehen den umgekehrten Weg. Nach einer Hausse mit fünf Siegen am Stück haben sie aus den letzten vier Partien nur einen Punkt geholt. Im Mittelfeld der Tabelle liegen sie lediglich noch einen Punkt vor Augsburg. (cbe/sda)

Bild: EPA

Schweiz gewinnt Vierländerturnier in Visp mit Kantersieg

Das Eishockey-Nationalteam gewinnt in Visp das Vierländerturnier. Die Schweizer besiegten im Final Russland Olympia mit 8:2. Verteidiger Romain Löffel erzielte vier Tore, seine Länderspieltore Nummern 10 bis 13. Melvin Nyffeler kam in seinem dritten Länderspiel zum ersten Shutout. Die weiteren Schweizer Tore erzielten Thomas Ruefenacht, Vincent Praplan, Alessio Bertaggia und Tristan Scherwey.

Bild: KEYSTONE

Die nächsten Länderspiele bestreitet die Schweiz am 6./7. Februar in Herisau und Olten gegen Deutschland mit Nachwuchsauswahlen. (sda)

Lausanne schlägt GC in Unterzahl

Die Grasshoppers verlieren den Spitzenkampf der Challenge League daheim gegen Lausanne 1:2, sodass Lausanne die Führung wieder auf sechs Punkte erhöht. Aldin Turkes schiesst beide Lausanner Tore.

Der nunmehr 16-fache Saisontorschütze Turkes erzielte das Siegestor mit einem Drehschuss in der 75. Minute. Zu dem Zeitpunkt spielten die Waadtländer nach einer Gelb-roten Karte gegen Verteidiger Elton Monteiro bereits zehn Minuten in Unterzahl. Die Hoppers wussten mit dem Vorteil auch nach dem 1:2 gegen den sich zurückziehenden Gegner nicht viel anzufangen.

Bild: KEYSTONE

Nach 47 Sekunden war die Abwehr der Waadtländer ausgespielt, und der Portugiese Euclides Cabral verfehlte das leere Tor nicht. Dass es so weit kam, lag am Lausanner Innenverteidiger Noah Loosli. Loosli vertändelte den Ball in der eigenen Platzhälfte, worauf die Hoppers in Überzahl aufs Tor ziehen konnten. Lausanne glich jedoch noch vor Ablauf der ersten zehn Minuten aus. Den Fehler beging diesmal Goalie Mirko Salvi. Er liess eine flache Hereingabe nach vorne abprallen, sodass Goalgetter Aldin Turkes sein 15. Meisterschaftstor der Saison mit einem einfachen Abstauber erzielte.

Die sicher scheinende Lausanner Führung vergab nach 38 Minuten Andi Zeqiri. Der U21-Internationale verzog seinen Flachschuss aus spitzem Winkel und traf den Pfosten.

Die Lausanner traten wenige Tage nach dem Rückschlag der unerwarteten ersten Heimniederlage (0:2 gegen Vaduz) selbstbewusst auf und dominierten das Spiel diesmal im Stil einer Heimmannschaft, womit sie sich die drei Punkte vollauf verdienten. In der zweiten Halbzeit war die Überlegenheit der Mannschaft von Trainer Giorgio Contini zeitweise deutlich, bis sie sich durch den streng verhängten Platzverweis den Rhythmus brechen liessen. Schiedsrichter Luca Piccolo zeigte nach einer Balgerei zwischen Monteiro und dem provozierenden Veroljub Salatic beiden Spielern Gelb. Er hätte auch beide ermahnen können.

Lugano holt McIntyre von Zug

Der HC Lugano bestätigt den Zuzug des kanadischen Stürmers David McIntyre, der am Mittwoch seinen Vertrag beim EV Zug aufgelöst hatte. Nachdem er in den letzten Jahren stets zu den regelmässigen Skorern gehört hatte, brachte es der 32-jährige McIntyre in der laufenden Saison in 20 Meisterschaftsspielen lediglich auf fünf Skorerpunkte (3 Tore) für den EVZ. In insgesamt 171 Meisterschaftsspielen für die Zentralschweizer seit 2016 realisierte er 56 Tore und 82 Assists.

Bei Lugano erhält der zweifache Spengler-Cup-Gewinner mit dem Team Canada einen Vertrag bis Saisonende. McIntyre wird am Samstag erstmals mit seinem neuen Team trainieren. Erst am Dienstag verpflichtete Lugano von Schweizer Meister Bern per sofort den Goalie Niklas Schlegel. (pre/sda)

✍️ L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto valido fino al termine della stagione 2019/20 con il 32enne attaccante canadese David McIntyre, liberato ieri dallo Zugo con cui ha giocato dieci partite nel campionato in corso.



👉 https://t.co/ay2pSiPE8e pic.twitter.com/5QZXGqlCqA — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) December 13, 2019

Wawrinka erneut ohne Satzgewinn

Stan Wawrinka kassierte beim Diriyah-Cup in Saudi-Arabien im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Nachdem der Waadtländer zum Auftakt dem Franzosen Gaël Monfils in zwei Sätzen unterlegen war, blieb er auch beim 6:7 (4:7), 5:7 gegen den Amerikaner John Isner ohne Satzgewinn. Zum Abschluss des Exhibition-Turniers trifft Wawrinka am Samstag auf den Deutschen Jan-Lennard Struff oder den Franzosen Lucas Pouille. (pre/sda)

Jackson knackt Rushing-Rekord von Vick

Die Baltimore Ravens haben zwei Spieltage vor Ende der Regular Season in der NFL den Titel in der AFC North perfekt gemacht. Die Ravens setzten sich im Thursday Night Game gegen die New York Jets locker mit 42:21 durch und können damit nicht mehr von Verfolger Pittsburgh Steelers vom ersten Platz verdrängt werden.

Mann des Spiels war einmal mehr Lamar Jackson. Der Star-Quarterback warf fünf Touchdown-Pässe und brach auch noch die bisherige Rekordmarke von Michael Vick für die meisten gelaufenen Yards eines Quarterbacks in einer Saison. Zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde steht der MVP-Kandidat nun bereits bei 1103 Rushing-Yards. Vick kam 2012 auf 1103 Rushing-Yards. (pre)

Schweiz schlägt Norwegen 5:0

Das Eishockey-Nationalteam bleibt in der Saison der Heim-WM auf der Erfolgsspur. Nach dem Turniersieg am Deutschland-Cup erreichte die Schweiz mit einem 5:0 über Norwegen am Vierländerturnier in Visp den Final.

Gegen Norwegen spielten die Schweizer gut bis sehr gut. Das Team von Patrick Fischer überrannte die Norweger schon im ersten Abschnitt. Wegen zu vieler Schweizer Scheibenverluste in der Vorwärtsbewegung kamen die Nordländer im ersten Abschnitt aber noch mit einem blauen Auge (nur ein Gegentor) davon. Im zweiten Abschnitt sorgten die Schweizer aber früh für klare Verhältnisse. Noah Rod erhöhte 16 Sekunden nach der ersten Pause auf 2:0. Und Simon Moser, der schon das 1:0 erzielt hatte, und Philippe Furrer in seinem 100. Länderspiel stellten in der 30. Minute innerhalb von 49 Sekunden auf 4:0. Im Schlussabschnitt traf auch noch Sven Andrighetto, der KHL-Legionär.

Video: SRF

Schweiz - Norwegen 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Visp. - 2740 Zuschauer. - SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Progin/Schlegel (SUI).

Tore: 8. Moser (Untersander, Corvi/Ausschluss Loken Pedersen) 1:0. 21. (20:16) Rod (Fora, Ambühl) 2:0. 30. (29:11) Moser (Corvi, Suter/Ausschluss Lindström) 3:0. 30. (30:00) Furrer (Untersander) 4:0. 46. Andrighetto (Corvi) 5:0. - Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Schweiz: Mayer; Untersander, Furrer; Karrer, Marti; Trutmann, Löffel; Egli, Fora; Andrighetto, Corvi, Simon Moser; Praplan, Suter, Hollenstein; Ruefenacht, Richard, Scherwey; Rod, Ambühl, Bertaggia.

Norwegen: Volden; Holös, Kaasatul; Krogdahl, Bull; Norstebö, Ostby; Loken Pedersen; Karterud, Lindström, Reichenberg; Valkvä Olsen, Trettenes, Salsten; Granholm, Forsberg, Hoff; Willman, Brekke, Solem; Ronnild, Knold.

Bemerkungen: Schweiz ohne Nyffeler (Ersatztorhüter) und Berra (abgereist wegen muskulärer Probleme). - Schüsse: Schweiz 25 (8-11-6); Norwegen 9 (5-1-3). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/4; Norwegen 0/4. (abu/sda)

Die Schweizer Unihockey-Frauen bezwingen auch Lettland

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft steht an der Heim-WM in Neuenburg erwartungsgemäss in den Halbfinals. Die Equipe von Nationaltrainer Rolf Kern setzt sich gegen Lettland 10:4 durch.

Wie im Viertelfinal werden die Schweizerinnen auch in der Vorschlussrunde vom Samstag (17.45 Uhr) favorisiert sein. Sie treffen auf den Sieger der Partie Tschechien gegen Polen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ribéry muss unters Messer

Franck Ribéry muss sich nun doch operieren lassen und wird der AC Fiorentina länger als erwartet fehlen. Der 36-jährige Franzose hatte sich Ende November am Knöchel verletzt. Der Verein rechnet damit, dass der Offensivspieler etwa zwei Monate pausiert. Ribéry hatte im Sommer nach über zehn Jahren bei Bayern München nach Italien gewechselt. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Niederlage für Wawrinka

Stan Wawrinka wird beim Diriyah-CUP in Saudi-Arabien die für den Sieger reservierte Prämie von einer Million Dollar nicht einstreichen. Der Waadtländer verlor zum Auftakt gegen den Franzosen Gaël Monfils 3:6, 3:6. Nach der Niederlage spielt der Schweizer am Freitag im Trostturnier gegen John Isner, der Fabio Fognini unterlag. (abu/sda)

Bild: AP

Eishockeyverband will Russland die WM 2023 nicht wegnehmen

Der Internationale Eishockeyverband (IIHF) will trotz Sperre und Austragungsverbot von grossen Sport-Events dem russischen Verband die WM 2023 nicht wegnehmen. Die WM soll in St. Petersburg stattfinden.

Präsident René Fasel äusserte gegenüber der russischen Agentur Tass. Es sei im Grunde genommen unmöglich, das Turnier zu verlegen. Russland organisiert in der Saison 2022/23 nicht nur die A-WM, sondern auch die U20-Weltmeisterschaft. Fasel: «Diese Turniere wurden zu einer Zeit vergeben, als das Verhältnis zwischen Russlands Dopingagentur (RUSADA) und der WADA in Ordnung war. In St. Petersburg, Nowosibirsk und Omsk befinden sich grosse neue Arenen bereits im Bau. Verträge sind unterzeichnet. Unsere Rechtsabteilung sieht nicht, wie Russland diese Turniere legal entzogen werden könnten. Ich denke nicht, dass verlegt wird.» (abu/sda)

Bild: AP

Zug und McIntyre gehen getrennte Wege

Der EV Zug hat den Vertrag mit dem kanadischen Stürmer David McIntyre im gegenseitigen Einvernehmen per sofort aufgelöst.

«Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert und die sofortige Trennung für beide Seiten das Beste ist», begründet Sportchef Reto Kläy den Entscheid aus EVZ Sicht. Ende Saison wäre McIntyres Vertrag mit dem EVZ ohnehin ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Gerüchten zufolge soll sich der Kanadier dem HC Lugano anschliessen. (abu)

EVZ und David McIntyre gehen getrennte Wege: Der #EVZ hat den Vertrag mit dem kanadischen Stürmer im gegenseitigen Einvernehmen per sofort aufgelöst. Zum Newsbeitrag: https://t.co/EnkledOx91 #nationalleague pic.twitter.com/ZUw5iT4jol — EVZ (@official_EVZ) December 12, 2019

Rohrbach fällt drei Monate aus

Ambri-Piotta muss rund drei Monate auf Dario Rohrbach (21) verzichten. Der Stürmer erlitt am Dienstag beim 2:1-Sieg der Leventiner bei Davos eine Knieverletzung an der Patellasehne sowie einen Knorpelschaden. Die Verletzung erfordert einen Eingriff.

Der EV Zug muss bis Ende Januar auf Verteidiger Jesse Zgraggen verzichten. Der 26-Jährige wurde am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Mountfield Hradec Kralove (0:4) von einem Puck am Hals getroffen und zog sich dabei eine Schildknorpelfraktur zu. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Sechs Wochen Pause für Sanna Lüdi

Skicrosserin Sanna Lüdi muss einen gesundheitlichen Rückschlag wegzustecken. Die 33-Jährige zog sich bei ihrem Sturz im Weltcup-Rennen in Val Thorens einen Teilabriss am Innenband des linken Knies zu. Lüdi wird aufgrund der Verletzung eine sechswöchige Rennpause einlegen müssen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

