Aarau – GC wegen Coronafall verschoben +++ Weitspringerin Pusterla tritt zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Aarau – GC verschoben

Wegen eines positiven Coronatests beim FC Aarau wurde die Challenge-League-Partie zwischen Aarau und den Grasshoppers vom Freitagabend vorsorglich verschoben. Je nach Entscheid des Aargauer Kantonsarzts bezüglich Quarantäne wird das Spiel noch dieses Wochenende oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. (ram/sda)

Weitspringerin Pusterla tritt zurück

Die Weitspringerin Irene Pusterla gibt mit 32 Jahren ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Die Tessinerin stand vor einem Jahrzehnt im Zenit, als sie 2010 zunächst völlig unerwartet mit 6,76 m den damals 39 Jahre alten Schweizer Rekord der legendären Meta Antenen tilgte und im Jahr 2011 die nationale Bestmarke in zwei Schritten auf 6,81 und 6,84 m anhob. An Schweizer Meisterschaften gewann sie nicht weniger als 14 Goldmedaillen – letztmals an der diesjährigen Hallen-SM in St. Gallen.

2012 erreichte Pusterla bei den Europameisterschaften in Helsinki den 6. Rang und nahm an den Olympischen Spielen in London teil. Auch an den Weltmeisterschaften 2011 in Daegu sowie an den Europameisterschaften 2010 und 2014 vertrat die Psychologin die Schweizer Farben. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka schafft Coup gegen Rublew

Stan Wawrinka stösst beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy als Aussenseiter in die Viertelfinals vor. Der Romand beendet am Donnerstagabend die Siegesserie des Russen Andrej Rublew.

Wawrinka gewann die Partie gegen die Nummer 8 im Ranking 1:6, 6:4, 6:3. Nach einem schwachen Start fand der Schweizer im zweiten Umgang den Tritt. Er breakte Rublew zum Stand von 4:3 und zeigte nach dem Ausgleich einen überzeugenden Entscheidungssatz. Der Sieg beschert ihm nebst dem Vorstoss auf Position 18 im Ranking am Freitagabend ein Viertelfinal-Duell gegen Alexander Zverev. In den bislang drei Partien verliess stets der Deutsche (ATP 7) den Platz als Sieger. Zuletzt war dies im Viertelfinal beim Australian Open im vergangenen Januar der Fall gewesen. (pre/sda)

Look what it means 💪@stanwawrinka rallies past Andrey Rublev 1-6 6-4 6-3 to book his spot in the quarter-finals at Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/1in6ANQTUy — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2020

Luzerns Marleku in Quarantäne

Der FC Luzern meldet einen Corona-Fall. Mark Marleku hat am Donnerstag einen positiven Test abgeliefert. Der 20-jährige Stürmer befindet sich in Quarantäne. Zu anderen Team-Mitgliedern hat er seit Dienstag keinen Kontakt mehr gehabt.

Vier weitere Luzerner Spieler, die zuvor Kontakt mit Marleku gehabt haben, befinden sich in Isolation. Die Innerschweizer haben für die restlichen Spieler und den Betreuerstab der ersten Mannschaft am Freitagmorgen eine Testreihe angeordnet. (ram/sda)

Bild: keystone

Handball-Nati verpasst Coup in Dänemark

Die Schweizer Handballer sind mit einer 26:31-Auswärtsniederlage gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark in die EM-Qualifikation gestartet. Dass es schwierig werden würde, war klar. Jedoch hinterliessen die Gastgeber zunächst alles andere als einen unwiderstehlichen Eindruck. Die Schweizer konnten aber keinen Nutzen daraus ziehen, im Gegenteil. In der Offensive passte bei der Mannschaft von Trainer Michael Suter in der ersten Halbzeit wenig zusammen.

Danach steigerten sich die Schweizer im Angriff massiv. Vermochte Regisseur Andy Schmid in den ersten 30 Minuten (zwei Tore) kaum Akzente zu setzen, was auch an den gut eingestellten Dänen lag, zeigte er danach, warum er fünfmal zum wertvollsten Spieler der deutschen Bundesliga gewählt worden ist. Er übernahm nun viel Verantwortung und erzielte in der zweiten Hälfte nicht weniger als acht Treffer. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Erster grosser Sieg für Jasper Philipsen

Der junge Belgier Jasper Philipsen aus dem Team Emirates feierte in der 15. Etappe der Vuelta seinen ersten Etappensieg an einer grossen Rundfahrt. Nach 230 höchst anspruchsvollen Kilometern von Mos nach Puebla de Sanabria setzte er sich im Sprint knapp gegen den Deutschen Pascal Ackermann durch.

Das gesamte Fahrerfeld erreichte das Ziel zeitgleich mit dem Sieger. An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Verschiebungen. Vorjahressieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) führt weiterhin 39 Sekunden vor Richard Carapaz (Ineos) und 47 von Hugh Carthy (EF Education First). (ram/sda)

Sometimes, the bunch sprints happen when the least you expect them. 🤷‍♂️ The 22-year old sprinter Jasper Philipsen takes his first ever Grand Tour stage victory in Puebla de Sanabria, beating Ackermann. Another impressive young man! 👏 #LaVuelta pic.twitter.com/l1sgNdRC9m — Mihai Simion (@faustocoppi60) November 5, 2020

Auch Basel – Sion verschoben

Die Swiss Football League verschob die Super-League-Partie Basel gegen Sion vom kommenden Sonntag. Die Liga folgte dem Antrag der Walliser, bei denen Anfang Woche mehrere Spieler und Mitglieder des Betreuungsstabs positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bereits zuvor wurde das Spiel Vaduz gegen Servette verschoben. Somit verbleibt am Sonntag einzig die Partie Young Boys gegen St. Gallen im Programm. (pre/sda)

❌⚽ SFL verschiebt die Partie Basel-Sion

ℹ️➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

❌⚽ La SFL reporte le match Bâle-Sion

ℹ️➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/HOFiSgALCM — Swiss Football League (@News_SFL) November 5, 2020

Elena Stoffel verpasst die WM-Saison

Die A-Kader-Athletin Elena Stoffel reisst sich am Mittwoch bei einem Sturz im Slalom-Training auf der Diavolezza das vordere Kreuzband am linken Knie. Die 24-jährige Walliserin, die sich am Freitag einer Operation unterziehen wird, muss die WM-Saison somit abschreiben.

Stoffel erlitt erstmals eine derart schwere Verletzung. «Ich weiss nicht genau, was auf mich zukommt. Aber ich bin jetzt schon motiviert und bereit, um baldmöglichst wieder auf den Ski zu stehen», liess sie per Communiqué verlauten. Die Walliserin hatte im März mit dem Slalom in Bad Wiessee erstmals auf Stufe Europacup ein Rennen gewonnen. Im Weltcup fuhr Stoffel zuletzt konstant in die Top 20. (pre/sda)

Bittere Diagnose für Elena #Stoffel: Die A-Kader-Athletin erlitt im Training einen vorderen Kreuzbandriss im linken Knie. Das bedeutet für die 24-jährige Walliserin das vorzeitige Saisonende. https://t.co/JiwWfvew8O#swissskiteam #comebackstronger #gutebesserung pic.twitter.com/sjrISKWEok — SwissSkiTeam (@swissskiteam) November 5, 2020

Unihockey-WM 2022 in der neuen ZSC-Arena

Die in die Schweiz vergebene Unihockey-WM der Männer 2022 geht vom 5. bis am 13. November 2022 über die Bühne. Die Partien finden in der neu erstellten Swiss Life Arena in Zürich, der Heimstätte der ZSC Lions ab Sommer 2022, und in der AXA Arena in Winterthur statt. (abu/sda)

NBA startet wohl am 22. Dezember

Die neue NBA-Saison beginnt laut übereinstimmenden Medienberichten am 22. Dezember. Die Qualifikationsphase dürfte 72 anstelle der üblichen 82 Partien pro Team umfassen. Durch die traditionellen TV-Spiele zu Weihnachten vermeidet die NBA einen weiteren Verlust in dreistelliger Millionenhöhe, da die Liga wegen der Coronavirus-Krise ohnehin schon empfindliche Einbussen hinnehmen muss.

Sollte die Spielergewerkschaft bis Freitag dem angedachten Saisonstart am Jahresende zustimmen, würden die Playoffs am 22. Mai starten und der Meister bis spätestens am 22. Juli feststehen. Damit wäre auch die allfällige Terminkollision mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) halbwegs vom Tisch. (sda/apa)

Bild: keystone

Wawrinka trifft im Achtelfinal auf Rublew

Stan Wawrinka steht beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy in den Achtelfinals. Der 35-jährige Waadtländer gewann am späten Mittwochabend nach Mitternacht das Zweitrundenspiel gegen den Amerikaner Tommy Paul (ATP 55) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2. In der ersten Begegnung gegen den 23-jährigen Paul fehlte dem Schweizer die Konstanz. Wawrinka kassierte in den ersten zwei Sätzen nicht weniger als fünf Breaks. Ein solches Auf und Ab darf sich der Lausanner am Donnerstagabend im Achtelfinal nicht mehr erlauben.

Mit Andrej Rublew (ATP 8) erhält er einen Aufsteiger dieser Saison vorgesetzt. Der Russe gewann seit der Wiederaufnahme der Saison nach der Coronavirus-Krise drei Turniere, zuletzt stemmte er vergangenen Sonntag in Wien den Pokal in die Höhe. Zuvor hatte der 23-Jährige auch in Hamburg und St. Petersburg gewonnen und damit die Grundlage zur erstmaligen Qualifikation für die ATP-Finals gelegt.

Wawrinka, im Ranking auf Position 20 abgerutscht, spielt nun zum dritten Mal gegen den Russen. 2016 im indischen Chennai gewann der Schweizer problemlos, 2019 beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati setzte sich der Russe klar durch. (pre/sda)

Stand-n-Deliver 💪@stanwawrinka fights his way to victory against American Tommy Paul in Paris, 4-6 7-6 6-2. #RolexParisMasters pic.twitter.com/4N7CxEWkSL — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2020

Nadal gelingt ein Meilenstein

Rafael Nadal schaffte beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eine historische Marke. Der Spanier gewann in der 2. Runde 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 gegen seinen Landsmann Feliciano Lopez (ATP 64) und feierte dabei als erst vierter Spieler der Geschichte seinen 1000. Sieg auf der ATP Tour. Vor ihm hatten diesen Meilenstein nur Jimmy Connors (1274 Siege), Roger Federer (1242) und Ivan Lendl (1068) erreicht.

Seinen ersten Sieg holte der 34-jährige Nadal vor mehr als 18 Jahren beim nicht mehr existierenden Sandplatz-Turnier in seiner Heimat Mallorca gegen den Paraguayer Ramon Delgado (6:4, 6:4). (zap/sda)

Bild: keystone

Zweiter Etappensieg von Wellens

Der Belgier Tim Wellens vom Team Lotto-Soudal feierte in der 14. Etappe seinen zweiten Sieg an der diesjährigen Vuelta. Nach 204,7 hügeligen Kilometern von Lugo nach Ourense setzte er sich im Sprint einer Sechser-Fluchtgruppe knapp gegen den Kanadier Michael Woods durch. Wellens hatte bereits die 5. Etappe gewonnen, Woods das 7. Teilstück.

Das Feld erreichte das Ziel mit knapp vier Minuten Rückstand, an der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Verschiebungen. Vorjahressieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) führt weiterhin 39 Sekunden vor Richard Carapaz (Ineos) und 47 von Hugh Carthy (EF Education First). (zap/sda)

Weltcup-Rennen in Lech/Zürs verschoben

Der Weltcup-Kalender erfährt eine weitere Änderung. Die für den 13. und 14. November geplanten Parallelrennen der Frauen und Männer in Lech/Zürs im Vorarlberg sind auf den 26. und 27. November verlegt worden. Grund für die Verschiebung ist der Schneemangel. (zap/sda)

Bild: AP

Swiss Football League fordert einheitliche Quarantäne-Regelung

Die Swiss Football League mit ihren 20 Klubs fordert in einem Schreiben die kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren auf, die Quarantäne-Massnahmen zu vereinheitlichen und schlägt einen Fünfpunkteplan vor, damit der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Man habe in der Schweiz die Situation, dass die Quarantäne ganze Mannschaften betreffe, obwohl von verschiedenen Stellen der Behörden zugesichert worden sei, dass ausser dem positiv getesteten Spieler keiner in Quarantäne müsse, wenn das Schutzkonzept lückenlos eingehalten wurde. In den anderen Ländern würden laut SFL positive Fälle anders gehandhabt, weshalb dort Spielverschiebungen selten vorkämen. (abu/sda)

Bild: keystone

Dänemark Schweiz wird mit 24 Stunden Verspätung angepfiffen

Das erste Spiel der Schweizer Handballer in der EM-Qualifikation gegen Dänemark findet erst am Donnerstagabend statt. Die Partie wird um 20.00 Uhr in Aarhus angepfiffen.

Die gesamte Schweizer Delegation musste sich am Dienstag einem weiteren Coronavirus-Test unterziehen, nachdem ein positiver Fall im Umfeld von mehreren Nationalspielern zwei Tage vor dem Zusammenzug der Schweizer Auswahl bekanntgeworden war. Alle Tests fielen negativ aus. Auf Basis dieser Informationen setzte die Europäische Handball Föderation (EHF) die Partie zwischen dem Weltmeister und Olympiasieger Dänemark und der Schweiz neu mit 24 Stunden Verspätung an. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Genève-Servette gegen Lugano verschoben

Die auf den Dienstag, 10. November, angesetzte National-League-Partie zwischen Genève-Servette und Lugano wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Kantonsarzt hatte am Wochenende den Genfern bis und mit 9. November Quarantäne verordnet, nachdem neun Personen im Klub positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Chris DiDomenico mit 6000 Franken gebüsst

Der Kanadier Chris DiDomenico von Fribourg-Gottéron ist von der Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey wegen zweimaligem Vortäuschen eines Fouls im National-League-Spiel am 27. Oktober bei den SCL Tigers mit 6000 Franken gebüsst worden. (abu/sda)

#Disciplinary



Chris DiDomenico von @FrGotteron wird wegen zweimaligem Vortäuschen eines Fouls im Meisterschaftsspiel der #NationalLeague vom 27. Oktober 2020 zwischen @hopplangnou und Fribourg-Gottéron mit CHF 6’000.— gebüsst (inkl. Verfahrenskosten). pic.twitter.com/xGDvoF2hsC — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) November 4, 2020

Maradona erfolgreich am Gehirn operiert

Diego Maradona ist in der Nacht auf Mittwoch wie angekündigt wegen einer Gehirnblutung operiert worden. «Die Operation von Maradona ist vorbei und sie war ein Erfolg», schrieb sein Pressesprecher Sebastián Sanchi auf Instagram. «Alles lief wie geplant. Diego geht es gut und er ruht sich jetzt in seinem Zimmer aus.» Maradona war am Montag in ein Spital in La Plata gebracht worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei den Tests wurde dann die Blutung entdeckt.

An seinem 60. Geburtstag am Freitag hatte Maradona bereits einen angeschlagenen Eindruck gemacht. Vor dem ersten Spiel seines Vereins Gimnasia y Esgrima La Plata nach der Corona-Pause kam er zwar kurz ins Stadion, um Glückwünsche und Geschenke entgegenzunehmen. Allerdings musste er von zwei Begleitern beim Gehen gestützt werden. Die Partie selbst verfolgte er auf Anraten seines Arztes von zu Hause aus. (pre/sda)

Berrettini verpasst ATP-Finals

Matteo Berrettini (ATP 10) verlor beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy die Partie der 2. Runde gegen den Amerikaner Marcus Giron (ATP 91) 7:6 (7:3), 6:7 (0:7), 5:7. Der Italiener verspielte damit die letzte Chance, sich noch für die ATP-Finals in London zu qualifizieren. Berrettini hätte für eine allfällige Masters-Qualifikation das Turnier in Paris gewinnen müssen. Der 24-Jährige erreichte 2019 das Saisonfinale der besten acht primär dank seines Vorstosses in den Halbfinal am US Open.

Berrettinis frühes Ausscheiden stärkt die Position des Argentiniers Diego Schwartzman, der derzeit Platz 8 einnimmt. Bereits für die ATP-Finals (15. bis 22. November) qualifiziert sind Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medwedew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrej Rublew. Roger Federer fehlt in London, nachdem er seine Saison wegen zwei Knieoperationen vorzeitig abgebrochen hat. (pre/sda)

Marcos on a mission 🙌@marcos_giron93 battles past Matteo Berrettini 7-6(3) 6-7(0) 7-5 for his first career Top 10 win. #RolexParisMasters pic.twitter.com/jKqm4ayXGj — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2020

Maradona mit Hirnblutung

Diego Maradona muss sich wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag wegen einer Gehirnblutung einer Operation unterziehen. «Es handelt sich um ein subdurales Hämatom. Das ist ein Routineeingriff. Ich und mein Team werden ihn operieren», sagte Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque im Sportsender TyC Sports. Ein subdurales Hämatom ist eine Blutung zwischen harter Hirnhaut und Gehirn.

Der Weltmeister von 1986 war am Montag in die Klinik Ipensa in La Plata eingeliefert worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei Untersuchungen wurde dann die Blutung entdeckt. Maradona sollte deshalb in ein Spital in Olivos nördlich von Buenos Aires gebracht werden, wo der Eingriff noch am Dienstag Ortszeit vorgesehen war. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Aarau gibt Punkte ab

Der FC Aarau kam trotz zwei Toren von Shkelzen Gashi daheim gegen Kriens nur zu einem 2:2 und bleibt damit nach der 8. Challenge-League-Runde im Mittelfeld der Tabelle klassiert.

Der FC Wil blieb nach seinen zwei Siegen zum Saisonstart gegen Aarau und Thun zum sechsten Mal sieglos. Beim 1:1 daheim gegen Schaffhausen sorgte Philipp Muntwiler in der 55. Minute für die Ostschweizer Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss glichen die Gäste durch einen von Mirza Mujcic verwandelten Penalty aus. (abu/sda)

Ethikkommission des STV bereits aktiv

Die dieser Tage vom Schweizerischen Turnverband STV ins Leben gerufene Ethikkommission wird noch vor ihrer offiziellen Installierung im Januar ein erstes Mal tätig. Das Gremium wird sich mit den gegen Fabien Martin, den Cheftrainer der Kunstturnerinnen, in den Medien erhobenen Vorwürfen beschäftigen.

Die vom Thurgauer Juristen Daniel Mägerle präsidierte Kommission wird sich mit den schwerwiegenden Anschuldigungen auseinandersetzen, die von zwei ehemaligen Athletinnen des Nationalkaders stammen und die am vergangenen Wochenende medial breit geschlagen worden sind.

Roglic schlägt im Zeitfahren wieder zurück

Das einzige Einzelzeitfahren der diesjährigen Vuelta hat erneut einen Umsturz im Gesamtklassement zur Folge. Primoz Roglic nutzte die 33,7 Kilometer der 13. Etappe von Muros nach Mirador de Ézaro zur Rückkehr ins Leadertrikot.

Als Tagessieger distanzierte Roglic den Ecuadorianer Richard Carapaz um 49 Sekunden und weist im Gesamtklassement auf seinen grossen Herausforderer nun 39 Sekunden Vorsprung aus. Knapper fiel für Roglic das Duell um den Tagessieg aus. Den überraschenden US-Amerikaner Will Barta von Team CCC fing Roglic erst auf dem Weg die steile Rampe hoch nach Mirador de Ézaro noch um eine Sekunde ab. Bei den ersten beiden Zwischenzeiten hatte der 24-jährige Barta noch geführt. (abu/sda)

Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la contrarreloj ganadora de @rogla gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primož Roglič's TT victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UFGqmXJzAc — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

