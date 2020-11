Sport

Sportnews: Bayern-Verteidiger Niklas Süle mit positivem Corona-Test



Süle positiv auf Coronavirus getestet +++ Sobotka muss die Lakers wieder verlassen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Süle positiv auf Coronavirus getestet

Bayern Münchens Verteidiger Niklas Süle ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Münchner mitteilten, ist der deutsche Internationale deshalb in häuslicher Isolation. Es gehe ihm gut. Er wird den Bayern am Dienstag in der Champions League in Salzburg fehlen. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Vargas und Lotomba im Team der Runde

Der Schweizer Neo-Internationale Jordan Lotomba macht sich auch in Frankreich schnell einen Namen. Der 22-jährige Aussenverteidiger, der erst in diesem Sommer von Meister YB zu Nice gewechselt hatte, wurde von der Sportzeitung «L'Equipe» erstmals ins Team der Runde gewählt. In der 6. Runde gewann Nice am Sonntag in Angers 3:0.

Auch in Deutschland kam ein junger Schweizer zu Ehren. Ruben Vargas, ebenfalls 22-jährig, schaffte es in der Bundesliga in die «Elf des Tages» des «Kicker». Vargas traf beim 3:1-Sieg von Augsburg gegen Mainz auf akrobatische Weise zum 1:0 für die Schwaben. (abu/sda)

Bild: imago images/PanoramiC

Sobotka kann nicht in Rapperswil bleiben

Der tschechische Stürmer Vladimir Sobotka muss die Rapperswil-Jona Lakers wieder verlassen. Die St. Galler verzichten auf die Option, den Vertrag des 33-Jährigen zu verlängern. Sobotka war als temporärer Ersatz für den verletzten Amerikaner Steve Moses zu vier Einsätzen (zwei Assists) gekommen. (abu/sda)

Bild: keystone

Wright auch Europameister

Der schottische Weltmeister Peter Wright gewann auch den Titel bei der Darts-Europameisterschaft. Der 50-jährige «Snakebite» setzte sich am späten Sonntagabend im Final in Oberhausen vor fast leeren Rängen deutlich mit 11:4 gegen den englischen Ex-Champion James Wade durch. Durch seinen EM-Titel übernimmt Wright auch Rang zwei in der Weltrangliste. (ram/sda/dpa)

🐍🏆 WRIGHT WINS THE TITLE 🏆🐍



There is a new name on the trophy as Peter Wright posts a truly sensational display, averaging 104.33 as he becomes the winner of the 2020 Unibet European Championship! 🏆 pic.twitter.com/EQazGHX7vr — PDC Darts (@OfficialPDC) November 1, 2020

Lausanne kantert Fribourg nieder

In der National League verteidigte der Lausanne HC die Tabellenführung mit einem 6:1-Erfolg über den HC Fribourg-Gottéron mit Erfolg. Nur auf den ersten Blick zieht Lausanne der Konkurrenz auf und davon. Nach dem komfortablen Sieg über Freiburg beträgt Lausannes Reserve auf die ZSC Lions (2.) schon vier Punkte. Der EV Zug (3.) liegt bei Beginn der Nationalmannschaftspause ohne Länderspiele fünf Zähler zurück, Servette (4.) sogar schon zehn. Die Aussagekraft der Rangliste in dieser Meisterschaft, in der Davos noch nicht einmal halb so viele Spiele bestritten hat (5) wie die ZSC Lions (11), ist indes nicht sehr gross.

Den ersten Sieg gegen die Freiburger seit dem 2. März 2019 kreierte vor allem der Amerikaner Brian Gibbons (32). Gibbons bereitete die ersten drei Lausanner Goals vor: Vor dem 1:0 luchste er Gottérons Torhüter Reto Berra hinter dem Gehäuse den Puck ab, beim 2:0 ermöglichte er Charles Hudon mit einem brillanten Querpass den Schuss in ein offenes Gehäuse, und vor dem 3:1 legte er wie schon beim ersten Treffer für Denis Malgin auf.

Lausannes Erfolg entsprach am Ende dem Geschehen. Die Waadtländer investierten viel mehr als Freiburg in die Offensive (55:24 Torschüsse). Dennoch wehrte sich Gottéron wie schon beim 2:1-Erfolg über Bern nur 20 Stunden vorher mit Leidenschaft. Die Schlüsselszenen ereigneten sich nach 35 Minuten: Zuerst scheiterten Chris DiDomenico und Yannick Herren für Freiburg an Lausannes Nummer-2-Goalie Luca Boltshauser; mit dem Gegenangriff gelang Hudon das 2:0. Erst im Schlussabschnitt (mit 16:3 Torschüssen für Lausanne) brach Freiburgs Widerstand in sich zusammen. (pre/sda)

😍 Was für ein Pass, was für ein Tor! Ist Hudon/Malgin/Gibbons die aktuell beste Sturmlinie in der #NationalLeague?

➡️ Alle Tore jetzt auf https://t.co/qz4QuzYPnR pic.twitter.com/ymJ18P64LW — MySportsCH (@MySports_CH) November 1, 2020

Genève-Servette 10 Tage in Quarantäne

Die Spieler und der Trainerstab von Genève-Servette müssen sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Dies entschied der Kantonsarzt am Sonntag, nachdem neun Personen im Klub positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Bereits am Freitag hatte sich Genève-Servette vorsorglich isoliert, weil ein positiver Fall bekannt geworden war. Daraufhin wurde das National-League-Spiel vom Sonntag gegen Lugano verschoben. Die nächste Partie der Genfer ist für den 10. November in Lugano programmiert. Ob sie stattfindet oder nicht, ist noch offen. (pre/sda)

𝗤𝘂𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟬 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲

Le médecin cantonal a annoncé la nouvelle ce dimanche au #GSHC: les joueurs et le staff devront observer une quarantaine de dix jours.



Les dernières informations ➡ https://t.co/MtFLPSMUuG pic.twitter.com/bK6QcFPCEU — Geneve-Servette HC (@officialGSHC) November 1, 2020

Ronaldo kehrt mit Doppelpack zurück

19 Tage lang hatte Juventus Turin zuletzt auf Aushängschild Cristiano Ronaldo verzichten müssen. Nun ist der portugiesische Torjäger zurück – und wie! Beim 4:1-Sieg gegen Aufsteiger La Spezia erzielte CR7, der nach 20 Corona-Tests endlich wieder negativ war, als Joker gleich einen Doppelpack. Bereits 126 Sekunden nach seiner Einwechslung umkurvte er nach einem perfekten Pass in die Tiefe den Spezia-Keeper und schob zum wegweisenden 2:1 ein. In der 76. Minute besorgte Ronaldo per Panenka-Penalty schliesslich den 4:1-Endstand.

Schon das 1:0 für Juve war speziell: Dieses erzielte nämlich Alvaro Morata, dem unter der Woche in der Champions League gleich drei Treffer vom VAR aberkannt wurde. Dieses Mal war es genau umgekehrt. Sein Führung in der 16. Minute wurde zunächst wegen Abseits nicht gegeben, dann schritt der Video-Schiri jedoch ein und gab das Tor.

Spezia - Juventus Turin 1:4 (1:1)

Tore: 16. Morata 0:1. 32. Pobega 1:1. 59. Ronaldo 1:2. 67. Rabiot 1:3. 76. Ronaldo (Foulpenalty) 1:4.

Torino - Lazio Rom 3:4 (2:1)

Tore: 15. Pereira 0:1. 19. Bremer 1:1. 23. Belotti (Foulpenalty) 2:1. 49. Milinkovic-Savic 2:2. 87. Lukic 3:2. 95. Immobile (Handspenalty) 3:3. 98. Caicedo 3:4.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez. (pre/sda)

Carapaz wieder Leader der Vuelta

Richard Carapaz hat in der 12. Etappe der Vuelta das Leadertrikot wieder übernommen. Der Ecuadorianer konnte den bisherigen Führenden Primoz Roglic auf dem Schlussanstieg des 108 Kilometer langen Teilstücks auf die berüchtigte Alto de l'Angliru um 10 Sekunden distanzieren.

Gewonnen wurde die Etappe vom Briten Hugh Carthy, der 16 Sekunden vor dem Russen Alexander Wlasow, dem Spanier Enric Mas und Carpaz ins Ziel kam. Roglic wurde Fünfter. Roglic bietet sich nach dem Ruhetag am Montag eine gute Gelegenheit zurückzuschlagen. Dann steht in Galicien das gut 33 Kilometer lange Einzelzeitfahren an. (pre/sda)

Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de Hugh Carthy gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Hugh Carthy's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/qtugzz8lCm — La Vuelta (@lavuelta) November 1, 2020

Ibras Fallrückzieher lässt Milan jubeln

Zlatan Ibrahimovic hat die AC Milan zum fünften Sieg im sechsten Spiel geführt. Der 39-jährige Superstar lieferte beim 2:1-Erfolg gegen Udinese Calcio nicht nur den Assist zum ersten Tor, sondern liess sein Team in den Schlussminuten auch noch mit einem spektakulären Treffer jubeln.

Nach einer zunächst abgewehrten Flanke von Ante Rebic kam der Schwede mit dem Rücken zum Tor zum Ball und setzte zum Fallrückzieher an. Obwohl er in der Luft noch von einem Gegenspieler getroffen wurde, beförderte er den Ball ins Tor. Für Ibrahimovic war es der siebte Treffer im vierten Serie-A-Spiel der Saison.

Damit bleibt Milan alleiniger Tabellenführer der Serie A. Vor 17 Jahren waren die Mailänder zuletzt gleich erfolgreich in eine Saison gestartet wie heuer unter Stefano Pioli. Damals reichte dem Team des damaligen Trainers Carlo Ancelotti der überzeugende Start am Schluss zum Meistertitel.

Udinese - Milan 1:2 (0:1)

Tore: 18. Kessie 0:1. 48. De Paul (Foulpenalty) 1:1. 83. Ibrahimovic 1:2. (pre/sda)

Rublew holt seinen 5. Titel des Jahres

Der Russe Andrej Rublew gewann beim Hallenturnier in Wien seinen fünften ATP-Titel des Jahres. Der 23-jährige Weltranglisten-Achte setzte sich im Final gegen den Italiener Lorenzo Sonego (ATP 42), der im Viertelfinal Novak Djokovic deklassiert hatte, mit 6:4, 6:4 durch. Rublew ist der Spieler mit den meisten Turniersiegen in dieser Saison.

Dank dem souveränen Erfolg in Wien (ohne Satz- und Serviceverlust) sicherte sich Rublew erstmals einen Platz bei den ATP-Finals, die die besten acht Spieler des Jahres ab dem 15. November in London bestreiten. (pre/sda)

Unbroken and unstoppable 🙌@AndreyRublev97 wins the Vienna title without dropping serve, defeating Lorenzo Sonego 6-4 6-4 in the final. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/u3PVRFngYD — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2020

Barça patzt schon wieder

Für den FC Barcelona setzte es eine weitere Enttäuschung ab. Eine Woche nach der 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid kamen die Katalanen gegen das während einer halben Stunde in Unterzahl agierende Deportivo Alaves nicht über ein 1:1 hinaus. Alaves war nach einer halben Stunde entgegen dem Spielverlauf und begünstigt von einem groben Fehler von Barcelonas Goalie Neto in Führung gegangen.

Zu kippen drohte das Spiel für das Heimteam nach einer guten Stunde und der Gelb-Roten Karte gegen Jota. Nur Sekunden nach dem Platzverweis glich Antoine Griezmann für Barça aus, das in der Folge seinen Meister jedoch immer in Alaves-Goalie Fernando Pacheco fand. In der Tabelle liegt Barcelona nach dem vierten sieglosen Spiel in der Meisterschaft nur noch auf Rang 12, der Rückstand auf Leader Real beträgt bereits acht Punkte. (pre/sda)

Gottéron gewinnt wieder einmal gegen den SCB

Im einzigen National-League-Spiel vom Samstag gewinnt Fribourg-Gottéron das Zähringer-Derby dank zwei späten Toren 2:1. Siege gegen den Erzrivalen waren in letzter Zeit rar geworden für Fribourg. Fast ein Jahr lag der letzte Sieg gegen Bern zurück, der letzte Erfolg im SCB-Eistempel sogar 367 Tage.

Nun brachen mit Matthias Rossi und Samuel Walser zwei Spieler den Bann, die nicht gerade als Skorer vom Dienst bekannt sind.1:45 Minuten vor Schluss ging Walser vielleicht genau deshalb vor dem Berner Tor vergessen, und der Solothurner in Freiburger Diensten bezwang Berns Goalie Philip Wüthrich sicher. Erst sieben Minuten vor Schluss hatte Rossi das Team des ehemaligen SCB-Spielers Christian Dubé überhaupt wieder ins Spiel gebracht.

Ein Unentschieden und der Gang in die Verlängerung hätten dem Spielgeschehen durchaus entsprochen. Lange hatten sich die beiden Equipen weitgehend neutralisiert. Es dauerte bis über die Matchhälfte hinaus, ehe das Skore eröffnet wurde. Jeremi Gerber düpierte den starken Gottéron-Goalie Reto Berra (45 Paraden) mit einem cleveren Ablenker. Danach suchten die Freiburger etwas energischer die Offensive.

Es war das zweite Zähringer-Derby hintereinander, das ohne Zuschauer gespielt werden musste. Am 28. Februar hatte Bern zwar 1:0 nach Verlängerung gewonnen, es war jedoch ein Pyrrhus-Sieg, denn der eine Punkt reichte Fribourg zur Playoff-Qualifikation, welche die Berner verpassten und die am Ende wegen des Coronavirus gar nicht gespielt wurden.

Nun gelang Gottéron mit fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen ein hervorragender Start in die Saison. Bern, das auf seinen kranken schwedischen Stürmer Ted Brithén verzichten musste, verlor hingegen im achten Spiel bereits zum fünften Mal. (sda)

Routinier Gervinho führt Parma zu Remis bei Inter

Für Inter Mailand setzte es in der 6. Runde der Serie A eine Enttäuschung ab. Routinier Gervinho entführte mit Aussenseiter Parma im San Siro beim 2:2 einen Punkt.

Der 33-jährige Angreifer aus der Elfenbeinküste erzielte beide Tore für den Gast aus Parma, bei dem der 19-jährige Schweizer Nachwuchsinternationale Simon Sohm ab der 74. Minute zum Einsatz kam. Eine Minute nach der Pause war Gervinho für Parma zum ersten Mal zur Stelle, als er einen 30-Meter-Pass von Hernani per Volley versenkte. Nach einer Stunde doppelte der frühere Arsenal-Stürmer auf pünktlichen Steilpass Roberto Ingleses nach.

Inter kam nur Sekunden nach dem 0:2 durch Marcelo Brozovic (64.) zwar zum Anschlusstor, die Wende blieb dem Team von Antonio Conte allerdings verwehrt. Das Remis kostete Inter den Vorstoss auf den 2. Rang und den Aufschluss zu Stadtrivale und Leader AC Milan.

Stattdessen übernahm Remo Freulers Atalanta Bergamo bis mindestens Sonntag die Rolle des ersten Verfolgers. Beim 2:1-Sieg beim Tabellenletzten Crotone stand Freuler am Ursprung von Bergamos 2:0. Der 28-jährige Mittelfeldspieler eroberte sich beim Gegenpressing den Ball in der gegnerischen Hälfte zurück und bediente Doppeltorschütze Luis Muriel (26./38.). (zap/sda)

Okafor leitet Salzburgs Sieg mit Hattrick ein

Noah Okafor führt Salzburg in der österreichischen Bundesliga zum sechsten Sieg im sechsten Spiel. Der 20-jährige Schweizer erzielt beim 5:0-Sieg gegen Wattens Tirol die ersten drei Tore seines Teams.

Das erste Mal trat der im letzten Winter vom FC Basel zum österreichischen Serienmeister gewechselte Okafor bereits nach drei Minuten auf den Plan. Einen Lupfer von Dominik Szoboszlai brachte der Offensivspieler per Brust unter Kontrolle, ehe er den Ball zum 1:0 einschoss. Dank weiteren Toren in der 34. und 58. Minute komplettierte der Schweizer den ersten Hattrick seiner Profikarriere. Für Okafor waren es die Saisontore zwei bis vier.

Salzburg, zuletzt siebenfacher Meister in Folge, führt in Österreich nach sechs Runden die Tabelle bereits mit beruhigendem Vorsprung an. Das zweitklassierte Rapid Wien liegt bei einem Spiel weniger fünf Punkte zurück. (zap/sda)

