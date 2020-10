Sport

Sportnews: FIFA-Präsident Gianni Infantino positiv auf Corona getestet



FIFA-Präsident Infantino positiv getestet +++ Corona-Chaos in der Swiss League

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Woods siegt – Carapaz bleibt Leader

Der Kanadier Michael Woods hat die 7. Etappe der Vuelta gewonnen. Der 34-Jährige vom Team EF Pro setzte sich auf dem knapp 160 km langen Teilstück aus einer kleinen Fluchtgruppe heraus vier Sekunden vor den Spaniern Omar Fraile und Alejandro Valverde durch.

Im Gesamtklassement brachte die mit zwei Bergpreisen der ersten Kategorie versehene Etappe keinen Umsturz. Der Ecuadorianer Richard Carapaz, der am Sonntag vor dem Ruhetag das Leadertrikot von Primoz Roglic übernommen hatte, geht am Mittwoch als Führender vor Hugh Carthy, Dan Martin und Roglic in die 8. Etappe. Wiederum stehen zwei Anstiege im Programm.

Das Feld mit den Favoriten traf 56 Sekunden nach Woods geschlossen im Ziel ein. Zu diesem gehörte auch der Berner Gino Mäder, der nach Rennmitte Teil einer grösseren Verfolgergruppe war. (pre/sda)

FIFA-Präsident Infantino positiv getestet

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der in Zürich beheimatete Fussball-Weltverband mitteilte, weist der 50-jährige Walliser leichte Symptome auf. Er hat sich für zehn Tage in Isolation begeben. (pre/sda)

Bild: keystone

Zehn Wochen Pause für Matt D'Agostini

Matt D'Agostini vom HC Ambri-Piotta muss wegen eines Eingriffs im linken Knie (am Mittwoch) zehn Wochen lang pausieren. D'Agostini bekundete letzte Woche Probleme mit dem Knie; im Cupspiel am Sonntag bei den Rapperswil-Jona Lakers (3:2 n.V.) verschlimmerten sich die Beschwerden. (pre/sda)

Corona-Chaos in der Swiss League

Die Partie in der Swiss League zwischen Langenthal und den Biasca Ticino Rockets vom Dienstag wurde verschoben, weil bei mehreren Langenthaler Akteuren Covid-Symptome aufgetreten sind. Das gesamte Team wurde getestet und befindet sich vorsorglich in Quarantäne.

Erst in den letzten Tagen sind die Partien Langenthal - Biasca und Kloten - Langenthal (sollte am Freitag gespielt werden) neu angesetzt worden, damit die Langenthaler als eines der wenigen gesunden Teams in der Swiss League diese Woche doch noch spielen können. Nun droht auch den Oberaargauern eine längere Pause.

Für den Dienstag wurden in der Swiss League sieben Spiele angesetzt oder neu angesetzt. Gespielt werden letztlich zwei. In dieser Woche können von 20 geplanten Partien in der zweithöchsten Eishockey-Liga maximal sieben gespielt werden – vorausgesetzt, der Coronavirus-Verdacht bei Langenthal erhärtet sich nicht und es erwischt nicht noch weitere Teams. (pre/sda)

Keine positiven Corona-Tests bei der Vuelta

Alle Corona-Tests, die am Ruhetag bei der Vuelta gemacht werden, fallen negativ aus. Wie die Organisatoren der Spanien-Rundfahrt mitteilten, wurden am Montag insgesamt 684 Tests vorgenommen.

Sämtliche Fahrer und Teammitglieder, die sich in der «Vuelta-Blase» bewegen, waren bereits bei ihrer Ankunft in Spanien ein erstes und kurz vor der 1. Etappe ein zweites Mal getestet worden. Am Dienstag startete die Vuelta mit der 7. Etappe über 159,7 km von Vitoria nach Villanueva de Valdegovia in ihre zweite Woche. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Manchester City bis zu einem Monat ohne Agüero

Manchester City muss möglicherweise bis zu einem Monat lang auf seinen argentinischen Topstürmer Sergio Agüero verzichten, der wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt. «10 bis 15 Tage ist das Minimum», sagte City-Coach Pep Guardiola. «Wenn es etwas länger dauert, dann werden es vielleicht drei Wochen oder ein Monat.»

Der 32-jährige Agüero musste am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei West Ham United nach einer Halbzeit ausgewechselt werden. Agüero hatte erst eine Woche zuvor nach viermonatiger Verletzungspause sein Comeback auf dem Platz gegeben. (zap/sda)

Bild: keystone

Ehemaliger Berater von Lewandowski in Polen festgenommen

Die Polizei in Polen nimmt den früheren Berater von Stürmerstar Robert Lewandowski fest. Er werde verdächtigt, den Spieler von Bayern München mit «strafbaren Drohungen» unter Druck gesetzt zu haben, um 20 Millionen Euro von ihm zu erhalten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Warschau der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Gegenwärtig wird sein Haus durchsucht.»

Er werde verdächtigt, den Spieler von Bayern München mit «strafbaren Drohungen» unter Druck gesetzt zu haben, um 20 Millionen Euro von ihm zu erhalten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Warschau der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Gegenwärtig wird sein Haus durchsucht.» (abu/sda)

Bild: keystone

Seferovic mit viertem Saisontor

Haris Seferovic erzielte in der 5. Runde der portugiesischen Meisterschaft seinen bereits vierten Treffer. Der Schweizer Internationale brachte Benfica Lissabon im Derby gegen Belenenses (2:0) nach sechs Minuten mit einem Kopfball mit 1:0 in Führung. Seine ersten drei Treffer in der laufenden Meisterschaft hatte Seferovic jeweils als Joker erzielt. Am Montagabend durfte er für den Leader erstmals von Beginn weg spielen. Nach einer knappen Stunde wurde er ausgewechselt. (zap/sda)

Bild: keystone

Milan gibt trotz Ibrahimovic-Doublette Punkte ab

Die AC Milan verpasst in der 5. Serie-A-Runde zum ersten Mal den Sieg. Die Mailänder, die seit März nicht mehr verloren haben, spielen gegen die AS Roma 3:3.

Dreimal gingen die Mailänder in Führung. Zlatan Ibrahimovic erzielte nach weniger als zwei Minuten das 1:0 und in der 79. Minute nach einem fragwürdigen Penaltyentscheid das 3:2. Damit hat der 39-jährige Schwede in der laufenden Meisterschaft schon sechsmal getroffen und dies obwohl er zwei Spiele wegen des Coronavirus verpasste. Gegen die AS Roma fehlte aus diesem Grund Milans Goalie Gianluigi Donnarumma. Sein Ersatz, der Rumäne Ciprian Tatarusanu, machte beim 1:1 eine schlechte Figur.

Für die Römer war es ein glückhafter Punktgewinn, den der Albaner Marash Kumbulla in der 84. Minute nach einem Eckball sicherte. Der 20-jährige Verteidiger hatte am Donnerstag schon gegen die Young Boys getroffen und in Bern mit dem 2:1 den Sieg gesichert.

AC Milan - AS Roma 3:3 (1:1)

Tore: 2. Ibrahimovic 1:0. 14. Dzeko 1:1. 47. Saelemaekers 2:1. 71. Veretout (Foulpenalty) 2:2. 79. Ibrahimovic (Foulpenalty) 3:2. 84. Kumbulla 3:3.

Bild: keystone

Alario schiesst Leverkusen zum Sieg

Bayer Leverkusen ist zum Abschluss der 5. Bundesliga-Runde zu einem 3:1-Heimsieg gegen Augsburg gekommen. Der Argentinier Lucas Alario schoss zwei Tore, das erste nach einer guten Viertelstunde mittels Handspenalty, das zweite in der 74. Minute mit dem Kopf zum 2:1. Den dritten Treffer erzielte Moussa Diaby in der Nachspielzeit.



Augsburg hatte sechs Minuten nach der Pause ausgeglichen. Der für die zweite Halbzeit eingewechselte Luzerner Ruben Vargas bereitete den Treffer von Daniel Caligiuri vor. Danach hatten die Augsburger einige Male Glück, den zweiten Gegentreffer nicht früher zu kassieren. Zweimal scheiterten die Gastgeber durch Leon Bailey und Alario an der Torumrandung.

Leverkusen - Augsburg 3:1 (1:0)

Tore: 16. Alario (Handspenalty) 1:0. 51. Caligiuri 1:1. 74. Alario 2:1. 94. Diaby 3:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 46.).

Bild: keystone

Gesamtweltcup-Sieger Kilde mit Coronavirus infiziert

Der Ski-Weltcup hat einen prominenten Corona-Fall. Aleksander Aamodt Kilde hat sich mit dem Virus angesteckt. Der Titelverteidiger im Gesamtweltcup wurde gemäss des norwegischen Skiverbandes nach der Rückkehr vom Weltcup-Auftakt in Sölden bei einem Routinetest positiv getestet. Kilde berichtete von leichten Krankheitssymptomen, er befindet sich in Isolation. Alle anderen Athleten aus dem norwegischen Team seien negativ getestet worden, hiess es.

Da der nächste Wettbewerb am 14. November ein Riesenslalom in Lech/Zürs ist, hat Kilde bei einem milden Verlauf gute Chancen, kein Rennen zu verpassen. (abu/sda)



Bild: EPA

DFL-Chef Seifert tritt 2022 ab

Geschäftsführer Christian Seifert wird die Deutsche Fussball Liga (DFL) nach Ablauf seines Vertrages 2022 verlassen. Seifert arbeitet seit 2005 bei der DFL und hatte in seiner Amtszeit beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Die Vermarktung der TV-Rechte stieg von 400 Millionen Euro pro Saison auf mehr als eine Milliarde Euro.

In der Corona-Krise gelang es, dass die Bundesligen als erste der grossen Sport-Ligen weltweit mit einem DFL-Hygienekonzept den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte. In den vergangenen Monaten bewährte sich Seifert nicht nur als Krisenmanager sondern schob mit der Taskforce «Zukunft Profifussball» – auch auf Druck aus der Politik und von Fan-Organisationen – eine Debatte um die Zukunft des überhitzten Profigeschäfts an. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Juve lässt erneut Punkte liegen

Meister Juventus Turin hat in der 6. Runde der Serie A schon zum dritten Mal Unentschieden gespielt. Gegen Hellas Verona musste sich die Mannschaft von Andrea Pirlo mit einem 1:1 begnügen.

Nachdem die Gäste durch einen Treffer des ehemaligen Juve-Juniors Andrea Favilli nach einer Stunde in Führung gegangen waren, verhinderte Dejan Kulusevski in Abwesenheit des mit dem Coronavirus infizierten Goalgetters Cristiano Ronaldo die komplette Blamage für die Turiner. Zwölf Minuten vor dem dem Ende traf der schwedische Internationale nach schönem Solo zum Ausgleich. Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Kevin Rüegg kam bei Hellas Verona erneut nicht zum Einsatz. Der 22-Jährige wartet in Norditalien noch auf sein Startelf-Debüt.

In der Tabelle bringt das dritte Remis in der noch jungen Saison die erfolgsverwöhnte Juve nicht wirklich voran. Der Rückstand auf Leader Milan beträgt für Pirlos Team bei einem Spiel mehr drei Punkte. Die Mailänder empfangen am Montag die AS Roma.

Juventus Turin - Hellas Verona 1:1 (0:0)

Tore: 60. Favilli 0:1. 78. Kulusevski 1:1.

Bemerkung: Hellas Verona ohne Rüegg (Ersatz). (dab/sda)

Bild: keystone

Titans wegen Verstössen gegen Covid-19-Protokoll gebüsst

Die Tennessee Titans sind von der National Football League (NFL) mit einer heftigen Busse belegt worden. Wegen Verstössen gegen das Covid-19-Protokoll muss das Team 350'000 Dollar zahlen, teilte die Liga am Sonntag mit.

Nach Angaben von ESPN hielten sich die Titans in manchen Fällen nicht an das Tragen von Masken. Zudem sollen die Informationen bezüglich des Trainings ausserhalb des Vereinsgeländes nicht ausführlich genug gewesen sein. Insgesamt waren bei den Titans 24 Mitarbeiter und Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. (dab/sda/apa/dpa)

Bild: keystone

Ronaldinho positiv auf Coronavirus getestet

Der brasilianische Ex-Fussballstar Ronaldinho (40) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er sei positiv getestet worden, habe aber keine Symptome, erklärte der zweifache Weltfussballer in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. (sda/dpa)

Bild: keystone

