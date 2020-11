Sport

Ibrahimovic schiesst Milan per Fallrückzieher zum Sieg +++ Barça patzt schon wieder

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ibras Fallrückzieher lässt Milan jubeln

Zlatan Ibrahimovic hat die AC Milan zum fünften Sieg im sechsten Spiel geführt. Der 39-jährige Superstar lieferte beim 2:1-Erfolg gegen Udinese Calcio nicht nur den Assist zum ersten Tor, sondern liess sein Team in den Schlussminuten auch noch mit einem spektakulären Treffer jubeln.

Nach einer zunächst abgewehrten Flanke von Ante Rebic kam der Schwede mit dem Rücken zum Tor zum Ball und setzte zum Fallrückzieher an. Obwohl er in der Luft noch von einem Gegenspieler getroffen wurde, beförderte er den Ball ins Tor. Für Ibrahimovic war es der siebte Treffer im vierten Serie-A-Spiel der Saison.

Damit bleibt Milan alleiniger Tabellenführer der Serie A. Vor 17 Jahren waren die Mailänder zuletzt gleich erfolgreich in eine Saison gestartet wie heuer unter Stefano Pioli. Damals reichte dem Team des damaligen Trainers Carlo Ancelotti der überzeugende Start am Schluss zum Meistertitel.

Udinese - Milan 1:2 (0:1)

Tore: 18. Kessie 0:1. 48. De Paul (Foulpenalty) 1:1. 83. Ibrahimovic 1:2. (pre/sda)

Barça patzt schon wieder

Für den FC Barcelona setzte es eine weitere Enttäuschung ab. Eine Woche nach der 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid kamen die Katalanen gegen das während einer halben Stunde in Unterzahl agierende Deportivo Alaves nicht über ein 1:1 hinaus. Alaves war nach einer halben Stunde entgegen dem Spielverlauf und begünstigt von einem groben Fehler von Barcelonas Goalie Neto in Führung gegangen.

Zu kippen drohte das Spiel für das Heimteam nach einer guten Stunde und der Gelb-Roten Karte gegen Jota. Nur Sekunden nach dem Platzverweis glich Antoine Griezmann für Barça aus, das in der Folge seinen Meister jedoch immer in Alaves-Goalie Fernando Pacheco fand. In der Tabelle liegt Barcelona nach dem vierten sieglosen Spiel in der Meisterschaft nur noch auf Rang 12, der Rückstand auf Leader Real beträgt bereits acht Punkte. (pre/sda)

Gottéron gewinnt wieder einmal gegen den SCB

Im einzigen National-League-Spiel vom Samstag gewinnt Fribourg-Gottéron das Zähringer-Derby dank zwei späten Toren 2:1. Siege gegen den Erzrivalen waren in letzter Zeit rar geworden für Fribourg. Fast ein Jahr lag der letzte Sieg gegen Bern zurück, der letzte Erfolg im SCB-Eistempel sogar 367 Tage.

Nun brachen mit Matthias Rossi und Samuel Walser zwei Spieler den Bann, die nicht gerade als Skorer vom Dienst bekannt sind.1:45 Minuten vor Schluss ging Walser vielleicht genau deshalb vor dem Berner Tor vergessen, und der Solothurner in Freiburger Diensten bezwang Berns Goalie Philip Wüthrich sicher. Erst sieben Minuten vor Schluss hatte Rossi das Team des ehemaligen SCB-Spielers Christian Dubé überhaupt wieder ins Spiel gebracht.

Ein Unentschieden und der Gang in die Verlängerung hätten dem Spielgeschehen durchaus entsprochen. Lange hatten sich die beiden Equipen weitgehend neutralisiert. Es dauerte bis über die Matchhälfte hinaus, ehe das Skore eröffnet wurde. Jeremi Gerber düpierte den starken Gottéron-Goalie Reto Berra (45 Paraden) mit einem cleveren Ablenker. Danach suchten die Freiburger etwas energischer die Offensive.

Es war das zweite Zähringer-Derby hintereinander, das ohne Zuschauer gespielt werden musste. Am 28. Februar hatte Bern zwar 1:0 nach Verlängerung gewonnen, es war jedoch ein Pyrrhus-Sieg, denn der eine Punkt reichte Fribourg zur Playoff-Qualifikation, welche die Berner verpassten und die am Ende wegen des Coronavirus gar nicht gespielt wurden.

Nun gelang Gottéron mit fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen ein hervorragender Start in die Saison. Bern, das auf seinen kranken schwedischen Stürmer Ted Brithén verzichten musste, verlor hingegen im achten Spiel bereits zum fünften Mal. (sda)

Routinier Gervinho führt Parma zu Remis bei Inter

Für Inter Mailand setzte es in der 6. Runde der Serie A eine Enttäuschung ab. Routinier Gervinho entführte mit Aussenseiter Parma im San Siro beim 2:2 einen Punkt.

Der 33-jährige Angreifer aus der Elfenbeinküste erzielte beide Tore für den Gast aus Parma, bei dem der 19-jährige Schweizer Nachwuchsinternationale Simon Sohm ab der 74. Minute zum Einsatz kam. Eine Minute nach der Pause war Gervinho für Parma zum ersten Mal zur Stelle, als er einen 30-Meter-Pass von Hernani per Volley versenkte. Nach einer Stunde doppelte der frühere Arsenal-Stürmer auf pünktlichen Steilpass Roberto Ingleses nach.

Inter kam nur Sekunden nach dem 0:2 durch Marcelo Brozovic (64.) zwar zum Anschlusstor, die Wende blieb dem Team von Antonio Conte allerdings verwehrt. Das Remis kostete Inter den Vorstoss auf den 2. Rang und den Aufschluss zu Stadtrivale und Leader AC Milan.

Stattdessen übernahm Remo Freulers Atalanta Bergamo bis mindestens Sonntag die Rolle des ersten Verfolgers. Beim 2:1-Sieg beim Tabellenletzten Crotone stand Freuler am Ursprung von Bergamos 2:0. Der 28-jährige Mittelfeldspieler eroberte sich beim Gegenpressing den Ball in der gegnerischen Hälfte zurück und bediente Doppeltorschütze Luis Muriel (26./38.). (zap/sda)

Okafor leitet Salzburgs Sieg mit Hattrick ein

Noah Okafor führt Salzburg in der österreichischen Bundesliga zum sechsten Sieg im sechsten Spiel. Der 20-jährige Schweizer erzielt beim 5:0-Sieg gegen Wattens Tirol die ersten drei Tore seines Teams.

Das erste Mal trat der im letzten Winter vom FC Basel zum österreichischen Serienmeister gewechselte Okafor bereits nach drei Minuten auf den Plan. Einen Lupfer von Dominik Szoboszlai brachte der Offensivspieler per Brust unter Kontrolle, ehe er den Ball zum 1:0 einschoss. Dank weiteren Toren in der 34. und 58. Minute komplettierte der Schweizer den ersten Hattrick seiner Profikarriere. Für Okafor waren es die Saisontore zwei bis vier.

Salzburg, zuletzt siebenfacher Meister in Folge, führt in Österreich nach sechs Runden die Tabelle bereits mit beruhigendem Vorsprung an. Das zweitklassierte Rapid Wien liegt bei einem Spiel weniger fünf Punkte zurück. (zap/sda)

Gaudu mit Etappensieg - Roglic weiter Leader

Der Franzose David Gaudu hat die 11. Etappe der Vuelta gewonnen. Der 24-Jährige vom Team Groupama-FDJ setzte sich nach 170 km bei der Bergankunft in La Farrapona im Sprint vor dem Spanier Marc Soler durch.

An der Spitze des Gesamtklassements brachte die mit fünf Bergwertungen versehene Etappe in Asturien keinen Umsturz. Primoz Roglic, der das Leadertrikot am Freitag von Richard Carapaz übernommen hatte, erreichte das Ziel wie seine ärgsten Rivalen gut eine Minute nach Gaudu.

Vor dem zweiten Ruhetag folgt am Sonntag die Königsetappe der 75. Spanien-Rundfahrt. Das zwölfte von 18 Teilstücken ist zwar nur 109 km lang, aber mit über 3000 Höhenmetern gespickt. Der gefürchtete Schlussanstieg zur Alto de l'Angliru mit seinen bis zu 23 Prozent steilen Rampen könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg herbeiführen. (zap/sda)

Real Madrid schlägt Huesca ohne Mühe

Real Madrid hat nach dem enttäuschenden Abstecher in die Champions League beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach in der Meisterschaft Frustbewältigung betrieben. Gegen Huesca gewannen die Königlichen 4:1. Der klare Sieg hievt Real mindestens bis Sonntag an die Tabellenspitze von La Liga.

Gegen den Abstiegskandidaten brachten Eden Hazard (40.) und Karim Benzema (45.) das Team von Zinedine Zidane mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause auf Siegeskurs. Äusserst sehenswert war vor allem das Tor des Belgiers Hazard, der nach längerer Verletzungspause erstmals wieder von Beginn weg für die Madrilenen auf dem Platz stand.

Real zog in der Tabelle vorerst an Real Sociedad San Sebastian vorbei, das aber mit einem Sieg am Sonntag bei Celta Vigo wieder die Spitzenposition übernehmen kann. Madrid hatte in der Liga zuletzt beim FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, wartet in der Königsklasse aber noch auf den ersten Sieg. (zap/sda)

Real Madrid - Huesca 4:1 (2:0)

Tore: 40. Hazard 1:0. 45. Benzema 2:0. 54. Valverde 3:0. 75. Ferreiro 3:1. 90. Benzema 4:1. (zap/sda)

Bottas mit Pole-Position in Imola

Valtteri Bottas sicherte sich bei der Rückkehr der Formel 1 nach Imola die Pole-Position. Der Finne im Mercedes sicherte sich den besten Startplatz für den Grand Prix der Emilia-Romagna vor Teamkollege Lewis Hamilton.

Auch im zwölften Saisonrennen wird damit ein Mercedes-Fahrer von ganz vorne in der Startkolonne losfahren. Bottas entschied das interne Duell mit seinem Teamkollegen Hamilton um knapp einen Zehntel für sich. Der Nordländer steht zum vierten Mal in der laufenden Saison auf dem besten Startplatz. Insgesamt ist es seine 15. Pole-Position in der Formel 1.

Max Verstappen im Red Bull büsste als Dritter bereits über eine halbe Sekunde auf Bottas ein. Neben dem Niederländer in der zweiten Reihe wird Pierre Gasly im AlphaTauri stehen.

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo war das Qualifying bereits nach dem ersten Teil zu Ende. Während sich Kimi Räikkönen mit Startplatz 18 zufrieden geben muss, wird Giovinazzi sein Heimrennen von ganz zuhinterst in der Startkolonne auf Platz 20 in Angriff nehmen. (zap/sda)

VALTTERI: "This track is beautiful and it's a great feeling to get pole - I had the shakes afterwards!



"I knew in the last lap I had to risk it and go hard and the car responded. It's a good place to start tomorrow and I'm looking forward it it"#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/XbxwNiIVpn — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

Simona Halep positiv getestet

Die rumänische Weltranglisten-Zweite Simona Halep ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 29-jährige Rumänin erklärte auf Twitter, dass sie milde Symptome habe und sich daheim in der Selbstisolation gut erhole.

Halep hatte wegen Sicherheitsbedenken auf eine Reise an die US Open in New York verzichtet, bei den French Open in Paris schied sie im Achtelfinal gegen die spätere Überraschungssiegerin Iga Swiatek aus Polen aus. Danach erklärte sie ihre Saison für beendet. (zap/sda/apa/reuters)

Bild: keystone

Stefan Küng erstmals Schweizer Strassen-Meister

Stefan Küng hat zum Abschluss der Radsaison noch einmal die gute Form unter Beweis gestellt. Der Thurgauer sicherte sich in Märwil überlegen seinen ersten Meistertitel auf der Strasse.

Küng setzte sich nach 175,1 km und 2210 Höhenmetern im dichten Nebel nach langer Solofahrt vor Danilo Wyss und Simon Pellaud durch. Damit schaffte der 26-Jährige aus Wilen bei Wil Historisches: Nachdem er im Juli zum vierten Mal in Folge den nationalen Titel im Zeitfahren geholt hatte, schaffte er nun als erster Schweizer überhaupt das Double. Mit dem Europameistertitel und dem Gewinn von WM-Bronze im Zeitfahren blickt Küng auf eine äusserst erfolgreiche Saison zurück.

Auch das Strassenrennen der Frauen endete mit einer Premiere. Elise Chabbey liess sich zum ersten Mal als Schweizer Meisterin feiern. Die 27-jährige Genferin setzte sich nach 82,4 km solo vor der Mountainbike-Spezialistin Linda Indergand durch und trat damit die Nachfolge von Marlen Reusser an. Die WM-Zweite im Zeitfahren war nicht am Start, weil sie sich am Freitag nach einem Corona-Fall in ihrem näheren Umfeld in Quarantäne hatte begeben müssen. (zap/sda)

Bild: keystone

Hamilton im einzigen Imola-Training der Schnellste

Lewis Hamilton fährt im einzigen Training für den Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola die beste Rundenzeit. Der Brite führt das Klassement vor Max Verstappen im Red Bull an.

Nach 14 Jahren Absenz gastiert die Formel 1 an diesem Wochenende zum ersten Mal wieder im Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Die Rückkehr auf jene Strecke, auf der Rekordweltmeister Michael Schumacher 2006 einen seiner letzten GP-Siege eingefahren hatte und Ayrton Senna sowie Roland Ratzenberger 1994 tödlich verunglückt waren, verlief für die Formel 1 ungewohnt. Nach dem geplanten Verzicht auf das komplette Freitagstraining standen die Fahrer und ihre Teams vor einem stressigen Samstag. In der eineinhalbstündigen Trainingseinheit am Vormittag ging es deshalb primär darum, möglichst viele Daten für das Qualifying am Nachmittag zu sammeln.

Mit den Bedingungen am besten zurecht kam Lewis Hamilton, seit dem 92. Grand-Prix-Sieg am vergangenen Sonntag in Portimão alleiniger Rekordhalter in dieser Statistik. Der Weltmeister und WM-Leader verwies Max Verstappen im Red Bull um knapp drei Zehntel auf Platz 2. Dahinter folgte mit gut einer halben Sekunde Rückstand Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Die weitere Konkurrenz distanzierte Hamilton um neun Zehntel und mehr. (zap/sda)

Bild: keystone

Thun macht Sprung auf Platz 4

Thun hat in der Challenge League weiter an Boden gutgemacht unter Trainer Carlos Bernegger. Der Absteiger gewann zuhause gegen Aarau nach 60-minütiger Überzahl dank eines späten Treffers des eingewechselten Saleh Chihadeh mit 1:0 und machte zumindest vorübergehend einen Sprung vom 9. auf den 4. Platz.

Vor den behördlich zugelassenen 50 Zuschauern stellte sich der FC Thun im unterhaltsamen Duell mit Aarau bis zum Kopfballtreffer von Chihadeh in der 84. Minute in verschiedenen Szenen ungeschickt an. In der Anfangsphase vergab Chris Kablan einen Handspenalty kläglich und traf Kenan Fatkic aus grosser Distanz den Pfosten. Und nach der Gelb-Roten Karte gegen Aaraus Petar Misic bereits nach einer halben Stunde für ein streng geahndetes Foul taten sich die Gastgeber schwer, aus der langen Überzahl Kapital zu schlagen.

Dass die Thuner am Ende jubeln konnten, lag auch an einem Aarauer Versäumnis. Donat Rrudhani brachte nach 66 Minuten das Kunststück fertig, aus fünf Metern über das leere Tor zu schiessen. Aarau hätte einen Punkt verdient gehabt, stattdessen resultierte Thuns dritter Sieg im vierten Spiel unter Carlos Bernegger. (sda)

Bild: keystone

Schalke wartet weiter

Die Negativserie von Schalke 04 in der Bundesliga hält an. Der Tabellenvorletzte spielte zuhause gegen Aufsteiger Stuttgart nach Führung 1:1 und wartet seit nunmehr 22 Spielen auf einen Sieg.

Der aufgerückte 19-jährige Innenverteidiger Malick Thiaw, der zum zweiten Mal von Beginn weg auflaufen durfte, brachte das Heimteam nach einer halben Stunde per Kopf in Führung. Nach dem Seitenwechsel ebnete Salif Sané den Stuttgartern mit einem unglücklichen Handspiel im eigenen Strafraum den Weg zum Ausgleich. Nicolas Gonzalez verwertete den fälligen Penalty und führte die Schwaben damit vorübergehend auf den 4. Platz.

Länger als Schalke blieb in der Bundesliga bislang einzig Tasmania Berlin vor mehr als 50 Jahren ohne Sieg. Die Berliner rannten 1965/66 31 Spiele lang einem Vollerfolg hinterher. Für die seit einem Monat von Manuel Baum trainierten Schalker ist es der schlechteste Saisonstart seit 1968. Damals schafften sie am Ende noch den Ligaerhalt. (sda)

Ronaldo nicht mehr «positiv»

Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo (35) hat die Infektion mit dem Coronavirus überstanden und durfte seine Isolation beenden. Juventus Turin teilte mit, dass Ronaldo negativ getestet worden ist und er damit als genesen gelte. Gegen Aufsteiger La Spezia könnte er am Sonntag sein Comeback geben. Wegen zweier positiver Tests verbrachte Ronaldo 19 Tage in Isolation und verpasste total vier Spiele, darunter auch das prestigeträchtige Champions-League-Duell gegen Barcelona. (sda)

Bild: keystone

