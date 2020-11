Sport

Sportnews: Kimmich fehlt den Bayern bis Jahresende



Kimmich fehlt bis Jahresende +++ Roglic gewinnt wie im Vorjahr die Vuelta

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kimmich fehlt bis Jahresende

Der deutsche Internationale Joshua Kimmich muss mindestens bis zum Jahresende pausieren. Der 25-jährige Mittelfeldspieler von Bayern München zog sich im Bundesliga-Spitzenspiel in Dortmund (3:2) eine Verletzung am rechten Knie zu. Er wurde bereits am Sonntag am Aussenmeniskus operiert. (sda/dpa)

Bild: keystone

Primoz Roglic gewinnt wie im Vorjahr die Vuelta

Primoz Roglic hat wie im Vorjahr die Vuelta für sich entschieden. Der Slowene, der sich an der Tour de France mit Platz 2 hatte begnügen müssen, überstand die letzte Etappe vom Hipodromo de la Zarzuela nach Madrid ohne Probleme und gewann die Rundfahrt vor dem Ecuadorianer Richard Carapaz und dem Briten Hugh Carthy.

Den Tagessieg bei der Flachetappe in Madrid, der letzten Entscheidung des Radsport-Jahres, sicherte sich Pascal Ackermann. Der Deutsche setzte sich im Sprint hauchdünn vor dem Iren Sam Bennett und seinem Landsmann Max Kanter durch. (abu/sda)

Bild: keystone

Joker Vukasinovic rettet Schaffhausen einen Punkt

Murat Yakin hat den FC Schaffhausen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber aus Thun zu einem Punkt geführt. Mit der Einwechslung von Veljko Vukasinovic führte der Zürcher Coach das späte 1:1 herbei.

Yakin nahm die rettende Einwechslung von Vukasinovic drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit vor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit bedankte sich der 19-jährige Joker mit dem Ausgleich zum 1:1 beim Schaffhauser Coach. Das Heimteam war in der 54. Minute durch ein Eigentor von Imran Bunjaku in Rückstand geraten.

Schaffhausen - Thun 1:1 (0:0)

SR Cibelli.

Tore: 54. Bunjaku (Eigentor) 0:1. 93. Vukasinovic 1:1.

Bemerkung: 71. Gelb-Rote Karte gegen Schwizer (Thun/gefährliches Spiel). (abu/sda)

Japan übernimmt Turn-WM 2021 von Dänemark

Die Turn-Weltmeisterschaften 2021 finden kommenden Herbst vom 17. bis 24. Oktober im japanischen Kitakyushu statt. Dies gab Morinari Watanabe, der Präsident des Weltverbandes FIG, beim Testevent für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio bekannt.

Ursprünglich hätten die Titelkämpfe in Kopenhagen ausgetragen werden sollen, die Dänen gaben die Veranstaltung aber wegen der Coronavirus-Krise an den Weltverband zurück. Direkt im Anschluss an die Turn-WM sollen auch die Welttitelkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik in Kitakyushu stattfinden. Die Kunstturn-Weltmeisterschaften für 2022 und 2023 waren von der FIG bereits an Liverpool und Antwerpen vergeben worden. (abu/sda/reu)

Bild: KEYSTONE

Paris Saint-Germain mit dem achten Sieg in Folge

Paris Saint-Germain entscheidet das Spitzenspiel der 10. Runde in der Ligue 1 ohne Probleme für sich. Der Meister und Leader setzte sich gegen Champions-League-Teilnehmer Stade Rennes 3:0 durch und kam so in der Meisterschaft zum achten Sieg in Folge. Der junge Italiener Moise Kean sowie der argentinische Routinier Angel Di Maria, er mit zwei Toren, waren für den PSG erfolgreich.

Paris Saint-Germain - Stade Rennes 3:0 (2:0)

Tore: 11. Kean 1:0. 21. Di Maria 2:0. 73. Di Maria 3:0. (abu/sda)

Ansu Fati am Knie verletzt

Eine Woche vor dem Spiel in der Nations League gegen die Schweiz erlitt der spanische Internationale Ansu Fati eine womöglich schwerwiegende Knieverletzung. Gemäss Angaben seines Vereins FC Barcelona riss sich der 18-jährige Stürmer den Meniskus im linken Knie.

Fati erlitt die Verletzung im Heimspiel gegen Betis Sevilla (5:2). Er musste zur Pause ausgewechselt werden. Wie lange er ausfallen wird, teilte der Verein nicht mit. (abu/sda/afp)

Bild: keystone

Herber Rückschlag für die Schweizer Handballer

Die Schweizer Handballer erleiden in der EM-Qualifikation einen herben Dämpfer. Zwei Tage nach der erwarteten Niederlage in Dänemark verlieren sie auch das Heimspiel gegen Nordmazedonien (23:25).

In der 44. Minute hatte es in Schaffhausen noch gut ausgesehen für die Schweizer. Nach drei Toren in Serie führten sie 18:15, nachdem sie acht der ersten zehn Angriffe nach der Pause erfolgreich gestaltet hatten. Dann aber erfolgte ein Einbruch und die Schweizer gerieten 20:23 (57.) in Rückstand, worauf sie zu keiner Reaktion mehr fähig waren. (abu/sda)

Bild: keystone

Kriens kann gegen Schlusslicht Chiasso nicht gewinnen

Die kleine Baisse des SC Kriens fand auch in der 9. Runde der Challenge League kein Ende. Daheim gegen Schlusslicht Chiasso kam das Team von Bruno Berner nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Innerschweizer warten damit seit vier Spielen und dem mirakulösen 5:2-Sieg über die Grasshoppers auf einen Sieg. Gegen Chiasso, das sich mit Mühe und Not zum dritten Punkt dieser Saison zitterte, zeigten sich die Krienser fahrlässig vor dem Tor. Nach 72 Minuten scheiterte Enes Yesilcayir alleine vor Chiassos Alexandros Safarikas, in der 87. Minute landete Liridon Berishas Abschluss an der Latte und selbst ein Foulpenalty von Topskorer Asumah Abubakar in der zweiten Minute der Nachspielzeit fand den Weg ins Tor nicht. Erneut zeigte sich Chiassos Safarikas als zu stark. (abu/sda)

Nadal muss weiter auf Sieg in Paris-Bercy warten

Einen Monat nach seinem 13. Triumph am French Open reichte es Rafael Nadal nicht zu einem weiteren grossen Sieg in Paris. Beim Masters-1000-Turnier in der Halle von Bercy unterlag der Spanier im Halbfinal 4:6, 5:7 gegen den US-Open-Finalisten und Wawrinka-Bezwinger Alexander Zverev. Der Weltranglisten-Siebte trifft im Final auf den Russen Daniil Medwedew, der am Montag Roger Federer als Nummer 4 der Welt ablösen wird.

Für Zverev war es im siebten Duell mit Nadal erst der zweite Sieg. Insgesamt ist der Deutsche nun schon seit zwölf Partien ungeschlagen. Vor Paris gewann er die beiden nach diversen Absagen wegen der Coronavirus-Pandemie neu ins Programm genommenen Turniere in Köln. Für Nadal bleibt Paris-Bercy eines von zwei Masters-1000-Events (neben Miami), das der 34-jährige Spanier in seiner Karriere noch nie gewonnen hat. (abu/sda)

Bild: keystone

Mit Messi schiesst Barcelona nach der Pause vier Tore

Dank Lionel Messi findet der FC Barcelona nach einer mehr als einen Monat dauernden Durststrecke mit vier Spielen ohne Sieg auch in der spanischen Meisterschaft zum Erfolg zurück. Der Argentinier führte sein Team, das in der Champions League eine makellose Zwischenbilanz aufweist, gegen Betis Sevilla nach seiner Einwechslung zum 5:2-Heimsieg.

Als Messi für das Jungtalent Ansu Fati eintrat, stand die Partie 1:1. Messi selbst erzielte zwei Tore, für die weiteren Treffer nach der Pause waren der Franzose Antoine Griezmann und der 17-jährige Mittelfeldspieler Pedri verantwortlich.

FC Barcelona - Betis Sevilla 5:2 (1:1)

Tore: 22. Dembélé 1:0. 45. Sanabria 1:1. 49. Griezmann 2:1. 61. Messi (Foulpenalty) 3:1. 74. Loren 3:2. 82. Messi 4:2. 90. Pedri 5:2.

Bemerkungen: 33. Bravo (Betis Sevilla) wehrt Foulpenalty von Griezmann ab. 60. Rote Karte gegen Mandi (Betis Sevilla). (abu/sda)

Gino Mäder starker Etappenzweiter - Roglic vor Gesamtsieg

Primoz Roglic steht vor dem Gesamtsieg an der 75. Spanien-Rundfahrt. Der Slowene, bereits Zweiter an der Tour de France, verteidigte in der zweitletzten Etappe der Spanien-Rundfahrt das Leadertrikot mit Erfolg und wird am Sonntag als Führender in Madrid einfahren.

In der 17. Etappe sorgte mit Gino Mäder auch ein Schweizer für Aufsehen. Bei der Bergankunft auf dem Alto de La Covatilla klassierte sich der 23-Jährige im hervorragenden 2. Rang, mit 28 Sekunden Rückstand hinter dem Etappensieger David Gaudu aus Frankreich. (abu/sda)

Bild: APA/APA

