Die französische Polizei hat Ermittlungen zu einer mutmasslichen Erpressung von Paul Pogba aufgenommen. Der französische Nationalspieler in Diensten von Juventus Turin sei Opfer von Drohungen und Erpressungsversuchen, erklärten seine Anwälte, seine Agentin und seine Mutter am Sonntag. Die Behörden in Italien und Frankreich seien eingeschaltet.



Am Samstagabend hatte Paul Pogbas Bruder Mathias ein Video veröffentlicht, in dem er in vier Sprachen spektakuläre «Enthüllungen» über den Weltmeister von 2018 in Aussicht stellte. «Die ganze Welt, die Fans meines Bruders und vor allem die französische Mannschaft und Juventus, die Mitspieler meines Bruders und seine Sponsoren» verdienten es «bestimmte Dinge» über den 29-Jährigen zu erfahren, sagte Mathias Pogba darin. Dann könnten sie selbst entscheiden, ob er «wirklich Bewunderung und Respekt sowie seinen Platz in der französischen Nationalmannschaft verdient».



Pogbas Anwälte, seine Mutter und seine Agentin erklärten am Sonntag, die Äusserungen des älteren Bruders seien «leider keine Überraschung», sondern ergänzten «Drohungen und Erpressungsversuche einer organisierten Bande gegen Paul Pogba». Angeblich wurde von Pogba eine hohe Geldsumme gefordert, wenn er die Veröffentlichung angeblich kompromittierender Videos verhindern will. Die zuständigen Behörden in Frankreich und Italien sollen bereits vor einem Monat eingeschaltet worden sein.



Pogba war im Sommer nach sechs Jahren bei Manchester United zu seinem früheren Klub Juventus Turin zurückgekehrt. Derzeit erholt er sich von einer Meniskusverletzung. (nih/sda/afp)

Bild: keystone