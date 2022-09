Dassteht an dergegenerwartungsgemäss auf verlorenem Posten. Im Halbfinal resultiert gegen die Rekordweltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen eine 1:8-Niederlage.Gut 13 Minuten konnten die Schweizerinnen, die wieder mit Lara Stalder, aber erneut ohne die in die Schweiz zurückgekehrte Alina Müller (Corona-Infektion) antraten, das Resultat ausgeglichen halten. Dann aber ging Kanada dank eines Doppelschlags innert nur zehn Sekunden mit 2:0 in Führung. Noch vor Spielhälfte hiess es 4:0, ehe Lara Christen in der 33. Minute im Powerplay der Ehrentreffer für die Schweiz gelang. Im Schlussdrittel ging es für das Team von Trainer Colin Muller bald einmal darum, das «Stängeli» zu vermeiden - was auch gelang.Für die Schweiz folgt am Sonntag in Herning das Spiel um Bronze. In diesem kommen die Gegnerinnen aus Tschechien, die nach ihrem Coup im Viertelfinal gegen Finnland im Halbfinal gegen die USA chancenlos waren (1:10). (abu/sda)