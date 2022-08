Leader Wil muss zum Auftakt der 6. Runde in der Challenge League zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte abgeben. Die Ostschweizer kommen zuhause gegen Thun nicht über ein 1:1 hinaus. Beide Teams hatten an einem regnerischen Abend Möglichkeiten, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, die Berner Oberländer hatten aber spätestens nach ihrem schön herausgespielten Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Hiran Ahmed (66.) mehr vom Spiel und hätten den Rückstand, den sie sich nach 37 Minuten durch Josias Lukembila eingehandelt hatten, beinahe in ihren zweiten Saisonsieg verwandelt.



So steht die Mannschaft von Mauro Lustrinelli, die mit der Ambition in die Saison gestartet ist, den Aufstieg anzupeilen, nach sechs Partien mit der dürftigen Bilanz von sechs Punkten zu Buche. Wil kann derweil am Wochenende an der Tabellenspitze von Lausanne-Sport eingeholt werden. (sda)