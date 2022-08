Das Eröffnungsspiel der Fussball-WM in Katar wird um einen Tag, auf Sonntag, 20. November, vorgezogen . Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Organisatoren gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, haben sich die FIFA und das Organisationskomitee auf diese Änderung geeinigt. Damit wird die Partie zwische n dem Heimteam Katar und Ecuador wieder zum ersten Spiel des Turniers . Gemäss ursprünglichem Spielplan hätte am 21. November erst die Partie Senegal - Niederlande und erst später am Abend das offizielle Eröffnungsspiel stattfinden sollen. (mom/sda/afp)

Die WM-Finalistin von Eugene muss sich kommende Woche darauf verlassen, dass sie wie gewohnt am Grossanlass liefern wird. Die Hallen-Europameisterin 2021 lässt diesen Sommer die Konstanz vermissen. Dies war auch in Eugene so. Dort verhinderte sie in der Qualifikation und im Final das frühe Out nur mich Ach und Krach, ehe dann über 4,60 m der erste Versuch passte. Angelica Moser stand in Monaco als einzige Schweizerin im Einsatz. (sda)

Der Stabhochspringerin Angelica Moser missglückte beim Diamond-League-Meeting in Monaco die Hauptprobe für die EM in München. Die Zürcherin riss auf 4,51 m dreimal und musste sich mit der Einstiegshöhe von 4,36 m begnügen. (Archivbild)

Beim Sommermeeting in Langenthal gewann Ajla Del Ponte (links) den 100-m-Sprint in 11,30 Sekunden vor Géraldine Frey (LK Zug) und Salomé Kora (LC Brühl), die beide in 11,34 gestoppt wurden. Damit sicherte sich die Hallen-Europameisterin im Direktduell gegen Géraldine Frey das dritte Schweizer EM-Ticket über 100 m – neben den gesetzten Mujinga Kambundji und Natacha Kouni . Die Unterlegene wird aber mit der Sprintstaffel nach München reisen.

, der seit dem Forfait für den Halbfinal in Wimbledon nicht mehr gespielt hat, kündigte am Mittwoch auf seinem Instagram-Account an, dass er nächste Woche beimdasgeben wird. Eine Bauchmuskel-Verletzung hält den Spanier seit einem Monat von der Tour fern. (dab/sda/afp)

Beim WTA-Turnier von Toronto haben sowohl Belinda Bencic als auch Jil Teichmann überzeugende Siege gefeiert. Bencic setzte sich gegen die abtretende Legende Serena Williams mit 6:2, 6:4 durch. Die US-Amerikanerin hatte in der ersten Runde den ersten Sieg in diesem Jahr gefeiert. Teichmann hingegen schaltete die Nummer 2 der Welt aus – ebenfalls in zwei Sätzen. Gegen die Estin Anett Kontaveit gewann sie mit 6:4, 6:4 . (dab)

Zähe Hoppers punkten auch in Luzern und bleiben in dieser Saison ungeschlagen

Der FC Luzern und GC, beide gut in die Meisterschaft gestartet, spielen in der Nachtragspartie 1:1. Die Luzerner wissen ihre Überlegenheit und ein klares Plus an Chancen nicht zu nutzen.

GC-Trainer Giorgio Contini holt aus seiner Mannschaft in diesen Wochen wahrlich das Maximum heraus. Beim 1:1 in Bern gegen YB, beim 3:2 daheim gegen St. Gallen und jetzt beim 1:1 in Luzern hätten die Zürcher nach den Spielverläufen verlieren können oder müssen.